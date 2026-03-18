Экологический сбор в 2026 году: кто платит и какую отчётность сдавать

Кто обязан платить экологический сбор
Обязанность по утилизации отходов товаров и упаковки (РОП) есть у двух категорий компаний.
Производители товаров. Юрлица и ИП, которые фактически производят товары или упаковку на территории России.
Импортёры товаров. Юрлица и ИП, которые ввозят товары в упаковке или без неё из стран ЕАЭС или из других государств.
Обязанность возникает не по всей продукции, а только по товарам и упаковке из специальных перечней.
Общий перечень товаров и упаковки, подлежащих утилизации, утверждён Постановлением Правительства РФ № 2414 от 29.12.2023 г. Именно в нём указано, какие товары (упаковка) после использования должны быть переработаны.
Как определить, подпадает ли товар под РОП: чтобы проверить обязанность по утилизации, сопоставьте свои товары с государственным перечнем. Используйте следующие классификаторы:
для товаров и упаковки российского производства — коды ОКПД-2;
для импортных товаров и упаковки — коды ТН ВЭД ЕАЭС;
для дополнительной идентификации импортной упаковки по материалу — материал упаковки и его буквенно-цифровой код по техрегламенту ТР ТС 005/2011.
Важно: коды ТР ТС указаны в правительственном перечне исключительно в справочных целях для идентификации материала упаковки. Даже если специфическая упаковка (например, тяжёлая деревянная тара для промышленного оборудования) формально не подпадаёт под действие этого техрегламента, она всё равно подлежит утилизации, если по материалу и назначению соответствует позициям из перечня РОП. Использовать терминологию техрегламента, чтобы избежать ответственности по утилизации или уплаты сбора, недопустимо.
Ещё есть отдельный перечень товаров, участвующих в эксперименте, для импортёров из стран вне ЕАЭС (утв. Постановлением Правительства РФ № 750 от 01.06.2024 г.).
Субъекты РОП обязаны либо обеспечить утилизацию отходов самостоятельно в пределах установленных нормативов, либо уплатить экологический сбор. Сбор платится в случае полного отказа от самостоятельной утилизации или если нормативы выполнены лишь частично.
Ключевые правила по упаковке:
Импортёр отвечает за утилизацию упаковки, в которой ввезён товар, даже если сам товар не подлежит утилизации (материал упаковки при этом должен быть в перечне РОП).
Производитель упаковки несёт ответственность только за ту тару, которую он изготовил сам. Если организация покупает готовую упаковку и просто помещает в неё свой товар, она не становится плательщиком сбора по этой упаковке.
Важный нюанс по давальческому сырью: если товар производится одной организацией из сырья заказчика, обязанность по РОП лежит на заказчике (владельце торговой марки), если иное прямо не прописано в договоре.
Бизнес освобождается от утилизации и уплаты сбора в следующих случаях:
Товары или упаковка вывозятся (экспортируются) из России.
Продукция ввезена или произведена исключительно для собственных нужд организации, а не для реализации потребителям.
Товары используются в качестве сырья или комплектующих для производства другой продукции, которая сама включена в перечень РОП.
При производстве транспортных средств, по которым уплачивается утилизационный сбор.
Для правильного определения отчётного периода важно знать дату возникновения обязанности по РОП:
Для производителей: наиболее ранняя из дат — день отгрузки товара, день получения предоплаты или день списания брака.
Для импортёров из ЕАЭС: день принятия ввезённых товаров на учёт.
Для импортёров из стран вне ЕАЭС: день выпуска товаров таможней для внутреннего потребления. При этом для товаров, участвующих в эксперименте — из Перечня, утв. Постановлением Правительства РФ № 750 от 1 июня 2024 г. — (например, некоторые виды одежды, шин, бытовой техники) действует особый порядок исполнения обязанности: до дня выпуска таможней нужно представить уведомление о намерении самостоятельной утилизации с гарантией/поручительством (либо уплатить экологический сбор в этот же срок).
Эксперимент действует до 31 декабря 2027 года. С 1 января 2028 года этот порядок станет обязательным для импортёров всех товаров и упаковки из перечня РОП, ввозимых из стран, не входящих в ЕАЭС.
Нормативы утилизации на 2025 год
Для отчётности за 2025 год (она сдаётся в 2026 году) действуют следующие нормативы утилизации.
1. Для товаров. Нормативы утилизации установлены Постановлением Правительства РФ № 2414 от 29.12.2023. Например:
одежда — 20%;
шины — 40%;
стекло и изделия из него — 10%.
