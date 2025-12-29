Чтобы принимать платежи, не нужно разбираться в банковских протоколах. Но важно дать клиенту привычный и удобный способ оплаты. Если решение выбрано неудачно, бизнес теряет деньги: комиссии съедают часть дохода, а сложная интеграция тормозит запуск и работу.
Именно поэтому важно выбрать платежный сервис, который упрощает работу с комиссиями и платежами, а также позволяет быстро запустить прием оплат удобными для клиентов способами.
В этом материале мы расскажем, как:
получить большинство востребованных способов оплаты;
подключить модуль, даже если вы не программист;
настроить прием платежей для бизнеса в течение 1–2 рабочих дней при готовых документах;
управлять всеми онлайн- и офлайн-поступлениями из одного кабинета.
Мы разберем, как выбрать надежного партнера, расскажем о подключении и важных инструментах агрегаторов на примере PayAnyWay и какие ошибки в запуске и работе можно не допустить.
Объединение разных платежных способов в одном интерфейсе
Платежные сервисы предлагают инструменты, которые позволяют принимать оплату и онлайн, и офлайн. Это позволяет предоставлять одинаковый сервис для офлайн- и онлайн-платежей. Бизнес может подключить сразу несколько способов оплаты для клиентов. Давайте разберем, какие это методы и в чем их преимущества.
Интернет-эквайринг
Основная цель в электронной коммерции — сделать процесс оплаты максимально быстрым, удобным и безопасным. Что в этом помогает:
Быстрая интеграция. Крупные сервисы платежей для бизнеса, например PayAnyWay, предлагают готовые, бесплатные модули для 70+ популярных CMS: например, WooCommerce, 1С-Битрикс, Tilda и других. Это позволяет владельцу сайта самостоятельно, без программиста подключить платежную форму за 15–30 минут и сразу начать принимать оплату.
Разные способы оплаты. Подключение всех современных способов: банковские карты, СБП, Pay-методы или электронные кошельки. Чем больше способов вы сможете предложить клиенту, тем выше вероятность, что он выберет один из них и оплатит покупку.
Безопасность. Основная ответственность за соответствие стандартам PCI DSS и защиту данных карт ложится на сервис. Эффективный антифрод-мониторинг работает в режиме реального времени и защищает бизнес от мошенничества.
Рекурренты и токенизация. При первой оплате клиент передает платформе данные в зашифрованном виде, а на основе этого формируется токен — обезличенный набор символов, который не представляет ценности для мошенников. Это особенно важно для подписок и повышения лояльности.
Торговый эквайринг
Основная задача оборудования в офлайне — принимать карты в магазинах и при доставке. Для этого бизнес подключает POS-терминалы двух типов: стационарные для кассовой зоны и mPOS, или мобильные, для курьеров, выездной торговли или оплаты прямо за столиками в ресторанах. Мобильные терминалы работают через сим-карту или Wi-Fi.
Такие терминалы также интегрируются с онлайн-кассами, затем автоматически фискализируется чек, который отправляется покупателю и в налоговую через ОФД.
В офлайн-магазинах тоже можно подключить оплату по СБП — например, печатать QR-код в пречеке или показывать на экране терминала. Так бизнес может экономить на комиссии и быстрее получать сумму за покупку.
Как сделать QR-код для безопасной оплаты по СБП — читайте в другой статье нашего блога.
Единое управление
Основное преимущество подключения платежного сервиса в том, что можно управлять всеми этими каналами из одного личного кабинета. Выручка из интернет-магазина и офлайн-точки собирается в один кабинет — так намного проще управлять бухгалтерией, проводить финансовую сверку и анализировать продажи.
Как правило, бизнес заключает один основной договор с провайдером, получает сразу все способы оплаты и оба вида эквайринга с едиными ставками.
