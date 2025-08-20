ЦОК ОК Персданные 21.08 Мобильные
ПБУ 12/2010: информация по сегментам и как правильно ее раскрывать

Разберем понятие сегмента, его разновидности и условия выделения, чтобы вы могли уверенно применять ПБУ 12/2010 в своей отчетности.
Кто обязан применять ПБУ 12/2010

Стандарт обязателен для компаний, выпускающих публично размещаемые ценные бумаги. Может быть использован и другими компаниями, которые принимают решение раскрывать информацию по сегментам.

Что важно знать о сегментах

Стандарт ПБУ 12/2010 регулирует правила представления информации по сегментам в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Мы рассмотрим, кто должен применять этот стандарт, как правильно выделять и раскрывать информацию по сегментам.

Вебинар пройдет 27 августа в 11:00 по московскому времени.

Вебинар проведет Людмила Архипкина — методолог по бухгалтерскому учету и налогообложению бухгалтерии для бизнеса «Мое дело», аттестованный аудитор и преподаватель МГУТУ.

На вебинаре вы узнаете:

  • Что такое сегмент.

  • Какие бывают виды сегментов.

  • В каких случаях сегменты объединяются и по каким признакам.

  • Как правильно определить, является ли сегмент отчетным.

  • Как минимизировать риск ошибок в отчетности.

ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»

