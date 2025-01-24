Валютный контроль в 2025: как решить вопрос с оплатой зарубежных контрагентов

Валютный контроль: что это такое?
Валютный контроль — это система государственного надзора за операциями с иностранной валютой. Его осуществляют уполномоченные органы (ЦБ РФ, ФНС, ФТС) и агенты (банки), которые следят за соблюдением правил проведения валютных операций, выявляют нарушения и предотвращают незаконный вывод капитала за рубеж.
Если вы, например, участвуете в сделке, где в расчетах за услуги или продукты используется валюта, то такая операция должна пройти валютный контроль, независимо от того, поступают деньги в Россию или уходят из нее.
Валютный контроль регулируется требованиями ФЗ № 173-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О валютном регулировании и валютном контроле» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024) и Инструкцией Банка России от 16.08.2017 N 181-И (ред. от 09.01.2024).
Целью валютного контроля является обеспечение соблюдения валютного законодательства при осуществлении валютных операций. Предмет валютного контроля — валютные операции, то есть операции с валютными ценностями. К валютным ценностям относятся не только деньги в иностранной валюте, но и внешние ценные бумаги.
Валютные ценности могут иметь не только материальный вид, но и цифровой. Например: электронные деньги и цифровой рубль. Валютные расчеты могут быть в безналичной и наличной формах.
Основные понятия валютного контроля
Резидент — ключевое понятие валютного законодательства.
☝️ Обратите внимание! Резидент в налоговом законодательстве — это не то же самое, что резидент в валютном. У них разные определения, статусы и ответственность.
К валютным резидентам причисляются иностранные граждане, у которых есть вид на жительство в РФ, и они постоянно проживают на территории РФ. У граждан России такой опции нет: даже если человек постоянно живет за границей, он остается валютным резидентом РФ, пока у него есть российское гражданство.
С юридическими лицами еще проще. Резиденты РФ — это все организации, зарегистрированные по законам РФ, в том числе их зарубежные филиалы.
Валютные резиденты обязаны отчитываться за открытие счетов за рубежом, за все движения денег по ним.
Валютным контролем занимаются два типа заинтересованных лиц: органы и агенты.
Органы — ЦБ РФ, таможенники (ФТС) и налоговики (ФНС).
Агенты — банки, участники рынка ценных бумаг, госкорпорация ВЭБ.РФ.
Какие операции подлежат валютному контролю?
Валютные операции — это:
оборот денег иностранных государств;
оборот зарубежных ценных бумаг и цифровых прав (электронные деньги, криптовалюта), приравненные к валюте.
По закону, одному резиденту РФ запрещено расплачиваться валютой с другим резидентом. Но есть исключения:
кредитование, внесение/получение средств, а также исполнение соглашений, изначально заключенных в валюте (такие платежи могут проводить только особые уполномоченные банки);
платежи в duty-free и при международных перевозках;
сделки с финансовыми агентами по контрактам, касающимся передачи или уступки прав требования;
расчеты между резидентами, если они касаются операций, физически совершенных за рубежом. Это может быть транспортная логистика, складские услуги, оплата за проживание командированных сотрудников за рубежом, торговля иностранными акциями, облигациями и другими активами, страхование.
173-ФЗ определяет типы взаиморасчетов, которые подлежат валютному контролю.
В их список входят:
поступления из-за рубежа в РФ валюты и ценных бумаг;
расчетные операции между резидентами РФ и нерезидентами в рублях или в валюте;
расчеты между резидентами в валюте;
расчеты российскими деньгами между нерезидентами.
Под валютный контроль не подпадают конвертация валюты и перевод денег с валютного счета ИП на его же карту.
👉 Полный перечень валютных операций, которые разрешено проводить между резидентами, можно посмотреть по ссылке.
Налоговые органы следят за соблюдением правил валютного регулирования при проведении международных сделок. А соответствующие органы (банки, ФНС и ФТС) контролируют соблюдение установленных норм.
