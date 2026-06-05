СПОТ заработал: обеспечительные платежи как новая норма бизнеса

Что такое обеспечительный платёж

Обеспечительный платёж — это сумма, которую импортёр заранее перечисляет в бюджет в счёт ввозного НДС и акцизов.

Эта сумма — не новый налог и не дополнительный сбор. Импортёр перечисляет ту сумму, которую всё равно должен заплатить как НДС или акциз по ввозимым товарам. Закон № 102-ФЗ от 17.04.2026 вносит изменения в ст. 177 и 205 НК РФ и разрешает учитывать обеспечительный платёж при уплате косвенных налогов. Поэтому двойной уплаты не возникает.

После ввоза товара импортёр отражает обеспечительный платёж в декларации по косвенным налогам. ФНС зачтёт его в счёт НДС и акцизов. Если платёж покроет всю сумму налогов, доплачивать их по этой поставке не нужно.

Обеспечительный платёж — это условие для ввоза товара в Россию. Если импортёр не внесёт нужную сумму до ввоза, он не получит QR-код. Без QR-кода груз могут не пропустить через границу.