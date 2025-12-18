Что такое рекуррентные платежи

Рекуррентные платежи (от англ. recurrent — «периодический», «повторяющийся») — это автоматические повторяющиеся списания средств с банковской карты клиента через заранее установленные интервалы времени, на которые он дал предварительное согласие. Клиенту не требуется каждый раз вводить платежные реквизиты и подтверждать каждую операцию.

Часто это может быть:

оплата подписок на онлайн-сервисы;

абонементов;

коммунальных услуг;

взносов или регулярных пожертвований.

Предприниматель может предлагать покупателю оплатить любой период оплаты — раз в день, неделю, месяц, год или другой промежуток времени.

Есть много сервисов, с помощью которых можно подключить рекуррентные оплаты. Например, если зарегистрироваться в PayAnyWay, то можно интегрировать рекурренты в несколько кликов.

Рекуррентные платежи часто путают с рекарринговыми, потому что в обоих случаях данные карты вводят один раз для создания токена — уникального цифрового ключа, который используется вместо платежных данных. Но разница в том, что при рекуррентных оплатах порядок списания зависит от предложенных продавцом вариантов и регулярности, а при рекарринге — списания происходят по событию, а не по фиксированному расписанию. Например, если пользователь добавляет карту для оплаты поездок, то это рекарринг. А если добавляет карту в онлайн-кинотеатр для оплаты подписки — рекуррент.

Подробно о рекуррентах рассказали в статье «Что такое рекуррентные платежи и как они помогают бизнесу автоматизировать оплату».