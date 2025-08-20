ПБУ 12/2010: информация по сегментам и как правильно ее раскрывать
Кто обязан применять ПБУ 12/2010
Стандарт обязателен для компаний, выпускающих публично размещаемые ценные бумаги. Может быть использован и другими компаниями, которые принимают решение раскрывать информацию по сегментам.
Что важно знать о сегментах
Стандарт ПБУ 12/2010 регулирует правила представления информации по сегментам в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Мы рассмотрим, кто должен применять этот стандарт, как правильно выделять и раскрывать информацию по сегментам.
Вебинар пройдет 27 августа в 11:00 по московскому времени.
Вебинар проведет Людмила Архипкина — методолог по бухгалтерскому учету и налогообложению бухгалтерии для бизнеса «Мое дело», аттестованный аудитор и преподаватель МГУТУ.
На вебинаре вы узнаете:
Что такое сегмент.
Какие бывают виды сегментов.
В каких случаях сегменты объединяются и по каким признакам.
Как правильно определить, является ли сегмент отчетным.
Как минимизировать риск ошибок в отчетности.
Вебинар бесплатный — просто зарегистрируйтесь, и мы напомним о старте трансляции за день и за час до начала.
Если хотите уверенно применять нормы ПБУ 12/2010 и правильно раскрывать информацию по сегментам — присоединяйтесь.
Больше полезных материалов и анонсов вебинаров — ищите в нашем блоге на Клерке.
ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»
Разберем, что такое сегменты, их виды, а также как правильно раскрывать информацию по сегментам в отчетности, чтобы избежать ошибок. С практическими рекомендациями и примерами из практики
Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: 2W5zFJF1Eat
Начать дискуссию