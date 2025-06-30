РСВ за полугодие 2025 года: пример заполнения

По какой форме заполнять РСВ за полугодие 2025
С отчётности за I квартал 2025 года применяйте обновлённую форму расчёта. Прежний бланк и электронный формат дополнили приказом № ЕД-7-11/739@ от 13.09.2024.
В составе РСВ за полугодие должны быть:
Титульный лист.
Раздел 1, в котором приводятся сводные суммы страховых взносов;
Подраздел 1 раздела 1 с расчётом страховых взносов — если в последние три месяца выплачивали доходы физлицам.
Раздел 3 — персонифицированные сведения по застрахованным лицам.
Остальные разделы и подразделы РСВ заполняйте, если для этого есть данные.
Основание — п. 1.4, 3.2 Порядка заполнения РСВ, утв. приказом ФНС № ЕД-7-11/878@ от 29.09.2022 в редакции от 13.09.2024.
Компании сдают РСВ, даже если в течение полугодия нет начислений и выплат физлицам.
Кому не нужно сдавать РСВ:
ИП без работников, которые не начисляли выплаты и страховые взносы физлицам с начала 2025 года;
ИП и организациям на АУСН.
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Когда сдавать РСВ за полугодие 2025
РСВ за шесть месяцев 2025 года подайте в налоговую до 25 июля 2025 года включительно.
Как сдавать РСВ:
Только электронно по ТКС с применением УКЭП (усиленной квалифицированной электронной подписи) — если в течение полугодия 2025 года начисляли доходы 11-ти и более физлицам.
Электронно или на бумаге — если в течение полугодия начисляли доходы максимум 10-ти физлицам.
За нарушение срока сдачи — штраф от 5% до 30% от неуплаченных взносов за каждый просроченный месяц, но не менее 1 000 рублей.
За нарушение обязательной электронной формы — штраф 200 рублей, а сам расчёт налоговики сочтут непредставленным.
Основание — ст. 119, 119.1, п. 7, 10 ст. 431 НК РФ.
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Как заполнить РСВ за полугодие 2025 года
Ориентируйтесь на Порядок заполнения РСВ из приложения № 3 к приказу № ЕД-7-11/878@.
Заполненный РСВ проверяйте на соответствие контрольным соотношениям из письма ФНС № БС-4-11/1275 от 12.02.2025.
Титульный лист
В верхней части титульного листа и на каждой странице впишите свой ИНН и КПП — ИП указывают только ИНН.
«Номер корректировки»: если сдаёте расчёт в первый раз — указывайте «0--»; если подаёте уточнёнку — указывайте её порядковый номер «1--», «2--», «3--» и т.д.
«Расчётный (отчётный) период» — код полугодия «31», «Календарный год» — «2025».
«Представляется в налоговый орган» — укажите код инспекции, в которую отчитываетесь.
«По месту нахождения (учета)» — укажите код из приложения № 4 к Порядку заполнения. Код для ИП по месту жительства — «120», для российских компаний по месту нахождения — «214» и т.д.
Компании указывают свое наименование как в учредительных документах, а ИП — свои фамилию, имя, отчество без сокращений.
«ОГРНИП» — строка для ИП и глав КФХ.
«Среднесписочная численность (чел.)» — заполняют ИП и юрлица, причём компании учитывают сотрудников своих обособленных подразделений.
Телефонный номер укажите в таком формате: «8 код номер» (через пробел).
После заполнения расчёта укажите количество страниц в нём.
Подписывает РСВ руководитель компании или ИП. Если расчёт подаёт их представитель, копию доверенности приложите к расчёту и укажите число её страниц.
Далее заполнять расчёт удобнее в таком порядке:
подраздел 1 к разделу 1;
прочие подразделы и приложения к разделу 1 (если необходимо);
раздел 1;
раздел 3 по всем застрахованным лицам.
Подраздел 1 к разделу 1
Начните заполнять этот подраздел — расчёт страховых взносов на ОПС, ОМС и ВНиМ. Если начисляли взносы по разным тарифам, для каждого из них заполните отдельный подраздел 1.
Все показатели указывайте за полугодие (нарастанием с начала года) и в разбивке за три последних месяца (апрель – июнь).
Строка 001 «Код тарифа плательщика» — это код из приложения № 5 к Порядку заполнения РСВ. Для основного тарифа (30%) укажите код «01», для пониженного тарифа, который применяют субъекты МСП (15% с части выплаты, превышающей МРОТ) — код «20» и т.д.
Строка 010 — в общем количестве застрахованных лиц с начала года учтите сотрудников по трудовым договорам и исполнителей по договорам ГПХ.
Строка 020 — укажите число физлиц, за которых начисляли страховые взносы:
строка 021 — число застрахованных лиц, выплаты с начала года которым не превысили предельную базу (2 759 000 рублей в 2025 году);
строка 022 — число физлиц, выплаты которым с начала года превысили облагаемую базу.
Строка 030 — суммы начисленных выплат физлицам.
