Как выбрать CMS для интернет-магазина: критерии, интеграции и подключение онлайн-оплаты

Чтобы запустить магазин, необязательно заказывать разработку сайта с нуля. Можно построить его на облачной платформе или коробочной CMS (Content Management System, системе управления контентом) для интернет-магазина и доработать с помощью готовых расширений или стороннего программиста. Этого достаточно для типовой онлайн-торговли, когда покупатель выбирает товар в каталоге, переходит в корзину, оформляет заказ, оплачивает картой и получает его. Но есть и ограничения, в том числе по платежным сценариям.
В этой статье рассмотрим, какие есть способы создать интернет-магазин и какие критерии учитывать при выборе CMS для магазина. Расскажем, в каких случаях стоит остановиться на SaaS-платформе, готовой CMS или индивидуальной разработке. Отдельно уделим внимание приему платежей и объясним, что проверить в системе управления контентом, чтобы организовать онлайн-оплату и фискализацию с минимальными доработками.
Этот материал будет полезен начинающим онлайн-предпринимателям, собственникам офлайн-бизнеса, которые хотят продавать товары и через интернет, ecommerce-проектам на этапе запуска или смены платформы. Статья поможет понять, как готовые решения и индивидуальная разработка отличаются по цене, скорости запуска, гибкости и другим параметрам.
Какие есть варианты создания интернет-магазина
Разберем четыре основных варианта, на чем можно сделать интернет-магазин:
SaaS-платформа. Работает по принципу предоставления услуги: предприниматель оплачивает подписку и пользуется готовой облачной инфраструктурой, которая доступна через браузер. Запустить сайт можно без навыков кодирования, поскольку нужно только настроить предоставляемые SaaS-сервисом шаблоны дизайна и функциональные модули. Техническое обслуживание (например, обновление ПО или масштабирование при росте трафика) берет на себя сервис, однако доступа к коду и базе данных у пользователей нет. Из-за этого будет сложно или невозможно изменить логику корзины, внедрить нестандартный расчет скидки или внести другие изменения, затрагивающие ядро платформы.
Готовая CMS. Тоже включает макеты страниц и набор модулей для быстрого создания интернет-магазина, но устанавливается на сервер владельца магазина. Из-за того, что нужно настраивать серверную инфраструктуру, запуск занимает больше времени. Кроме того, предпринимателю придется самостоятельно заботиться об обновлениях ядра и модулей, резервном копировании, производительности и защите от хакерских атак. Взамен он получает полный контроль над данными о клиентах и продажах, которые хранятся на его сервере. Предприниматель также может расширять функционал сайта за счет готовых модулей и плагинов.
CMS с индивидуальными доработками. Разработчики добавляют кастомную логику и интеграции к готовой CMS для интернет-магазина. Так можно реализовать функционал, для которого не подходят стандартные модули: например, интегрировать магазин со старой ERP-системой или доработать расчет стоимости доставки. Запуск занимает больше времени, так как программистам нужно написать код под конкретные бизнес-процессы. Для обслуживания также требуются разработчики (например, чтобы проверять работу всех функций после каждого обновления ядра).
Индивидуальная разработка. Разработчики проектируют и пишут архитектуру, функционал и интерфейс магазина под конкретные требования. Можно реализовать уникальные идеи и нестандартные проекты: например, B2B-маркетплейс со сложной логикой личных кабинетов, динамическими скидками и интеграцией с несколькими складами. Но анализ задач, проектирование архитектуры, разработка дизайна, написание кода с нуля и тщательное тестирование требуют времени и дорого стоят. Кроме того, предпринимателю нужно будет самостоятельно организовать поддержку и масштабирование и обеспечить безопасность.
Какие критерии учитывать при выборе CMS для интернет-магазина
Чтобы понять, на чем создать интернет-магазин, нужно определить важные критерии для конкретного бизнеса:
Скорость запуска. Быстрый запуск на SaaS и готовых CMS (от 1–2 недель) позволяет выйти на рынок раньше конкурентов, быстрее начать зарабатывать и не упустить сезонный трафик. Однако, если ради скорого старта выбрать платформу с недостаточным функционалом, последующие доработки или миграция могут прервать работу магазина.
