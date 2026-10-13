Как рассчитать эквайринг и не переплачивать за прием оплаты онлайн

Изучая тарифы на интернет-эквайринг у разных банков и платежных сервисов, предприниматели видят рекламные предложения, а не реальные цифры. Итоговая стоимость эквайринга зависит от способов оплаты, объема платежей, сферы деятельности бизнеса, особенностей интеграции платежного решения с каналом продаж и других факторов, которые сложно отобразить на сайте провайдера. Именно поэтому нельзя корректно выбрать выгодное предложение, просто сравнив комиссии разных провайдеров, или правильно посчитать, сколько платить за эквайринг, умножив базовую комиссию на планируемое количество платежей.
В этой статье рассказываем, из чего складываются комиссии за интернет-эквайринг, что влияет на их размер, какие скрытые платежи могут увеличить конечную стоимость услуги. Показываем на примерах, как рассчитать эквайринг и корректно сравнить предложения банков и платежных сервисов.
Этот материал будет полезен как начинающим онлайн-предпринимателям, которые только выбирают эквайринг, так и владельцам интернет-магазинов, онлайн-школ, SaaS-сервисов и маркетплейсов, желающим снизить расходы на прием платежей.
От чего зависит стоимость интернет-эквайринга
Расходы бизнеса на эквайринг складываются из нескольких составляющих, часть из которых не зависит напрямую от банков и платежных сервисов. Разберемся в структуре комиссий и факторах, влияющих на их размер.
Комиссия за платежи
Основная статья расходов на интернет-эквайринг — комиссии за каждую транзакцию, которую обрабатывает провайдер: банк или платежный сервис. Комиссия, указанная в договоре на обслуживание, складывается из четырех частей:
Интерчейндж. Это комиссия, которую банк продавца выплачивает банку, выпустившему карту покупателя. Ее устанавливает платежная система: например, Visa, Mastercard или МИР. Размер комиссии зависит от типа карты (дебетовая, кредитная, премиальная), канала оплаты (онлайн или офлайн), категории продавца (MCC-код) и региона (операции внутри страны или международные).
Комиссия платежной системы. Взимается за использование инфраструктуры платежной системы банковских карт или электронных денежных средств (ЭДС).
Комиссия эквайера. Это наценка, которую устанавливает банк или платежный сервис, предлагающий услугу интернет-эквайринга.
НДС. Согласно ФЗ №425-ФЗ с 1 января 2026 года на комиссию эквайринга начисляется НДС 22%. Налог рассчитывается не от всей суммы платежа, а именно от размера комиссии за услуги эквайринга. Обратите внимание, что одни провайдеры указывают, сколько составляет эквайринг уже с учетом НДС, а другие — без.
Оборот и количество операций
Чем больше денег проходит через провайдера интернет-эквайринга, тем больше он зарабатывает на комиссиях и тем больше у него возможностей снизить процентную ставку. Именно поэтому для бизнеса с разным оборотом провайдеры предлагают ступенчатые тарифы: например, тарифы Монеты по банковским картам для компаний с оборотом до 1 млн рублей и свыше этой суммы отличаются на 0,85%.
Однако важен не только оборот, но и количество транзакций. Например, некоторые провайдеры устанавливают фиксированную минимальную цену за обработку каждого платежа. Допустим, комиссия эквайера составляет 2%, а минимальная сумма комиссии — 10 рублей. Тогда предприниматель, получивший 10 тыс. платежей по 100 рублей, потратит 20 тыс. рублей на комиссию + 100 тыс. рублей на фиксированную плату.
Способы оплаты и платежные сценарии
В рамках интернет-эквайринга предприниматели могут принимать платежи с банковских карт и через СБП, подключать оплату в один клик через Pay-сервисы, получать переводы с электронных кошельков, предлагать подписки с регулярными автоматическими списаниями или возможность платить частями. Механизм этих способов и сценариев оплаты может значительно различаться, что влияет на расходы бизнеса.
Например, СБП обходит платежные системы и не платит за их услуги — деньги идут напрямую со счета покупателя на счет бизнеса. Кроме того, начисление НДС на комиссии по эквайрингу не распространяется на Систему быстрых платежей. Именно поэтому стоимость транзакции через СБП обычно ниже, чем по банковским картам: например, в Монете она составляет от 0,4 до 0,7%.
