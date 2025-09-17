ЦОК ОК БСН 16.09 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Как работать с импортом и экспортом без штрафов →
Моё дело
Перевозка
Единый транспортный документ с 1 сентября 2025 года: полный гид по оформлению

Единый транспортный документ с 1 сентября 2025 года: полный гид по оформлению

С 1 сентября 2025 года вступил в силу закон о прямых смешанных перевозках. В статье разбираем, когда нужен Единый транспортный документ (ЕТД), какие данные он должен содержать и как оформить его на бумаге или в электронном виде.

Кому и зачем нужен ЕТД

ЕТД обязателен только для прямых смешанных (мультимодальных) перевозок, где груз, пассажиры и багаж перемещаются двумя и более видами транспорта по единому маршруту (например, автомобиль + железная дорога + судно). Например:

  • Груз следует из Владивостока в Москву: сначала автомобилем до порта, затем морским транспортом до Санкт-Петербурга, а оттуда — поездом.

  • Пассажир едет из Новосибирска в Сочи: поездом до Краснодара, затем — автобусом.

Для обычных перевозок одним видом транспорта (только автомобилем или только поездом) продолжают использоваться стандартные накладные.

Что изменилось с 1 сентября 2025

Вступил в силу Закон о прямых смешанных перевозках — Федеральный закон № 288-ФЗ от 8 августа 2024 г. Он:

  • Вводит единые правила организации и проведения перевозок разными видами транспорта.

  • Устанавливает ЕТД как единственный перевозочный документ для таких перевозок.

  • Определяет права, обязанности и ответственность перевозчиков, грузоотправителей и получателей.

  • Вводит обязательный претензионный порядок разрешения споров до суда — для договоров перевозки груза (для пассажиров претензионный порядок носит добровольный характер).

До этого момента участники перевозок руководствовались разрозненными нормами транспортных уставов и кодексов — железнодорожного, морского и др.

Налог на прибыль при покупке товаров и услуг за границей

Полезный мануал о том, когда и как отчитаться в налоговую, если перечисляете доходы иностранным поставщикам и не являетесь при этом налоговым агентом

Заполните форму, вышлем мануал вам на e-mail:

Принимаю оферту и даю согласие на сбор персональных данных и их распространение

Порядок заполнения/формирования ЕТД

Приказ Минтранса № 187 от 11.06.2025 детально регламентирует порядок заполнения  или формирования ЕТД.

Независимо от формы (бумажная или электронная), в ЕТД нужно заполнять:

1. Сведения о перевозчике: полное и (или) сокращённое наименование — для бизнеса, ФИО — для гражданина или ИП. Также указывают ИНН для организации и ОГРН для ИП.

2. Сведения о предмете договора перевозки: указание на вид перевозки — это может быть перевозка багажа, груза, грузобагажа, пассажира или ручной клади.

3. Сведения о полном маршруте перевозки: пункты отправления, назначения и, при необходимости, пункты пересадки для пассажира (в том числе следующего с ручной кладью). Для багажа, груза и грузобагажа указываются пункты приёма, выдачи и передачи.

4. Сведения о пассажире (грузоотправителе)

  • Для гражданина: ФИО, пол, дата рождения, гражданство, наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность. Адрес регистрации по месту жительства (пребывания) требуется при перевозке багажа. Если есть — указывают номер телефона и (или) адрес электронной почты, но в бумажном ЕТД их не указывают.

  • Для компании: полное и (или) сокращённое (при наличии) наименование, адрес в пределах места нахождения, ИНН, ОГРН, номер телефона и, при наличии, адрес электронной почты.

  • Для ИП: ФИО, ОГРН, адрес регистрации по месту жительства (пребывания), номер телефона и, при наличии, адрес электронной почты.

5. Сведения о ручной клади (багаже, грузе, грузобагаже):  наименование, количество мест, массу (вес) брутто и (или) нетто в кг. Также указывают габаритные размеры (объём), вид тары и упаковки (при наличии), маркировка (при наличии) и объявленная ценность (при наличии).

