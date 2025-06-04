Оплата проезда в отпуск и обратно в 2025 году: кому положена и как оформить

Проезд и провоз багажа самого работника к месту отпуска и обратно.

Закон не требует от работодателя компенсировать проезд и провоз багажа членов семьи работника. Однако работодатель вправе предусмотреть такую компенсацию в локальных актах — ч. 8 ст. 325 ТК РФ. К слову, бюджетные организации в силу законодательства должны оплачивать проезд неработающих членов семьи, если их поездка связана с отпуском работника (в один населенный пункт), независимо от того, едут они вместе или в разное время.