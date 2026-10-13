Как рассчитать эквайринг и не переплачивать за прием оплаты онлайн

Какие дополнительные расходы стоит учитывать

Перед тем как рассчитать эквайринг, нужно также оценить сопутствующие расходы.

Интеграции

Именно поэтому предпринимателю нужно узнать, потребуются ли для интеграции услуги программиста и сколько будет стоить реализация необходимых платежных сценариев в тех или иных каналах продаж. Более дорогой тариф может в итоге оказаться более выгодным за счет экономии времени и денег на интеграции.

Но чтобы принимать оплату на сайте или оформлять заказы в CRM, нужно интегрировать с ними платежный сервис. Если провайдер предоставляет готовые модули для ваших CMS и учетных систем, вы сэкономите время и деньги на разработке — не придется привлекать программиста, которому нужно будет написать код для интеграции. Если все же разработка нужна (например, для самописного сайта или приложения), API и SDK от провайдера помогут ускорить интеграцию.

Микробизнесу необязательно иметь сайт, чтобы принимать онлайн-платежи. Например, в Монете можно генерировать ссылки на оплату в личном кабинете и отправлять их клиентам через мессенджеры, соцсети, электронную почту.

Фискализация

Провайдер дает возможность подключать сторонние кассы к своему эквайрингу. В таком случае бизнес платит за фискализацию поставщику онлайн-кассы, а не сервису эквайринга. Например, Монета предлагает 17 готовых вариантов интеграций с популярными онлайн-кассами и помощь с подключением других касс.

Онлайн-кассу от провайдера можно подключить за дополнительную плату. В этом случае стоимость фискализации добавляется к комиссии по транзакциям. Например, при использовании кассового сервиса Монеты размер комиссии увеличивается всего на 0,5%.

Онлайн-касса от провайдера включена в стоимость интернет-эквайринга, что оправдывает более высокий тариф. Но если предприниматель захочет использовать стороннюю кассу, он будет переплачивать за ненужную услугу.

Для фискализации — регистрации продаж и передачи данных о расчете в налоговую — предприниматели должны использовать онлайн-кассы. Исключение составляют только самозанятые и некоторые категории ИП.

Дополнительные услуги

Детализированная отчетность. Базовые сведения по операциям доступны в личном кабинете продавца, но за детализированные выписки провайдер может брать небольшую плату.

Ускоренное зачисление денег на счет. Некоторые провайдеры предлагают моментальное зачисление денег на счет продавца даже при карточных платежах, но по более высокому тарифу.

Кастомная интеграция через API. Готовые модули обычно предоставляются бесплатно, но использование API может быть платным.

Рассчитывая, сколько платить за эквайринг, учитывайте возможные расходы на услуги, которые выходят за рамки стандартной обработки платежей. Например:

Как сравнивать тарифы на интернет-эквайринг

Основная ошибка, которую совершают предприниматели при выборе провайдера, — это сравнение предложений только по размеру комиссии. Рассказываем, как рассчитать эквайринг, чтобы учесть все возможные расходы и выбрать объективно выгодное предложение.

1. Проанализируйте свой оборот и структуру платежей.

Если бизнес уже работает, возьмите усредненные данные за несколько месяцев. Если компания только на этапе запуска, составьте прогноз. На этом же шаге нужно продумать, какие способы и сценарии оплаты нужно подключить.

Посчитайте:

средний чек;

ежемесячное количество платежей;

оборот — Чек × Количество;

процентное соотношение разных способов оплаты: например, оплата картами — 50%, через СБП — 30%, через Pay-сервисы — 20%;

частоту возвратов: например, 50 операций в месяц.

2. Рассчитайте комиссии для нужных способов оплаты.

Узнайте комиссии именно для своего оборота, вида деятельности, типа бизнеса и делайте расчеты с учетом доли разных способов оплаты в общей структуре платежей. Например, ваш оборот — 500 тыс. рублей. Ставка провайдера для этого оборота: картами — 4%, через СБП — 0,7%, через T-Pay — 3%.

Тогда для вышеуказанной структуры платежей комиссии составят:

Способ Доля Сумма платежей Ставка Комиссия Карты 50% 250 000 ₽ 4% 250 000 × 0,04 = 10 000 ₽ СБП 30% 150 000 ₽ 0,7% 150 000 × 0,007 = 1050 ₽ T-Pay 20% 100 000 ₽ 3% 100 000 × 0,03 = 3000 ₽

Итог: 10 000 + 1050 + 3000 = 14 050 рублей ежемесячных расходов на комиссии по нужным способам оплаты. Эффективная ставка, то есть реальный процент, который бизнес отдаст провайдеру от всего оборота, в таком случае составит: 14 050 ÷ 500 000 × 100% = 2,81%. Уже на этом этапе можно сравнить предложения от разных провайдеров.

3. Добавьте другие обязательные ежемесячные расходы.

Допустим, один провайдер взимает фиксированные 10 рублей за каждый возврат и 1500 рублей абонентской платы, а другой — те же 10 рублей за возвраты и 0,5% с каждой транзакции за использование онлайн-кассы.

Тогда в первом случае эффективная ставка будет: (14 050 + 10 × 50 + 1500) ÷ 500 000 × 100% = 3,21%

А во втором: (14 050 + 10 × 50 + 2500) ÷ 500 000 × 100% = 3,41%

4. Сравните разовые расходы.

На этом этапе стоит составить сравнительную таблицу, в которую нужно внести как эффективную ставку, так и другие обязательные расходы и необходимые бизнесу допуслуги. Например, таблица может выглядеть так.

Провайдер А Провайдер Б Эффективная ставка 3,2% 4,5% Ежемесячные расходы 16 000 ₽ 22 500 ₽ Единоразовая плата за подключение 10 000 ₽ Нет Расходы на кастомную интеграцию 90 000 ₽ (нет API) 30 000 ₽ (есть API) Подключение рекуррентных платежей Бесплатно 2000 ₽

Выбрав провайдера А, предприниматель при запуске заплатит на 68 тыс. рублей больше, но при обороте в 500 тыс. рублей он уже через 11 месяцев начнет экономить по 6500 рублей в месяц.

5. Сравните неценовые параметры.

Внесите в сравнительную таблицу параметры, которые нельзя измерить в рублях или процентах, но которые все же влияют на доходы и расходы бизнеса: