Если бизнес работает по модели подписки, то можно подключить сервис рекуррентных платежей и настроить регулярные списания. Так компания будет получать стабильный доход, а клиенты смогут пользоваться продуктом и не тратить время на ежемесячную оплату. Такая технология повышает лояльность пользователей и оптимизирует операционные издержки.
Из этой статьи вы узнаете все — от принципов работы систем и выбора сервиса до юридических нюансов применения рекуррентных платежей и инструкции, как подключить такой сервис.
Что такое рекуррентные платежи
Рекуррентные платежи (от англ. recurrent — «периодический», «повторяющийся») — это автоматические повторяющиеся списания средств с банковской карты клиента через заранее установленные интервалы времени, на которые он дал предварительное согласие. Клиенту не требуется каждый раз вводить платежные реквизиты и подтверждать каждую операцию.
Часто это может быть:
оплата подписок на онлайн-сервисы;
абонементов;
коммунальных услуг;
взносов или регулярных пожертвований.
Предприниматель может предлагать покупателю оплатить любой период оплаты — раз в день, неделю, месяц, год или другой промежуток времени.
Есть много сервисов, с помощью которых можно подключить рекуррентные оплаты. Например, если зарегистрироваться в PayAnyWay, то можно интегрировать рекурренты в несколько кликов.
Рекуррентные платежи часто путают с рекарринговыми, потому что в обоих случаях данные карты вводят один раз для создания токена — уникального цифрового ключа, который используется вместо платежных данных. Но разница в том, что при рекуррентных оплатах порядок списания зависит от предложенных продавцом вариантов и регулярности, а при рекарринге — списания происходят по событию, а не по фиксированному расписанию. Например, если пользователь добавляет карту для оплаты поездок, то это рекарринг. А если добавляет карту в онлайн-кинотеатр для оплаты подписки — рекуррент.
Преимущества для бизнеса
Автоматизация делает доход бизнеса более прогнозируемым и стабильным, ведь заранее известно, сколько пользователей оплачивает подписку. Для такой модели важно следить за оттоком клиентов и вовремя разбираться в причинах, чтобы уменьшить возможное снижение дохода.
Есть и другие преимущества рекуррентных платежей для бизнеса:
Увеличение лояльности и пожизненной ценности клиента (LTV). Автоплатежи повышают удобство и удовлетворенность покупателей: им не нужно запоминать, когда и в каком сервисе нужно оплатить подписку, какую сумму нужно внести. Это заметно увеличивает общую прибыль от каждого пользователя.
Автоматизация процессов и снижение операционных расходов. Сотрудникам не нужно вручную выставлять счета, напоминать об оплате и обрабатывать каждую операцию. Так персонал может сосредоточиться на более стратегических задачах.
Снижение оттока и привлечение новых клиентов. Пользователю легче начать пользоваться сервисом — например, воспользовавшись промокодом, а потом он остается и может стать постоянным пользователем с помощью автоматизации списаний.
После подключения PayAnyWay значительно сократится объем ручной обработки транзакций, а финансовые данные покупателей будут надежно защищены технологиями шифрования.
Преимущества для клиентов
Главный плюс для клиентов — удобство и экономия времени. Им не нужно помнить, в какой день следует внести ежемесячную плату, и каждый раз вводить свои данные: все происходит автоматически.
Есть и другие плюсы:
Без риска просрочек и отключений. Снижается риск отключений и штрафов из-за забытых платежей. Все будет оплачено вовремя и в полном объеме. Клиенту нужно только следить, чтобы на счету было достаточно средств для списания.
Безопасность. Системы рекуррентов используют токенизацию, при которой реальные данные карты не хранит и не передает данные карты в открытом виде, из-за чего их нельзя украсть. Что такое токенизация и как работает — расскажем в следующем разделе.
Бесперебойный доступ. Благодаря регулярным оплатам клиент может постоянно пользоваться сервисами и услугами компании в рамках выбранного тарифа.
Важно. Если человек перестал пользоваться сервисом и забыл о нем, то очередное списание будет для него негативным опытом, а для компании может стать репутационными потерями. Именно поэтому стоит напоминать своим пользователям о сервисе, если они перестают им пользоваться. Например, присылайте уведомление о предстоящем списании за несколько дней до операции.