Выделяют три вида валютного контроля:
Подготовительный. К данному виду относят все операции до момента перевода денежных средств. На данном этапе осуществляется только подготовка документации. Подготовительный этап является основой валютных отношений между юрлицами и ИП. На этом этапе банк может дать рекомендации по оформлению контрактов, требования к обязательным условиям и реквизитам.
Текущий. Данная категория отражает все денежные операции на данный момент времени. На этом этапе проводится валютный контроль в банке, проверка поступлений и списаний денежных средств по валютным счетам, исполнения обязательств по сделкам, наличия подтверждающих документов по операциям в рамках контракта.
Последующий. Данная категория включает проверку данных и передачу отчетности в контролирующие органы, включая налоговую службу.
Процесс валютного контроля
☝️ Важно, чтобы любые действия по перемещению иностранной валюты были задокументированы.
Корректность операций с инвалютой отслеживают банки, которым делегированы функции агентов валютного контроля. В этой деятельности они руководствуются инструкциями Центрального банка и положениями 173-ФЗ. Если агент выявляет нарушение, он передает материал в Центробанк, а тот уже информирует налоговую.
Рекомендуем заявить в банк о будущем контракте до проведения платежа, тогда вы сможете получить рекомендации о нюансах, которые стоит учесть при оформлении бумаг, чтобы потом без проблем пройти валютный контроль.
Любое получение валюты на счет требует одобрения от банка. Значит, процесс подготовки внешнеэкономической сделки лучше начинать еще до того, как по валютному договору или контракту пойдут деньги.
Механизм одобрения работает по следующему алгоритму:
Сначала банк зачисляет платеж на специальный валютный счет, называемый транзитным.
Чтобы деньги перевели на счет компании, требуется подтверждение от банка. Получено подтверждение — получены и средства на счет.
Обязанность зачисления денежных средств по валютным контрактам на транзитный счет уполномоченного банка исходит из обязательств участника по репатриации валюты, т. е. обязательной продажи части валюты центральному банку по курсу на дату поступления валюты.
Банку необходимо сообщить ожидаемый срок репатриации валюты:
при импорте — это срок поставки товара (оказания услуг) или возврата аванса;
при экспорте — это срок поступления выручки в банк;
при кредитном договоре — срок возврата основного долга и процентов.
Для зачисления валюты на счет экспортера необходимо предоставить банку бумаги, подтверждающие легитимность получения средств. Если сделать это заранее, задержка между приходом денег на транзитный счет и перечислением на счет компании будет минимальной. Список документов зависит от суммы контракта.
Для контрактов с суммой, равной или менее 1 млн рублей, достаточно предоставить в банк информацию о коде вида операции, соответствующем наименованию вида операции, указанному в приложении 1 к Инструкции № 181-И ЦБ РФ о порядке предоставления подтверждающих документов.
Для контрактов от 1 млн рублей необходимо предоставить контракт, инвойс, счет-фактуру, накладные и другие документы, связанные с проводимой сделкой.
Для сумм свыше 3 млн рублей для импортных операций и свыше 10 млн. рублей для экспортных операций проводится усиленный банковский контроль, требующий постановки контракта на учет и получения УНК (уникального номера контракта). После этого нужно предоставить все необходимые документы, связанные со сделкой, для подтверждения «чистоты» платежа банком. Ниже подробнее расскажем про процесс постановки на учет.
Для клиентов, которые пользуются нашими услугами, мы заранее согласовываем с банками-партнерами возможность проведения платежей. В каждом банке у нас выделенный представитель валютного контроля, который помогает в предварительной проверке документов клиента на соответствие требованиям валютного контроля. Мы высылаем пакет документов до того как проведен платеж, согласуем все детали и уже после подтверждения запускаем процедуру переводов.
Заключение контракта с зарубежным партнером
☝️ Контракт — это наша безопасность.
В этом документе закрепляются основные условия сотрудничества:
характеристики товаров или услуг,
стоимость,
сроки,
условия поставки груза и перехода права собственности, согласно INCOTERMS,
прочие важные аспекты, которые стороны сочтут необходимыми согласовать.