Стоимость. Разработка и техподдержка собственного решения могут быть слишком дорогими для малого бизнеса (примерно от миллиона рублей), но оправданными для крупных проектов.
Удобство работы. Понятный интерфейс, широкие возможности настроек, простое управление каталогом и заказами упрощают работу сотрудников. Можно быстрее выполнять рутинные операции, снизить риск ошибок и сэкономить на привлечении разработчиков или дополнительных менеджеров.
Возможности доработки. Даже если на старте функционал CMS для интернет-магазина кажется достаточным, требования бизнеса со временем могут измениться. Чем сложнее бизнес-процессы, тем важнее возможность менять стандартную логику и подключать собственные модули.
SEO-возможности. Для видимости магазина в поиске и для удобства покупателей нужны человекопонятные URL, корректная индексация, редиректы на актуальные страницы и другой SEO-функционал. Однако некоторые SEO-возможности (например, поддержка уникальных метаданных под каждую посадочную страницу) более важны для больших каталогов, чем для бизнеса с ограниченной номенклатурой товаров.
Готовые модули и интеграции. Они дают возможность быстрее подключить к сайту платежный сервис, онлайн-кассу, доставку и другие сервисы, которые нужны для полноценной работы магазина.
Техподдержка. Предпринимателю важно понимать, кто отвечает за исправление ошибок, безопасность и обновление платформы и модулей. У SaaS, где техобслуживание находится на стороне провайдера, надо проверить условия получения поддержки. Для CMS на своем сервере нужно иметь собственную техническую команду.
Возможности для развития и увеличения нагрузки. Предприниматель может планировать расширение ассортимента магазина, использование новых каналов продаж или увеличение количества заказов с помощью маркетинга. Стоит убедиться, что выбранная платформа выдержит предполагаемый рост.
Когда выбрать готовую CMS, а когда — индивидуальную разработку
Стоимость запуска и дальнейшей работы магазина на SaaS-платформе, готовой CMS и собственной платформе значительно варьируется и зависит:
от наличия платы за лицензию, подписку, модули и плагины;
необходимости оплачивать настройку и поддержку инфраструктуры;
масштабов доработок и сложности разработки с нуля.
Именно поэтому не стоит выбирать, на какой CMS сделать интернет-магазин, только на основе первоначальных затрат или скорости запуска. Нужно составить список обязательных требований и возможных изменений при развитии бизнеса, рассчитать полную стоимость владения для подходящих решений и выбрать оптимальное соотношение цены и возможностей.
Чтобы предпринимателям было проще понять, как отличаются основные решения и для каких случаев подходит каждое из них, составили сравнительную таблицу.
Решение
SaaS-платформа
Готовая CMS
CMS с доработкой
Самописный сайт
Как быстро нужно запустить магазин
За неделю
В течение нескольких недель
Через 1–3 месяца
Через 3–6 месяцев
Сколько денег есть на запуск
До нескольких тыс. рублей
20–50 тыс. рублей
От 100 тыс. рублей
От 1 млн рублей
Нужны ли технические навыки
Необязательно
Нужны базовые технические навыки или специалист на разовую настройку
Нужны специалисты для разработки и техподдержки
Нужна постоянная техническая команда
Какие задачи нужно решить
Протестировать спрос, реализовать типовые бизнес-процессы
Закрыть стандартные задачи интернет-магазина и получить полный контроль над сайтом
Выполнить требования, которые нельзя реализовать «из коробки»
Создать систему, которая полностью соответствует бизнес-модели, обеспечить высокую производительность под большими нагрузками
Какие интеграции понадобятся интернет-магазину
Хотя лучшие CMS для интернет-магазина на рынке предлагают встроенные инструменты автоматизации, готового функционала может оказаться недостаточно. Предпринимателю нужно предусмотреть интеграцию сайта со сторонними сервисами и системами:
Платежный сервис. Позволяет размещать формы оплаты на сайте и обрабатывает онлайн-платежи. Например, с помощью платежного сервиса PayAnyWay от Монеты можно подключить оплату к магазину на Tilda и принимать оплату банковскими картами и через СБП.
