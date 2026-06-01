Как процесс оплаты влияет на коэффициент конверсии на сайте

Некоторые владельцы интернет-магазинов концентрируются на трафике, а не на том, что происходит после клика «Оплатить» — именно здесь клиент принимает финальное решение и оплачивает покупку. Любое препятствие: не тот способ оплаты, неожиданный шаг с полями для доставки, долгая загрузка или подозрительный вид страницы — и он уходит. По данным Baymard Institute, до 70% корзин остаются незавершенными, и значительная доля потерь приходится именно на этап оплаты.

Хорошей конверсией в платеж для большинства интернет-магазинов считается 60–80%. Если показатель ниже 50%, бизнес теряет выручку при уже привлеченном трафике. Каждый второй или третий клиент, готовый купить, уходит в последний момент.

Эта статья — про коэффициент конверсии платежей. Разбираем, почему покупатели уходят на этапе оплаты, как выявить слабые места и устранить их. Изучаем причины низкой конверсии и конкретные шаги, которые помогут заметно ее увеличить.