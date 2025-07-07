Как учитывать валютные операции в 2025 году

Кто обязан применять ПБУ 3/2006
Все организации, кроме государственных и кредитных, у которых в учёте есть активы и обязательства в иностранной валюте — даже если расчёты ведутся в рублях.
Что важно знать о валютном учёте
Обсудим на вебинаре — пошагово и на практике.
Вебинар пройдёт 16 июля в 11:00 по московскому времени.
Проведёт вебинар Людмила Архипкина — методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело», аттестованный аудитор и преподаватель МГУТУ.
На вебинаре вы узнаете:
В каких случаях нужно пересчитывать валюту в рубли.
Как рассчитать курсовую разницу.
Что важно знать при работе с валютой за пределами РФ.
Какие проводки использовать для корректного отражения валютных операций.
Как раскрывать информацию о валютных операциях в бухгалтерской отчётности.
Участие бесплатное — оставьте заявку, и мы напомним о трансляции за день и за час до начала.
Если вы хотите уверенно применять ПБУ 3/2006, избежать искажений отчётности, оптимизировать учёт валютных операций — присоединяйтесь.
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ПБУ 3/2006 «Учёт активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»
Расскажем, как учитывать валютные операции, когда пересчитывать в рубли и как определять курсовые разницы — с пошаговыми алгоритмами и практическими примерами
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