Собрали в таблице примеры, как можно применять терминалы в разных сферах:
Канал
Решение
Польза
Онлайн-магазин
Интернет-эквайринг + СБП с готовым модулем для CMS
Максимальная конверсия на сайте и минимальная комиссия за СБП-платежи
Пункты выдачи (ПВЗ)
Мобильный POS-терминал с функцией фискализации
Прием оплаты картой и точное соответствие №54-ФЗ при выдаче заказов
Офлайн-магазин
Стационарный POS-терминал + оплата по QR-коду
Быстрое обслуживание на кассе, снижение расходов на инкассацию наличных
Бронирование онлайн для сферы услуг
Платежная ссылка или онлайн-форма для предоплаты
Гарантия бронирования: клиент вносит предоплату, и это снижает риск неявки
Оплата на месте
Мобильный POS-терминал у мастера, официанта или другого специалиста
Удобство для клиента: оплата без похода к стационарной кассе. Учет чаевых (через специальные сервисы)
Онлайн-сервисы кино, музыки, курсов
Рекуррентные платежи с токенизацией карт
Стабильный ежемесячный/ежегодный доход от подписчиков без их повторного ввода данных
Маркетплейсы
Конструктор финансовых сервисов и сплитование
Автоматическое разделение одного платежа покупателя на части между платформой и продавцами
Требования для подключения
Подключение к платежному сервису для Pay-методов и других способов приема оплат — простая процедура. Нужно лишь собрать несколько документов и выполнить несколько базовых требований, связанных с законностью бизнеса.
Юридический статус и документы
Для начала работы сервис должен убедиться в легальности деятельности бизнеса.
Какие документы потребуются ИП:
паспорт гражданина РФ;
свидетельство ИНН и ОГРНИП;
заявление на подключение.
Дополнительно к этому списку ООО обычно требуется предоставить:
устав и решение о назначении директора;
приказ о назначении руководителя и его паспорт.
И вне зависимости от формы предприятия важно, чтобы у компании не было долгов, а деятельность не была запрещена на территории РФ.
Сайт
Чтобы начать прием СБП, платежей с карт и Pay-методов для бизнеса, нужно, чтобы ресурс соответствовал базовым требованиям. На сайте обязательно должны быть размещены в легкодоступных местах:
Документ
Пояснение
Публичная оферта
Полный, юридически корректный текст договора на продажу товаров или услуг
Политика конфиденциальности
Документ с подробным пояснением, как собирают, хранят и обрабатывают персональные данные покупателей
Информация о доставке и возврате
Страница или раздел с четко прописанными условиями доставки, возврата и обмена товаров или услуг, включая сроки и процедуры
Полные контакты
Полные и актуальные реквизиты компании, контакты и физический адрес офиса
Кроме того, для приема оплаты потребуется зарегистрированная в ФНС онлайн-касса, которую можно подключить к эквайринговому оборудованию для фискализации.
Комментарий от специалистов Монеты:
Мы знаем, что для бизнеса до подключения оплат каждый день — потеря дохода. За счет онлайн-верификации и использования готовых модулей для CMS полное подключение и активация счета занимает 1–2 рабочих дня с момента предоставления полного пакета документов.
Скорость зачисления денег на счет
Скорость, с которой деньги от покупателя приходят продавцу, — один из самых важных параметров. Он напрямую влияет на оборачиваемость капитала и на планирование ликвидности.
В платежных сервисах и банках обычно используют такую классификацию скорости зачисления:
Стандартное зачисление. Обозначается D+1 или T+1. Деньги приходят на счет продавца на следующий рабочий день после проведения операции. Это один из самых распространенных темпов для операций торгового и интернет-эквайринга.
Зачисление «День в день». Обозначается D+0 или T+0. В этом случае финансы перечисляются в тот же рабочий день. Часто такая скорость доступна бизнесам, у которых расчетный счет открыт в том же банке, что и эквайринг.
Мгновенное зачисление по СБП. Деньги сразу же зачисляются на счет продавца. Эта скорость зачисления в большинстве случаев не зависит от выбора банка или платежного сервиса.
