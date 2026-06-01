Как процесс оплаты влияет на коэффициент конверсии на сайте

Некоторые владельцы интернет-магазинов концентрируются на трафике, а не на том, что происходит после клика «Оплатить» — именно здесь клиент принимает финальное решение и оплачивает покупку. Любое препятствие: не тот способ оплаты, неожиданный шаг с полями для доставки, долгая загрузка или подозрительный вид страницы — и он уходит. По данным Baymard Institute, до 70% корзин остаются незавершенными, и значительная доля потерь приходится именно на этап оплаты.
Хорошей конверсией в платеж для большинства интернет-магазинов считается 60–80%. Если показатель ниже 50%, бизнес теряет выручку при уже привлеченном трафике. Каждый второй или третий клиент, готовый купить, уходит в последний момент.
Эта статья — про коэффициент конверсии платежей. Разбираем, почему покупатели уходят на этапе оплаты, как выявить слабые места и устранить их. Изучаем причины низкой конверсии и конкретные шаги, которые помогут заметно ее увеличить.
Что такое коэффициент конверсии
Коэффициент конверсии платежей — это доля посетителей, которые дошли до этапа оплаты и успешно завершили транзакцию. Как рассчитать: число успешных оплат делится на количество сессий, в которых был оформлен заказ (или нажата кнопка «Оплатить»). Результат умножают на 100%.
Например, если 100 пользователей перешли к оформлению заказа и 50 из них успешно заплатили, то конверсия будет 50%.
Как конверсия в платежи напрямую влияет на финансовые показатели
Рост конверсии на последнем этапе воронки позволяет увеличить выручку без наращивания рекламного бюджета. Привлечение дополнительного трафика требует затрат, а оптимизация платежей дает прирост на уже существующем потоке посетителей.
Что еще дает рост коэффициента конверсии в платежи:
Снижение стоимости привлечения клиента (CAC). Если раньше из ста пришедших платили двое, а после изменений — трое, то каждый новый платящий клиент обходится дешевле. Маркетинговые бюджеты начинают работать эффективнее.
Рост пожизненной ценности клиента (LTV). Удобство оплаты повышает лояльность и частоту обращений.
Рост повторных покупок. Успешная первая оплата с позитивным пользовательским опытом повышает вероятность повторных покупок. Клиент возвращается, потому что процесс был простым и безопасным. А стимулировать повторную покупку в 5–25 раз дешевле, чем привлечь нового клиента.
Снижение нагрузки на поддержку. Пользователи меньше обращаются с непрошедшими платежами, «зависшими» заказами и непонятными ошибками. Операционные расходы сокращаются.
Кроме того, улучшения конверсии достигаются за счет грамотной настройки платежной инфраструктуры. Например, платежный сервис PayAnyWay от Монеты позволяет подключать СБП и карты за один рабочий день с помощью готовых модулей, менять порядок способов оплаты, а также подключить онлайн-кассу для соблюдения №54-ФЗ.
Даже незначительные улучшения конверсии дают измеримый прирост выручки. Мы видим это на примере клиентов, которые после смены порядка способов оплаты или настройки страниц получали прирост успешных транзакций без вложений в маркетинг.
Комментарий команды Монеты
В следующих разделах разберем, какие именно барьеры на этапе оплаты чаще всего снижают конверсию и как устранить их.
Как процесс оплаты влияет на коэффициент конверсии продаж
Процесс оплаты должен быть привычным и предсказуемым, чтобы у покупателя не возникало желания отказаться от транзакции.
Ниже разбираем, как пользовательский опыт на этапе оплаты влияет на конверсию и почему сложная форма с лишними шагами мешает завершению покупок.
Роль пользовательского опыта на этапе оплаты
Когда покупатель доходит до оплаты, он уже прошел несколько этапов: выбрал товар, положил его в корзину, решился на покупку. И если на финальном шаге что-то идет не так (непонятная форма, не тот способ оплаты, долгая загрузка страницы), он может уйти. Вернуть его будет сложно — он может отказаться от покупки.
Пользовательский опыт (UX) на этапе оплаты — это про предсказуемость и скорость. Клиент должен понимать, что от него требуется, сколько шагов осталось и что будет после нажатия кнопки оплаты. Если появляются лишние или непривычные шаги, это вызывает напряжение и повышает риск отказа от покупки.
