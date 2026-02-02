Учёт продаж через маркетплейсы. Часть 1
Цикл состоит из трёх частей:
договорные отношения с маркетплейсами;
бухгалтерский учёт операций через маркетплейсы;
налоговый учёт продаж и комиссий.
Первый вебинар цикла посвящён правилам дистанционной торговли через маркетплейсы и взаимодействию с их операторами. Мы разберём, как выстраиваются отношения между продавцом и площадкой, на что обращать внимание в договорах и как снизить риски претензий.
Кому будет полезен вебинар
Продавцам на маркетплейсах, которые хотят понимать свои права и обязанности, правильно выстраивать работу с площадками минимизировать риски споров и ошибок.
Что важно знать о договорных отношениях с маркетплейсами
Все важные моменты объясним на примерах из реальной работы бухгалтерии.
Вебинар пройдёт 10 февраля в 11:00 по московскому времени.
Вебинар проведёт Людмила Архипкина — методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению бухгалтерии для бизнеса «Моё дело», аттестованный аудитор и преподаватель МГУТУ.
На вебинаре вы узнаете:
как выстраиваются договорные отношения между продавцом и маркетплейсом;
особенности договоров с маркетплейсами;
правила документооборота между продавцом и оператором площадки;
какие споры могут возникнуть и как их урегуляровать;
на что обратить особое внимание при работе с маркетплейсами в 2026 году.
Вебинар бесплатный. Просто зарегистрируйтесь, а мы напомним вам о начале за день и за час до старта.
Присоединяйтесь, если хотите выстроить работу с маркетплейсами без недопонимания и ошибок — это поможет снизить риски претензий со стороны проверяющих и правильно наладить учёт операций.