Универсальных шаблонов контрактов не существует. Договоры формируются индивидуально с учетом конкретной ситуации. Некоторые банки предоставляют дополнительные рекомендации относительно обязательной информации, включаемой в контракт. Это действие позволяет пройти контроль быстрее.
Цена обязательств по контракту рассчитывается по официальному курсу Центробанка на дату заключения контракта. Если оформляется дополнительное соглашение, то его сумма рассчитывается из курса, действующего на дату оформления.
Если выявится несоответствие, оно станет основанием для предупреждения или запрета проведения сделки со стороны уполномоченного банка.
Оплата по инвойсу
Инвойс (счет) — это платежный документ, который выдается продавцом покупателю для оплаты товаров и услуг.
Если есть контракт, в инвойсе должна быть обязательная ссылка на контракт и суммы, прописанные в контракте и инвойсе, должны совпадать. Если в контракте сумма поставки не прописана, а в инвойсе указана, то участник сделки должен сформировать дополнительное соглашение к контракту с указанием суммы, совпадающей с суммой инвойса.
Что нужно учесть. Инвойс — это тот же счет, в котором указывают сроки отгрузки или оказания услуг, обязательства сторон и стоимость. В некоторых случаях (в частности, при оплате единичной покупки) инвойс может заменять договор.
Для инвойса без договора правила аналогичные договорам.
☝️ Важно, чтобы итоговая сумма по всем оплатам, в том числе частичной оплате по инвойсам, в сумме не превышала 10 млн рублей. Если так произошло, контракт нужно ставить на учет.
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Условия постановки контракта на учет в банке
Под определение «контракт» в нашем случае попадают все соглашения, в том числе договоры:
агентские;
комиссии;
поручения;
кредитные (займа).
Сюда же относятся и счета (инвойсы).
Чтобы договор попал под валютный контроль, должны одновременно выполняться некоторые условия, касающиеся сторон и темы договора, цены соглашения и некоторых дополнений.
Стороны договора:
вы — резидент РФ (юрлицо, ИП, самозанятый);
ваш контрагент — нерезидент РФ (юрлицо или частник).
Расчеты по договору идут через ваши счета в банке РФ или зарубежных финансовых организациях.
Цена соглашения:
≥ 10 000 000 рублей экспорт;
≥ 3 000 000 рублей импорт или договор займа, он же кредитный.
Цена обязательств по соглашению рассчитывается по официальному курсу Центробанка на дату заключения контракта. Если оформляется допсоглашение, то его сумма рассчитывается из курса, действующего на дату оформления.
Если вы и ваш партнер-нерезидент подписали рамочный контракт и работаете по инвойсам, то есть цена соглашения заранее не определена, то валютный учет включается, если:
в результате транзакции сумма по соглашению сравнялась или превысила числа, приведенные выше;
оформление очередной таможенной декларации или акта приравняло общую сумму расчетов по контракту к числам, приведенным выше или превысило их. То есть в расчет идут не только денежные переводы, но и факт отгрузки, потому что товары или услуги все равно придется оплачивать.
О чем договор:
ввоз или вывоз товаров (кроме ценных бумаг в документарной форме);
работы или услуги;
передача информации;
передача РИД (результатов интеллектуальной деятельности);
аренда;
предоставление кредита или займа или его получение.
Есть особые случаи, в которых контракты подлежат валютному учету, например связанные с покупкой или продажей транспортных средств, их обслуживанием и ремонтом, оборотом ГСМ и запчастей. Также учету подлежат и агентские контракты, комиссии и поручения.
Как поставить контракт на учет в банке: необходимые документы и информация
Чтобы банк поставил контракт (договор) на учет, нужно предоставить определенный набор документов и сведений.
1. Договор со всеми дополнениями и соглашениями, в которых будут указаны следующие данные:
информация об участниках сделки;
номер, дата, сумма и валюта контракта;
срок выполнения обязательств по контракту;
условия оплаты (предоплата, частичная оплата).
2. Заявление о постановке контракта на учет по форме банка.
