Как отражать события после отчётной даты по ПБУ 7/98 в 2025 году

События после отчётной даты могут значительно повлиять на бухгалтерскую отчётность. На вебинаре разберём, какие факты хозяйственной жизни подпадают под это понятие, как их классифицировать и отражать в учёте и бухгалтерской отчётности.

Кто обязан применять ПБУ 7/98

Все коммерческие организации, кроме банков.

Что важно знать о событиях после отчётной даты

Расскажем простым языком, с практическими примерами и типичными ситуациями.

Вебинар пройдёт 30 июля в 11:00 по московскому времени.

Проведёт вебинар Людмила Архипкина — методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело», аттестованный аудитор и преподаватель МГУТУ.

На вебинаре вы узнаете: В каких случаях нужно применять ПБУ 7/98.

Какие факты хозяйственной жизни считаются событиями после отчётной даты.

Как классифицировать события после отчётной даты.

Как отражать события после отчётной даты в бухгалтерском учёте и отчётности.

Как корректно составлять пояснения к отчётности для событий после отчётной даты. Участие бесплатное — оставьте заявку, и мы напомним о трансляции за день и за час до начала. Записаться на вебинар

Если хотите уверенно применять нормы ПБУ 7/98 в учёте, минимизировать риски претензий от проверяющих органов и повысить достоверность бухгалтерской отчётности — присоединяйтесь.

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ПБУ 7/98 «События после отчётной даты» Объясним, какие события после отчётной даты нужно отражать в учёте и бухгалтерской отчётности, как это делать правильно, минимизируя риски претензий со стороны проверяющих — с практическими примерами Записаться

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