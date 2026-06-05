СПОТ заработал: обеспечительные платежи как новая норма бизнеса

Самое главное:
Обеспечительный платёж — это не новый налог. Его зачтут в счёт ввозного НДС и акцизов по конкретной поставке.
Платёж нужен по каждому ДОПП, если товары облагаются НДС или акцизами. Деньги перечисляют отдельной платёжкой, не через ЕНП.
Если обеспечительный платёж не внести, ДОПП не получит статус «Обеспечен». Без этого груз не получится ввезти в Россию.
После ввоза товаров импортёр подаёт декларацию по косвенным налогам.
Что такое система подтверждения ожидания поставки товаров
С 1 июня 2026 года в России действует национальная система подтверждения ожидания поставки товаров — СПОТ. Систему ввели, чтобы контролировать ввоз товаров из ЕАЭС и уплату косвенных налогов — НДС и акцизов.
Правила работы СПОТ устанавливает закон от № 101-ФЗ от 17.04.2026. Перед этим Правительство утвердило комплекс мер против уклонения от уплаты налогов при импорте товаров в страну. Основание — распоряжение Правительства № 3213-р от 10.11.2025.
СПОТ действует так:
Импортёр заранее направляет в ФНС сведения о поставке через документ о предстоящей поставке товаров — ДОПП.
По ДОПП импортёр рассчитывает и перечисляет обеспечительный платёж.
После подтверждения платежа импортёр получает от налоговой визуализированную ссылку — QR-код. Эту ссылку он затем передаёт перевозчику.
Таможня может запросить QR-код при импорте продукции в Россию.
Если данные не сходятся или платёж не поступил, груз могут остановить и не пропустить в страну.
Проверку на границе будут проводить мобильные группы таможни. Перевозчик обязан представлять QR-код по требованию сотрудников. Сама проверка займёт не больше двух часов.
Кто должен пользоваться СПОТ
Применять новые правила и формировать ДОПП должны заявители. Основание — ч. 1 ст. 3 закона № 101-ФЗ от 17.04.2026. Это компании и ИП:
Импортёры, которые сами ввозят товары из ЕАЭС в Россию автомобильным транспортом.
Посредники, если по договору на них возложили расчёт и уплату НДС или акцизов при ввозе.
Налоговые агенты по НДС, если товары продавцов из ЕАЭС продают физлицам через электронные торговые площадки.
ДОПП оформляют до того, как товар ввезут в Россию. Обязанность не зависит от того, платит ли заявитель НДС или акцизы по конкретной поставке. Если после ввоза нужно сдать декларацию по косвенным налогам, ДОПП оформлять требуется. Налоговый режим импортёра тоже не влияет на обязанность работать через СПОТ.
На какие товары не распространяется СПОТ
В общем случае СПОТ применяют к товарам, которые ввозят в Россию из Беларуси, Киргизии, Казахстана и Армении.
Исключения перечислены в ч. 3 ст. 5 закона № 101-ФЗ от 17.04.2026.
СПОТ не применяют, например, к таким товарам:
нефть и нефтепродукты;
электроэнергия;
товары, которые перевозят трубопроводным транспортом;
товары для личного пользования, кроме товаров для продажи физлицам через электронные площадки-маркетплейсы;
товары, которые перевозят между Калининградской областью и остальной территорией РФ;
товары для диппредставительств, консульств и международных организаций;
товары, которые проходят через Россию транзитом из одного государства ЕАЭС в другое.
Что такое обеспечительный платёж
Обеспечительный платёж — это сумма, которую импортёр заранее перечисляет в бюджет в счёт ввозного НДС и акцизов.
Эта сумма — не новый налог и не дополнительный сбор. Импортёр перечисляет ту сумму, которую всё равно должен заплатить как НДС или акциз по ввозимым товарам. Закон № 102-ФЗ от 17.04.2026 вносит изменения в ст. 177 и 205 НК РФ и разрешает учитывать обеспечительный платёж при уплате косвенных налогов. Поэтому двойной уплаты не возникает.
После ввоза товара импортёр отражает обеспечительный платёж в декларации по косвенным налогам. ФНС зачтёт его в счёт НДС и акцизов. Если платёж покроет всю сумму налогов, доплачивать их по этой поставке не нужно.
Обеспечительный платёж — это условие для ввоза товара в Россию. Если импортёр не внесёт нужную сумму до ввоза, он не получит QR-код. Без QR-кода груз могут не пропустить через границу.
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Как внести обеспечительный платёж
Платёж вносит импортёр товаров, а не перевозчик.
Обеспечительный платёж привязывают к конкретному ДОПП. Поэтому по каждому документу сумму считают и перечисляют отдельно.
ДОПП оформляют под один транспортный или перевозочный документ. Использовать документ повторно нельзя. Если по одному ДОПП ввезли не всю партию, на оставшиеся товары нужно оформить новый документ.
Порядок оформления ДОПП такой:
Заявитель оформляет ДОПП на предстоящую поставку.
Рассчитывает обеспечительный платёж по сведениям из ДОПП.
Перечисляет сумму в рублях отдельной платёжкой.
ФНС закрепляет поступивший платёж за конкретным ДОПП.
После проверки документ получает статус «Обеспечен».
Заявитель получает QR-код для перевозчика.
ДОПП можно оформить через сервис ФНС «Сервис заявителя СПОТ» или через оператора ЭДО, если он даёт такую возможность. Форма и формат ДОПП действуют с 28 мая 2026 года. Основание — приказ ФНС № КЧ-1-15/301@ от 08.05.2026.
