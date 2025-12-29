Чтобы принимать платежи, не нужно разбираться в банковских протоколах. Но важно дать клиенту привычный и удобный способ оплаты. Если решение выбрано неудачно, бизнес теряет деньги: комиссии съедают часть дохода, а сложная интеграция тормозит запуск и работу.

Именно поэтому важно выбрать платежный сервис, который упрощает работу с комиссиями и платежами, а также позволяет быстро запустить прием оплат удобными для клиентов способами.

В этом материале мы расскажем, как:

получить большинство востребованных способов оплаты;

подключить модуль, даже если вы не программист;

настроить прием платежей для бизнеса в течение 1–2 рабочих дней при готовых документах;

управлять всеми онлайн- и офлайн-поступлениями из одного кабинета.

Мы разберем, как выбрать надежного партнера, расскажем о подключении и важных инструментах агрегаторов на примере PayAnyWay и какие ошибки в запуске и работе можно не допустить.