Обратный пример — оплата частями. При подключении этого способа продавец получает полную сумму заказа от BNPL-сервиса (Buy Now, Pay Later — «купи сейчас, плати потом»). Сервис берет на себя риск неплатежей и поэтому устанавливает более высокую комиссию.
Особенности бизнеса
На то, как рассчитывается эквайринг, влияет сфера предпринимательской деятельности. Банки и платежные системы учитывают MCC (Merchant Category Code) — четырехзначный код, который показывает категорию торговой точки или онлайн-сервиса. В зависимости от категории банки делят компании по уровню риска, чтобы компенсировать возможные финансовые и репутационные потери. Например, образовательная платформа может относиться к низкому уровню риска, интернет-магазин — к среднему, а онлайн-аптека, которая должна соблюдать регуляторные требования к продаже рецептурных препаратов, — к высокому. Высокорисковые ниши платят высокие комиссии из-за более частых чарджбэков (оспоренных платежей) и повышенных операционных издержек банка на проверку легальности бизнеса и антифрод-мониторинг.
Кроме того, провайдеры могут устанавливать отдельные комиссии для пакетных услуг, созданных под конкретные отрасли: например, за эквайринг с холдированием и последующим списанием для туроператоров.
Абонентская плата и другие обязательные платежи
Некоторые тарифы на интернет-эквайринг вообще не включают комиссию за транзакции — бизнес платит ежемесячную фиксированную сумму. В других случаях оплачивается и абонентская плата, и комиссия, хотя и сниженная. Однако меньший размер комиссии в таком случае не означает автоматическую выгоду: чтобы провести корректное сравнение с другими предложениями, нужно посчитать итоговую сумму. Абонплата тоже может расти по мере роста оборота.
Кроме того, провайдеры могут взимать:
Плату за подключение интернет-эквайринга. Бизнес единоразово оплачивает фиксированную сумму, чтобы подключить оплату на сайте.
Комиссию за неуспешные транзакции. Даже если оплата не прошла (например, из-за сбоя в интернет-соединении или из-за недостатка денег на карте покупателя), операции все равно могут быть платными. Некоторые сервисы устанавливают сниженные комиссии для отклоненных оплат, другие (в частности, Монета) берут плату только за успешные операции.
Комиссию за возврат денег покупателю. Возвраты могут тарифицироваться по отдельной ставке.
Плату за обработку чарджбэков. За разбор спора о возврате денег покупателю банки-эквайеры могут брать дополнительную плату.
Какие дополнительные расходы стоит учитывать
Перед тем как рассчитать эквайринг, нужно также оценить сопутствующие расходы.
Интеграции
Микробизнесу необязательно иметь сайт, чтобы принимать онлайн-платежи. Например, в Монете можно генерировать ссылки на оплату в личном кабинете и отправлять их клиентам через мессенджеры, соцсети, электронную почту.
Но чтобы принимать оплату на сайте или оформлять заказы в CRM, нужно интегрировать с ними платежный сервис. Если провайдер предоставляет готовые модули для ваших CMS и учетных систем, вы сэкономите время и деньги на разработке — не придется привлекать программиста, которому нужно будет написать код для интеграции. Если все же разработка нужна (например, для самописного сайта или приложения), API и SDK от провайдера помогут ускорить интеграцию.
Именно поэтому предпринимателю нужно узнать, потребуются ли для интеграции услуги программиста и сколько будет стоить реализация необходимых платежных сценариев в тех или иных каналах продаж. Более дорогой тариф может в итоге оказаться более выгодным за счет экономии времени и денег на интеграции.
Фискализация
Для фискализации — регистрации продаж и передачи данных о расчете в налоговую — предприниматели должны использовать онлайн-кассы. Исключение составляют только самозанятые и некоторые категории ИП.
Провайдеры интернет-эквайринга могут предлагать следующие решения для фискализации:
Онлайн-касса от провайдера включена в стоимость интернет-эквайринга, что оправдывает более высокий тариф. Но если предприниматель захочет использовать стороннюю кассу, он будет переплачивать за ненужную услугу.
Онлайн-кассу от провайдера можно подключить за дополнительную плату. В этом случае стоимость фискализации добавляется к комиссии по транзакциям. Например, при использовании кассового сервиса Монеты размер комиссии увеличивается всего на 0,5%.
Провайдер дает возможность подключать сторонние кассы к своему эквайрингу. В таком случае бизнес платит за фискализацию поставщику онлайн-кассы, а не сервису эквайринга. Например, Монета предлагает 17 готовых вариантов интеграций с популярными онлайн-кассами и помощь с подключением других касс.
Дополнительные услуги
Рассчитывая, сколько платить за эквайринг, учитывайте возможные расходы на услуги, которые выходят за рамки стандартной обработки платежей. Например:
Кастомная интеграция через API. Готовые модули обычно предоставляются бесплатно, но использование API может быть платным.
Ускоренное зачисление денег на счет. Некоторые провайдеры предлагают моментальное зачисление денег на счет продавца даже при карточных платежах, но по более высокому тарифу.
Детализированная отчетность. Базовые сведения по операциям доступны в личном кабинете продавца, но за детализированные выписки провайдер может брать небольшую плату.
Как сравнивать тарифы на интернет-эквайринг
Основная ошибка, которую совершают предприниматели при выборе провайдера, — это сравнение предложений только по размеру комиссии. Рассказываем, как рассчитать эквайринг, чтобы учесть все возможные расходы и выбрать объективно выгодное предложение.
1. Проанализируйте свой оборот и структуру платежей.
Если бизнес уже работает, возьмите усредненные данные за несколько месяцев. Если компания только на этапе запуска, составьте прогноз. На этом же шаге нужно продумать, какие способы и сценарии оплаты нужно подключить.
Посчитайте:
средний чек;
ежемесячное количество платежей;
оборот — Чек × Количество;
процентное соотношение разных способов оплаты: например, оплата картами — 50%, через СБП — 30%, через Pay-сервисы — 20%;
частоту возвратов: например, 50 операций в месяц.
2. Рассчитайте комиссии для нужных способов оплаты.
Узнайте комиссии именно для своего оборота, вида деятельности, типа бизнеса и делайте расчеты с учетом доли разных способов оплаты в общей структуре платежей. Например, ваш оборот — 500 тыс. рублей. Ставка провайдера для этого оборота: картами — 4%, через СБП — 0,7%, через T-Pay — 3%.
Тогда для вышеуказанной структуры платежей комиссии составят:
Способ
Доля
Сумма платежей
Ставка
Комиссия
Карты
50%
250 000 ₽
4%
250 000 × 0,04 = 10 000 ₽
СБП
30%
150 000 ₽
0,7%
150 000 × 0,007 = 1050 ₽
T-Pay
20%
100 000 ₽
3%
100 000 × 0,03 = 3000 ₽
Итог: 10 000 + 1050 + 3000 = 14 050 рублей ежемесячных расходов на комиссии по нужным способам оплаты. Эффективная ставка, то есть реальный процент, который бизнес отдаст провайдеру от всего оборота, в таком случае составит: 14 050 ÷ 500 000 × 100% = 2,81%. Уже на этом этапе можно сравнить предложения от разных провайдеров.
3. Добавьте другие обязательные ежемесячные расходы.
Допустим, один провайдер взимает фиксированные 10 рублей за каждый возврат и 1500 рублей абонентской платы, а другой — те же 10 рублей за возвраты и 0,5% с каждой транзакции за использование онлайн-кассы.
Тогда в первом случае эффективная ставка будет: (14 050 + 10 × 50 + 1500) ÷ 500 000 × 100% = 3,21%
А во втором: (14 050 + 10 × 50 + 2500) ÷ 500 000 × 100% = 3,41%
4. Сравните разовые расходы.
На этом этапе стоит составить сравнительную таблицу, в которую нужно внести как эффективную ставку, так и другие обязательные расходы и необходимые бизнесу допуслуги. Например, таблица может выглядеть так.
Провайдер А
Провайдер Б
Эффективная ставка
3,2%
4,5%
Ежемесячные расходы
16 000 ₽
22 500 ₽
Единоразовая плата за подключение
10 000 ₽
Нет
Расходы на кастомную интеграцию
90 000 ₽ (нет API)
30 000 ₽ (есть API)
Подключение рекуррентных платежей
Бесплатно
2000 ₽
Выбрав провайдера А, предприниматель при запуске заплатит на 68 тыс. рублей больше, но при обороте в 500 тыс. рублей он уже через 11 месяцев начнет экономить по 6500 рублей в месяц.
5. Сравните неценовые параметры.