6. Сведения об условиях осуществления перевозки каждым видом транспорта: следующие условия, которые должны быть изложены последовательно, от начального до конечного пункта маршрута перевозки в прямом смешанном сообщении, для каждого задействованного вида транспорта. 

  • Для автомобильного транспорта

    • При перевозке пассажиров и ручной клади: вид транспортного средства (ТС), порядковый номер маршрута (согласно п. 2 ч. 1 ст. 26 Федерального закона № 220-ФЗ от 13 июля 2015 г.), номер места (при наличии), пункт отправления, дата и время отправления, пункт пересадки (назначения), дата и время прибытия.

    • При перевозке ручной клади (багажа, грузобагажа): дата и пункт приёма (погрузки), вид ТС, срок доставки в сутках, дата и пункт назначения (передачи следующему перевозчику).

    • При перевозке груза: дата и пункт приёма (погрузки), вид ТС, срок доставки в сутках, дата и пункт назначения (передачи груза следующему перевозчику).

  • Для внутреннего водного транспорта

    • При перевозке пассажиров и ручной клади: дата и время отправления судна, название судна, маршрут следования судна, пункт отправления, категория пассажирского места и номер места (при наличии), пункт пересадки (назначения), дата и время прибытия.

    • При перевозке багажа или грузобагажа: дата отправления, вид ТС, маршрут следования судна, пункт отправления, пункт назначения (передачи следующему перевозчику), срок доставки в сутках, дата прибытия.

    • При перевозке груза: дата и пункт погрузки, вид ТС, срок доставки в сутках, дата и пункт назначения (передачи груза следующему перевозчику).

  • Для воздушного транспорта

    • При перевозке пассажиров и ручной клади: номер рейса, наименование и (или) код аэропорта (пункта) отправления, дата и время отправления, номер места (при наличии), наименование и (или) класс бронирования, наименование и (или) код аэропорта (пункта) назначения, дата и время прибытия рейса.

    • При перевозке багажа или грузобагажа: номер рейса, наименование и (или) код аэропорта (пункта отправления), дата и время отправления, наименование и (или) код аэропорта (пункта назначения или передачи следующему перевозчику), срок доставки в сутках, дата и время прибытия рейса.

    • При перевозке груза: дата, наименование и (или) код аэропорта (пункта погрузки), срок доставки в сутках, пункт назначения (передачи груза следующему перевозчику).

  • Для железнодорожного транспорта

    • При перевозке пассажиров и ручной клади: наименование и код железнодорожной станции пункта отправления, номер поезда, дата и время отправления, номер вагона (при наличии), номер места (при наличии), класс обслуживания (при наличии), наименование и код станции пункта назначения, дата и время прибытия.

    • При перевозке багажа или грузобагажа: дата и место приёма к перевозке, наименование и код станции пункта отправления, наименование и код станции пункта назначения (передачи следующему перевозчику), срок доставки в сутках, дата и пункт выдачи (передачи следующему перевозчику).

    • При перевозке груза: дата и место предъявления к перевозке (погрузке), наименование и код станции пункта отправления, наименование и код станции пункта назначения (передачи следующему перевозчику), срок доставки в сутках, дата и место выгрузки (передачи следующему перевозчику).

  • Для морского транспорта

    • При перевозке пассажиров и ручной клади: дата и время отправления судна, название судна, маршрут следования судна, пункт отправления, категория пассажирского места и номер места (при наличии), пункт пересадки (назначения), дата и время прибытия.

    • При перевозке багажа или грузобагажа: дата отправления, вид ТС, маршрут следования судна, пункт отправления, пункт назначения (передачи следующему перевозчику), срок доставки в сутках, дата прибытия.

    • При перевозке груза: дата и пункт погрузки, вид ТС, срок доставки в сутках, дата и пункт назначения (передачи груза следующему перевозчику).

7. Сведения о грузополучателе: те же сведения, что и для грузоотправителя/пассажира (смотрите пункт 4). Заполняют для всех видов перевозок, за исключением перевозки пассажиров и ручной клади.

