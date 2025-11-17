ФСБУ 27/2021: как организовать документооборот в бухгалтерском учете без ошибок

Разберем стандарт ФСБУ 27/2021 и расскажем, какие есть требования к оформлению, хранению и движению бухгалтерских документов. Ответим на часто задаваемые вопросы и покажем на конкретных примерах, как выстроить документооборот, чтобы избежать ошибок.

Кто обязан применять ФСБУ 27/2021

Всех экономические субъекты, кроме организаций бюджетной сферы.

Что важно знать о документах и документообороте

Разберем все важнейшие нюансы на простых примерах из практики.

Вебинар пройдет 26 ноября в 11:00 по московскому времени.

Вебинар проведет Людмила Архипкина — методолог по бухгалтерскому учету и налогообложению бухгалтерии для бизнеса «Мое дело», аттестованный аудитор и преподаватель МГУТУ.

На вебинаре вы узнаете: Что считается документом и документооборотом в бухучете.

Какие требования предъявляются к первичным документам.

Что такое оправдательный документ и в чем отличие от закрывающего документа.

Какой порядок соблюдать при исправлении документов.

Можно ли вести документы на иностранном языке.

Как правильно хранить документы в бумажном и электронном виде.

Как организовать документооборот.

Присоединяйтесь, если хотите уверенно применять нормы ФСБУ 27/2021 для оформления и хранения бухгалтерских документов, а также снизить риск претензий со стороны проверяющих органов.

