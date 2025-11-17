ФСБУ 27/2021: как организовать документооборот в бухгалтерском учете без ошибок
Кто обязан применять ФСБУ 27/2021
Всех экономические субъекты, кроме организаций бюджетной сферы.
Что важно знать о документах и документообороте
Разберем все важнейшие нюансы на простых примерах из практики.
Вебинар пройдет 26 ноября в 11:00 по московскому времени.
Вебинар проведет Людмила Архипкина — методолог по бухгалтерскому учету и налогообложению бухгалтерии для бизнеса «Мое дело», аттестованный аудитор и преподаватель МГУТУ.
На вебинаре вы узнаете:
Что считается документом и документооборотом в бухучете.
Какие требования предъявляются к первичным документам.
Что такое оправдательный документ и в чем отличие от закрывающего документа.
Какой порядок соблюдать при исправлении документов.
Можно ли вести документы на иностранном языке.
Как правильно хранить документы в бумажном и электронном виде.
Как организовать документооборот.
Участие бесплатное — зарегистрируйтесь, и мы напомним вам о начале вебинара за день и за час до старта.
Присоединяйтесь, если хотите уверенно применять нормы ФСБУ 27/2021 для оформления и хранения бухгалтерских документов, а также снизить риск претензий со стороны проверяющих органов.
ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете»