8. Особые отметки, связанные с перевозкой в прямом смешанном сообщении (при наличии). В этой графе указывают: 

  • Реквизиты документов, подтверждающих право пассажира на бесплатный проезд или проезд по льготному тарифу: наименование, серию и номер документа, удостоверяющего право на льготу; СНИЛС.

  • Наименования и номера прилагаемых к ЕТД грузоотправителем документов, необходимых для перевозки.

  • Сведения о количестве, типах и контрольных знаках запорно-пломбировочных устройств.

  • Особенности перевозки багажа, груза, грузобагажа.

  • Реквизиты ЕТД (серия и номер ЕТД на бумажном носителе, номер ЕТД в электронном виде) на перевозку пассажира (при оформлении им перевозки багажа).

9. Сведения о размере платы за перевозку в прямом смешанном сообщении. Должен быть указан общий размер платы за перевозку всеми видами транспорта по полному маршруту от начального до конечного пункта. А ещё здесь нужно детализировать размер платы за перевозку каждым видом транспорта, последовательно задействованным в перевозке, с указанием суммы с налогом, суммы без налога, а также суммы налога и размера применяемой налоговой ставки.

10. Служебная информация перевозчика. Номер терминала, дату и время оформления ЕТД, номер заказа, полное и (или) сокращённое (при наличии) наименование перевозчика — для организации или ФИО перевозчика — для гражданина, включая ИП. Также здесь указывают форму внесения платы за перевозку (в наличной или безналичной форме).

Особенности заполнения бумажного ЕТД

Форма утверждена Приказом Минтранса № 187 от 11.06.2025. Заполняется перевозчиком на бланке формата А4. Не допускаются исправления, двусторонняя печать, использование копий вместо оригинала.

Если информация не помещается на одном листе, используют дополнительные с указанием серии и номера основного бланка.

Контакты пассажира (телефон, e-mail) в бумажном ЕТД не указывают.

Форма ЕТД на бумажном носителе:

Особенности оформления электронного ЕТД

Электронные форматы ЕТД утверждены ФНС Приказом № ЕД-7-26/717 от 13.08.2025. Форматов два:  один — для груза, второй — для пассажира, ручной клади, багажа, грузобагажа.

  1. Согласно Порядку формирования электронного ЕТД, номер электронного ЕТД присваивается непосредственно перевозчиком (в отличие от бумажного документа, где серия и номер могут быть заранее напечатаны на бланке или определены по иным правилам).

  2. Перевозчик имеет право формировать электронный ЕТД в собственной автоматизированной системе.

  3. При формировании электронного ЕТД, в отличие от бумажного, допускается указание номера телефона и (или) адреса электронной почты пассажира.

Что нужно знать про использование ЕТД

Переход на использование ЕТД — не обязательный. Если участники перевозки не заключили соглашение о прямом смешанном сообщении, то могут продолжать работать по старым правилам, оформляя отдельные накладные на каждый вид транспорта.

Но переход на ЕТД выгоден и клиентам, и перевозчикам:

  • Для клиентов — это один договор на весь маршрут, упрощённое предъявление претензий, оптимизация сроков доставки, прозрачное информирование о ходе перевозки и возможность улучшенного сервиса.

  • Для перевозчиков — единая правовая база вместо разрозненных правил, чёткое распределение ответственности между участниками, согласованная логистика и возможность создания конкурентного продукта «под ключ».

В перспективе ЕТД сделает перевозки быстрее, понятнее и удобнее для всех участников.

Выбирая форму ЕТД — бумажную или электронную — учитывайте общую тенденцию к цифровизации. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные (ЭТрН) станут обязательными для большинства видов перевозок, а бумажные накладные сохранятся лишь для отдельных случаев —  их перечень определит Минтранс. Основание: п. 4 ст. 5 Федерального закона № 140-ФЗ от 07.06.2025.

Моё дело Бюро

Справочно–правовая система для бухгалтеров, юристов, кадровиков и профессиональный консалтинг

Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: 2W5zFJXNofe

Информации об авторе

Моё дело

Моё дело

Аутсорсинг бухгалтерии

37 419 подписчиков689 постов

Начать дискуссию

Главная Тарифы