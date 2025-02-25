10 критериев выбора платежного агента для ВЭД 

Кто такой платежный агент и как проходит оплата
Платежный агент — это компания-посредник, которая через свои счета переводит денежные средства из одной страны в другую. Это может быть одна фирма или группы юрлиц, имеющие счета в разных странах. Бывают зарубежные компании-агенты, а также российские — аффилированные с иностранными партнерами.
Основная задача платежного агента в сфере внешнеэкономической деятельности (ВЭД) — обеспечить расчеты между бизнесами из разных стран.
Схемы оплаты индивидуальны и зависят от множества факторов: специфики товара, текущей ситуации в мировой банковской системе и курсов валют. На основе этого агент выбирает оптимальный способ доставки платежа.
В случае импорта процесс обычно включает четыре этапа:
Российская компания перечисляет агенту рубли с учетом его комиссии.
Агент конвертирует рубли в валюту, указанную в контракте с поставщиком.
Агент отправляет валюту на счет поставщика за вычетом своего вознаграждения.
Поставщик получает оплату за товары или услуги.
Как происходит работа с платежным агентом по ВЭД: пример из практики MoneyRoo
Компания из Иваново, которая специализируется на производстве текстиля, закупала оборудование и комплектующие в Китае. После 2022 года оплату поставок она осуществляла через Киргизию. Но в августе 2024 года банки Кыргызстана ввели временные ограничения на переводы в Россию и из нее. Это привело к сбоям в оплате инвойсов.
Чтобы решить проблему быстро, надежно и легально, компания обратилась в MoneyRoo.
MoneyRoo подобрала для сделки валютного агента — компанию-нерезидента из ОАЭ. С ней был заключен договор поручения, согласно которому компания из Иваново делегировала агенту оплату инвойса китайскому поставщику в рамках действующего импортного контракта.
После оформления и постановки договора на учет в банке российский производитель перечислил рубли на счет агента в ОАЭ. Далее агент привлек субагента — партнерскую компанию из Гонконга, которая и произвела оплату поставщику. Все этапы были прозрачными и проводились с учетом международного законодательства.
В результате поставщик получил оплату и отгрузил оборудование по стандартной схеме, а ивановский производитель смог продолжить работу без задержек.
Как выбрать платежного агента по ВЭД
Платежных агентов на рынке сегодня много. Наряду с надежными игроками появляются и недобросовестные посредники, которые могут поставить под угрозу не только деньги, но и весь бизнес. Бывает, что такие агенты сами выходят на импортеров, предлагая свои услуги через обезличенные аккаунты в социальных сетях. Они не указывают название компании, контактные данные и не предоставляют реальные отзывы. Подобные предложения — явный сигнал, что нужно насторожиться.
Чтобы сделка была безопасной, а вы не остались без денег и товара, внимательно подходите к выбору агента.
Перечислим критерии, на которые нужно обратить внимание.
1. Документальное оформление сотрудничества
Любое сотрудничество с платежным агентом должно основываться на официальных документах. Никаких устных договоренностей! Убедитесь, что все условия прописаны в договоре — проверьте этот документ с юристом. Хорошо, если контракт подписан очно — это плюс к доверию.
В договоре должны быть указаны:
Реквизиты сторон.
Условия конвертации валют. Если транзакций несколько, укажите, что курс фиксируется в каждом поручении на перевод.
Размер комиссии агента.
Ответственность сторон.
Действия сторон, если платеж не дойдет до адресата, а также курс обратной конвертации.
Информацию о субагентах, если они фигурируют в цепочке. Например, можно указать, что агент несет ответственность за действия субагентов и возвращает комиссию, если деньги не дойдут по их вине.
Порядок разрешения споров — постарайтесь закрепить в договоре российскую юрисдикцию, чтобы избежать сложностей в случае судебных разбирательств.
Когда обязательства сторон выполнены, зафиксируйте это в акте оказанных услуг.
В MoneyRoo работает целая команда юристов и бухгалтеров, которая грамотно составляет полные пакеты закрывающей документации по каждой сделке и дает четкие инструкции для общения с банками при возникновении вопросов.
2. Надежность компании
У компании-агента должно быть зарегистрированное юрлицо. Это не только подтверждает легальность ее деятельности, но и упрощает взаимодействие в случае споров.
Если ваш партнер — российская фирма, уточните информацию о ней через сервисы проверки контрагентов: СПАРК, СБИС и т. д. Обратите внимание на наличие задолженностей, открытых судебных дел или других «красных флагов». Также запросите уставные и финансовые документы компании — их наличие и корректность помогут убедиться в прозрачности деятельности посредника.