2. Для упаковки. Норматив утилизации — 55% от массы упаковки. Это значительно больше, чем в предыдущие годы. Для сравнения:
в 2026 году норматив вырастет до 75%;
с 2027 года — до 100%.
Пример. Если компания в 2025 году выпустила 1000 кг пластиковой упаковки, она должна утилизировать 550 кг отходов такой упаковки или заплатить экологический сбор за этот объём.
Как выполнить обязанность самостоятельно
Самостоятельная утилизация признаётся законной, если её выполняет компания, включённая в реестр утилизаторов. Бизнес может выбрать один из двух вариантов.
1. Создать собственную инфраструктуру. Для этого нужно:
купить оборудование;
получить лицензию (для отходов I–IV классов опасности);
войти в реестр утилизаторов.
Факт утилизации подтверждают акты утилизации. Форма акта утверждена Приказом Минприроды России № 762 от 15.11.2023 г.
2. Заключить договор с утилизатором. Компания может передать утилизацию сторонней организации из официального реестра. Факт утилизации подтверждают договор с утилизатором акты утилизации.
Сроки и формы отчётности за 2025 год
Всю отчётность подают в электронном виде через Личный кабинет природопользователя ЛК РПН в систему ЕФГИС УОИТ.
Срок подачи отчётности — до 15 апреля 2026 года. Формулировка «до 15 апреля» может трактоваться по-разному. Кроме того, в последний день часто возникают технические сбои в ЛК РПН. Поэтому безопаснее сдать отчётность и уплатить сбор не позднее 14 апреля.
Какие формы нужно сдавать (для всех, кроме участников эксперимента):
Отчётность о массе товаров и упаковки: по форме из Приложения № 1 к Постановлению № 741 от 31.05.2024 г. Заполняется по кодам ОКПД 2 (для продукции РФ) или ТН ВЭД (для импорта). Масса указывается в кг с точностью до 1 кг. При самостоятельной утилизации — отчёт всегда сдаётся (даже при 100%-ной утилизации).
Отчётность о выполнении самостоятельной утилизации: по форме из Приложения № 1 к Постановлению Правительства РФ № 742 от 31.05.2024 г. К ней прилагаются копии договоров и актов утилизации. Отчёт формируют на основе отчётности о массе товаров. Если утилизация не проводилась, этот отчёт не сдаётся.
Расчёт суммы экологического сбора: по форме из Приложения № 1 к Постановлению Правительства РФ № 1990 от 30.12.2024 г. Сбор рассчитывается на основе данных о массе. При самостоятельной утилизации — сбор уплачивается и расчёт сдаётся при невыполнении (неполном выполнении) утилизации.
В случае частичного выполнения самостоятельной утилизации представляются всё три вышеуказанные формы: отчёт о массе, отчёт об утилизации (на выполненную часть) и расчёт сбора (на невыполненную часть) (информация Росприроднадзора от 11 марта 2025 г.).
Для импортёров-участников эксперимента (вне ЕАЭС)
Для групп товаров из Перечня, утв. Постановлением Правительства РФ № 750 от 1 июня 2024 г.:
Итоговый отчёт о массе за год: по форме из Приложения № 2 к Постановлению № 750.Обратите внимание: при ввозе также сдаётся отчётность о массе, но по форме из приложения № 2 из Постановления Правительства РФ № 741 от 31 мая 2024 г.
Отчёт об утилизации (при самостоятельной утилизации): по форме из Приложения № 3 к Постановлению № 750 (с документами, подтверждающими утилизацию).
Расчёт сбора (если утилизация не выполнена): если сбор платится авансом вместо утилизации — по форме из Приложения № 2 (Постановление № 1990); если планируемая утилизация не выполнена по итогам года — по форме из Приложения № 3 (Постановление № 1990).
Порядок уплаты экологического сбора
Экологический сбор также нужно уплатить до 15 апреля 2026 года.
Реквизиты зависят от типа организации:
импортёры (в т. ч. импортёры-производители) платят по реквизитам Центрального аппарата Росприроднадзора;
производители — по реквизитам территориального органа по месту регистрации.
Платёжное поручение формируется автоматически в Личном кабинете после отправки расчёта сбора.
Ответственность
За нарушения требований РОП предусмотрены административные штрафы:
Статья 8.5.1: за непредставление отчётности, опоздание или недостоверные сведения.
Статья 8.41.1: за неуплату сбора в установленный срок.
Подробнее обо всём этом, а также о порядке расчёта суммы сбора, действующих ставках и коэффициентах, порядке зачёта «перевыполнения» нормативов прошлых лет, о бухгалтерском и налоговом учёте сбора читайте в материале «Моё дело Бюро».