Пользователи 1С могут оформить и отправить ДОПП в ИФНС через «1С:Бухгалтерия 8» начиная с версии программы 3.0.194.23. Функция доступна пользователям сервиса «1С-Отчётность».
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Когда обеспечительный платёж не платят
Платёж не перечисляют при таких условиях:
заявитель — крупнейший налогоплательщик;
в отношении заявителя проводят налоговый мониторинг;
заявитель включён в реестр уполномоченных экономических операторов;
товары ввозят без уплаты НДС и акцизов;
товары ввозит резидент свободной или особой экономической зоны на её территорию;
товары перевозят через Россию транзитом между странами ЕАЭС.
Когда нужно оформить ДОПП и внести платёж
Если поставка требует обеспечительного платежа, ДОПП нужно сформировать не менее чем за два календарных дня до ввоза товаров. В этот же срок нужно внести обеспечительный платёж.
Если обеспечительный платёж не нужен, ДОПП можно сформировать позже — не позднее чем за четыре часа до импорта. Основание — ч. 1 ст. 10 закона № 101-ФЗ от 17.04.2026.
Заявители вносят платежи с 29 мая 2026 года.
Как рассчитать сумму платежа
Сумма обеспечительного платежа равна предполагаемой сумме ввозного НДС и акцизов по конкретной поставке.
Заявитель считает её сам по данным ДОПП. Сумма платежа не может быть меньше совокупной суммы НДС и акциза, которые нужно заплатить за ввозимый товар.
Как заполнить платёжку и перечислить обеспечительный платёж
Обеспечительный платёж перечисляют отдельной платёжкой. Его не включают в ЕНП и не списывают с положительного сальдо ЕНС.
Реквизиты для уплаты:
Реквизит платёжки
Что указать
ИНН плательщика, поле 60
ИНН того, чью обязанность по уплате исполняют
КПП плательщика, поле 102
КПП организации или обособленного подразделения
ОКТМО, поле 105
Восьмизначный код ОКТМО
КБК, поле 104
182 1 04 03000 01 1000 110
Статус плательщика, поле 101
01
Назначение платежа, поле 24
Дополнительная информация по платежу
ИНН получателя, поле 61
7727406020
КПП получателя, поле 103
770701001
Поля 106–109
0
ФНС резервирует обеспечительный платёж по ДОПП. Платежи резервируют в хронологическом порядке — по мере поступления денег и регистрации ДОПП.
Если сведения в ДОПП заполнены верно и платёж поступил, документ получает статус «Обеспечен». После этого ФНС направляет заявителю QR-код. Это значит, что продукцию можно импортировать в РФ.
Затем QR-код можно передать перевозчику по электронной почте, в мессенджере или другим удобным способом.
Как отчитаться по косвенным налогам после импорта
После ввоза товаров заявитель сдаёт декларацию по косвенным налогам. Перечисленный платёж не отменяет эту обязанность.
Срок сдачи — не позднее 20-го числа месяца, который следует за месяцем принятия товаров к учёту. Вместе с декларацией в ИФНС подают заявление о ввозе и документы по поставке. Основание — п. 20 Протокола о порядке взимания косвенных налогов, приложение № 18 к Договору о ЕАЭС от 29.05.2014.
В декларации заявитель указывает уплаченный обеспечительный платёж.
Если заявитель платит НДС и имеет право на вычет, он сможет принять ввозной НДС к вычету после того, как ИФНС подтвердит уплату налога.
Как вернуть переплату по обеспечительному платежу
Порядок возврата зависит от причины переплаты.
Если заявитель перевёл сумму больше, чем нужно
Нужно подать заявление о возврате переплаты. ФНС вернёт излишек на ЕНС заявителя. Основание — ч. 5 ст. 11 закона № 101-ФЗ от 17.04.2026.
Если поставка не состоялась
Если ФНС уже зарезервировала обеспечительный платёж по ДОПП, но товар не ввезли, сумму можно вернуть через декларацию по косвенным налогам.
Заявитель отражает переплату в документе. После камеральной проверки ФНС возвращает излишек на ЕНС. Отдельное заявление подавать не нужно.
Если партию товаров импортировали не полностью
Если поставка состоялась только в части заявленных товаров, порядок такой же, как в предыдущем случае. Заявитель отражает переплату в декларации по косвенным налогам.
ФНС проверит декларацию. Если переплата подтвердится, излишек вернут на ЕНС.
Есть ли штраф для импортёра, который не представил ДОПП
По состоянию на июнь 2026 года отдельного штрафа за непредставление ДОПП нет.
Но это не значит, что нарушение останется без последствий. Если заявитель не оформит ДОПП или не внесёт обеспечительный платёж, он не получит QR-код. Без QR-кода груз не получится ввезти в Россию.
В дальнейшем за нарушения в работе со СПОТ могут установить административную ответственность.
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Итоги
СПОТ меняет порядок ввоза товаров из ЕАЭС автомобилем. Теперь импортёр должен заранее сообщить ФНС о поставке, рассчитать НДС и акцизы, внести обеспечительный платёж до пересечения границы. Поэтому подготовку к ввозу нужно начинать не в день отправки груза, а минимум за несколько дней.
Главное для бизнеса — настроить работу с оформлением ДОПП, платёжек и уплатой обеспечительного платежа. Ошибка в расчёте, реквизитах или сроках может задержать получение QR-кода. Без него перевозчик не сможет подтвердить право на ввоз товара в Россию.
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