Как работает технология рекуррентных платежей
Важно знать, как работает эта инфраструктура, чтобы оценить уровень ее безопасности и основные процессы. Рассказываем, как и кто токенизирует данные покупателей, чтобы не допустить утечки данных, а также как проводят первое подключение.
Механика токенизации карты
Токенизация — это ключевой элемент безопасности подключения и использования рекуррентных платежей. Это процесс замены конфиденциальных данных банковской карты (номер, срок действия, CVV/CVC-код) на уникальный, непредсказуемый идентификатор — токен.
Как это работает:
Сбор данных. Когда пользователь впервые привязывает карту, он вводит свои платежные реквизиты на защищенной странице.
Генерация токена. Платежный провайдер не хранит и не передает данные карты покупателя. Вместо этого он создает уникальный токен и привязывает его к оригинальным реквизитам карты.
Хранение. Токен вместе с минимальной информацией (например, последние четыре цифры номера карты) хранится в защищенной базе данных платежного провайдера. Оригинальные данные карты в полном объеме не сохраняются у продавца или в открытом виде.
Использование. При последующих списаниях вместо фактических данных карты используется этот токен.
Основное преимущество использования токена — кардинальное снижение риска утечки данных. Если база данных, где хранятся токены, будет скомпрометирована, злоумышленники получат лишь набор абстрактных чисел, которые нельзя использовать без дополнительной информации для совершения мошеннических операций.
Процесс первого и последующих списаний
Чтобы списать деньги со счета клиента в первый раз, нужны платежные данные и его согласие. Именно поэтому покупатель регистрируется на сайте продавца или в приложении, выбирает услугу по подписке и указывает данные своей банковской карты или оплачивает услугу по QR-коду. Кроме того, обязательно дает согласие на регулярные списания, принимает условия публичной оферты или договора. Без этого подключить рекурренты не получится.
После авторизации проходит первое списание, которое обычно подтверждается покупателем — через СМС-код или приложение банка. Иногда может проводиться проверка валидности карты, например, нулевая авторизация или тестовое списание: система забирает и возвращает небольшую сумму для теста, например 1–3 ₽.
Если пользователь успешно прошел авторизацию и указал данные карты, платежный сервис создает токен, связанный с данными карты, и передает его продавцу.
При последующих списаниях сценарий меняется:
Инициирование. В установленные сроки (например, раз в месяц) система продавца или платежного провайдера инициирует автоматическое списание средств. Для этого используется токен, без повторного ввода данных карты покупателя.
Проверка и обработка. Запрос на списание отправляется через платежный шлюз в банк-эмитент карты клиента для проверки наличия средств на счете.
Успешное списание. Если средств достаточно, оплата подтверждается, и деньги зачисляются на счет компании-получателя.
После этого пользователь получает уведомление о списании, если настроил их. Если списать деньги не получилось (из-за ошибки, недостаточной суммы или по другим причинам), платежная система позже попробует снова списать деньги.
Варианты подтверждения операций
По закону считается, что пользователь соглашается с получением услуги, когда совершает первую оплату. Именно поэтому важно, чтобы первое списание сопровождалось сильной аутентификацией (Strong Customer Authentication, SCA), например с помощью технологии 3D Secure (ввод одноразового кода из СМС, подтверждение в банковском приложении). Это обеспечивает высокий уровень безопасности и подтверждает согласие покупателя на дальнейшие регулярные списания.
Последующие списания считаются безакцептными. Подтверждение более не требуется благодаря тому, что при первоначальной авторизации покупатель согласился с условиями.
При последующих списаниях у клиента есть сразу три инструмента контроля:
Уведомления — после каждого списания покупатель обычно получает уведомление об успешно оплаченном периоде или пакете услуг.
Личный кабинет сервиса — так пользователь может изменить параметры списаний, изменить платежные данные, отменить или приостановить подписку.
Банковское приложение — клиент может обратиться в свой банк или временно заблокировать карту, установить запрет на интернет-оплаты, перевыпустить карту или ограничить лимиты.
Важно. По закону покупатель должен сам управлять своими подписками. Проверьте, чтобы он мог в любой момент отменить их через личный кабинет на сайте сервиса или через службу поддержки.
Как выбрать сервис рекуррентных платежей
Чтобы стабильно работать и принимать регулярные списания от пользователей, важно заранее выбрать стабильный и безопасный сервис для приема средств. Давайте разберемся, на что нужно обратить внимание, чтобы найти удобный сервис для вас и ваших покупателей.