Если платежный агент — зарубежная фирма, ее тоже нужно проверить. Запросите выписку из торгового реестра иностранного государства и убедитесь в легальности регистрации. Проверьте наличие реального офиса, открытых счетов, отсутствие задолженностей или судебных разбирательств, полномочия лиц, подписывающих договоры. Если компания не предоставляет документы, не стоит с ней работать.
3. Стоимость услуг
Оцените предложения различных агентов и выберите подходящее по соотношению цены и качества. Обратите внимание на слишком низкие комиссии или непрозрачные условия по валютному обмену. Это указывает на скрытые риски, поэтому требуется дополнительная осторожность при принятии решения.
4. Прозрачность операций
Убедитесь, что агент предоставляет полную информацию о движении ваших средств. Вы должны понимать, как осуществляется перевод и куда именно идут деньги, кто принимает участие во всей цепочке перевода. Прозрачные условия позволят вам контролировать процесс и избегать неприятных сюрпризов.
5. Опыт работы
Выясните, какой опыт у агента в работе с вашей категорией товаров, страной, откуда идут поставки, используемой валютой и банками-получателями.
Получите бесплатную консультацию
Оставьте заявку и менеджер MoneyRoo свяжется с вами, чтобы ответить на вопросы и предложить вариант перевода для вашей компании
6. Репутация
Изучите отзывы других клиентов, по возможности пообщайтесь с теми, кто уже сотрудничал с этим агентом. Репутация — важный показатель надежности. Компания, которая зарекомендовала себя на рынке как надежный партнер, вряд ли станет ей рисковать.
Опыт других клиентов даст вам более полное представление о платежном агенте и уровне предоставляемых им услуг.
7. Клиентская поддержка
Запишитесь на консультацию к компании-агенту. Так вы сможете заранее, до заключения договора, оценить качество обслуживания клиентов.
Важно, чтобы агент был готов помогать в разрешении любых проблем, связанных с платежами. Хороший агент оперативно реагирует на запросы и предлагает гибкие решения, особенно в условиях меняющейся рыночной ситуации и ограничений.
8. Возврат платежа без потерь
В международных переводах есть риск, что банк по какой-то причине может отклонить платеж. Уточните, как платежный агент поступит с вашими денежными средствами в такой ситуации.
Например, MoneyRoo берет все риски на себя. Если платеж не пройдет, деньги вернутся на счет компании-клиента без удержания комиссии. Вы не потеряете ни средств, ни доверия своих партнеров.
9. Надежная инфраструктура для безопасных расчетов
Для эффективной работы платежного агента по ВЭД важна собственная инфраструктура. Это означает, что у компании есть партнеры и филиалы в разных странах мира. Сотрудничество с таким агентом минимизирует риски потери средств и повышает безопасность сделок.
MoneyRoo имеет собственную глобальную сеть офисов и партнеров в ключевых точках мира: Дубае, Гонконге, Лос-Анджелесе, Риге, Испании, Турции и Индонезии. Можно приехать в любое время, познакомиться с компанией и посмотреть, как все работает.
У MoneyRoo открыты счета в этих странах — это значит, что она работает с основными валютами: долларом США, евро, китайским юанем, турецкой лирой и другими. Это позволяет компании сотрудничать напрямую с банками и минимизировать риски для своих клиентов.
10. Максимальная защита ваших средств
Эскроу и аккредитивы — инструменты в международных расчетах, которые обеспечивают безопасность для обеих сторон. MoneyRoo предлагает своим клиентам воспользоваться этими способами. Эскроу — это специальный счет, на котором деньги хранятся до завершения сделки. Аккредитив гарантирует, что продавец получит доступ к средствам только после выполнения условий, прописанных в документах.
MoneyRoo делает все, чтобы вы чувствовали себя уверенно и защищенно в каждой сделке. Мы проводим платежи за 2–4 дня без ограничений по максимальной сумме между любыми странами.
Наши эксперты анализируют ситуацию в мире и находят выходы из-под санкционного давления, вовремя подстраиваясь под меняющиеся условия. Запишитесь на бесплатную консультацию, чтобы найти оптимальное решение в соответствии с вашими бизнес-целями.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу MoneyRoo
Кейсы и полезная информация по международным платежам от специалистов по ВЭД и финансам
Реклама: ООО «Еврофинансхолдинг», ИНН 1840035762, erid: 2W5zFHocJ6c
Начать дискуссию