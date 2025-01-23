Топ-5 проблем при сотрудничестве с иностранными поставщиками 

Перестройка налаженных деловых связей
Многие российские компании лишились устоявшихся деловых контактов и привычных поставщиков. Это вынуждает их искать новые варианты для развития бизнеса и выстраивать отношения с альтернативными партнерами.
Мало просто найти нового поставщика. Нужно быть уверенным в его надежности: вдруг он не выполнит условия сделки или откажется от своих обязательств. В худшем случае за фасадом легального бизнеса может скрываться компания, которая существует лишь на бумаге.
Чтобы убедиться в добросовестности поставщика, нужно запросить у него документы и изучить доступную информацию из открытых источников.
Вот что нужно проверить:
1. Регистрацию и законность работы:
Запросите выписку из торгового реестра юрлиц государства, где расположен поставщик.
Изучите учредительные документы и свидетельства о регистрации. Эти бумаги подтверждают, что компания официально оформлена согласно законам своей страны. В них указано, как называется фирма, где она находится и когда была зарегистрирована.
Если есть сомнения в масштабах коммерческой деятельности поставщика, попросите справку о числе сотрудников и производственных мощностях.
2. Разрешения на экспорт и импорт:
Узнайте, требует ли законодатель юрисдикции какие-либо специальные разрешения или лицензии на экспорт и импорт. Это может зависеть от типа товара и стран назначения.
3. Финансовое состояние и юридический статус:
Информацию о том, не находится ли компания на грани банкротства, в процессе ликвидации или под судами, можно узнать в открытых государственных и частных источниках.
Также запросите у контрагента подтверждения, что компания не проходит процедуру банкротства, и бухгалтерские отчеты за последние три года.
Запрашивайте оригиналы и копии документов у поставщика. Сравнивайте копии с оригиналами и старайтесь получить апостилированные (апостиль — это штамп, который подтверждает международную силу документа) и нотариально заверенные версии. Они будут полезны при решении налоговых и юридических вопросов.
Усложнение логистики
Логистика активно перестраивается, компании ищут новые маршруты для международных грузоперевозок. За последние два года Китай стал занимать почти 50% российского внешнеторгового баланса, в то время как Европа перестала быть крупным партнером.
Пути доставки товаров усложняются. Например, летом 2024 года некоторые китайские поставщики начали просить российских клиентов осуществлять отгрузку через третьи страны. Это связано с продукцией, чьи коды ТН ВЭД попадают в стоп-листы экспортируемых в Россию товаров. Тогда отечественному бизнесу снова пришлось пересматривать логистические схемы и искать новые пути для ввоза.
В этих условиях российским импортерам так или иначе нужно переориентироваться на новые маршруты. Сейчас развиваются транспортные коридоры «Север — Юг» и Северный морской путь — ожидается, что его мощность будет существенно увеличена к 2035 году. В Африке планируется создание инфраструктуры и строительство портов, что откроет перспективы для бизнеса.
Так как сегодня привычные логистические схемы меняются, а новые маршруты только появляются, лучше по возможности снижать зависимость от одного поставщика. Возможно, имеет смысл распределить заказы между несколькими поставщиками, чтобы снизить зависимость от одного партнера и не остаться с пустыми складами в случае проблем. Но нужно заранее оценивать финансовые возможности компании, чтобы такое решение не принесло убытков.
Международные переводы — это снова быстро и просто!
C 2022 года помогаем российским экспортерам и импортёрам проводить платежи по всему миру
Долгая проверка партнеров и сделок
Опасаясь вторичных санкций, иностранные фирмы и банки досконально изучают санкционные списки, репутацию, финансовую устойчивость и прошлый опыт сотрудничества с российскими компаниями. Такая излишняя осторожность, когда проверяется больше, чем требуют законы, называется оверкомплаенс. Партнеры требуют дополнительные документы и подтверждение выполнения обязательств. Это замедляет процесс заключения сделок и делает его дороже, также затягивается и поставка товаров.
Например, банки из Китая, Казахстана, ОАЭ и других стран усложнили процедуры проверки клиентов из РФ. Они тщательно изучают документы и оценивают риски, а также внимательно проверяют документацию на поставляемые товары, чтобы определить, не являются ли они товарами двойного назначения.
К тому же некоторые страны, через которые Россия осуществляет транзит товаров, ужесточают таможенные правила. Например, в Казахстане теперь нужно подавать дополнительную информацию о продукции, находящейся под экспортным контролем, согласно приказу местных властей. Это еще больше усложняет взаимодействие и увеличивает сроки поставок.
Чтобы уменьшить влияние партнеров, которые опасаются вторичных санкционных рисков, целесообразно наладить деловые связи с альтернативными рынками. Перспективными направлениями могут стать государства африканского континента, страны Латинской Америки, ЮВА и арабского мира.
Также можно переводить оплату поставщикам через MoneyRoo. Сервис помогает провести международные платежи между любыми странами за несколько рабочих дней. Для этого MoneyRoo предоставляет компании, зарегистрированные в европейских и азиатских странах.
