Топ-5 проблем при сотрудничестве с иностранными поставщиками 

Многие российские компании лишились устоявшихся деловых контактов и привычных поставщиков. Это вынуждает их искать новые варианты для развития бизнеса и выстраивать отношения с альтернативными партнерами.

Мало просто найти нового поставщика. Нужно быть уверенным в его надежности: вдруг он не выполнит условия сделки или откажется от своих обязательств. В худшем случае за фасадом легального бизнеса может скрываться компания, которая существует лишь на бумаге.

Чтобы убедиться в добросовестности поставщика, нужно запросить у него документы и изучить доступную информацию из открытых источников.

Вот что нужно проверить:

1. Регистрацию и законность работы:

Запросите выписку из торгового реестра юрлиц государства, где расположен поставщик.

Изучите учредительные документы и свидетельства о регистрации. Эти бумаги подтверждают, что компания официально оформлена согласно законам своей страны. В них указано, как называется фирма, где она находится и когда была зарегистрирована.

Если есть сомнения в масштабах коммерческой деятельности поставщика, попросите справку о числе сотрудников и производственных мощностях.

2. Разрешения на экспорт и импорт:

Узнайте, требует ли законодатель юрисдикции какие-либо специальные разрешения или лицензии на экспорт и импорт. Это может зависеть от типа товара и стран назначения.

3. Финансовое состояние и юридический статус:

Информацию о том, не находится ли компания на грани банкротства, в процессе ликвидации или под судами, можно узнать в открытых государственных и частных источниках.

Также запросите у контрагента подтверждения, что компания не проходит процедуру банкротства, и бухгалтерские отчеты за последние три года.