Как учитывать валютные операции в 2025 году

Что важно знать о валютном учёте

Обсудим на вебинаре — пошагово и на практике.

Вебинар пройдёт 16 июля в 11:00 по московскому времени.

Проведёт вебинар Людмила Архипкина — методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело», аттестованный аудитор и преподаватель МГУТУ.

На вебинаре вы узнаете: В каких случаях нужно пересчитывать валюту в рубли.

Как рассчитать курсовую разницу.

Что важно знать при работе с валютой за пределами РФ.

Какие проводки использовать для корректного отражения валютных операций.

Как раскрывать информацию о валютных операциях в бухгалтерской отчётности. Участие бесплатное — оставьте заявку, и мы напомним о трансляции за день и за час до начала. Записаться на вебинар

Если вы хотите уверенно применять ПБУ 3/2006, избежать искажений отчётности, оптимизировать учёт валютных операций — присоединяйтесь.

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ПБУ 3/2006 «Учёт активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» Расскажем, как учитывать валютные операции, когда пересчитывать в рубли и как определять курсовые разницы — с пошаговыми алгоритмами и практическими примерами Записаться

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