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Как учитывать валютные операции в 2025 году

Как учитывать валютные операции в 2025 году

Корректный учёт валютных активов и обязательств — залог достоверной отчётности и уверенности в цифрах. На вебинаре разберём, как отражать активы и обязательства в иностранной валюте по правилам ПБУ 3/2006: когда и как пересчитывать валюту в рубли, что такое курсовые разницы, как они влияют на прибыль или капитал. Простым языком, с примерами и типичными ситуациями.

Кто обязан применять ПБУ 3/2006

Все организации, кроме государственных и кредитных, у которых в учёте есть активы и обязательства в иностранной валюте — даже если расчёты ведутся в рублях.

Что важно знать о валютном учёте

Обсудим на вебинаре — пошагово и на практике.

Вебинар пройдёт 16 июля в 11:00 по московскому времени.

Проведёт вебинар Людмила Архипкина — методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело», аттестованный аудитор и преподаватель МГУТУ.

На вебинаре вы узнаете:

  • В каких случаях нужно пересчитывать валюту в рубли.

  • Как рассчитать курсовую разницу.

  • Что важно знать при работе с валютой за пределами РФ.

  • Какие проводки использовать для корректного отражения валютных операций.

  • Как раскрывать информацию о валютных операциях в бухгалтерской отчётности.

Участие бесплатное — оставьте заявку, и мы напомним о трансляции за день и за час до начала.

Записаться на вебинар

Если вы хотите уверенно применять ПБУ 3/2006, избежать искажений отчётности, оптимизировать учёт валютных операций — присоединяйтесь.

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ПБУ 3/2006 «Учёт активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»

Расскажем, как учитывать валютные операции, когда пересчитывать в рубли и как определять курсовые разницы — с пошаговыми алгоритмами и практическими примерами

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