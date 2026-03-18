Экологический сбор в 2026 году: кто платит и какую отчётность сдавать

Кто обязан платить экологический сбор

Обязанность по утилизации отходов товаров и упаковки (РОП) есть у двух категорий компаний.

Производители товаров. Юрлица и ИП, которые фактически производят товары или упаковку на территории России. Импортёры товаров. Юрлица и ИП, которые ввозят товары в упаковке или без неё из стран ЕАЭС или из других государств.

Обязанность возникает не по всей продукции, а только по товарам и упаковке из специальных перечней.

Общий перечень товаров и упаковки, подлежащих утилизации, утверждён Постановлением Правительства РФ № 2414 от 29.12.2023 г. Именно в нём указано, какие товары (упаковка) после использования должны быть переработаны.

Как определить, подпадает ли товар под РОП: чтобы проверить обязанность по утилизации, сопоставьте свои товары с государственным перечнем. Используйте следующие классификаторы:

для товаров и упаковки российского производства — коды ОКПД-2 ;

для импортных товаров и упаковки — коды ТН ВЭД ЕАЭС ;

для дополнительной идентификации импортной упаковки по материалу — материал упаковки и его буквенно-цифровой код по техрегламенту ТР ТС 005/2011.

Важно: коды ТР ТС указаны в правительственном перечне исключительно в справочных целях для идентификации материала упаковки. Даже если специфическая упаковка (например, тяжёлая деревянная тара для промышленного оборудования) формально не подпадаёт под действие этого техрегламента, она всё равно подлежит утилизации, если по материалу и назначению соответствует позициям из перечня РОП. Использовать терминологию техрегламента, чтобы избежать ответственности по утилизации или уплаты сбора, недопустимо.

Ещё есть отдельный перечень товаров, участвующих в эксперименте, для импортёров из стран вне ЕАЭС (утв. Постановлением Правительства РФ № 750 от 01.06.2024 г.).

Субъекты РОП обязаны либо обеспечить утилизацию отходов самостоятельно в пределах установленных нормативов, либо уплатить экологический сбор. Сбор платится в случае полного отказа от самостоятельной утилизации или если нормативы выполнены лишь частично.

Ключевые правила по упаковке:

Импортёр отвечает за утилизацию упаковки, в которой ввезён товар, даже если сам товар не подлежит утилизации (материал упаковки при этом должен быть в перечне РОП).

Производитель упаковки несёт ответственность только за ту тару, которую он изготовил сам. Если организация покупает готовую упаковку и просто помещает в неё свой товар, она не становится плательщиком сбора по этой упаковке.

Важный нюанс по давальческому сырью: если товар производится одной организацией из сырья заказчика, обязанность по РОП лежит на заказчике (владельце торговой марки), если иное прямо не прописано в договоре.

Бизнес освобождается от утилизации и уплаты сбора в следующих случаях:

Товары или упаковка вывозятся (экспортируются) из России. Продукция ввезена или произведена исключительно для собственных нужд организации, а не для реализации потребителям. Товары используются в качестве сырья или комплектующих для производства другой продукции, которая сама включена в перечень РОП. При производстве транспортных средств, по которым уплачивается утилизационный сбор.

Для правильного определения отчётного периода важно знать дату возникновения обязанности по РОП:

Для производителей: наиболее ранняя из дат — день отгрузки товара, день получения предоплаты или день списания брака.

Для импортёров из ЕАЭС: день принятия ввезённых товаров на учёт.

Для импортёров из стран вне ЕАЭС: день выпуска товаров таможней для внутреннего потребления. При этом для товаров, участвующих в эксперименте — из Перечня, утв. Постановлением Правительства РФ № 750 от 1 июня 2024 г. — (например, некоторые виды одежды, шин, бытовой техники) действует особый порядок исполнения обязанности: до дня выпуска таможней нужно представить уведомление о намерении самостоятельной утилизации с гарантией/поручительством (либо уплатить экологический сбор в этот же срок).

Эксперимент действует до 31 декабря 2027 года. С 1 января 2028 года этот порядок станет обязательным для импортёров всех товаров и упаковки из перечня РОП, ввозимых из стран, не входящих в ЕАЭС.