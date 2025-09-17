Единый транспортный документ с 1 сентября 2025 года: полный гид по оформлению

Порядок заполнения/формирования ЕТД

Приказ Минтранса № 187 от 11.06.2025 детально регламентирует порядок заполнения или формирования ЕТД.

Независимо от формы (бумажная или электронная), в ЕТД нужно заполнять:

1. Сведения о перевозчике: полное и (или) сокращённое наименование — для бизнеса, ФИО — для гражданина или ИП. Также указывают ИНН для организации и ОГРН для ИП.

2. Сведения о предмете договора перевозки: указание на вид перевозки — это может быть перевозка багажа, груза, грузобагажа, пассажира или ручной клади.

3. Сведения о полном маршруте перевозки: пункты отправления, назначения и, при необходимости, пункты пересадки для пассажира (в том числе следующего с ручной кладью). Для багажа, груза и грузобагажа указываются пункты приёма, выдачи и передачи.

4. Сведения о пассажире (грузоотправителе):

Для гражданина: ФИО, пол, дата рождения, гражданство, наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность. Адрес регистрации по месту жительства (пребывания) требуется при перевозке багажа. Если есть — указывают номер телефона и (или) адрес электронной почты, но в бумажном ЕТД их не указывают.

Для компании: полное и (или) сокращённое (при наличии) наименование, адрес в пределах места нахождения, ИНН, ОГРН, номер телефона и, при наличии, адрес электронной почты.

Для ИП: ФИО, ОГРН, адрес регистрации по месту жительства (пребывания), номер телефона и, при наличии, адрес электронной почты.

5. Сведения о ручной клади (багаже, грузе, грузобагаже): наименование, количество мест, массу (вес) брутто и (или) нетто в кг. Также указывают габаритные размеры (объём), вид тары и упаковки (при наличии), маркировка (при наличии) и объявленная ценность (при наличии).

6. Сведения об условиях осуществления перевозки каждым видом транспорта: следующие условия, которые должны быть изложены последовательно, от начального до конечного пункта маршрута перевозки в прямом смешанном сообщении, для каждого задействованного вида транспорта.

Для автомобильного транспорта : При перевозке пассажиров и ручной клади: вид транспортного средства (ТС), порядковый номер маршрута (согласно п. 2 ч. 1 ст. 26 Федерального закона № 220-ФЗ от 13 июля 2015 г.), номер места (при наличии), пункт отправления, дата и время отправления, пункт пересадки (назначения), дата и время прибытия. При перевозке ручной клади (багажа, грузобагажа): дата и пункт приёма (погрузки), вид ТС, срок доставки в сутках, дата и пункт назначения (передачи следующему перевозчику). При перевозке груза: дата и пункт приёма (погрузки), вид ТС, срок доставки в сутках, дата и пункт назначения (передачи груза следующему перевозчику).

Для внутреннего водного транспорта : При перевозке пассажиров и ручной клади: дата и время отправления судна, название судна, маршрут следования судна, пункт отправления, категория пассажирского места и номер места (при наличии), пункт пересадки (назначения), дата и время прибытия. При перевозке багажа или грузобагажа: дата отправления, вид ТС, маршрут следования судна, пункт отправления, пункт назначения (передачи следующему перевозчику), срок доставки в сутках, дата прибытия. При перевозке груза: дата и пункт погрузки, вид ТС, срок доставки в сутках, дата и пункт назначения (передачи груза следующему перевозчику).

Для воздушного транспорта : При перевозке пассажиров и ручной клади: номер рейса, наименование и (или) код аэропорта (пункта) отправления, дата и время отправления, номер места (при наличии), наименование и (или) класс бронирования, наименование и (или) код аэропорта (пункта) назначения, дата и время прибытия рейса. При перевозке багажа или грузобагажа: номер рейса, наименование и (или) код аэропорта (пункта отправления), дата и время отправления, наименование и (или) код аэропорта (пункта назначения или передачи следующему перевозчику), срок доставки в сутках, дата и время прибытия рейса. При перевозке груза: дата, наименование и (или) код аэропорта (пункта погрузки), срок доставки в сутках, пункт назначения (передачи груза следующему перевозчику).

Для железнодорожного транспорта : При перевозке пассажиров и ручной клади: наименование и код железнодорожной станции пункта отправления, номер поезда, дата и время отправления, номер вагона (при наличии), номер места (при наличии), класс обслуживания (при наличии), наименование и код станции пункта назначения, дата и время прибытия. При перевозке багажа или грузобагажа: дата и место приёма к перевозке, наименование и код станции пункта отправления, наименование и код станции пункта назначения (передачи следующему перевозчику), срок доставки в сутках, дата и пункт выдачи (передачи следующему перевозчику). При перевозке груза: дата и место предъявления к перевозке (погрузке), наименование и код станции пункта отправления, наименование и код станции пункта назначения (передачи следующему перевозчику), срок доставки в сутках, дата и место выгрузки (передачи следующему перевозчику).

Для морского транспорта : При перевозке пассажиров и ручной клади: дата и время отправления судна, название судна, маршрут следования судна, пункт отправления, категория пассажирского места и номер места (при наличии), пункт пересадки (назначения), дата и время прибытия. При перевозке багажа или грузобагажа: дата отправления, вид ТС, маршрут следования судна, пункт отправления, пункт назначения (передачи следующему перевозчику), срок доставки в сутках, дата прибытия. При перевозке груза: дата и пункт погрузки, вид ТС, срок доставки в сутках, дата и пункт назначения (передачи груза следующему перевозчику).



7. Сведения о грузополучателе: те же сведения, что и для грузоотправителя/пассажира (смотрите пункт 4). Заполняют для всех видов перевозок, за исключением перевозки пассажиров и ручной клади.

8. Особые отметки, связанные с перевозкой в прямом смешанном сообщении (при наличии). В этой графе указывают:

Реквизиты документов, подтверждающих право пассажира на бесплатный проезд или проезд по льготному тарифу : наименование, серию и номер документа, удостоверяющего право на льготу; СНИЛС.

Наименования и номера прилагаемых к ЕТД грузоотправителем документов , необходимых для перевозки.

Сведения о количестве, типах и контрольных знаках запорно-пломбировочных устройств .

Особенности перевозки багажа, груза, грузобагажа.

Реквизиты ЕТД (серия и номер ЕТД на бумажном носителе, номер ЕТД в электронном виде) на перевозку пассажира (при оформлении им перевозки багажа).

9. Сведения о размере платы за перевозку в прямом смешанном сообщении. Должен быть указан общий размер платы за перевозку всеми видами транспорта по полному маршруту от начального до конечного пункта. А ещё здесь нужно детализировать размер платы за перевозку каждым видом транспорта, последовательно задействованным в перевозке, с указанием суммы с налогом, суммы без налога, а также суммы налога и размера применяемой налоговой ставки.

10. Служебная информация перевозчика. Номер терминала, дату и время оформления ЕТД, номер заказа, полное и (или) сокращённое (при наличии) наименование перевозчика — для организации или ФИО перевозчика — для гражданина, включая ИП. Также здесь указывают форму внесения платы за перевозку (в наличной или безналичной форме).