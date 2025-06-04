Оплата проезда в отпуск и обратно в 2025 году: кому положена и как оформить

Кому положена оплата проезда
По закону: только работникам, которые фактически работают в районах Крайнего Севера (РКС) и приравненных к ним местностях (ПМ). Основание — ст. 325 Трудового кодекса РФ). Перечень территорий утвержден постановлением Правительства РФ № 1946 от 16.11.2021.
По инициативе работодателя: любым работникам как дополнительная гарантия. Основание — ст. 8, 22 Трудового кодекса РФ.
Как закрепить порядок оплаты
Независимо от основания, порядок и условия обязательно фиксируют в одном из документов:
Коллективном договоре.
Локальном нормативном акте (например, Положении об отпусках).
Трудовом договоре.
Если есть профсоюз — его мнение тоже учитывают.
Форма оплаты — непосредственная оплата билетов или компенсация расходов работнику — значения не имеет.
Оплата проезда как гарантия для работников РКС и ПМ
Такая оплата предусмотрена для лиц, которые фактически работают в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях. Это территории из перечня Правительства РФ — ст. 2 Закона РФ № 4520-1 от 19 февраля 1993 г. Сейчас применяют Перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ № 1946 от 16 ноября 2021 г.
Ключевое условие: право возникает только при работе в РКС/ПМ. Работа в местностях с особым климатом, но не отнесенных к РКС/ПМ, не дает права на эту гарантию — п. 5 разд. II Обзора Верховного суда РФ от 1 сентября 2014 г., разд. 6 Обзора Верховного суда РФ от 26 февраля 2014 г.
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Что оплачивают
Проезд и провоз багажа самого работника к месту отпуска и обратно.
Закон не требует от работодателя компенсировать проезд и провоз багажа членов семьи работника. Однако работодатель вправе предусмотреть такую компенсацию в локальных актах — ч. 8 ст. 325 ТК РФ. К слову, бюджетные организации в силу законодательства должны оплачивать проезд неработающих членов семьи, если их поездка связана с отпуском работника (в один населенный пункт), независимо от того, едут они вместе или в разное время.
Основные условия оплаты (ст. 325 ТК РФ):
Периодичность. Не чаще одного раза в два календарных года. Право возникает после 6 месяцев непрерывной работы у работодателя.
Территория. Только проезд в пределах России.
Вид отпуска. Только ежегодный основной оплачиваемый отпуск. Пример: отпуск по беременности и родам не дает женщине права на компенсацию проезда к месту отдыха.
Дата отъезда. Может не совпадать с началом отпуска (например, выезд в выходной перед отпуском).
Что определяет работодатель
Размер компенсации. Исходя из цели гарантии (обеспечить выезд для отдыха), и своих финансовых возможностей. Компенсация должна быть достаточной для выезда из неблагоприятной климатической зоны. Фиксированный размер или полный отказ из-за отсутствия прибыли незаконны. Основание — постановление КС РФ № 2-П от 09.02.2012).
Порядок подтверждения проезда (пребывания) и расходов. Какие документы нужны — билеты, чеки АЗС для личного авто, справки о стоимости перевозки по РФ для отпуска за границей, подтверждение пребывания в месте отдыха.
Сроки выплаты компенсации.
Есть особые случаи:
Увольнение. Работникам, уходящим в отпуск с последующим увольнением, компенсацию выплачивают в последний день работы перед отпуском.
Участники СВО. «Северяне» — участники СВО, возобновившие трудовой договор, получают компенсацию по особым правилам (постановление Правительства РФ № 200 от 21.02.2024).
Такая компенсация предоставляется по определенным правилам — подробнее об этом читайте в материале «Мое дело Бюро».
Документы для подтверждения расходов
Работник предоставляет:
Заявление о компенсации.
Смотрите форму заявления с автозаполнением реквизитов на сайте «Мое дело Бюро».
Подтверждение расходов на проезд: билеты (оригиналы или распечатки электронных с указанием стоимости и посадочные талоны), чеки АЗС (при поездке на личном авто, если компенсируют топливо).
Для отпуска за границей: справку от перевозчика о стоимости перевозки по территории РФ, включенной в билет, копию загранпаспорта с отметкой о пересечении границы РФ.
Подтверждение пребывания (регистрации) в месте проведения отпуска.
Приказ работодателя о возмещении расходов.
Смотрите форму приказа с автозаполнением реквизитов на сайте «Мое дело Бюро».
Подтверждение оплаты проезда (чек, выписка): позиции контролирующих органов разнятся. Чтобы избежать споров, разумно запрашивать такое подтверждение. Окончательное решение о достаточности пакета документов принимает работодатель.
Оплата проезда по инициативе работодателя (для всех работников)
Распространяется на всех работников, если установлена в соответствующих документах (ст. 8, 22 Трудового кодекса РФ) — трудовом договоре, коллективном договоре или ином НПА.
Размер и условия оплаты данных расходов работодатель вправе установить любые — например, в виде оплаты проезда по территории иностранного государства, компенсации дополнительных расходов на поездку и др.
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