Для независимых платежных сервисов, таких как PayAnyWay, зачисление средств на расчетный счет происходит по стандартной банковской схеме D+1 через банк-партнер. Но деньги сразу отражаются на внутреннем балансе сервиса после совершения платежа, чтобы можно было контролировать выручку в режиме реального времени.
Как выбрать сервис платежей для бизнеса
Выбор партнера для приема платежей — это одно из самых важных финансовых решений для бизнеса. Ошибка здесь не просто неудобство; она может обернуться переплатами, сбоями в продажах и, что хуже, юридическими рисками. Давайте разберем ключевые критерии, которые помогут оценить любого провайдера.
Надежность провайдера
Оценка стажа, надежности и репутации платежного сервиса помогает понять, насколько это устойчивая компания и как она адаптируется к изменениям:
Юридический статус и лицензирование. Проверьте, является ли провайдер банком, небанковской кредитной организацией (НКО) или официальным агентом/партнером крупного банка.
Безопасность (PCI DSS). Убедитесь, что сервис соответствует международному стандарту безопасности данных платежных карт PCI DSS. Это гарантирует, что провайдер несет ответственность за защиту карточных данных клиентов и избавляет от этих обязательств ваш бизнес. Информация должна быть указана на сайте провайдера, также подтверждение могут предоставить специалисты техподдержки.
Опыт и репутация. Оцените стаж работы провайдера на рынке. Длительное присутствие на рынке, например больше 20 лет, как у PayAnyWay, показывает, что провайдер пережил несколько экономических циклов и накопил критически важную экспертизу в сфере безопасности и правового регулирования. Проверить репутацию можно, если посмотреть на крупных клиентов сервиса и банков, с которыми он сотрудничает.
Отказоустойчивость и поддержка. Неразрывный прием онлайн-платежей для бизнеса — прямая прибыль. Убедитесь, что провайдер имеет резервные центры обработки данных и у него высокий показатель UpTime — например, 99,9%.
Проблемы с платежами и ошибки в авторизации могут происходить в любое время суток. Важно, чтобы у сервиса была круглосуточная поддержка и возможность связаться с компетентными специалистами, а не только с чат-ботами.
Размер комиссий
Не стоит просто выбирать провайдера с самой низкой ставкой. Важно комплексно подойти к вопросу:
Базовая ставка. Уточните процент комиссии за оплату банковскими картами. Ставка должна зависеть от ниши бизнеса и оборота ООО или ИП.
Скрытые и дополнительные расходы. Оцените, есть ли плата за подключение, ежемесячная плата за обслуживание, комиссии за вывод средств на счет, платы за возврат и использование дополнительных модулей.
Важно. Ставка по СБП в размере от 0,4 до 0,7% зависит не от конкретного провайдера. Эту ставку установил совет директоров Банка России. Активное внедрение СБП в качестве основного способа платежа помогает снизить общую стоимость обслуживания.
Поддержка нужных способов оплаты
Чем больше методов оплаты предлагает продавец, тем выше вероятность, что клиент совершит покупку.
Какие способы стоит подключить:
банковские карты;
СБП;
Pay-методы;
электронные кошельки;
мобильная коммерция;
интернет-банкинг;
оплата частями или в кредит;
рекуррентные платежи;
международные платежи.
Если подключать эквайринг через платежный сервис, то можно получить сразу все методы оплаты. Популярность QR-кодов и отечественных сервисов Pay-методов оплаты в России растет с тех пор, когда с рынка ушли зарубежные Pay-сервисы.
Простота интеграции
Еще один важный параметр, который должен влиять на выбор сервиса для работы — насколько просто его подключить к сайту и CRM. Особенно это важно для малого и среднего бизнеса, который стремится минимизировать расходы на IT-разработку и ускорить запуск продаж.
