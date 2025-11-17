ЦОК ОК АУСН 17.11 Мобильная
ФСБУ 27/2021: как организовать документооборот в бухгалтерском учете без ошибок

Разберем стандарт ФСБУ 27/2021 и расскажем, какие есть требования к оформлению, хранению и движению бухгалтерских документов. Ответим на часто задаваемые вопросы и покажем на конкретных примерах, как выстроить документооборот, чтобы избежать ошибок.
Иллюстрация: Моё дело

Кто обязан применять ФСБУ 27/2021

Всех экономические субъекты, кроме организаций бюджетной сферы.

Что важно знать о документах и документообороте

Разберем все важнейшие нюансы на простых примерах из практики.

Вебинар пройдет 26 ноября в 11:00 по московскому времени.

Вебинар проведет Людмила Архипкина — методолог по бухгалтерскому учету и налогообложению бухгалтерии для бизнеса «Мое дело», аттестованный аудитор и преподаватель МГУТУ.

На вебинаре вы узнаете:

  • Что считается документом и документооборотом в бухучете.

  • Какие требования предъявляются к первичным документам.

  • Что такое оправдательный документ и в чем отличие от закрывающего документа. 

  • Какой порядок соблюдать при исправлении документов. 

  • Можно ли вести документы на иностранном языке.

  • Как правильно хранить документы в бумажном и электронном виде.

  • Как организовать документооборот.

Участие бесплатное — зарегистрируйтесь, и мы напомним вам о начале вебинара за день и за час до старта.

Присоединяйтесь, если хотите уверенно применять нормы ФСБУ 27/2021 для оформления и хранения бухгалтерских документов, а также снизить риск претензий со стороны проверяющих органов.

ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете»

