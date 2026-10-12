Как выбрать CMS для интернет-магазина: критерии, интеграции и подключение онлайн-оплаты

Чтобы запустить магазин, необязательно заказывать разработку сайта с нуля. Можно построить его на облачной платформе или коробочной CMS (Content Management System, системе управления контентом) для интернет-магазина и доработать с помощью готовых расширений или стороннего программиста. Этого достаточно для типовой онлайн-торговли, когда покупатель выбирает товар в каталоге, переходит в корзину, оформляет заказ, оплачивает картой и получает его. Но есть и ограничения, в том числе по платежным сценариям.

В этой статье рассмотрим, какие есть способы создать интернет-магазин и какие критерии учитывать при выборе CMS для магазина. Расскажем, в каких случаях стоит остановиться на SaaS-платформе, готовой CMS или индивидуальной разработке. Отдельно уделим внимание приему платежей и объясним, что проверить в системе управления контентом, чтобы организовать онлайн-оплату и фискализацию с минимальными доработками.

Этот материал будет полезен начинающим онлайн-предпринимателям, собственникам офлайн-бизнеса, которые хотят продавать товары и через интернет, ecommerce-проектам на этапе запуска или смены платформы. Статья поможет понять, как готовые решения и индивидуальная разработка отличаются по цене, скорости запуска, гибкости и другим параметрам.