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Оплата проезда в отпуск и обратно в 2025 году: кому положена и как оформить

Работодатель обязан оплачивать проезд в отпуск сотрудникам Крайнего Севера. Но можно установить такую компенсацию и для всех работников по собственной инициативе. Разберем правила на 2025 год.

Кому положена оплата проезда

  • По закону: только работникам, которые фактически работают в районах Крайнего Севера (РКС) и приравненных к ним местностях (ПМ). Основание — ст. 325 Трудового кодекса РФ). Перечень территорий утвержден постановлением Правительства РФ № 1946 от 16.11.2021.

  • По инициативе работодателя: любым работникам как дополнительная гарантия. Основание — ст. 8, 22 Трудового кодекса РФ.

Как закрепить порядок оплаты

Независимо от основания, порядок и условия обязательно фиксируют в одном из документов:

  • Коллективном договоре.

  • Локальном нормативном акте (например, Положении об отпусках).

  • Трудовом договоре.

Если есть профсоюз — его мнение тоже учитывают.

Форма оплаты — непосредственная оплата билетов или компенсация расходов работнику — значения не имеет.

Оплата проезда как гарантия для работников РКС и ПМ

Такая оплата предусмотрена для лиц, которые фактически работают в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях. Это территории из перечня Правительства РФ — ст. 2 Закона РФ № 4520-1 от 19 февраля 1993 г. Сейчас применяют Перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ № 1946 от 16 ноября 2021 г. 

Ключевое условие: право возникает только при работе в РКС/ПМ. Работа в местностях с особым климатом, но не отнесенных к РКС/ПМ, не дает права на эту гарантию — п. 5 разд. II Обзора Верховного суда РФ от 1 сентября 2014 г., разд. 6 Обзора Верховного суда РФ от 26 февраля 2014 г.

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Что оплачивают

Проезд и провоз багажа самого работника к месту отпуска и обратно.

Закон не требует от работодателя компенсировать проезд и провоз багажа членов семьи работника. Однако работодатель вправе предусмотреть такую компенсацию в локальных актах — ч. 8 ст. 325 ТК РФ. К слову, бюджетные организации в силу законодательства должны оплачивать проезд неработающих членов семьи, если их поездка связана с отпуском работника (в один населенный пункт), независимо от того, едут они вместе или в разное время.

Основные условия оплаты (ст. 325 ТК РФ):

  • Периодичность. Не чаще одного раза в два календарных года. Право возникает после 6 месяцев непрерывной работы у работодателя. 

  • Территория. Только проезд в пределах России.

  • Вид отпуска. Только ежегодный основной оплачиваемый отпуск. Пример: отпуск по беременности и родам не дает женщине права на компенсацию проезда к месту отдыха.

  • Дата отъезда. Может не совпадать с началом отпуска (например, выезд в выходной перед отпуском).

Что определяет работодатель

  • Размер компенсации. Исходя из цели гарантии (обеспечить выезд для отдыха), и своих финансовых возможностей. Компенсация должна быть достаточной для выезда из неблагоприятной климатической зоны. Фиксированный размер или полный отказ из-за отсутствия прибыли незаконны. Основание — постановление КС РФ № 2-П от 09.02.2012).

  • Порядок подтверждения проезда (пребывания) и расходов. Какие документы нужны — билеты, чеки АЗС для личного авто, справки о стоимости перевозки по РФ для отпуска за границей, подтверждение пребывания в месте отдыха.

  • Сроки выплаты компенсации. 

Есть особые случаи:

  • Увольнение. Работникам, уходящим в отпуск с последующим увольнением, компенсацию выплачивают в последний день работы перед отпуском.

  • Участники СВО. «Северяне» — участники СВО, возобновившие трудовой договор, получают компенсацию по особым правилам (постановление Правительства РФ № 200 от 21.02.2024).

Такая компенсация предоставляется по определенным правилам — подробнее об этом читайте в материале «Мое дело Бюро».

Документы для подтверждения расходов

Работник предоставляет:

  • Заявление о компенсации.

Смотрите форму заявления с автозаполнением реквизитов на сайте «Мое дело Бюро».

  • Подтверждение расходов на проезд: билеты (оригиналы или распечатки электронных с указанием стоимости и посадочные талоны), чеки АЗС (при поездке на личном авто, если компенсируют топливо).

  • Для отпуска за границей: справку от перевозчика о стоимости перевозки по территории РФ, включенной в билет, копию загранпаспорта с отметкой о пересечении границы РФ.

  • Подтверждение пребывания (регистрации) в месте проведения отпуска.

  • Приказ работодателя о возмещении расходов.

Смотрите форму приказа с автозаполнением реквизитов на сайте «Мое дело Бюро».

  • Подтверждение оплаты проезда (чек, выписка): позиции контролирующих органов разнятся. Чтобы избежать споров, разумно запрашивать такое подтверждение. Окончательное решение о достаточности пакета документов принимает работодатель.

Оплата проезда по инициативе работодателя (для всех работников)

Распространяется на всех работников, если установлена в соответствующих документах (ст. 8, 22 Трудового кодекса РФ) — трудовом договоре, коллективном договоре или ином НПА.

Размер и условия оплаты данных расходов работодатель вправе установить любые — например, в виде оплаты проезда по территории иностранного государства, компенсации дополнительных расходов на поездку и др.

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