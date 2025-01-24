Валютный контроль в 2025: как решить вопрос с оплатой зарубежных контрагентов

Валютный контроль — это система государственного надзора за операциями с иностранной валютой. Его осуществляют уполномоченные органы (ЦБ РФ, ФНС, ФТС) и агенты (банки), которые следят за соблюдением правил проведения валютных операций, выявляют нарушения и предотвращают незаконный вывод капитала за рубеж.

Если вы, например, участвуете в сделке, где в расчетах за услуги или продукты используется валюта, то такая операция должна пройти валютный контроль, независимо от того, поступают деньги в Россию или уходят из нее.

Целью валютного контроля является обеспечение соблюдения валютного законодательства при осуществлении валютных операций. Предмет валютного контроля — валютные операции, то есть операции с валютными ценностями. К валютным ценностям относятся не только деньги в иностранной валюте, но и внешние ценные бумаги.

Валютные ценности могут иметь не только материальный вид, но и цифровой. Например: электронные деньги и цифровой рубль. Валютные расчеты могут быть в безналичной и наличной формах.