Критерии выбора сервиса рекуррентных платежей
Надежность. Есть сразу несколько критериев, от которых часто зависит непрерывная работа бизнеса и лояльность клиентов:
Аптайм. Узнайте о гарантиях доступности эквайера (SLA — Service Level Agreement). Чем выше аптайм (стремитесь к 99,9% и выше), тем меньше вероятность сбоев и недоступности для ваших покупателей.
Стабильность системы. Проверьте репутацию платформы, изучите возможные крупные сбои в прошлом, сроки и качество устранения недостатков.
Обработка пиковых нагрузок. Убедитесь, что сервис рекуррентных платежей способен обрабатывать большое количество транзакций одновременно, особенно если у вас ожидаются акции или всплески активности.
Географическое распределение серверов. Наличие серверов в разных регионах повышает отказоустойчивость и скорость обработки транзакций для пользователей по всему миру.
Комиссии. К общей стоимости услуг в месяц часто добавляется комиссия — плавающая или фиксированная часть от каждой операции. Изучайте структуру комиссий внимательно, чтобы избежать скрытых расходов. В первую очередь проверьте наличие и размер:
Процента от транзакции. Комиссия только за успешную или любую транзакцию. Уточните, есть ли разница в комиссии для разных типов карт (например, кредитные/дебетовые, корпоративные) или для международных операций.
Фиксированной комиссии за транзакцию. Некоторые провайдеры берут фиксированную сумму в дополнение к проценту или вместо него. Это может быть выгодно для транзакций с высоким средним чеком.
Ежемесячной абонплаты. Обычно если такая опция есть, то деньги списывают за использование платформы вне зависимости от того, использовал пользователь сервис или нет.
Платы за подключение. Уточните, есть ли разовое списание за интеграцию или активацию сервиса.
Комиссий за дополнительные функции. Могут списываться за расширенные функции или возвраты — наличие и размер зависят от объема транзакций.
Понятности тарифов. Убедитесь, что каждый пункт договора вам понятен, без мелкого шрифта и звездочек со значительными дополнительными тратами.
Сравнение моделей: банк-эквайер vs агрегатор
Некоторые руководители считают, что проще использовать банк-эквайер для работы. Мы собрали в сравнительной таблице все критерии каждого поставщика эквайринга, а вы можете сами выбрать, какой из них для вас удобнее:
Параметр
Банк-эквайер
Платежный сервис/агрегатор
Что это
Финансовая организация, которая напрямую обрабатывает транзакции для компании
Посредник, который подключает бизнес к нескольким эквайерам и платежным системам
С кем заключается договор
Напрямую с одним или несколькими банками-эквайерами
С одним платежным агрегатором
Требования к бизнесу
Обычно более строгие: наличие юридического лица и расчетного счета, стабильный оборот, отсутствие высоких рисков. Могут потребоваться финансовые отчеты
Более лояльные: часто подходят для ИП, стартапов, малого бизнеса. Меньше бюрократии
Скорость подключения
Дольше, от нескольких дней до нескольких недель. Требует прохождения комплаенс-процедур банка
Быстрее, от нескольких часов до нескольких дней. Стандартные процедуры регистрации
Техническая интеграция
Интеграция с API каждого отдельного банка. Может быть сложнее и требовать больше ресурсов
Единый API агрегатора, который связывает со всеми подключенными платежными системами. Проще и быстрее
Комиссии
Обычно ниже, особенно для крупных оборотов. Возможны индивидуальные тарифы
Часто немного выше, так как включает комиссию агрегатора за посреднические услуги и функционал. Кроме того, могут быть индивидуальные тарифы
Токенизация
Доступна, но может требовать дополнительной интеграции или реализации со стороны мерчанта/банка
Всегда является базовой функцией, обеспечивается агрегатором автоматически
Управление рекуррентными платежами
Требует самостоятельной настройки логики списаний, хранения токенов и управления подписками
Встроенные инструменты для создания и управления подписками, автоматической логики списаний, уведомлений, обработки отказов
Поддержка
Поддержка от банка, может быть менее оперативной или специализированной для IT-вопросов
Специализированная техническая поддержка, часто 24/7, для решения вопросов интеграции и работы платформы
Дополнительные методы оплаты
Может быть ограничен выбранным банком
Широкий выбор методов оплаты (электронные кошельки, СБП, локальные методы) через единую точку интеграции
Банк-эквайер больше подходит для крупного бизнеса, готового инвестировать в собственную IT-инфраструктуру и интеграцию, чтобы получить минимальные комиссии и полный контроль.
Платежный агрегатор подходит любому бизнесу, которому нужна быстрая интеграция, готовый функционал для рекуррентных платежей, высокая безопасность без дополнительных затрат и широкий выбор методов оплаты. А еще агрегаторы подходят, если ИП планирует принимать оплату без отдельного расчетного счета для эквайринга. Как это сделать — рассказали в статье «Можно ли подключить эквайринг без расчетного счета».
Важные юридические аспекты приема средств
Есть несколько юридических особенностей, которые нужно учитывать при подключении рекуррентных платежей, чтобы защитить интересы бизнеса и потребителей, а также соблюсти требования законодательства и правила платежных систем.
Договор
Основа для взаимодействия бизнеса и его покупателей. Обычно это договор публичной оферты или условия использования сервиса. В документе должно быть:
четкое описание услуг или товаров;
механизм отмены;
порядок разрешения споров;
информация о собираемых данных пользователя.
Если правильно подготовить и опубликовать договор на сайте, это снизит количество спорных ситуаций и возвратов.
Возвраты
Эта операция должна быть доступна клиенту, а все условия должны быть юридически обоснованы. Нужно прописать, в каких случаях и на каких условиях возможен возврат средств за рекурренты. Например, это может быть:
полный возврат при отмене подписки в течение пробного периода;
частичный возврат за неиспользованный период;
отсутствие возврата за оказанную услугу или потраченные дни.
Кроме того, важно указать:
Максимальный срок — как быстро будет произведен возврат средств после подачи заявления клиентом. Обычно это 3–10 рабочих дней, в зависимости от банка и платежного метода.
Процедура — как пользователь должен обратиться, чтобы подать запрос (по почте, через личный кабинет, иным способом).
Основания отказа — по каким причинам нельзя запросить обратно деньги за услугу или сервис.
Согласие клиента
Один из основных признаков законности списаний в пользу любого сервиса. Если не получить четкого согласия на списания, можно столкнуться с массовыми чарджбэками и юридическими претензиями.
На что важно обратить внимание:
Явное согласие. Оно должно быть получено активно, а не по умолчанию: пользователь должен совершить действие, которое подтвердит его согласие. Например, это может быть чекбокс подтверждения или кнопка с четко указанным характером оплаты «Подписаться и оплачивать ежемесячно». Вся информация о согласии должна записываться в логах.
Информирование. Покупатель должен четко понимать, на что он дал согласие. Например, это может быть наглядное сообщение перед подтверждением первой оплаты, что это рекуррентный платеж, с указанием суммы и периодичности списаний.
Документирование согласия. Важно хранить записи, которые подтверждают факт получения согласия от клиента. Это технические параметры сессии: дата, время операции, идентификатор, а также текст оферты.
Рекуррентные платежи: как подключить и с чего начать
Подключение требует внимательного и последовательного подхода. Сначала определите, что нужно вашему бизнесу и его покупателям, выберите модель интеграции и начинайте готовиться к запуску. Рассказываем по порядку.
Анализ потребностей бизнеса
Сначала определите, какая специфика у бизнеса в зависимости от направления деятельности. Для SaaS-сервисов это одни нюансы, для онлайн-курсов вторые, а для коммунальных услуг — третьи. Учтите примерные объемы будущих транзакций: от этого часто зависит комиссия платежного сервиса.
Чтобы определить, какие услуги или задачи будут решать рекуррентные платежи, стоит выяснить, какие у вас покупатели и как им удобнее будет платить. Разберем подробнее.
Тип клиентов. Определите все характеристики и платежные привычки своей целевой аудитории:
География проживания — локально жители населенных пунктов или пользователи по всему миру.
Демография — возраст, пол, уровень образования и заработка, уровень грамотности.
Платежные привычки — предпочтительные способы оплаты, отношение к другим методам, оплата с карт или в рассрочку.
Устройства — десктоп, мобильные устройства или специализированные приложения.
