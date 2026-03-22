Безвозмездная передача товаров, работ и услуг: как правильно учитывать и не получить доначисления

Разберём нюансы бухгалтерского и налогового учёта безвозмездной передачи товаров, работ и услуг: как оформить первичные документы, отразить операции в учёте дарителя и одаряемого, рассчитать налоги и применить исключения, предусмотренные законодательством.
Кто должен правильно учитывать безвозмездную передачу

Все организации и предприниматели, у которых возникают операции по безвозмездной передаче или получению имущества, работ или услуг.

Что важно знать о безвозмездной передаче

На практических примерах разберём бухгалтерские проводки, налоговые последствия и типичные ошибки, которые могут привести к доначислениям и штрафам.

Вебинар пройдёт 31 марта в 11:00 по московскому времени.

Вебинар проведёт Людмила Архипкина — методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению бухгалтерии для бизнеса «Моё дело», аттестованный аудитор и преподаватель МГУТУ.

На вебинаре вы узнаете:

  • как правильно оформить безвозмездную передачу товаров, работ и услуг;

  • какие бухгалтерские проводки составляются у дарителя и одаряемого;

  • как учитывать доходы и расходы при безвозмездной передаче;

  • когда возникает обязанность начислить НДС и какие есть исключения;

  • почему расходы на безвозмездную передачу не уменьшают налог на прибыль;

  • как оценить безвозмездно полученные активы по рыночной стоимости;

  • в каких случаях полученное имущество не признаётся доходом;

  • какие ошибки чаще всего допускают бухгалтеры и как их избежать.