Внесите в сравнительную таблицу параметры, которые нельзя измерить в рублях или процентах, но которые все же влияют на доходы и расходы бизнеса:
Скорость подключения интернет-эквайринга. Чем скорее вы запустите прием платежей, тем быстрее сможете начать зарабатывать на онлайн-продажах. Платежные сервисы, например Монета, могут подключать эквайринг за один рабочий день, тогда как при обращении напрямую в банк проверка и согласование могут растянуться на месяц.
Сроки зачисления денег на счет продавца. Задержки в перечислении оплат создают кассовый разрыв, поэтому плюсом будет поступление денег день в день или на следующий день после проведения платежа.
Условия эквайринга при изменении оборота. Оборот компании может как расти, так и снижаться, а изменение тарифа даже на 0,1% может составлять десятки тысяч рублей. Узнайте, какие у провайдера требования к соблюдению оборота, при каких показателях и как меняются комиссии.
Как не переплачивать за интернет-эквайринг
Чтобы правильно рассчитать, сколько платить за эквайринг, и по возможности сократить расходы на прием платежей, воспользуйтесь нашим чек-листом:
Внимательно изучайте условия эквайринга на этапе выбора провайдера и ищите платежи, которые повышают эффективную ставку: НДС, комиссия за возврат, минимальный размер комиссии.
Посмотрите, не включена ли в договор плата за допуслуги, которые вам не нужны: например, онлайн-касса провайдера или СМС-уведомления.
Подключите СБП в качестве альтернативы картам и размещайте этот способ на платежной форме так, чтобы покупатели с бо́льшей вероятностью выбирали именно его.
Проверьте, что провайдер корректно определил MCC-код бизнеса, и своевременно подавайте заявление на смену кода, если вид вашей деятельности изменился.
Инициируйте пересмотр условий при росте оборота или рассмотрите другого провайдера с более выгодными тарифами для вашего сегмента.
Как рассчитать эквайринг: основные выводы
При выборе интернет-эквайринга не стоит ориентироваться на комиссии, указанные на рекламных страницах провайдеров: обычно это минимальные ставки, которые могут значительно отличаться от итоговой стоимости. Кроме того, расходы бизнеса на подключение онлайн-оплаты не ограничиваются комиссиями: они могут включать плату за подключение, абонплату, затраты на интеграцию и другие издержки.
Перед тем как рассчитать эквайринг, нужно проанализировать собственные нужды, объем и структуру платежей, чтобы конкретизировать расчеты. Стоит посчитать комиссии для каждого подключаемого способа оплаты на своих оборотах и прибавить дополнительные расходы. Для сравнения провайдеров удобно привести затраты к единому показателю — эффективной ставке. В качестве дополнительных аргументов стоит учитывать скорость подключения, сроки поступления денег на счет, возможность снижения комиссии при росте оборота.
FAQ
Можно ли изменить тариф эквайринга после подключения?
Это зависит от провайдера. Если банк или платежный сервис не предоставляет тарифную сетку для разных оборотов на своей витрине, стоит уточнить этот момент в службе поддержки.
Влияет ли оборот компании на размер комиссии?
Да, на рынке есть платежные сервисы, у которых тарифы на эквайринг зависят от оборота компании. Как правило, чем выше оборот, тем ниже комиссии: например, у Монеты комиссия снижается при обороте от 1 млн рублей.
Отличается ли стоимость эквайринга для ИП и ООО?
Как правило, стоимость зависит от оборота и профиля бизнеса, а не от его организационно-правовой формы. Некоторые провайдеры отдельно указывают, сколько стоит эквайринг для ИП и для самозанятых, поскольку у самозанятых оборот меньше, но между ИП и юрлицами такой разницы нет.
Можно ли принимать платежи без сайта?
Да, можно генерировать платежные ссылки в личном кабинете провайдера интернет-эквайринга, например Монеты, и отправлять их покупателям в мессенджерах, соцсетях, по электронной почте и СМС.
Как понять, что тариф на эквайринг действительно выгодный?
Посчитайте эффективную ставку по формуле: Все расходы на прием платежей ÷ Общий оборот × 100%. Сравните итоговые цифры с конкурентами и оцените дополнительные параметры: скорость подключения нужных методов оплаты, сроки зачисления денег на счет, возможность быстро реализовать нестандартные платежные сценарии.
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