Основные принципы хорошего UX на оплате:
Минимум действий. Чем меньше полей для заполнения и переходов между страницами, тем выше конверсия.
Понятные подсказки. Если поле обязательное, объясните почему. Если нужен номер карты, покажите пример.
Отсутствие неожиданностей. Стоимость доставки, комиссии и итоговая сумма должны быть видны до перехода к оплате.
Как увеличить коэффициент конверсии. Проанализируйте путь до оплаты с позиции нового пользователя. Сделайте так, чтобы прямо перед финальным этапом оставались только карты и СБП. Если регистрация нужна для отслеживания заказов, предложите ее после оплаты, а не до. С готовым виджетом можно влиять на конверсию за счет грамотной организации данных на сайте.
Оптимальная платежная форма — 2–3 поля (номер карты, срок, CVC-код) плюс выбор способа оплаты. Все остальное — до или после. Это повышает удобство для пользователя и увеличивает количество завершенных заказов.
Комментарий команды Монеты
Основные причины потери конверсии на этапе оплаты
Покупатель уже готов платить, но что-то идет не так: нет привычного способа оплаты, форма выглядит подозрительно или страница грузится слишком долго. Ниже — пять самых частых барьеров, из‑за которых клиенты бросают корзину на финальном шаге, и краткие инструкции, как их убрать.
Ограниченный выбор способов оплаты
Если клиент не находит способа оплаты, который удобен ему прямо сейчас (например, под рукой нет карты, а СБП или Pay-сервис были бы кстати), он с высокой вероятностью откажется от покупки. Бизнес, принимающий только карты, теряет такие сегменты аудитории: пользователей Pay-сервисов, СБП, электронных кошельков. Они просто уйдут туда, где смогут заплатить так, как им удобно в этот момент.
Что делать. Добавить минимум 2–3 популярных способа оплаты. СБП и карты — базовый набор для небольших интернет-магазинов. Pay-сервисы (SberPay, T-Pay), рассрочку и BNPL («купи сейчас, плати частями») можно подключать точечно, если аудитория активно пользуется этими методами.
Непривычные или сложные платежные сценарии
Клиент привык к определенному алгоритму: кнопка «Оплатить» → ввод данных карты → подтверждение. Если этот сценарий нарушается, пользователь теряется и не понимает, что ему делать.
Примеры проблем:
Кнопка «Оплатить» ведет на отдельную страницу с регистрацией, а не на платежную форму.
Перед оплатой требуется заполнить анкету из десяти полей.
После нажатия кнопки ничего не происходит или открывается неизвестный сайт.
Что делать. Платежный путь должен быть линейным и предсказуемым. Проверьте, чтобы на странице не было ничего лишнего или подозрительного, не собирайте дополнительные данные и не предлагайте рассылки в момент оплаты. Ничто не должно отвлекать внимание и путать пользователя.
Недоверие к платежной странице
Страница оплаты вызывает у клиента подозрения, если:
нет иконок известных платежных систем (Visa, Mastercard, МИР) или знакомых логотипов банков;
нет сертификата безопасности (замочек в браузере).
Что делать. Используйте платежный виджет, добавьте логотип, разместите иконки принимаемых карт и сертификатов. Если используется редирект на страницу провайдера, объясните клиенту, что это обычная практика: «Вы будете перенаправлены на страницу банка».
Чтобы снизить тревогу клиентов при первом платеже, магазины могут размещать на сайте информацию об эквайринге и лицензиях. Когда покупатель видит знакомого платежного провайдера, доверие к странице оплаты растет.
Комментарий команды Монеты
Долгая загрузка и технические сбои
Каждая секунда загрузки платежной страницы увеличивает процент отказов. А если страница зависает или выдает ошибку, недоверие и раздражение гарантированы.
Что делать. Выбирайте платежного провайдера с быстрой инфраструктурой и высокой отказоустойчивостью. Избегайте лишних редиректов и тяжелых скриптов на странице оплаты.
Отсутствие удобных мобильных способов оплаты
Более 65% покупок совершаются со смартфонов. Вводить 16 цифр карты на маленьком экране, искать CVC-код, переключаться между браузером и банковским приложением неудобно. Клиент может бросить корзину.
Что делать. Добавьте оплату через СБП или по QR-коду. Это сокращает время оплаты до 10–15 секунд и не требует ввода карты. Pay-сервисы (SberPay, T-Pay) также упрощают мобильную оплату — достаточно подтверждения в приложении банка. Убедитесь, что кнопки и поля на странице оплаты достаточно крупные для нажатия пальцем.
