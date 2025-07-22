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Как отражать события после отчётной даты по ПБУ 7/98 в 2025 году

События после отчётной даты могут значительно повлиять на бухгалтерскую отчётность. На вебинаре разберём, какие факты хозяйственной жизни подпадают под это понятие, как их классифицировать и отражать в учёте и бухгалтерской отчётности. 
Как отражать события после отчётной даты по ПБУ 7/98 в 2025 году
Иллюстрация: Моё дело

Кто обязан применять ПБУ 7/98

Все коммерческие организации, кроме банков. 

Что важно знать о событиях после отчётной даты

Расскажем простым языком, с практическими примерами и типичными ситуациями. 

Вебинар пройдёт 30 июля в 11:00 по московскому времени.

Проведёт вебинар Людмила Архипкина — методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело», аттестованный аудитор и преподаватель МГУТУ.

На вебинаре вы узнаете:

  • В каких случаях нужно применять ПБУ 7/98.

  • Какие факты хозяйственной жизни считаются событиями после отчётной даты.

  • Как классифицировать события после отчётной даты.

  • Как отражать события после отчётной даты в бухгалтерском учёте и отчётности.

  • Как корректно составлять пояснения к отчётности для событий после отчётной даты.

Участие бесплатное — оставьте заявку, и мы напомним о трансляции за день и за час до начала.

Записаться на вебинар

Если хотите уверенно применять нормы ПБУ 7/98 в учёте, минимизировать риски претензий от проверяющих органов и повысить достоверность бухгалтерской отчётности — присоединяйтесь.

Больше полезных материалов и анонсы новых вебинаров — в нашем блоге на Клерке.

ПБУ 7/98 «События после отчётной даты»

Объясним, какие события после отчётной даты нужно отражать в учёте и бухгалтерской отчётности, как это делать правильно, минимизируя риски претензий со стороны проверяющих — с практическими примерами

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