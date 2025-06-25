Как работать с персональными данными после 30 мая 2025 года: чек-лист для работодателя

3. Уведомление Роскомнадзора об обработке ПДн

С 1 сентября 2022 года большинство работодателей обязаны уведомлять Роскомнадзор об обработке ПДн работников.

Уведомляйте, если: обрабатываете данные работников; передаете данные третьим лицам (банк, ДМС, курьеры); обрабатываете биометрию (фото на пропуск). Уведомление подают один раз.

Не уведомляйте, если: данные включены в госресурсы безопасности/правопорядка; обработка исключительно на бумаге без компьютеров; обработка проводится по законам о транспортной безопасности.

Сроки:

Подайте уведомление до начала обработки ПДн.

Для работодателей с обязанностью уведомлять с 01.09.2022 укажите эту дату как дату начала обработки (или дату начала деятельности — по рекомендации Роскомнадзора).

После подачи первичного уведомления сообщыйте об изменениях в сведениях не позднее 15-го числа следующего месяца.

В случае прекращения обработки уведомите об этомв течение 10 рабочих дней.

Форма и способ подачи: формы из Приказа Роскомнадзора №180 от 28.10.2022 (бумага, электронно с УКЭП либо через Госуслуги). Используйте сервис Роскомнадзора.

Типичные ошибки при заполнении уведомления:

Неправильная форма бланка (не на бланке оператора или не заверено печатью).

Неполный или неверный адрес оператора.

Не все филиалы указаны.

Не указаны все соответствующие статьи, даты и номера нормативно-правовых актов в «Правовом основании».

Не все цели обработки данных указаны (например, забыли кадровый и бухгалтерский учёт, в рамках которого обрабатываются персональные данные).

Неправильно указаны «Категории персональных данных» (например, указаны документы, а не сами данные; используются общие фразы, например, «и др.»).

Не все «Категории субъектов» указаны.

Не все действия в поле «Перечень действий с персональными данными» указаны.

Копирование шаблонного текста вместо конкретного описания мер защиты.

Уведомление подписано неуполномоченным лицом.

Не указана контактная информация исполнителя.

Смотрите частые ошибки при заполнении уведомления об обработке персональных данных на сайте «Моё дело Бюро».

Если ведёте трансграничную передачу, подайте отдельное уведомление по ч. 4 ст. 12 152-ФЗ 2006 г. (его можно отправить электронно через сайт Роскомнадзора).