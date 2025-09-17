Единый транспортный документ с 1 сентября 2025 года: полный гид по оформлению

Кому и зачем нужен ЕТД
ЕТД обязателен только для прямых смешанных (мультимодальных) перевозок, где груз, пассажиры и багаж перемещаются двумя и более видами транспорта по единому маршруту (например, автомобиль + железная дорога + судно). Например:
Груз следует из Владивостока в Москву: сначала автомобилем до порта, затем морским транспортом до Санкт-Петербурга, а оттуда — поездом.
Пассажир едет из Новосибирска в Сочи: поездом до Краснодара, затем — автобусом.
Для обычных перевозок одним видом транспорта (только автомобилем или только поездом) продолжают использоваться стандартные накладные.
Что изменилось с 1 сентября 2025
Вступил в силу Закон о прямых смешанных перевозках — Федеральный закон № 288-ФЗ от 8 августа 2024 г. Он:
Вводит единые правила организации и проведения перевозок разными видами транспорта.
Устанавливает ЕТД как единственный перевозочный документ для таких перевозок.
Определяет права, обязанности и ответственность перевозчиков, грузоотправителей и получателей.
Вводит обязательный претензионный порядок разрешения споров до суда — для договоров перевозки груза (для пассажиров претензионный порядок носит добровольный характер).
До этого момента участники перевозок руководствовались разрозненными нормами транспортных уставов и кодексов — железнодорожного, морского и др.
Налог на прибыль при покупке товаров и услуг за границей
Полезный мануал о том, когда и как отчитаться в налоговую, если перечисляете доходы иностранным поставщикам и не являетесь при этом налоговым агентом
Порядок заполнения/формирования ЕТД
Приказ Минтранса № 187 от 11.06.2025 детально регламентирует порядок заполнения или формирования ЕТД.
Независимо от формы (бумажная или электронная), в ЕТД нужно заполнять:
1. Сведения о перевозчике: полное и (или) сокращённое наименование — для бизнеса, ФИО — для гражданина или ИП. Также указывают ИНН для организации и ОГРН для ИП.
2. Сведения о предмете договора перевозки: указание на вид перевозки — это может быть перевозка багажа, груза, грузобагажа, пассажира или ручной клади.
3. Сведения о полном маршруте перевозки: пункты отправления, назначения и, при необходимости, пункты пересадки для пассажира (в том числе следующего с ручной кладью). Для багажа, груза и грузобагажа указываются пункты приёма, выдачи и передачи.
4. Сведения о пассажире (грузоотправителе):
Для гражданина: ФИО, пол, дата рождения, гражданство, наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность. Адрес регистрации по месту жительства (пребывания) требуется при перевозке багажа. Если есть — указывают номер телефона и (или) адрес электронной почты, но в бумажном ЕТД их не указывают.
Для компании: полное и (или) сокращённое (при наличии) наименование, адрес в пределах места нахождения, ИНН, ОГРН, номер телефона и, при наличии, адрес электронной почты.
Для ИП: ФИО, ОГРН, адрес регистрации по месту жительства (пребывания), номер телефона и, при наличии, адрес электронной почты.
5. Сведения о ручной клади (багаже, грузе, грузобагаже): наименование, количество мест, массу (вес) брутто и (или) нетто в кг. Также указывают габаритные размеры (объём), вид тары и упаковки (при наличии), маркировка (при наличии) и объявленная ценность (при наличии).
6. Сведения об условиях осуществления перевозки каждым видом транспорта: следующие условия, которые должны быть изложены последовательно, от начального до конечного пункта маршрута перевозки в прямом смешанном сообщении, для каждого задействованного вида транспорта.
Для автомобильного транспорта:
При перевозке пассажиров и ручной клади: вид транспортного средства (ТС), порядковый номер маршрута (согласно п. 2 ч. 1 ст. 26 Федерального закона № 220-ФЗ от 13 июля 2015 г.), номер места (при наличии), пункт отправления, дата и время отправления, пункт пересадки (назначения), дата и время прибытия.
При перевозке ручной клади (багажа, грузобагажа): дата и пункт приёма (погрузки), вид ТС, срок доставки в сутках, дата и пункт назначения (передачи следующему перевозчику).
При перевозке груза: дата и пункт приёма (погрузки), вид ТС, срок доставки в сутках, дата и пункт назначения (передачи груза следующему перевозчику).
Для внутреннего водного транспорта:
При перевозке пассажиров и ручной клади: дата и время отправления судна, название судна, маршрут следования судна, пункт отправления, категория пассажирского места и номер места (при наличии), пункт пересадки (назначения), дата и время прибытия.
При перевозке багажа или грузобагажа: дата отправления, вид ТС, маршрут следования судна, пункт отправления, пункт назначения (передачи следующему перевозчику), срок доставки в сутках, дата прибытия.
При перевозке груза: дата и пункт погрузки, вид ТС, срок доставки в сутках, дата и пункт назначения (передачи груза следующему перевозчику).
Для воздушного транспорта:
При перевозке пассажиров и ручной клади: номер рейса, наименование и (или) код аэропорта (пункта) отправления, дата и время отправления, номер места (при наличии), наименование и (или) класс бронирования, наименование и (или) код аэропорта (пункта) назначения, дата и время прибытия рейса.
При перевозке багажа или грузобагажа: номер рейса, наименование и (или) код аэропорта (пункта отправления), дата и время отправления, наименование и (или) код аэропорта (пункта назначения или передачи следующему перевозчику), срок доставки в сутках, дата и время прибытия рейса.
При перевозке груза: дата, наименование и (или) код аэропорта (пункта погрузки), срок доставки в сутках, пункт назначения (передачи груза следующему перевозчику).
