Банк отказал в проведении операции: что должен знать бизнес и как избежать повторных блокировок

Для перестраховки банк блокирует переводы при малейшем подозрении о том, что отправитель может нарушать закон. В статье расскажем, что может служить поводом для отмены платежа за границу и дадим полезную информацию, что можно с этим сделать отправителю.

Как это обычно происходит? Компания заключает договор с зарубежным партнером, отправляет платеж, но банк отклоняет операцию. На счету зависли деньги, сроки горят, а техподдержка отвечает: «Решение банка принято в рамках внутренней политики».

Отказ в проведении платежа из-за подозрений в нарушении закона 115-ФЗ

Давайте рассмотрим основные причины, по которым банк отказывает в проведении международного платежа.

Необычный характер операции

Возьмем компанию, которая специализируется на продаже одежды. Обычно их финансовые операции ограничиваются местными транзакциями и периодическими закупками у поставщиков. Однако внезапно они начинают делать большие международные переводы, что не соответствует их основной деятельности. Например, если компания, которая обычно переводит деньги только внутри страны, вдруг начинает переводить крупные суммы в офшорные зоны или в страны с высоким риском отмывания денег, это может вызовет подозрение.

Сложность и запутанность операции

Банк оценивает экспортера, маршрут отгрузки и поставки, а также информацию о нерезиденте-покупателе, чтобы проверить соответствие требованиям валютного контроля. Если российская компания продает продукцию за рубеж, банк проверяет, откуда будет отправлен товар и кто является покупателем. Например, если компания указывает страну с высоким риском для международной торговли, это может привести к дополнительной проверке и задержке перевода.

Не выплатили налоги в установленном объеме

Если компания получает платежи от клиентов и переводит деньги, но при этом налоговые платежи составляют меньше 2% от расходов, банк начнет проверку. В результате счета компании могут быть заблокированы до предоставления необходимых документов.

Сомнительные источники поступлений

Все поступления на счет клиента банка должны быть объяснимы. Если деньги поступают от незнакомых организаций или через цепочку переводов, банк может заподозрить незаконные действия и отказать в операции. Например, если оптовая компания получает крупные переводы от физических лиц или организаций, не связанных с её деятельностью, банк потребует обосновать почему так происходит.

Несоответствие документов

Если документы, представленные клиентом банка, не совпадают с реальной операцией или содержат противоречия, банк может отказать в проведении платежа. Если компания подает документы на оплату, но в них указано, что товар уже доставлен, а по факту нет, банк сочтет это нарушением и заблокирует перевод.

Отсутствие сотрудников и регулярных платежей

Если у компании нет сотрудников или регулярных выплат заработной платы, но она делает крупные или частые переводы, это вызовет у банка подозрение.

Подозрительные контрагенты

Если компания работает с контрагентом, который попал в список организаций, подлежащих повышенному контролю из-за подозрений в отмывании денег, банк может заблокировать перевод. Придется предоставить дополнительные подтверждения, чтобы продолжить операцию.

Превышение лимитов по сумме перевода

Банк сообщает в Росфинмониторинг о платежах свыше 3 млн рублей по сделкам с импортерами. Если сумма превышает этот лимит, это не обязательно станет поводом для отказа, но точно приведет к дополнительной проверке.

Сроки оплаты