Строки 040 и 045 — укажите необлагаемые страховыми взносами суммы и расходы, которые приняли к вычету на основании статьи 422 и п. 8 статьи 421 НК РФ.
Строки 050–052 — отразите облагаемую взносами базу (показатель строки 030 за вычетом показателей строк 040 и 045), из которой выделите базу по выплатам, не превысившим и превысившим предельную базу.
Строка 060 — внесите сумму исчисленных взносов по применяемому тарифу, в том числе выделите:
строка 061 — взносы с облагаемых выплат, не превысивших предельную базу;
строка 062 — взносы с облагаемых выплат, которые превысили предельную базу.
Прочие подразделы и приложения к разделу 1
При необходимости заполните другие подразделы и приложения к разделу 1:
Подраздел 2 — если начисляли страховые взносы на ОПС по дополнительным тарифам работникам на опасных и вредных работах.
Подраздел 3 — если платите взносы на дополнительное соцобеспечение членов лётных экипажей гражданской авиации либо работников угольной промышленности.
Подраздел 4 — при выплате доходов иностранцам, которые согласно международным договорам подлежат обязательному соцстрахованию.
Приложения 1–5 — для подтверждения соответствия условиям применения пониженных тарифов страховых взносов.
Раздел 1
Далее — заполните сводный раздел 1, в котором все страховые взносы к уплате отражаются совокупно.
«Тип плательщика»:
«1» — если выплачивали доходы физлицам в апреле — июне 2025 года;
«2» — если доходы физлицам в апреле – июне 2025 года не платили.
Строка 010 — ОКТМО территории, на которой платите страховые взносы.
Строка 020 — конкретный КБК для зачисления страховых взносов.
Строки 030–033 — совокупные суммы взносов за полугодие 2025 года и в разбивке за апрель – июнь.
Строки 040–133 — заполняйте, если в РСВ включили соответствующие подразделы и приложения.
Раздел 3
В раздел 3 вносите персонифицированные сведения по каждому застрахованному физлицу.
Если к выплатам одному физлицу применяли разные тарифы, для каждого из тарифов заполните отдельный раздел 3.
В подраздел 3.1 внесите ИНН, СНИЛС, ФИО, дату рождения, код гражданства, паспортные данные физлица.
В подразделе 3.2.1 отразите выплаты физлицу и начисленные по ним страховые взносы за апрель – июнь 2025 года:
В графе 130 код категории застрахованного лица указывайте согласно приложению № 7 к Порядку заполнения.
Если в апреле – июне вообще не было выплат физлицам (указан код «2» в строке 001 раздела 1) в подразделе 3.2.1:
проставьте прочерки вместо суммовых показателей;
в строке 130 укажите код «НВ».
Если в апреле – июне одним физлицам выплат не было, а другим доходы выплачивались (код «1» в строке 001 раздела 1) в подразделе 3.2.1 по физлицам, не получавшим выплаты:
проставьте прочерки вместо суммовых показателей;
в строке 130 укажите соответствующий применяемому тарифу код категории застрахованного лица, из приложения № 7 к Порядку заполнения РСВ.
В графе 140 укажите суммы выплат физлицу в каждом из трёх месяцев, при этом в графе 141 выделите выплаты по договорам ГПХ, если они были.
В графах 150–170 отразите облагаемую базу в пределах лимита (графа 150), из которой выделите базу по договорам ГПХ (графа 160), и приведите суммы начисленных на эту базу страховых взносов (графа 170).
Подраздел 3.2.2 заполняйте, если начисляли взносы на ОПС по дополнительному тарифу.
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Пример заполнения РСВ за полугодие 2025 года
В ООО «Апрель» трудится один человек — его руководитель Смирнов С.С.
Всего за полугодие 2025 года Смирнову начислено 380 000 рублей, из них:
за январь – март — 180 000 рублей;
за апрель — 60 000 рублей;
за май — 70 000 рублей;
за июнь — 70 000 рублей.
Предельная база не превышена.
ООО «Апрель» — микропредприятие, которое ежемесячно применяет тарифы (ст. 425, 427 НК РФ):
основной единый тариф 30% — к выплатам в пределах 1,5 МРОТ, то есть в пределах 33 660 рублей в месяц (1,5 х 22 440);
пониженный тариф для МСП 15% — к части выплат работнику, превышающих 1,5 МРОТ.
За полугодие 2025 года начислено страховых взносов на сумму 87 294 рубля, в том числе:
за I квартал 2025 года — 42 147 рублей (по тарифу 30% — 30 294 руб., по тарифу 15% — 11 853 руб.);
за апрель 2025 — 14 049,00 рублей (по тарифу 30% — 10 098,00 руб., по тарифу 15% — 3 951,00 руб.);
за май 2025 — 15 549,00 рублей (по тарифу 30% — 10 098,00 руб., по тарифу 15% — 5 451,00 руб.);
за июнь 2025 — 15 549,00 рублей (по тарифу 30% — 10 098,00 руб., по тарифу 15% — 5 451,00 руб.).
Как заполнили Расчёт по страховым взносам за полугодие 2025 года:
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