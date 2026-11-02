Эквайер: что это такое и как выбрать сервис для приема платежей в бизнесе

Когда бизнесу нужно принимать безналичные платежи на сайте или в приложении, он обращается к посреднику, например банку или платежному сервису.
Эквайринг — это платная услуга. Чтобы начать прием денег картой, через СБП, Pay-сервисы или другие методы, нужно заключить договор с партнером. У банков и сервисов разные условия сотрудничества с бизнесом. Эквайеры устанавливают комиссии за прием оплат через выбранные способы и иногда берут абонентскую плату.
В статье разбираем понятие «эквайер»: что это, зачем он нужен и какую роль играет в приеме платежей. Рассказываем, как сравнить предложения банков и платежных сервисов, а также на что обратить внимание, чтобы распознать выгодный для бизнеса вариант.
Материал будет полезен предпринимателям, которые впервые подключают прием онлайн-оплаты или хотят заменить текущего платежного партнера и снизить расходы. Владельцы интернет-магазинов, онлайн-сервисов, образовательных проектов и других компаний узнают об актуальных условиях эквайеров на примере решения от Монеты.
Эквайер: кто это и как он работает
Если предприниматель планирует продавать продукты и услуги онлайн, ему стоит продумать процесс получения безналичных оплат от клиентов. Он может принимать переводы по реквизитам, а может подключить эквайринг — услугу, которая позволяет принимать оплаты картой, через СБП и Pay-методы и зачислять деньги на счет бизнеса.
Эквайер — банк или платежный сервис, который обрабатывает поступления с продаж от имени продавца. Эквайеры на основании договора предоставляют онлайн-бизнесу программное обеспечение для безналичного приема оплаты через интернет. Они оказывают техническую поддержку, если компания сталкивается с неполадками во время транзакций.
Участники процесса оплаты и их функции
Чтобы понять, кто такой эквайер, следует разобрать схему обработки платежа и роли участников операции. В оплате участвуют:
покупатель;
сайт или мобильное приложение;
платежный сервис и/или банк-эквайер;
платежная система;
банк-эмитент.
Представим, что клиент совершает покупку в интернет-магазине. Он вводит данные карты в форму оплаты, подтверждает платеж в приложении банка или Pay-сервиса. Магазин формирует заказ, а затем через систему процессинга отправляет данные об операции эквайеру.
Эквайер связывается с платежной системой МИР, Visa или Mastercard, которая передает запрос на авторизацию от эквайера к эмитенту и участвует в последующих взаиморасчетах (клиринге) между банками.
Банк-эмитент проверяет наличие средств на карте покупателя, проводит аутентификацию по 3D Secure или SecureCode, одобряет или отклоняет операцию. Ответ возвращается эквайеру и/или платежному сервису, а от него — магазину.
Обработка платежа эквайером: что это
Обработкой платежа эквайером считается все, что эквайер делает с транзакцией с момента получения данных от магазина до зачисления денег на счет продавца.
Роль эквайера в платежном процессе:
проверка данных, которые он получает от сайта, терминала или платежного сервиса: суммы, валюты, типа операции;
выбор нужного маршрута каждой транзакции, передача запроса в соответствующую платежную систему;
сохранение статуса операции (успешная оплата или отмена), формирование документов для сверок;
перечисление денег на счет продавца в указанный в договоре срок.
Чем банк-эквайер отличается от платежного сервиса
Эквайер — это, простыми словами, диспетчер платежа. Им может быть банк, например Сбер или «Т-Банк», или специальный сервис, такой как решение от Монеты.
Если эквайер — банк, то он самостоятельно принимает запросы со страницы оплаты, взаимодействует с платежной системой и переводит средства на счет получателя.
Если эквайер — платежный сервис, то он принимает данные от сайта и потом передает их банку-эквайеру. Сервис технически обеспечивает связь с одним или несколькими банками, поэтому бизнес заключает только один договор, но может работать с разными финансовыми организациями одновременно.
Особенности подключения эквайринга через банк и сервис
Если предприниматель выбирает работать с банком-эквайером, он собирает стандартный пакет документов, проходит проверку бизнеса и заключает договор. За свои услуги банк берет процент от любой проведенной операции. У каждого эквайера свои тарифы.
Если компания хочет использовать платежный сервис, она выбирает платежного провайдера или агрегатора, тоже проходит проверку на соответствие правилам, заключает с ним договор и интегрирует решение в сайт или приложение: бизнесу не нужно договариваться с каждым банком отдельно. Сервис распределяет транзакции по партнерам и берет комиссию за успешные платежи.
Сервисы помогают компаниям, которым важно быстро запустить прием платежей и использовать много сценариев оплаты. Они подходят, когда компания работает в нескольких каналах (сайт, приложение, маркетплейс) и стремится получить единую аналитику и отчетность.