Можно подключить эквайринг к сайту одним из двух способов:
Через готовые модули для CMS. Перед подключением проверьте, есть ли у провайдера нужные бесплатные модули, чтобы быстро установить платежную форму без участия программиста.
По API. Обычно используют, если бизнесу нужно кастомное решение или сайт имеет сложную структуру. Перед подключением нужно оценить качество, полноту и удобство документации API — это поможет разработчику быстро настроить и подключить платежное решение.
Кроме того, стоит заранее уточнить, сколько времени, по оценке провайдера, займет полный запуск от подготовки заявления до первого платежа.
Качество поддержки
Техническая и финансовая поддержка помогает вашему бизнесу работать без остановок. Качество поддержки должно оцениваться не только по ее доступности, но и по компетентности.
Проблемы с эквайрингом, особенно в электронной коммерции, могут возникнуть в любое время суток, например ночью или в праздничный день. Убедитесь, что техподдержка платежного сервиса готова ответить круглосуточно, а не только в рабочие часы.
Кроме того, стоит проверить, по каким каналам можно связаться с поддержкой. Чем их больше, тем лучше. Обычно это телефон для срочных вопросов, почта и чат на сайте провайдера. Желательно, чтобы в поддержке сразу отвечали компетентные специалисты, а не чат-боты. Еще лучше, если сотрудники поддержки могут помочь не только в технических вопросах, но и в финансовых — например, когда нужна консультация по чарджбэку или правилам №54-ФЗ.
PayAnyWay как пример решения
PayAnyWay — один из платежных сервисов, который помогает бизнесу начать принимать оплату. Для этого нужно заключить один договор с сервисом, а не по отдельности с каждым из методов оплаты. Это помогает увеличить конверсию и уменьшить техническую и юридическую нагрузку на бизнес.
Методы оплаты
С помощью PayAnyWay потенциальный клиент сможет купить товар удобным способом:
Банковские карты. Сервис принимает карты Visa, Mastercard, «Мир», а покупатели из дружественных стран могут платить в любой валюте — деньги автоматически конвертируются по курсу и поступают к продавцу в рублях. Это открывает международные платежи для бизнеса без необходимости самостоятельно разбираться в процедурах валютного контроля.
СБП. Способ приема платежей для бизнеса с быстрым зачислением и минимально возможной комиссией. Клиент может оплатить по QR-коду СБП прямо на странице интернет-магазина или в офлайн-точке продаж.
Pay-методы. Позволяет охватывать ту часть аудитории, которая предпочитает быструю оплату без ввода данных карты — это ускоряет чекаут.
Электронные кошельки. Подходит для пользователей, которые предпочитают не оставлять свои личные данные.
Платежная ссылка. Компания может генерировать платежные ссылки, а затем отправлять их покупателям по СМС, в мессенджерах или по почте.
Оплата частями, в рассрочку, кредит. Через партнеров клиенты могут оплатить товар или услугу частями — это помогает увеличивать средний чек и делает дорогостоящие покупки доступнее.
Комментарий команды Монета:
PayAnyWay — это единый API и один договор. Мы берем на себя всю техническую сложность интеграции, валютной конвертации и поддержки №54-ФЗ. Для e-commerce и SaaS — готовый модуль и инструменты рекуррентных платежей. Для офлайн-бизнеса — платежные ссылки, предоплата на сайте и QR-коды. Вам не нужно разбираться в коде или банковских протоколах, чтобы начать принимать платежи.
Личный кабинет
Помимо способов оплаты, в PayAnyWay есть круглосуточный единый личный кабинет для анализа данных. Например, в кабинете отражаются все транзакции по разным методам оплаты: СБП, онлайн-платежи для бизнеса, Pay-методы или в рассрочку. Так можно отслеживать статус каждого платежа в режиме реального времени.
Система автоматически генерирует все необходимые финансовые отчеты для бухгалтерии, включая акты сверки и данные для налогового учета. Это ускоряет работу бухгалтера и упрощает фискализацию.
Например, можно собрать полную аналитику по конверсии, географии платежей и отказам. На основе этих данных можно оперативно принимать решения по оптимизации тарифов или изменению приоритетов способов оплаты.
Безопасность
Это одно из главных преимуществ платежного агрегатора. PayAnyWay снимает с бизнеса самую дорогостоящую и сложную нагрузку по обеспечению защиты. Сервис проходит ежегодный аудит и полностью соответствует стандарту PCI DSS. Именно поэтому бизнес, который сотрудничает с PayAnyWay, автоматически соответствует стандарту без дополнительных затрат на IT-инфраструктуру.
Кроме того, сервис использует собственную многоуровневую аналитическую антифрод-систему, которая в режиме реального времени отслеживает подозрительные транзакции и блокирует мошеннические операции. Это помогает минимизировать финансовые потери компании и защищать данные пользователей.
PayAnyWay обеспечивает техническую возможность корректной фискализации платежей, отправки чеков покупателю и передачи данных в ФНС при подключенной онлайн-кассе. Так компания всегда работает в правовом поле.
Быстрое подключение без бюрократии
Есть три основных пути подключения к PayAnyWay, которые позволяют максимально быстро подключить любой бизнес, независимо от его технической сложности:
Готовые модули. Самый быстрый и простой способ настроить платежи для бизнеса, не требует участия разработчика. Идеально для малых и средних интернет-магазинов и онлайн-школ на популярных CMS.
Создано более 70 готовых бесплатных плагинов для подключения приема оплаты к популярным системам управления контента. Вы скачиваете модуль, устанавливаете его в админ-панели сайта и вводите ключи из личного кабинета.
Интеграция по API. Способ для подключения оплат к сложным кастомным решениям, самописным сайтам, крупным проектам с уникальной логикой платежей, маркетплейсам и агрегаторам.
У PayAnyWay подробный, хорошо документированный API, который позволяет разработчикам полностью контролировать рабочий процесс.
Среди возможностей:
настройка кастомизированной платежной страницы;
реализация сложных многоуровневых схем оплаты — например, сплитование платежей;
управление токенизацией и автоматизацией возвратов.
Подробно о подключении платежей для бизнеса и выборе эквайера мы уже рассказали в другой статье.
Платежные ссылки. Этот способ позволяет продавать товары и услуги вообще без сайта и интеграции с ним. Подходит для продаж в социальных сетях, индивидуального выставления счетов за услуги, приема предоплаты по телефону.
Вы вводите сумму и назначение платежа в личном кабинете PayAnyWay и мгновенно генерируете уникальную платежную ссылку. Ее можно отправить клиенту любым способом: по СМС, email или в любой мессенджер.
Комментарий от команды Монеты:
Выставление счета, оплата по QR-коду и рассрочка — это все можно делать в одном месте. Мы помогаем с платежами, и у нас есть все нужные инструменты (например, СБП и сервис Paylate для оплаты частями, прием с карт всех популярных платежных систем). Все это можно использовать в одном договоре и по одному простому способу подключения. Это делает учет денег проще и дает вашему бизнесу больше свободы.
Типичные ошибки при подключении
Несмотря на простоту процесса, некоторые неточности со стороны клиента могут привести к задержке активации счета. Давайте разберем самые частые ошибки, которые мешают работе. Это поможет подключиться максимально быстро и начать принимать платежи.
Ошибки в документации и юридической подготовке
Чаще других в этом направлении встречается три вида ошибок:
Неактуальные юридические данные. Обычно это неверные или устаревшие данные о руководителе ООО, неактуальный адрес или неверные реквизиты счета. Если информация будет неправильной, с ошибками или старой, то подключить платежи не получится.
Отсутствие необходимых документов на сайте. Если на ресурсе нет или неверно оформлена политика конфиденциальности, договор оферты или информация о возврате и доставке, то как минимум можно получить штраф от 3000 рублей за каждую продажу для ИП и от 30 000 рублей для ООО. Именно поэтому перед подключением продаж убедитесь, что все документы в порядке, опубликованы и находятся в свободном доступе.
