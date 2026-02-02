Учёт продаж через маркетплейсы. Часть 1

Продажи через маркетплейсы стали отдельным направлением учёта со своими правилами, рисками и нюансами. Чтобы разобраться во всех аспектах работы с площадками, мы запускаем цикл вебинаров, посвящённый учёту продаж через маркетплейсы.

Цикл состоит из трёх частей:

договорные отношения с маркетплейсами;

бухгалтерский учёт операций через маркетплейсы;

налоговый учёт продаж и комиссий.

Первый вебинар цикла посвящён правилам дистанционной торговли через маркетплейсы и взаимодействию с их операторами. Мы разберём, как выстраиваются отношения между продавцом и площадкой, на что обращать внимание в договорах и как снизить риски претензий.

Кому будет полезен вебинар

Продавцам на маркетплейсах, которые хотят понимать свои права и обязанности, правильно выстраивать работу с площадками минимизировать риски споров и ошибок.

Что важно знать о договорных отношениях с маркетплейсами

Все важные моменты объясним на примерах из реальной работы бухгалтерии.

Вебинар пройдёт 10 февраля в 11:00 по московскому времени.

Вебинар проведёт Людмила Архипкина — методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению бухгалтерии для бизнеса «Моё дело», аттестованный аудитор и преподаватель МГУТУ.

На вебинаре вы узнаете: как выстраиваются договорные отношения между продавцом и маркетплейсом;

особенности договоров с маркетплейсами;

правила документооборота между продавцом и оператором площадки;

какие споры могут возникнуть и как их урегуляровать;

на что обратить особое внимание при работе с маркетплейсами в 2026 году. Вебинар бесплатный. Просто зарегистрируйтесь, а мы напомним вам о начале за день и за час до старта. Записаться на вебинар

Присоединяйтесь, если хотите выстроить работу с маркетплейсами без недопонимания и ошибок — это поможет снизить риски претензий со стороны проверяющих и правильно наладить учёт операций.