Все характеристики можно выявить с помощью исследований, опросов и аналитики данных — с вашего сайта, у конкурентов или в общедоступных источниках.
Частота и характер списаний. Продумайте, как часто и сколько будут платить пользователи. Например, если вы предлагаете разные периоды к оплате, то потребуется гибкая настройка расписания списаний. А если сумма может меняться — понадобится опция динамического формирования списаний.
Кроме того, нужно решить, что будет делать система, если первая операция не прошла из-за неактивной карты или недостаточной суммы на счету. Иногда инструмент для повторных попыток списания или уведомления клиента помогает сделать выбор в пользу конкретного сервиса для приема средств.
Выбор модели интеграции
После анализа потребностей бизнеса можно переходить к выбору оптимальной модели подключения рекуррентных платежей в вашу систему. Обычно это один из трех вариантов:
Интеграция через сайт. Клиент оформляет подписку на вашем сайте. Платежная форма (виджет) встраивается на страницу вашего сайта, или клиент перенаправляется на защищенную платежную страницу агрегатора. Реализовать можно через виджет, редирект или API в зависимости от технической экспертизы вашей команды. В первом случае понадобится вставить небольшой код на сайт, в последнем — попросить ваших разработчиков создать свою платежную форму и отправлять данные через API агрегатора.
Интеграция через CRM/ERP-систему. Если бизнес использует подобную систему в работе, то услуги рекуррентных платежей можно внедрить напрямую в CRM- или ERP-систему. Часто агрегаторы предлагают готовые модули или плагины для популярных CRM-систем.
Интеграция через мобильное приложение. Для такой интеграции можно использовать мобильные SDK от платежных агрегаторов с готовыми компонентами для создания платежных форм и взаимодействия с API агрегатора.
Нередко бизнес использует несколько каналов. Например, первичная подписка оформляется на сайте, а затем управление подпиской и просмотр истории операций доступны в мобильном приложении. В таких случаях требуется интеграция сразу по нескольким моделям. Есть сервисы, например PayAnyWay, в которых можно подключить сразу все нужные интеграции.
Получение токенов и настройка API
Когда клиент впервые платит онлайн, система создает специальный код (токен) из его данных карты. Этот процесс происходит на на сервере платёжного провайдера. Затем этот токен связывается с аккаунтом клиента. Для всех следующих списаний нужно просто передать этот токен и сумму, которую клиент хочет заплатить.
API должен давать вам настроить сразу несколько инструментов, помимо приема средств:
Управление подписками — методы для создания, изменения, приостановки и отмены подписок.
Обработка возвратов — метод для инициирования возврата средств по определенной транзакции.
Обратные вызовы — механизм, при котором платежный агрегатор сам отправляет уведомления на ваш сервер о важных событиях (успешных и неуспешных списаниях, чарджбэках, возвратах).
Тестирование и запуск
Перед запуском в работу обязательно проверьте, как работают рекуррентные платежи. Многие платежные агрегаторы, например PayAnyWay или CloudPayments, предоставляют тестовую среду, где можно имитировать реальные транзакции без фактического списания средств, и тестовые номера карт и CVV/CVC для имитации транзакций.
Попробуйте выполнить все основные сценарии:
Успешная подписка. Первый платеж с 3D Secure, получение токена, последующие автоматические списания.
Неуспешные платежи. Недостаточно средств, неверный CVV, истек срок действия карты, отказ банка. Проверьте, как работает ваша логика повторных попыток и уведомлений.
Отмена подписки. Как клиент отменяет подписку, как ваша система обрабатывает это событие.
Возвраты. Инициирование возврата средств, получение уведомления.
Изменение данных. Изменение суммы, периодичности, привязка новой карты.
Обработка чарджбэков (имитация). Как ваша система будет реагировать на уведомления о чарджбэках.
После успешного тестирования и подтверждения готовности от агрегатора вы переключаете свою интеграцию с тестовой среды на рабочую или «боевую». На этом подключение рекуррентных платежей заканчивается, и вы начинаете принимать платежи от клиентов.
Мониторинг, аналитика, работа с отказами
Запуск — это только начало работы. Теперь нужно внимательно следить за транзакциями, находить и исправлять ошибки, контролировать доступность вебхуков и скорость обработки операций.
