РСВ за полугодие 2025 года: пример заполнения

Когда сдавать РСВ за полугодие 2025

РСВ за шесть месяцев 2025 года подайте в налоговую до 25 июля 2025 года включительно.

Как сдавать РСВ:

Только электронно по ТКС с применением УКЭП (усиленной квалифицированной электронной подписи) — если в течение полугодия 2025 года начисляли доходы 11-ти и более физлицам.

Электронно или на бумаге — если в течение полугодия начисляли доходы максимум 10-ти физлицам.

За нарушение срока сдачи — штраф от 5% до 30% от неуплаченных взносов за каждый просроченный месяц, но не менее 1 000 рублей.

За нарушение обязательной электронной формы — штраф 200 рублей, а сам расчёт налоговики сочтут непредставленным.

Основание — ст. 119, 119.1, п. 7, 10 ст. 431 НК РФ.