Онлайн-касса. Сервис фискализации по №54-ФЗ. При оплате покупки на сайте касса формирует чек и передает его в ОФД для последующей отправки покупателю и в ФНС. Нужна ИП и юрлицам, чтобы законно принимать онлайн-оплату от физлиц.
CRM. Система управления взаимоотношениями с клиентами хранит историю заказов, звонков, переписок и других контактов бизнеса с покупателями. Интеграция позволяет автоматически передавать данные о клиентах и их заказах из CMS магазина в CRM.
Складская и учетная система. Программа, в которой ведется учет товаров, цен, закупок, отгрузок. Интеграция нужна, чтобы на сайте отображались актуальные остатки и цены, а менеджеры могли отслеживать статусы заказов.
Сервис доставки. Логистический оператор, который забирает и доставляет заказы. Благодаря интеграции покупатели смогут выбирать способы доставки, рассчитывать ее сроки и стоимость, отслеживать отправления, узнавать о прибытии заказа. Магазин будет автоматически передавать заказы в логистику.
Кроме того, бизнесу может понадобиться интеграция с бухгалтерским ПО, аналитическими системами, сервисами для сбора отзывов и оценок, платформами для создания программ лояльности.
Что проверить в CMS магазина для подключения онлайн-платежей
Если в процессе оплаты у покупателя возникнут проблемы (например, он не найдет предпочитаемого способа), это может сорвать продажу и плохо сказаться на клиентском опыте. Именно поэтому нужно внимательно изучить возможности приема платежей даже у топ-CMS для интернет-магазина.
Проверьте:
Есть ли у системы готовый платежный модуль или API для подключения платежного сервиса, условия которого вас устраивают. Обратите внимание на совместимость: например, чтобы принимать оплату на сайтах на CMS Joomla, нужен плагин под конкретное расширение, на котором магазин будет работать.
Поддерживаются ли нужные способы оплаты. Монета принимает оплату банковскими картами и электронными деньгами, переводы через СБП и Pay-сервисы, но такой выбор платежных решений предлагает не каждый провайдер.
Насколько быстро и корректно обрабатываются статусы платежей. Например, платежный сервис передал статус успешной оплаты в CMS, а система не изменила статус заказа с «Ожидает оплаты» на «Оплачен». Тогда магазин не запустит сборку заказа, а покупатель может ошибочно сделать повторный платеж.
Поддерживаются ли возвраты и частичные возвраты. Для возвратов недостаточно просто перевести деньги обратно покупателю. Нужно рассчитать сумму к возврату с учетом скидок, доставки и количества возвращаемых товаров, сформировать чек «Возврат прихода» для ФНС, обновить остатки на складе, скорректировать бухгалтерские документы, внести информацию в историю клиента. CMS должна поддерживать логику и статусы возвратов, чтобы корректно работать в связке с платежным сервисом, кассой и учетными системами.
Можно ли сохранять платежные данные для автозаполнения при оплате и настраивать регулярные платежи. Эти сценарии важны для SaaS-сервисов, онлайн-школ, услуг с абонентской платой, магазинов с повторяющимися B2B-закупками. Чтобы не хранить реквизиты самостоятельно, интернет-магазин может воспользоваться интеграцией с платежным сервисом, который позволяет заменять данные карт токенами.
Что проверить в работе CMS магазина для фискализации
Решая, какую CMS выбрать для интернет-магазина, необходимо убедиться в способности системы корректно работать с онлайн-кассой. Это нужно для автоматического формирования и передачи фискальных чеков.
Узнайте:
какие онлайн-кассы поддерживает система, есть ли готовые решения для интеграций, можно ли их настроить без помощи программистов;
может ли CMS автоматически формировать данные для чека при смене статуса заказа на «Оплачен»;
передает ли система в кассу не только итоговую сумму, но и позиции заказа: наименование и количество каждого товара, цену за единицу, ставку НДС, признак способа расчета;
возвращается ли в CMS информация о статусе чека и причине ошибки, если фискализация не выполнена;
поддерживает ли система работу с предоплатой, постоплатой, частичной оплатой, полными и частичными возвратами.