Некорректный ОКВЭД. Заявленный вид деятельности в анкете должен соответствовать кодам ОКВЭД, которые были указаны при регистрации, разночтений быть не должно. Если вы решили заниматься другой деятельностью — сначала исправьте данные, которые хранятся в налоговой.
Ошибки в тарификации и учете
Эти ошибки не связаны с технической стороной, но могут привести к значительным переплатам по комиссиям или штрафам от налоговой службы. Разобрали в таблице, в чем их суть и как их избежать:
Ошибка
Суть проблемы
Последствия
Решение
Неверный выбор тарифа
Работа на стандартном публичном тарифе при высоком или низком обороте, без учета индивидуальных условий
Значительная переплата по ставке эквайринга или ненужная абонентская плата за неиспользуемые лимиты
Всегда уточняйте у менеджера, как меняется тариф с учетом количества транзакций, особенно если ваш оборот выше среднего, для получения скидки
Игнорирование СБП
Отказ от использования СБП (Системы быстрых платежей) при ее наличии
Постоянная переплата в 3–5 раз с каждой транзакции, которая могла бы пройти с комиссией до 0,7%
Активно продвигайте QR-платежи для бизнеса, чтобы снизить расходы
Не настроена связь с онлайн-кассой
Установлен модуль эквайринга, но не настроена связь с онлайн-кассой или касса не зарегистрирована
Штрафы от ФНС за нефискализацию чеков. Это самая серьезная юридическая ошибка
Проверьте интеграцию: убедитесь, что модуль кассы корректно передает все данные (НДС, номенклатура) вашей облачной кассе
Ошибки в учете возвратов
Ручной учет возврата средств покупателю. Операция не отражена в системе учета
Искажение финансовой отчетности, сложности при налоговых проверках
Используйте функционал платежных агрегаторов для проведения возвратов через личный кабинет или API для корректного отражения в учете
Игнорирование тестовых платежей
Это еще одна из частых ошибок при запуске модуля, которая может приводить к потере денег и лояльности со стороны клиентов, а также к штрафам и проверкам налоговой уже на первых продажах.
Если предприниматель пытается как можно скорее запустить продажи и пропускает этап проверки, то не может наверняка знать, как работают сразу звена цепи:
Корректность ключей. Правильно ли сайт передает данные платежному сервису. Без этого платеж не запущен, и продажи вообще не будет.
Обратный URL. Правильно ли система возвращает ответ сайту. Без этого сайт не сможет перевести заказ в статус «Оплачен».
Связь с кассой. Корректно ли передаются данные для фискализации в онлайн-кассу (для №54-ФЗ).
Не стоит игнорировать тестовый запуск, иначе есть реальный риск постоянно терять деньги клиентов: они могут списываться с карты покупателя, но зависать в системе и не приходить на счет продавца.
Отсутствие прозрачных уведомлений клиентам
Эта ошибка относится не к технике, а к пользовательскому опыту (UX) и напрямую влияет на доверие покупателей и процент успешных транзакций.
После совершения платежа (особенно если он не прошел) или в случае необходимости дополнительного подтверждения продавец не информирует клиента, что происходит.
Например, это может быть:
Непонятный отказ. Платеж отклонен банком (например, из-за недостатка средств или антифрода), но на странице оплаты появляется лишь общая непонятная техническая ошибка — 404, 503, «Ошибка авторизации». Совершенно неясно, что клиенту с этим делать.
Отсутствие инструкций по СБП. При выборе оплаты по QR-коду через СБП клиенту не дают четкую, пошаговую инструкцию, как перейти в приложение своего банка и подтвердить оплату.
Непрозрачный возврат. Клиент запросил возврат, но не получает никаких уведомлений о статусе возврата, и ему приходится ждать и нервничать.
В результате из-за недостатка уведомлений и пояснений снижается лояльность и конверсия: покупатели сталкиваются с непонятными ошибками и не пытаются повторно оплатить товар. А любые технические сбои и сообщения создают ощущение, что сервис ненадежен, даже если проблема на самом деле в банке покупателя.
Можно использовать функционал сервиса и настроить понятные человеческие сообщения о статусе платежа. Например, вместо «Ошибка 503» на экране пользователя может появляться текст «Ваш банк отклонил платеж. Проверьте лимиты по карте или попробуйте оплатить другим способом. Если ошибка повторится, обратитесь в ваш банк».
Ошибки при интеграции API
Эти ошибки характерны для проектов, которые не используют готовые модули, а настраивают кастомную интеграцию через API (например, для маркетплейсов, сложных SaaS-систем или уникальной логики оплаты).
Собрали основные ошибки в таблицу:
Ошибка
Последствия
Решение
Разработчик неправильно формирует контрольную сумму (Sign) — специальный хеш, который подтверждает, что данные не были изменены. При неверном Sign система отклоняет платеж, считая его небезопасным
Невозможно провести платеж
Строго следовать документации по порядку конкатенации параметров и использованию секретного ключа при формировании хеша. Всегда проверять кодировку данных
Система успешно принимает платеж, но не может отправить подтверждение об оплате обратно на сайт, так как неправильно указан URL, адрес недоступен или неверно обрабатывается запрос
Деньги зачислены, но заказ на сайте остается в статусе «Не оплачен» или «В ожидании» — это требует ручной сверки
Убедиться, что Callback URL в настройках PayAnyWay и на стороне сервера доступен 24/7 по протоколу HTTPS и корректно обрабатывает именно POST-запросы
Неправильная реализация логики токенизации карты, что мешает успешному автоматическому списанию. Например, токен был запрошен, но не сохранен в базе данных или неверно используется при попытке повторного списания
Потеря абонентов из-за неудавшихся автоматических списаний (рост оттока)
Убедиться, что токен карты корректно запрашивается и используется для всех последующих транзакций, а сама логика повторного списания соответствует требованиям сервиса и законодательству
Владелец маркетплейса неправильно рассчитывает и передает параметры распределения платежа (комиссии платформы, доли продавцов) при использовании функции сплитования
Неверное распределение средств между продавцами и платформой, что ведет к финансовым конфликтам и необходимости ручных корректировок
Перед запуском провести многократное тестирование сплит-транзакций с разными долями и убедиться, что логика расчета комиссий реализована строго по документации
Мы уже рассказывали в другой статье об уникальности платежей для такого бизнеса, как маркетплейсы. Загляните в нее, чтобы узнать, по каким схемам работают маркетплейсы, как они настраивают сплитование и выбирают платежный сервис.
Заключение
Один из выгодных сценариев развития продаж — создать единую финансовую структуру сразу для всех способов оплаты. Вы можете подключать каждый способ отдельно или заключить единый договор с платежным сервисом, который предоставит сразу все решения для работы с клиентами.
Что еще стоит запомнить из этой статьи:
Выбирайте провайдера, который объединяет в одном месте все способы оплаты, например карты, СБП, кошельки, рассрочка, сайты, офлайн-магазины и другие каналы, чтобы максимально увеличить конверсию.
Активно внедряйте платежи через СБП, чтобы экономить на комиссии.
Выбирайте сервис с гибкими тарифами, который готов обсуждать индивидуальную ставку.
Используйте готовые модули для CMS, чтобы запустить прием платежей для бизнеса за 1–2 дня. Для сложных проектов оцените качество API для реализации нужных кастомных функций: сплитования и рекуррентных платежей.
Передайте техническую часть ответственности за PCI DSS и фискализацию платежному сервису.
Обязательно проводите тестовые платежи и следите за прозрачностью уведомлений, чтобы не терять деньги и лояльность клиентов.