Для железнодорожного транспорта:
При перевозке пассажиров и ручной клади: наименование и код железнодорожной станции пункта отправления, номер поезда, дата и время отправления, номер вагона (при наличии), номер места (при наличии), класс обслуживания (при наличии), наименование и код станции пункта назначения, дата и время прибытия.
При перевозке багажа или грузобагажа: дата и место приёма к перевозке, наименование и код станции пункта отправления, наименование и код станции пункта назначения (передачи следующему перевозчику), срок доставки в сутках, дата и пункт выдачи (передачи следующему перевозчику).
При перевозке груза: дата и место предъявления к перевозке (погрузке), наименование и код станции пункта отправления, наименование и код станции пункта назначения (передачи следующему перевозчику), срок доставки в сутках, дата и место выгрузки (передачи следующему перевозчику).
Для морского транспорта:
При перевозке пассажиров и ручной клади: дата и время отправления судна, название судна, маршрут следования судна, пункт отправления, категория пассажирского места и номер места (при наличии), пункт пересадки (назначения), дата и время прибытия.
При перевозке багажа или грузобагажа: дата отправления, вид ТС, маршрут следования судна, пункт отправления, пункт назначения (передачи следующему перевозчику), срок доставки в сутках, дата прибытия.
При перевозке груза: дата и пункт погрузки, вид ТС, срок доставки в сутках, дата и пункт назначения (передачи груза следующему перевозчику).
7. Сведения о грузополучателе: те же сведения, что и для грузоотправителя/пассажира (смотрите пункт 4). Заполняют для всех видов перевозок, за исключением перевозки пассажиров и ручной клади.
8. Особые отметки, связанные с перевозкой в прямом смешанном сообщении (при наличии). В этой графе указывают:
Реквизиты документов, подтверждающих право пассажира на бесплатный проезд или проезд по льготному тарифу: наименование, серию и номер документа, удостоверяющего право на льготу; СНИЛС.
Наименования и номера прилагаемых к ЕТД грузоотправителем документов, необходимых для перевозки.
Сведения о количестве, типах и контрольных знаках запорно-пломбировочных устройств.
Особенности перевозки багажа, груза, грузобагажа.
Реквизиты ЕТД (серия и номер ЕТД на бумажном носителе, номер ЕТД в электронном виде) на перевозку пассажира (при оформлении им перевозки багажа).
9. Сведения о размере платы за перевозку в прямом смешанном сообщении. Должен быть указан общий размер платы за перевозку всеми видами транспорта по полному маршруту от начального до конечного пункта. А ещё здесь нужно детализировать размер платы за перевозку каждым видом транспорта, последовательно задействованным в перевозке, с указанием суммы с налогом, суммы без налога, а также суммы налога и размера применяемой налоговой ставки.
10. Служебная информация перевозчика. Номер терминала, дату и время оформления ЕТД, номер заказа, полное и (или) сокращённое (при наличии) наименование перевозчика — для организации или ФИО перевозчика — для гражданина, включая ИП. Также здесь указывают форму внесения платы за перевозку (в наличной или безналичной форме).
Особенности заполнения бумажного ЕТД
Форма утверждена Приказом Минтранса № 187 от 11.06.2025. Заполняется перевозчиком на бланке формата А4. Не допускаются исправления, двусторонняя печать, использование копий вместо оригинала.
Если информация не помещается на одном листе, используют дополнительные с указанием серии и номера основного бланка.
Контакты пассажира (телефон, e-mail) в бумажном ЕТД не указывают.
Форма ЕТД на бумажном носителе:
Особенности оформления электронного ЕТД
Электронные форматы ЕТД утверждены ФНС Приказом № ЕД-7-26/717 от 13.08.2025. Форматов два: один — для груза, второй — для пассажира, ручной клади, багажа, грузобагажа.
Согласно Порядку формирования электронного ЕТД, номер электронного ЕТД присваивается непосредственно перевозчиком (в отличие от бумажного документа, где серия и номер могут быть заранее напечатаны на бланке или определены по иным правилам).
Перевозчик имеет право формировать электронный ЕТД в собственной автоматизированной системе.
При формировании электронного ЕТД, в отличие от бумажного, допускается указание номера телефона и (или) адреса электронной почты пассажира.
Что нужно знать про использование ЕТД
Переход на использование ЕТД — не обязательный. Если участники перевозки не заключили соглашение о прямом смешанном сообщении, то могут продолжать работать по старым правилам, оформляя отдельные накладные на каждый вид транспорта.
Но переход на ЕТД выгоден и клиентам, и перевозчикам:
Для клиентов — это один договор на весь маршрут, упрощённое предъявление претензий, оптимизация сроков доставки, прозрачное информирование о ходе перевозки и возможность улучшенного сервиса.
Для перевозчиков — единая правовая база вместо разрозненных правил, чёткое распределение ответственности между участниками, согласованная логистика и возможность создания конкурентного продукта «под ключ».
В перспективе ЕТД сделает перевозки быстрее, понятнее и удобнее для всех участников.
Выбирая форму ЕТД — бумажную или электронную — учитывайте общую тенденцию к цифровизации. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные (ЭТрН) станут обязательными для большинства видов перевозок, а бумажные накладные сохранятся лишь для отдельных случаев — их перечень определит Минтранс. Основание: п. 4 ст. 5 Федерального закона № 140-ФЗ от 07.06.2025.
Моё дело Бюро
Справочно–правовая система для бухгалтеров, юристов, кадровиков и профессиональный консалтинг
Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: 2W5zFJXNofe
Начать дискуссию