Банк отказал в проведении операции: что должен знать бизнес и как избежать повторных блокировок

Как это обычно происходит? Компания заключает договор с зарубежным партнером, отправляет платеж, но банк отклоняет операцию. На счету зависли деньги, сроки горят, а техподдержка отвечает: «Решение банка принято в рамках внутренней политики».
Для перестраховки банк блокирует переводы при малейшем подозрении о том, что отправитель может нарушать закон. В статье расскажем, что может служить поводом для отмены платежа за границу и дадим полезную информацию, что можно с этим сделать отправителю.
Отказ в проведении платежа из-за подозрений в нарушении закона 115-ФЗ
Давайте рассмотрим основные причины, по которым банк отказывает в проведении международного платежа.
Необычный характер операции
Возьмем компанию, которая специализируется на продаже одежды. Обычно их финансовые операции ограничиваются местными транзакциями и периодическими закупками у поставщиков. Однако внезапно они начинают делать большие международные переводы, что не соответствует их основной деятельности.
Например, если компания, которая обычно переводит деньги только внутри страны, вдруг начинает переводить крупные суммы в офшорные зоны или в страны с высоким риском отмывания денег, это может вызовет подозрение.
Сложность и запутанность операции
Банк оценивает экспортера, маршрут отгрузки и поставки, а также информацию о нерезиденте-покупателе, чтобы проверить соответствие требованиям валютного контроля. Если российская компания продает продукцию за рубеж, банк проверяет, откуда будет отправлен товар и кто является покупателем.
Например, если компания указывает страну с высоким риском для международной торговли, это может привести к дополнительной проверке и задержке перевода.
Не выплатили налоги в установленном объеме
Если компания получает платежи от клиентов и переводит деньги, но при этом налоговые платежи составляют меньше 2% от расходов, банк начнет проверку. В результате счета компании могут быть заблокированы до предоставления необходимых документов.
Сомнительные источники поступлений
Все поступления на счет клиента банка должны быть объяснимы. Если деньги поступают от незнакомых организаций или через цепочку переводов, банк может заподозрить незаконные действия и отказать в операции.
Например, если оптовая компания получает крупные переводы от физических лиц или организаций, не связанных с её деятельностью, банк потребует обосновать почему так происходит.
Несоответствие документов
Если документы, представленные клиентом банка, не совпадают с реальной операцией или содержат противоречия, банк может отказать в проведении платежа.
Если компания подает документы на оплату, но в них указано, что товар уже доставлен, а по факту нет, банк сочтет это нарушением и заблокирует перевод.
Отсутствие сотрудников и регулярных платежей
Если у компании нет сотрудников или регулярных выплат заработной платы, но она делает крупные или частые переводы, это вызовет у банка подозрение.
Подозрительные контрагенты
Если компания работает с контрагентом, который попал в список организаций, подлежащих повышенному контролю из-за подозрений в отмывании денег, банк может заблокировать перевод. Придется предоставить дополнительные подтверждения, чтобы продолжить операцию.
Превышение лимитов по сумме перевода
Банк сообщает в Росфинмониторинг о платежах свыше 3 млн рублей по сделкам с импортерами. Если сумма превышает этот лимит, это не обязательно станет поводом для отказа, но точно приведет к дополнительной проверке.
Сроки оплаты
Если сроки оплаты превышают 180 дней для товаров народного потребления, это вызовет вопросы у банка. Длительные сроки приемлемы только для сложного оборудования. При этом важно, чтобы на счетах клиента были видны движения средств.
Если оплачиваете товары народного потребления с отсрочкой более чем 180 дней, банк может запросить дополнительную информацию о сделке и источниках финансирования, чтобы убедиться в ее законности.
Отказ в международном переводе из-за санкций
Санкции против более 60 банков РФ, которые ввели в конце 2024 года, стали новым ударом по финрынку. Банки обязаны соблюдать ограничения, введенные различными странами, чтобы не попасть под вторичные санкции — штрафы для стран или компаний, которые ведут дела с теми, кто уже под санкциями.
Причины для отказа в международных переводах:
Контрагент под санкциями. Если партнер под санкциями или связан с такими лицами.
Вся страна получателя под санкциями. Если платеж планируется в страну, находящуюся под санкциями, или через неё.
Риск ухода от санкций. Если партнер и страна не под санкциями, банк все равно может отказать клиенту, если имеются сведения о возможных ограничениях.
Валюта платежа. Банк может не использовать некоторые валюты для международных переводов.
Отказ в международном переводе по причине несоответствия договора требованиям законодательства
Договор не пройдет постановку на учет, если нарушает правила валютного законодательства.