👉 Перечень документов для банка в рамках валютного контроля можно скачать по ссылке.
При переходе в другой банк нужно написать заявление, в котором должна быть информация об уникальном номере контракта, сроке постановки на учет и дата снятия с учета. Уточнение: при переходе из банка по причине отзыва лицензии дата снятия не указывается. Новый банк запрашивает ВБК через ЦБ РФ самостоятельно.
Для контракта на экспорт достаточно подачи заявления по форме банка.
Можно подать документы заранее, до подписания, либо уже по факту проведенной сделки. В первом случае предоставляется проект контракта и заявления.
Банк ставит контракт на учет не позднее следующего рабочего дня после подачи документов. С вашей стороны только одна задача — своевременно предоставить информацию о договоре.
Тем, кто работает с нами, мы поможем собрать необходимые документы и подготовить заявление.
Каждому договору банк присваивает уникальный номер контракта (УНК) и формирует ведомость банковского контроля (ВБК).
Электронный документ, оформляемый банком в рамках одной сделки в виде ведомости банковского контроля, — ключевой документ валютного контроля. Он содержит информацию о внешнеторговой сделке с нерезидентом и информацию об исполнении. Также в нем отражаются данные о контрагенте, условиях контракта, проведенных платежах и выставленных документах, например о таможенных декларациях.
В ведомости указываются:
основная информация по договору,
количество проведенных платежей,
стоимость услуг или поставки товаров,
перечень подтверждающих документов,
информация о нарушениях.
Этот документ можно получить в банке, в котором контракт поставлен на учет.
В каких случаях нужна ведомость банковского контроля? Ее может запросить таможня, она будет полезна при переводе контракта в другой банк, а также нужна самим контрагентам для сверки.
Самые частые ошибки в документах при проверке валютным контролем
При обнаружении ошибок в документах банк обязан уведомить об этом. Ранее такая опция не была предусмотрена, в результате чего сроки регулярно срывались, а за ними следовали нарушения валютного контроля и штрафы. Согласно обновленным сведениям, банки обязаны оповещать при обнаружении ошибок.
Частые ошибки в процессе валютной проверки:
Неполная информация об услугах и товарах. Часто в контрактах отсутствует детальное описание товаров или услуг. Это может привести к проблемам при таможенном оформлении или валютном контроле. Важно указывать точные характеристики, количество и стоимость каждого наименования.
Отсутствие даты составления контракта. Дата является критичным элементом для определения сроков исполнения обязательств и расчета ожидаемых сроков поступления валютной выручки. Ее отсутствие может привести к нарушению сроков репатриации валютной выручки.
Отсутствие конкретики в описании товара или услуги. Общие формулировки могут вызвать подозрения у контролирующих органов и привести к дополнительным проверкам. Необходимо предоставлять четкое и подробное описание предмета сделки.
Отсутствие сроков исполнения обязательств. Это одна из самых критичных ошибок, так как без четких сроков невозможно определить, нарушает ли компания требования по репатриации валютной выручки.
Противоречивые пункты. Несогласованность условий внутри контракта может привести к спорам с контрагентами и проблемам при валютном контроле. Важно проверять все пункты на противоречия: несоответствие условий в контракте и спецификации. Чтобы избежать этого, рекомендуем единожды прописать условия и делать отсылку с контракта на спецификацию.
Отсутствие валюты расчетов. Указание валюты необходимо для правильного оформления валютных операций и расчета сумм обязательной продажи валютной выручки.
Ошибки в реквизитах. Неверные банковские реквизиты или данные контрагента могут привести к задержкам платежей и нарушению сроков валютного контроля.
Отсутствие отражения банковской комиссии в ВБК. При получении платежа от иностранного контрагента часть суммы может быть удержана банком-корреспондентом в качестве комиссии. Например, из отправленных $500 на транзитный счет может поступить только $480. Важно отразить эту разницу в $20 в ВБК для корректного расчета сальдо. Хотя некоторые банки делают это автоматически, в большинстве случаев клиентам необходимо самостоятельно вносить эту информацию.
