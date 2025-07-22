Как отражать события после отчётной даты по ПБУ 7/98 в 2025 году
Кто обязан применять ПБУ 7/98
Все коммерческие организации, кроме банков.
Что важно знать о событиях после отчётной даты
Расскажем простым языком, с практическими примерами и типичными ситуациями.
Вебинар пройдёт 30 июля в 11:00 по московскому времени.
Проведёт вебинар Людмила Архипкина — методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело», аттестованный аудитор и преподаватель МГУТУ.
На вебинаре вы узнаете:
В каких случаях нужно применять ПБУ 7/98.
Какие факты хозяйственной жизни считаются событиями после отчётной даты.
Как классифицировать события после отчётной даты.
Как отражать события после отчётной даты в бухгалтерском учёте и отчётности.
Как корректно составлять пояснения к отчётности для событий после отчётной даты.
Участие бесплатное — оставьте заявку, и мы напомним о трансляции за день и за час до начала.
Если хотите уверенно применять нормы ПБУ 7/98 в учёте, минимизировать риски претензий от проверяющих органов и повысить достоверность бухгалтерской отчётности — присоединяйтесь.
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ПБУ 7/98 «События после отчётной даты»
Объясним, какие события после отчётной даты нужно отражать в учёте и бухгалтерской отчётности, как это делать правильно, минимизируя риски претензий со стороны проверяющих — с практическими примерами
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