На реальном примере расскажем, как MoneyRoo ускоряет платежи. Один из клиентов сервиса — предприниматель, который импортирует морепродукты из Китая во Владивосток. Раньше владелец бизнеса пробовал переводить деньги через «ББР банк», но китайские партнеры смогли получить их только через полтора месяца. Это обстоятельство поставщиков не устраивало.
Предприниматель нашел решение в использовании сервиса MoneyRoo, который специализируется на проведении международных платежей для российских импортеров и экспортеров. Схема работы включала привлечение валютного агента-нерезидента: после получения банковского одобрения и подписания договора поручения импортер переводил рубли на счет нерезидента, который затем осуществлял валютный платеж китайскому поставщику.
В результате весь процесс от оплаты до получения товара занял всего 8 дней вместо прежних полутора месяцев. При этом стандартные процедуры таможенного оформления остались неизменными. Комиссия за услугу составила 2,25%, что оказалось приемлемым для сохранения надежных партнерских отношений с поставщиком.
Блокировки платежей
Платежи могут не только затягиваться, но и полностью блокироваться кредитными организациями зарубежных контрагентов. Так, весной 2024 года российские компании столкнулись с серьезной проблемой при проведении международных платежей: крупные китайские банки перестали принимать оплату из России. Это создало значительные трудности для бизнеса, пришлось искать альтернативные пути проведения транзакций.
Окно возможностей для перевода средств все время сужается: даже мелкие региональные банки порой отказываются принимать деньги от российских компаний. В то же время большинство поставщиков отказываются отгружать товар без предварительной оплаты.
Одно из решений — открыть юридическое лицо в стране, не находящейся под санкциями. Но этот процесс требует временных и финансовых затрат: нужно изучить местное законодательство, найти надежных партнеров для регистрации компании, подключить банковское обслуживание. На практике часто проще и быстрее воспользоваться услугами уже работающих посредников, имеющих налаженные схемы работы и необходимые деловые связи.
Так, сервис MoneyRoo обеспечивает проведение международных платежей через сеть валютных агентов-нерезидентов. Он работает так:
Платеж проводится через валютного агента из дружественной юрисдикции.
После получения банковского одобрения и оформления документов российская компания переводит рубли на счет агента.
Агент проводит платеж поставщику в требуемой валюте из собственной ликвидности.
Колебания курса
Компания покупает товары у поставщиков за валюту, а российским клиентам продает в рублях. Поэтому колебания валютного курса имеют критическое значение для прибыльности и финансовой устойчивости бизнеса. Процесс закупки занимает несколько недель, а то и месяцев. В это время курс может существенно измениться.
Защититься от колебания валютных курсов можно такими способами:
Хеджирование — метод защиты финансов от возможных рисков. Например, компания планирует закупить товар за границей через полгода и беспокоится о том, что курс валюты в это время может измениться в худшую сторону. В таком случае можно договориться с партнером о фиксированной цене на валюту. Даже если курс изменится, компания будет защищена от потерь.
Прибегая к этой стратегии, фирма может согласиться на потерю части потенциальной прибыли, если рынок изменится в благоприятную сторону. Это своего рода плата за уверенность в том, что финансовое положение останется устойчивым.
Валютная оговорка — условие, которое позволяет пересматривать условия оплаты, если курс валюты существенно изменится. Важно заранее определить дату, на которую будет фиксироваться курс, и задать валютный коридор, в рамках которого его изменения будут учитываться. Если стороны не предусмотрели валютный коридор в условиях контракта, то они берут на себя риск, связанный с изменениями курса.
С сервисом MoneyRoo работать с валютой можно быстро, удобно и просто. Рассказываем, как происходит конвертация в сделках с долларами и евро.
До начала сделки менеджер рассчитывает сумму по текущему курсу ЦБ, после чего компания переводит рублевый эквивалент на счет посредника. Средства поступают через 2–3 дня и MoneyRoo снова фиксирует курс по ЦБ — уже на дату поступления платежа.
В этот период курс валют может колебаться в обе стороны. Поэтому, после фиксации, если возникает разница, вам либо возвращают излишек, либо просят компенсировать недостачу. Все тонкости процесса обязательно прописываются в дополнительном соглашении к договору.
После этого больше не имеет значения, какие изменения происходят с курсом рубля — до завершения сделки он остается неизменным. Например, вы должны заплатить поставщику $50 000 и внесли рублевый эквивалент 10 января. MoneyRoo получил средства 13 января, зафиксировал курс, уточнил итоговую сумму с вами. 15 января, независимо от последующих изменений курса рубля, ваш поставщик получит $50 000.
В условиях масштабных санкций российскому бизнесу все сложнее взаимодействовать с иностранными поставщиками: приходится искать новых контрагентов и пути логистики, увеличился срок проверки партнеров и сделок, банки зарубежных компаний блокируют платежи. Но не спешите полностью отказываться от международного сотрудничества — сервис MoneyRoo станет надежным помощником вашему бизнесу в условиях санкций.
Международные переводы — это снова быстро и просто!
C 2022 года помогаем российским экспортерам и импортёрам проводить платежи по всему миру
Реклама: ООО «Еврофинансхолдинг», ИНН 1840035762, erid: 2W5zFK2TDXe
Начать дискуссию