Однако предпринимателям необязательно углубляться в вопросы совместимости CMS с кассами. Например, у Монеты есть готовые модули для подключения оплаты к популярным системам и опция интеграции с 17 кассовыми сервисами. Благодаря такой связке заказы, платежи и чеки связываются автоматически.
Главное о выборе CMS для интернет-магазина
Решая, какую CMS выбрать для интернет-магазина, отталкивайтесь от основного принципа: не стоит разрабатывать с нуля то, что уже качественно решается готовыми инструментами. Но и экономия на разработке в ущерб бизнес-процессам может в итоге оказаться дороже.
SaaS-платформа подходит тем, кому важен простой и быстрый запуск. CMS на собственном сервере дает больше контроля над данными и производительностью. Существуют крупные экосистемы SaaS и коробочных решений, где можно найти модули для подключения оплаты, фискализации, доставки, учетных систем и другие расширения базового функционала CMS магазина. Индивидуальная разработка — самый длительный и дорогой вариант, но оправдан для проектов с нестандартными бизнес-процессами и высокими нагрузками.
Самый простой способ запустить продажи — выбрать систему, для которой есть готовые модули интеграции с платежным сервисом и онлайн-кассой, которые вам подходят. В противном случае придется проверить, сможет ли разработчик реализовать нужные платежные сценарии на вашей платформе. Потребуется интеграция через API, и нужно убедиться, что выбранный платежный сервис предоставляет такую опцию.
FAQ
Можно ли запустить интернет-магазин на CMS без онлайн-кассы?
Технически можно, но по №54-ФЗ касса обязательна при приеме оплаты от физлиц. Онлайн-касса на сайте не нужна, если:
владелец сайта — самозанятый (чеки формируются в приложении «Мой налог»);
покупатели — только юрлица и ИП, которые платят по счету безналичным переводом, без банковской карты;
оплата на сайте не принимается, а покупатель платит курьеру, у которого есть своя касса.
Что проверить в CMS перед подключением онлайн-оплаты?
Проверьте доступность готовых модулей для упрощенной интеграции магазина с платежными сервисами или API с подробными инструкциями для подключения оплаты на сайте.
Почему готовый модуль оплаты дешевле разработки с нуля?
Разработка с нуля — это затраты на проектирование, кодирование, тестирование каждого этапа обмена данными между CMS магазина и платежным сервисом. Готовый модуль уже написан и протестирован разработчиком, вендором или сообществом opensource-проекта.
Как понять, что CMS поддерживает фискализацию по №54-ФЗ?
Посмотрите, есть ли у системы готовые модули интеграции с зарегистрированными в ФНС онлайн-кассами. Проверьте также наличие интеграций с платежными сервисами, которые предлагают собственный кассовый сервис или позволяют подключать сторонние кассы.
Кто отвечает за ошибки в чеках: CMS, касса или магазин?
Ответственность перед ФНС несет владелец магазина, независимо от того, на чьей стороне случилась ошибка. А ее непосредственным виновником может быть любая из сторон: например, магазин (если в чеке некорректно указана СНО) или касса (если она неправильно сформировала чек из корректных данных).
Можно ли сменить платежный сервис без замены CMS?
В большинстве случаев да, но бывают и исключения, когда система поддерживает только несколько платежных сервисов и нет возможности подключить нужное решение через API.
Нужен ли разработчик для подключения оплаты и онлайн-кассы?
Если у выбранных провайдеров эквайринга и онлайн-кассы есть готовые модули и детальные инструкции для вашей CMS, интернет-магазин можно подключить самостоятельно.
Что делать, если CMS не поддерживает частичные возвраты?
Возможны три решения:
привлечь разработчика, который напишет код для корректной обработки запросов в CMS, онлайн-кассе и платежном сервисе;
подключить платежный сервис, у которого есть готовый модуль с поддержкой частичных возвратов для вашей системы;
мигрировать на другую платформу, если это будет менее затратно, чем реализация предыдущих решений.
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