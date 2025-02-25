10 критериев выбора платежного агента для ВЭД 

Платежный агент — это компания-посредник, которая через свои счета переводит денежные средства из одной страны в другую. Это может быть одна фирма или группы юрлиц, имеющие счета в разных странах. Бывают зарубежные компании-агенты, а также российские — аффилированные с иностранными партнерами.

Основная задача платежного агента в сфере внешнеэкономической деятельности (ВЭД) — обеспечить расчеты между бизнесами из разных стран.

Схемы оплаты индивидуальны и зависят от множества факторов: специфики товара, текущей ситуации в мировой банковской системе и курсов валют. На основе этого агент выбирает оптимальный способ доставки платежа.

В случае импорта процесс обычно включает четыре этапа: