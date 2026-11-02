Эквайер: что это такое и как выбрать сервис для приема платежей в бизнесе

Когда бизнесу нужно принимать безналичные платежи на сайте или в приложении, он обращается к посреднику, например банку или платежному сервису.

Эквайринг — это платная услуга. Чтобы начать прием денег картой, через СБП, Pay-сервисы или другие методы, нужно заключить договор с партнером. У банков и сервисов разные условия сотрудничества с бизнесом. Эквайеры устанавливают комиссии за прием оплат через выбранные способы и иногда берут абонентскую плату.

В статье разбираем понятие «эквайер»: что это, зачем он нужен и какую роль играет в приеме платежей. Рассказываем, как сравнить предложения банков и платежных сервисов, а также на что обратить внимание, чтобы распознать выгодный для бизнеса вариант.

Материал будет полезен предпринимателям, которые впервые подключают прием онлайн-оплаты или хотят заменить текущего платежного партнера и снизить расходы. Владельцы интернет-магазинов, онлайн-сервисов, образовательных проектов и других компаний узнают об актуальных условиях эквайеров на примере решения от Монеты.