☝️ Банки контролируют и проверяют предоставленную информацию, а также отслеживают любые валютные операции, опираясь на действующие нормативные акты.
В случае работы с платежными сервисами вопрос контроля выполняется до попадания в банк, что снижает риск отказа или возврата. Например, в нашей компании до отправки документов на согласование в банк мы проверяем на соответствие требованиям и при необходимости уточняем и дособираем необходимые документы.
Прохождение валютного контроля: какие сроки?
Закон обозначает строгие рамки для сроков валютного контроля. Для большинства операций несоблюдение установленных нормативов недопустимо.
Сроки подачи пакета документов:
при поступлении валюты на транзитный счет — не позднее 15 дней после зачисления денег, а лучше в день поступления средств на валютный счет;
при списании валюты — одновременно с распоряжением о списании денег;
при списании рублей — одновременно с платежным поручением на списание.
Чем раньше все документы будут представлены со стороны участников сделки, тем лучше для проведения сделки. Если банк запросит дополнительную информацию, отправьте ответ в течение 7 дней.
Срок считается с момента поступления средств и не обнуляется при нахождении ошибок, поэтому важно как можно раньше отправить документы.
Максимально подробную информацию найдете в таблице.
Для оценки сроков необходимо условие предоставления документов, которое наступит раньше по контракту. Документы предоставляются в указанные ниже сроки, включая сроки проверки документов банком.
За несоблюдение сроков предоставления документов налагается административная ответственность. Размеры материальных потерь для физических и юридических лиц отличаются, но об этом — в отдельной главе.
Ускорение валютного контроля – возможно ли?
Валютный контроль можно ускорить, если подготовиться к проверке.
Для этого важно:
Проверить актуальность информации и комплектность документов в пакете. Все движения средств по сделке должны быть подтверждены первичными документами. Если платили по инвойсу, должен быть в наличии сам инвойс. Если завезли оборудование по таможенной декларации, то должна быть декларация.
Проверить, все ли должностные лица поставили подписи в документах. Если бумаги скреплены печатями, подписи обязательны.
Документы в банк отправляются через интернет. Сканы или фотографии должны хорошо читаться.
Есть нюансы, к которым стоит прислушаться. Все сканы или фото следует сохранять в одном формате. PDF, JPG, PNG — выбирайте любой и используйте только его. Файлы нужно назвать понятно для человека: «Договор ООО "Ромашка" на закупку оборудования от 14.01.2025.PDF».
Заключайте договор сразу на двух языках в две колонки: на русском и языке партнера. В таком случае договор не придется переводить, если его запросит налоговая. Если договор только на английском или другом языке, налоговая может запросить нотариально заверенный перевод на русский. Но для работы с банком он не нужен.
Мы работаем в партнерстве с несколькими банками. Для работы у нас есть специально выделенные сотрудники, поэтому процесс валютного контроля проходит максимально быстро: за 1–2 дня. Если вам нужна помощь в проведении платежей — пишите.
Возможные наказания за нарушение валютного законодательства
Прежде чем озвучим суммы штрафов, обозначим наиболее частые нарушения в сфере валютного контроля:
Несвоевременное представление или непредоставление банковских документов и отчетности по валютным операциям (ч.6.3-1 ст. 15.25 КоАП).
Невозврат валютной выручки в Россию в установленные сроки. Нарушение требований об обязательной продаже валютной выручки на внутреннем рынке (минимум 25%). Ранее экспортеры были обязаны зачислять не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. В соответствии с постановлением от 11 октября 2024 г. №1362 сумма была уменьшена.
Покупка валюты без участия уполномоченных банков (ч.1 ст.15.25 КоАП).
Выплата иностранным работникам зарплаты наличными, а не через счет в банке (ч.1 ст.15.25 КоАП).
Законодательство по валютному контролю достаточно сложное, поэтому можно совершить ошибку по незнанию. Часто возникают проблемы из-за превышения лимитов проведения валютных операций, нарушений сроков возврата валютной выручки, несвоевременной сдачи отчетности в налоговые органы. И мы не говорим о случаях преднамеренных нарушений, например об использовании подложных документов.