Какие способы и сценарии поддерживают эквайеры
Доступные платежные возможности и наличие дополнительных сервисов зависят от конкретного эквайера. Он может предоставлять:
прием банковских карт;
оплату через Систему быстрых платежей;
прием платежей по ссылкам, QR-кодам;
обработку предоплат, частичных оплат, возвратов;
получение денег через электронные кошельки и Pay-сервисы;
подключение рекуррентных платежей и холдирования;
возможности для работы с рассрочками, оплатой в кредит;
интеграции с онлайн-кассами, CRM, сервисами для бизнеса.
Необходимый набор способов и сценариев зависит от бизнес-модели. Например, гостиничному бизнесу часто требуется холдирование (резервирование денег на карте клиента), а SaaS-сервисы с подписной моделью монетизации ценят возможность сохранения платежных данных для регулярных списаний.
Комментарий команды Монеты
Из чего складывается стоимость приема платежей
Компании платят комиссию за возможность принимать безналичные платежи. Однако размер комиссии не в полной мере определяет стоимость эквайринга для бизнеса: есть и другие статьи расходов. Стоимость услуги зависит от объема операций, вида деятельности, затрат на подключение, интеграцию, фискализацию.
Комиссия эквайера: что это
Комиссия — это процент от суммы успешного платежа или фиксированная сумма за операцию. Она зависит от методов приема оплаты. При анализе тарифов партнера рекомендуется обращать внимание на ставку, льготы и персональные условия. Если подключить PayAnyWay от Монеты, комиссии (включая НДС) будут следующими:
Способ
Комиссия
Банковские карты
4,15% с транзакций до 1 млн рублей; 3,3% с транзакций более 1 млн рублей
СБП и QR-коды
0,7–0,9% или льготные ставки для социально значимых сфер (медицина, транспорт)
Pay-методы
4,15% с транзакций до 1 млн рублей; 3,3% с транзакций более 1 млн рублей
Абонентская плата
Некоторые банки и платежные сервисы берут с бизнеса абонентскую плату. Обычно она составляет от 500 до 5000 рублей в зависимости от тарифа. Однако у предпринимателей есть возможность ее не платить, если выбрать партнера с тарифом без регулярных фиксированных списаний: например, Монета не берет абонентскую плату.
Расходы на подключение и другие обязательные платежи
Выбор партнера не должен полностью зависеть от размера его комиссий. Иногда низкая ставка может помочь сэкономить, но нехватка важных функций, плата за вывод средств и расходы на интеграции могут нивелировать выгоду. Стоит обращать внимание на затраты на внедрение эквайринга, оборудование, обслуживание ПО, подключение онлайн-кассы для фискализации, техническую поддержку банка или сервиса, а также доступ к аналитике, мультивалютным счетам и индивидуальным отчетам.
Как сравнивать предложения банков и платежных сервисов
При выборе эквайера стоит оценить полную стоимость пользования услугой приема платежей и набор функциональных возможностей партнера. Важно понять, какие задачи поможет решить эквайер и подходит ли он под текущую модель продаж. Рекомендуется смотреть на следующие факторы:
можно ли принимать оплату через СБП, чтобы снизить расходы на эквайринг;
снижается ли комиссия в зависимости от оборота и категории бизнеса;
есть ли плата за оборудование, обслуживание или использование;
как быстро продавец получит деньги, есть ли ускоренное зачисление;
доступен ли прием оплаты картами, через Pay-сервисы, по ссылке;
доступны ли прием предоплат, оплат частями, рассрочки, рекурренты;
какие условия и сроки возвратов, есть ли лимиты и комиссии за возврат;
можно ли связать эквайера с онлайн-кассой, сколько это стоит;
доступны ли детализация операций, дашборды, аналитика, уведомления;
можно ли обратиться к техподдержке по почте или телефону круглосуточно, как быстро партнер реагирует на обращения;
есть ли API, SDK и плагины для интеграции с CMS или CRM, какие у них ограничения и особенности.
Если подключить сервис для приема платежей от Монеты через готовые модули, например для Tilda, 1С-Битрикс, WordPress, Joomla или OpenCart, получится принимать оплаты картами и через СБП. Однако некоторые сценарии требуют более гибкой интеграции — через API. Подключение по API делает возможным сохранение банковских карт, прием частичных предоплат, работу с SberPay, T-Pay, Alfa Pay, автоматическое разделение платежа между несколькими получателями и реализацию другой нестандартной логики.
Комментарий команды Монеты
Кроме того, стоит внимательно ознакомиться с юридическими условиями: всеми пунктами договора и оферты, порядком изменения тарифов, ответственностью сторон, а также узнать о вероятности блокировок средств. Нужно удостовериться, что эквайринг-партнер соответствует стандарту PCI DSS, обеспечивает защиту данных, мониторит транзакции на предмет мошенничества и иными способами помогает бизнесу работать безопасно.
Как условия эквайеров влияют на бизнес
Эквайер — это платежный провайдер, без которого прием безналичных оплат затрудняется. Он необходим бизнесу для экономии усилий во время обработки поступлений и снижения рисков. Условия эквайера влияют на удобство оплаты для покупателей: они могут выбрать удобный метод, поэтому с бо́льшей вероятностью завершают покупку, что сказывается на уровне конверсий и выручке бизнеса.
Платежный партнер может помочь сократить объем ручной работы благодаря интеграциям с системами для бизнеса (CRM, бухгалтерией, складом, аналитикой), автоматизировать отчетность и упростить возвраты. Если эквайер помогает компании стабильно получать деньги, имеет высокую доступность, проводит консультации и предоставляет техподдержку, он позволит бизнесу снизить операционные издержки и повысить управляемость финансов.
Как выбрать эквайера, чтобы не переплачивать: чек-лист
Мы составили чек-лист, который поможет компаниям понять, что платежный партнер им подходит. Если знать, на что обращать внимание при выборе эквайера, возможно снизить расходы на прием средств от продаж и закрыть потребности бизнеса.
Компании подходят доступные методы приема платежей и набор функциональных возможностей эквайера.
Устраивает стоимость приема оплат: не только размер комиссии, но и величина других расходов.
Эквайеру можно доверять: он работает легально, соблюдает законодательство, защищает транзакции, соответствует PCI DSS, имеет хорошую репутацию.
Поступления с продаж зачисляются на бизнес-счет быстро (мгновенно или в течение 1–3 рабочих дней).
Ограничения тарифа для компании незначительны, или их возможно избежать, например, при помощи интеграции сервиса через API.
Не нужно платить за все функции сразу. Есть возможность начать только с приема карт и подключить новые сценарии по мере роста бизнеса.
Главное про эквайера: что это такое и как его выбрать
Эквайер — банк или платежный сервис, который принимает и обрабатывает безналичные оплаты от имени продавца. Он считается участником платежного процесса наряду с покупателем, мерчантом, платежной системой и банком-эмитентом. Именно эквайер зачисляет деньги на счет бизнеса за вычетом комиссии.
Многие предприниматели ошибочно считают, что размер комиссии — важнейший критерий выбора партнера. На самом деле более низкая ставка еще не означает, что конкретное предложение будет выгодным для бизнеса: на стоимость эквайринга и удобство сервиса влияют функциональные возможности, доступные методы оплаты, индивидуальные условия.
Чтобы не переплачивать за прием платежей, при подключении сервиса стоит обращать внимание на порядок обработки возвратов, сроки зачисления денег, возможность быстрой интеграции сервиса в бизнес-процессы и совместимость сервиса с решениями для фискализации расчетов, работы с клиентами и аналитики.
FAQ
Какие документы нужны, чтобы подключить эквайринг?
Для подключения сервиса от Монеты понадобятся данные юрлица, ИП или самозанятого: название, ИНН, ОГРН или ОГРНИП, реквизиты счета, контактные данные, ссылка на сайт. Сервис может запросить дополнительные документы для верификации по договору расчетного обслуживания.
Сколько времени занимает подключение эквайринга?
Монета помогает настроить прием платежей от одного рабочего дня. Эквайринг заработает сразу после прохождения проверок и создания счета. Точный срок зависит от особенностей подключения (через готовые модули или API) и необходимости в настройке нестандартных сценариев.
Можно ли подключить эквайринг без сайта?
Да, предприниматели могут использовать платежный сервис для того, чтобы принимать оплату через онлайн-витрину, мобильное приложение, лендинг, социальные сети, мессенджеры. Можно создавать счета и отправлять клиентам ссылки и QR-коды.
Нужна ли онлайн-касса при приеме платежей через эквайринг?
Да, по №54-ФЗ большинству компаний и ИП нужно подключить онлайн-кассу. Она нужна для корректной фискализации расчетов, формирования и отправки электронных чеков клиентам, а также для передачи данных в налоговую через ОФД.
Можно ли работать с несколькими эквайерами одновременно?
Да, можно заключить несколько договоров с банками-эквайерами или один договор с платежным сервисом, который имеет партнерства с разными банками.
Как часто стоит пересматривать условия эквайринга?
Необходимость в пересмотре условий не определяется тем, сколько времени прошло с момента заключения договора. Обычно для переговоров о снижении комиссии или изменении условий сотрудничества нужна причина: резкий рост оборотов, появление новых каналов продаж, задержки или технические проблемы.
Что происходит с оплатой, если покупатель оформляет возврат?
В личном кабинете продавец должен оформить возврат, указав сумму и номер операции. Эквайер обработает заявку и отправит деньги клиенту. Обычно они возвращаются на карту покупателя в течение десяти суток.
Можно ли сменить эквайера без остановки приема платежей?
Да, если заранее подключить нового эквайера. Компания может избежать простоев в случае, если старый и новый партнеры работают параллельно.