Оптимизация конверсий
Устранить барьеры на этапе оплаты — полдела. Чтобы коэффициент конверсии рос стабильно, недостаточно убрать мешающие факторы — нужно также внедрять инструменты, ускоряющие и упрощающие оплату. Оптимизация — это постоянный процесс, где нужно измерять результат после каждого изменения: добавления нового способа оплаты, упрощения формы, настройки уведомлений. Через неделю — следующий шаг. Ниже — несколько инструментов, которые дают заметный эффект оптимизации конверсии.
Адаптация оплаты под мобильные устройства
На смартфоне любое неудобство умножается: медленная загрузка страницы оплаты и неудобный ввод данных отпугивают клиента.
Что делать. Убедитесь, что кнопки и поля для ввода достаточно крупные, чтобы было удобно вводить данные. Добавьте СБП — оплата по номеру телефона не требует ввода карты и занимает 10–15 секунд. Pay-сервисы также упрощают мобильную оплату — достаточно подтверждения в приложении банка.
Прозрачность комиссии и итоговой суммы
Клиент должен видеть полную стоимость до перехода к оплате. Дополнительная комиссия за выбранный способ оплаты, неожиданная плата за доставку, округления — причины для отказа в последний момент.
Что делать. Показывайте итоговую сумму к списанию до того, как клиент вводит данные карты. Если комиссия зависит от способа оплаты, напишите об этом явно: «При оплате картой — 1000 ₽, при оплате через СБП — 990 ₽». Отсутствие сюрпризов повышает доверие и снижает отказы.
Рассрочка и оплата «долями»
При покупке товаров с ценой от 5000 ₽ покупатель часто колеблется: планирует купить, но не готов отдавать всю сумму сразу. Рассрочка или BNPL помогает снять это возражение. Продавец получает деньги сразу, клиент платит без переплаты.
Что делать. Добавьте рассрочку для товаров с высоким чеком. Подключить можно через банк-партнер, платежный или специализированный сервис (например, «Долями», «Сплит»). Тестируйте разные предложения: 4 платежа по 2 недели, рассрочка на 3–6 месяцев. По данным рынка, средний чек растет на 30–50%, коэффициент конверсии продаж — на 15–30%.
Запоминание карт, рекуррентные платежи и подписки
Постоянным клиентам не хочется каждый раз заново вводить карту. Запоминание данных сокращает время повторной оплаты до 5–10 секунд. Для подписок и регулярных услуг рекуррентные платежи снимают необходимость вспоминать об оплате.
Что делать. Включите функцию сохранения карт после первой оплаты. Для подписок настройте автоматические списания по графику. Обязательно получите явное согласие клиента (чекбокс) и отправляйте уведомления о каждом списании — это снизит риск жалоб на несанкционированные операции.
Когда речь идет о регулярных списаниях, важно получать явное согласие клиента — например, через чекбокс. По нашим наблюдениям, жалобы на несанкционированные списания возникают именно при рекуррентных платежах. Если же карта просто сохраняется для быстрых покупок и каждый раз требуется ввод CVV/CVC и 3DS, проблем практически не бывает.
Комментарий команды Монеты
Как измерять и улучшать коэффициент конверсии сайта
Нельзя управлять тем, что не измеряешь. Общая конверсия в платеж показывает результат, но не отвечает на главный вопрос: где именно теряются клиенты? Для этого нужны детальные метрики, о которых мы расскажем ниже.
Какие метрики отслеживать, помимо общей конверсии
Общая конверсия (успешные оплаты / сессии с заказом) не показывает, где именно теряются клиенты. Для точечной оптимизации нужны дополнительные метрики:
Конверсия по способам оплаты. Доля успешных транзакций для каждого метода (карты, СБП, Pay-сервисы). Например, если по картам успех — 70%, а по СБП — 95%, проблема может быть в неудобной карточной оплате.
Процент отказов на каждом шаге. Сколько пользователей дошли до выбора способа оплаты, сколько подтвердили платеж и т. д. Узкое место — там, где падение конверсии максимально.
Повторные попытки. Клиент пробует оплатить трижды — два отказа, третий успех. Если такое происходит часто, проверяйте стабильность шлюза или помогайте клиенту исправлять ошибки.