Кроме того, стоит следить за аналитикой транзакций. В этом помогают разные метрики, например:
успешность платежей — анализируйте процент успешных и неуспешных списаний;
причины отказов — изучайте, по каким причинам чаще всего отклоняются платежи (недостаток средств, истечение срока действия карты, отказ банка);
Churn Rate (отток клиентов) — отслеживайте, сколько клиентов отменяют подписку и почему;
LTV (Lifetime Value) — сколько дохода приносит клиент на протяжении всего срока подписки.
Работа с отказами тоже может повысить прибыль и уменьшить отток клиентов. Сначала настройте логику повторных попыток платежного агрегатора списать деньги в соответствии с вашей бизнес-моделью. Например, система может повторить попытку списать очередной платеж на следующий день, через три дня или через другой период.
Если платеж не проходит — сообщите об этом клиенту, предложите ему удобный способ обновить данные или пополнить баланс.
Типичные ошибки и как их избежать
Ошибки на этапе внедрения и использования рекуррентных платежей могут привести к негативным последствиям: например, потере клиентов, лояльности или репутации. Мы собрали несколько частых ошибок и способов их решения.
Отсутствие уведомлений клиенту
Если клиент не знает о состоянии своей подписки и возможных проблемах, не получал уведомлений, это может привести:
к отмене подписки и плохим отзывам;
оспариванию транзакции, если клиент не получал уведомлений и напоминаний;
потере клиентов — если они забыли о подписке.
Чтобы этого избежать, стоит отправлять уведомления о предстоящих списаниях за несколько дней. После каждого успешного списания отправляйте уведомление с информацией о сумме, дате и ссылкой на детали транзакции.
Если у системы не получилось списать деньги, сообщите об этом клиенту. Укажите причину (недостаточно средств, карта просрочена) и предложите способы исправить ситуацию (обновить карту, пополнить счет).
Неправильная логика повторных списаний
Если логика повторных списаний неправильно настроена или ее нет, это приводит:
к пропуску платежей и потере дохода;
недовольству пользователей из-за отключения доступа к сервису;
оттоку клиентов.
Чтобы этого не допускать, внимательно проверьте логику повторных попыток, отправьте клиенту уведомления о неуспешных попытках и предпринятых сервисом действиях, а также предложите ему другие способы оплаты.
Если пользователь не реагирует на уведомления и не оплачивает подписку даже после нескольких напоминаний, стоит прекратить пытаться списать деньги. Лучше отправить клиенту сообщение о том, что оплата не проходит и он сам должен решить проблему.
Недооценка требований безопасности
Если не соблюдать стандарты PCI DSS, использовать незащищенные каналы связи или хранить данные карт на своей стороне, это может привести:
к утечке данных карт;
потерям в доверии и репутации;
штрафам от платежных систем;
ответственности за возмещение убытков клиентам;
блокировке эквайринга из-за подозрительных операций.
Чтобы не допустить этого, стоит выбрать платежного агрегатора, который соответствует PCI DSS и использует токенизацию для защиты данных карт. Среди таких сервисов рекуррентных платежей стоит отметить PayAnyWay и CloudPayments.
Кроме того, рекомендуем:
шифровать данные;
использовать 3D Secure для аутентификации первого платежа;
проходить регулярные проверки безопасности;
следить за подозрительной активностью;
использовать системы антифрода;
соблюдать все законы о защите персональных данных.
Это не все ошибки, с которыми может встретиться бизнес во время приема рекуррентных платежей. Но если вы не допустите этих ошибок, то значительно улучшите взаимодействие с клиентами и повысите прибыль.
Что важно запомнить
Рекуррентные платежи могут упростить взаимодействие с клиентами и повысить стабильность дохода. Их использование требует внимательного подхода к выбору сервиса, соблюдению законов и технической реализации, а также постоянного мониторинга и работы с обратной связью.
Что нужно помнить:
Обязательно явное согласие. Первое списание требует однозначного согласия клиента на будущие регулярные платежи.
Основа безопасности — токенизация. Данные карты заменяются на уникальный токен, который хранится у платежного провайдера, а не у продавца, минимизируя риски утечек.
Четкие юридические условия. Необходимо иметь публичную оферту с правилами оплаты, возвратов и отмены подписки, а также документировать согласие клиента.
Выбирайте надежный сервис для рекуррентных платежей (агрегатор или банк) с учетом своих потребностей и обязательно тестируйте все сценарии до запуска.