Чтобы снизить риски нарушений:
Изучите законодательство, особенно ограничения по операциям с резидентами недружественных стран.
Обратитесь за консультацией в банк для правильного оформления документов.
Сохраняйте все документы по валютным операциям для возможных проверок.
Согласовывайте договоры с валютными контролерами банка.
Соблюдайте сроки валютного контроля – 15 рабочих дней после зачисления валюты.
Внимательно заполняйте платежные поручения, указывая верные коды и реквизиты.
Рассмотрите альтернативные варианты расчетов с использованием платежных агентов
Переводы осуществляются внутри каждой страны, чтобы избежать сложностей с банковскими валютными платежами
Штрафы за нарушение валютного контроля
Штрафы валютного контроля установлены на законодательном уровне. При нарушении сроков и других обязательств наступает административная или уголовная ответственность. Размер зависит от конкретного нарушения.
В валютном законодательстве масса нюансов, и ответственность за нарушение валютных операций высокая. За отдельные нарушения можно получить штраф от налоговой на всю сумму контракта. Рассмотрим самые частые случаи:
Иностранный контрагент нарушил срок перевода денежных средств (ч. 4, 5 ст. 15.25 КоАП РФ).
Компанией нарушен порядок предоставления документов (ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ).
А теперь более подробно.
За нарушение сроков оплаты при сумме от 600 тыс. рублей:
1/150 ключевой ставки Центробанка от суммы сделки за каждый день просрочки,
от 3 до 10% от суммы контракта в рублях,
от 5 до 30% от суммы валютного контракта или договора займа.
За нарушение сроков оплаты при сумме более 100 млн рублей:
1/150 ключевой ставки Центробанка от суммы сделки за каждый день просрочки,
от 75 до 100% от суммы незачисленных по контракту денег,
штраф руководителю ООО — от 40 до 50 тыс. рублей или дисквалификация на срок от 3 до 6 лет.
За нарушение порядка предъявления документов:
При незаконных валютных операциях с нарушением валютной политики придется заплатить штраф в размере от 20 до 40%. А если нарушения связаны с санкциями недружественных стран, любые наказания аннулированы.
Если резидент не выполнил обязательства в установленные сроки, сумма штрафа составляет от 5 до 30 % от полученной выручки.
Уголовные преступления и наказания регулируются ст. 193 УК РФ. До 10 лет тюрьмы можно получить за валютные операции, проводимые по подложным документам, особенно, если в деле фигурировали особо крупные суммы.
В случаях уклонения от репатриации средств возможна уголовная ответственность с наказанием от крупного штрафа до лишения свободы на срок до 5 лет.
Последние изменения в валютном законодательстве России
В 2024 году произошел ряд важных изменений в валютном законодательстве, направленный на ослабление некоторых требований в связи с санкциями:
1. Снижение порога требования продажи валютной выручки. С 21 июля 2024 года при экспорте компании обязаны продавать 40% валютной выручки вместо прежних 60%. Это позволяет компаниям сохранять больше валютных средств.
2. Отмена требования о репатриации валютной выручки для ряда экспортеров. С 1 июля 2024 года компании, осуществляющие экспорт несырьевого неэнергетического сектора, освобождены от обязательной репатриации валютной выручки.
3. Упрощение документооборота для операций со странами ЕАЭС. Теперь при работе с партнерами из стран ЕАЭС нужен минимальный набор документов.
4. Снижение контроля за малым и средним бизнесом. Сократилось количество проверок для компаний с объемом операций до €500 тыс. в год.
5. Разрешение получения валюты наличными резидентами от нерезидентов по внешнеторговым контрактам.
Эти изменения направлены на поддержку российского бизнеса в условиях санкций и способствуют упрощению ведения внешнеэкономической деятельности.
Для удобства участников ВЭД на веб-сайте Банка России доступен поиск актуальной информации.
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