Анализ отказов на этапе оплаты
Собирать данные об отказах нужно не только в личном кабинете платежного сервиса, но и на стороне сайта, через аналитику событий. Это поможет понять, на каком шаге пользователь уходит.
Какие сценарии анализировать:
Пользователь открыл страницу оплаты, но ничего не ввел и закрыл. Вероятно, его смутила неочевидная форма или отсутствие нужного способа оплаты.
Ввел данные карты, но не нажал «Оплатить». Возможно, недоволен комиссией или не доверяет странице.
Нажал «Оплатить», но получил ошибку. Узнайте, какую именно. Если ошибка техническая («тайм-аут»), проблема на стороне провайдера. Если «недостаточно средств», клиенту нужно предложить другой метод или уменьшить сумму.
Повторяет попытку несколько раз, но безуспешно. Нужно вмешаться и помочь: разместить всплывающее окно с инструкцией или предложить быстрый переход в чат поддержки.
В анализе помогут: событийная аналитика (Яндекс Метрика, Google Analytics с настройкой целей), логи платежного шлюза (callback-уведомления с кодами ошибок), отчеты в личном кабинете провайдера.
A/B-тестирование платежных страниц
Изменения на этапе оплаты лучше не внедрять сразу для всех: неизвестно, как новая кнопка или порядок способов оплаты повлияет на конверсию. A/B-тест дает точный ответ.
Что можно тестировать:
порядок способов оплаты — СБП первым vs карты первым;
текст на кнопке — «Оплатить сейчас» против «Перейти к оплате»;
наличие или отсутствие чекбокса «Запомнить карту»;
показ комиссии за способ оплаты до выбора метода.
Важно тестировать по одному изменению за раз. Если поменять одновременно порядок методов и дизайн кнопки, будет непонятно, что сработало.
Роль платежного сервиса в росте конверсии
От надежности, гибкости и инструментов платежного сервиса напрямую зависит, сколько клиентов дойдут до успешной оплаты.
Стабильность эквайринга и процент успешных платежей
Платежный провайдер должен обеспечивать высокий процент успешных платежей. Это зависит от двух факторов: количества резервных шлюзов (желательно, чтобы их было несколько) и времени обработки запросов — не дольше 5 секунд. Резервные шлюзы позволяют стабилизировать платежи — если один банк недоступен, транзакция идет через другой.
Что проверить у партнера. Есть ли автоматическое переключение при сбоях, какой процент успешных транзакций в среднем по его клиентам.
Поддержка, аналитика и антифрод
Техподдержка 24/7. Проблемы с оплатой могут возникать в любое время. Если поддержка отвечает по почте на следующий день, бизнес теряет деньги.
Детальная аналитика. Провайдер должен предоставлять логи с кодами ошибок, временными метками и т. д. Без этих данных невозможно выявить причины отказов.
Антифрод. Система защиты от мошенничества снижает число чарджбэков и ложных блокировок. Хороший антифрод анализирует тысячи параметров и блокирует подозрительные операции до списания денег.
Как платежный сервис напрямую влияет на выручку
Выбор правильного партнера дает три прямых финансовых эффекта:
Рост конверсии за счет удобных методов оплаты. СБП, Pay-сервисы, запоминание карт — все это сокращает время оплаты и снижает отказы. Если провайдер не поддерживает популярные способы, конверсия падает.
Снижение операционных расходов. Фискализация, отчеты для бухгалтерии, понятная статистика — меньше ручной работы и ошибок.
Увеличение среднего чека через BNPL и рассрочку. Инструменты стимулирования крупных покупок (доступные через API провайдера) напрямую увеличивают выручку.
Заключение
Коэффициент конверсии в платеж не растет сам по себе — это результат внимания к деталям: удобной форме, быстрой загрузке, наличию привычных способов оплаты, понятным ошибкам. Каждая из этих деталей может как удержать клиента, так и оттолкнуть его на финальном шаге.
В статье мы разобрали основные барьеры, которые можно легко устранить без дорогих и сложных доработок: например, иногда достаточно добавить СБП и убрать лишние поля. А инструменты вроде запоминания карт, рассрочки и подписок помогут не только повысить коэффициент конверсии, но и увеличить средний чек и частоту повторных покупок.
Реклама: ООО «МОНЕТА ЛАБС», ИНН 1683001376, erid: 2W5zFGWMn73
Начать дискуссию