Возможные причины для отказа в переводе:
Ошибки в оформлении. Проверьте наличие обязательных реквизитов, данные о сторонах и условиях платежа.
Нет валютной оговорки. В договоре должно быть указано, в какой валюте производится расчет.
Не получено одобрение по расчетам, которые не подлежат валютному контролю. Если клиент проводит расчеты по услугам, займам, ценным бумагам или товарам, не ввозимым в РФ, такие операции нужно заранее согласовывать с банком.
Срыв сроков подачи документов. Если договор или сопровождающие документы клиент подал позже установленного срока.
Неполный пакет документов. Отсутствие инвойса, транспортных накладных, данных контрагентов или иных подтверждающих документов.
Невыполнение KYC (Know Your Customer). Банк может отклонить операцию, если информация о клиенте или его деятельности неполная, или если клиент не прошел процедуру идентификации.
Отказ в международном переводе по причине несоответствия внутренней политике банка
Даже если договор соответствует законодательству, банк может принять решение не проводить операцию клиента по внутренним причинам:
Ограничения по странам, валютам и сделкам. Банки устанавливают собственные лимиты по определенным видам деятельности. Если сделка выходит за их рамки, решение о заключении договора может быть не принято.
Отсутствие контроля за операцией. Если банк не может адекватно отследить исполнение договора, например, из-за сложной структуры платежей, он может посчитать такую сделку ненадежной.
Что делает банк, если признает операцию сомнительной
Когда банк обнаруживает признаки сомнительной операции, он может принять несколько мер для предотвращения потенциальных нарушений. Эти меры включают:
Ограничение доступа к онлайн-банкингу. Банк может временно или постоянно заблокировать возможность управления счетом через интернет-банк (приостановление дистанционного банковского обслуживания), чтобы не допустить подозрительные переводы.
Приостановка операции. Банк может заморозить денежный перевод на определенный период, обычно до 5 рабочих дней, чтобы провести дополнительную проверку и собрать необходимую информацию.
Отказ в исполнении операции. Если подозрения подтвердились, банк может полностью отказать в проведении операции, чтобы не допустить потенциально незаконных действий.
Отказ в открытии счёта. Если банк имеет основания полагать, что клиент может быть вовлечен в подозрительную деятельность, он может отказать в открытии банковского счёта.
Блокировка денежных средств. В некоторых случаях банк может временно или постоянно блокировать доступ к денежным средствам клиента, чтобы не допустить незаконные операции.
Эти меры направлены на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма, в соответствии с требованиями закона 115-ФЗ.
Все действия банка в отношении клиента и его счета документируются и сообщаются в Росфинмониторинг. Межведомственная комиссия, в состав которой входят представители Росфинмониторинга и Банка России, принимает окончательное решение о включении юридического лица или индивидуального предпринимателя в список организаций, подлежащих повышенному контролю.
Отказ или блокировка: в чем разница
Когда банк сталкивается с подозрительными операциями, он может предпринять две основные меры: отказ в проведении операции или блокировку средств.
Отказ от проведения операции
Отказ означает, что банк решает не выполнять конкретный перевод из-за подозрений в сомнительном характере или недостатка информации. В этом случае банк может запросить дополнительные документы для снятия подозрений. Если клиент не предоставит запрошенные данные, банк откажет в операции и уведомит Росфинмониторинг.
Блокировка (замораживание) средств
Блокировка — это более радикальная мера, применяемая при подозрениях в серьезных правонарушениях, таких как терроризм или отмывание денег. Банк немедленно останавливает все операции по счету клиента. Блокировка может быть связана с включением клиента в список Росфинмониторинга.
Таким образом, отказ — это приостановка конкретной операции, а блокировка — полное замораживание счета. Понимание этих различий крайне важно для навигации в сложностях банковских операций и принятия правильных решений в случае проблем.
Порядок действий, если банк отказал в проведении операции или заблокировал счет
Банк не обязан объяснять клиенту причину решения об отказе в совершении операции. В соответствии с законом 115-ФЗ и внутренними регламентами банков, кредитные организации могут ограничиваться общей формулировкой о «сомнительном характере операции» или «несоответствии требованиям законодательства».
Важно знать, что сделать и куда обращаться, чтобы разобраться в ситуации и решить ее.
1. Выясните причину отказа
Обратитесь в банк за разъяснениями:
Свяжитесь с сотрудником, ответственным за совершение операции.
Запросите письменное объяснение. После принятия решения о блокировке счета клиент должен представить в банк заявление и направить запрос в надзорные органы.
Внимательно изучите ответ. Часто причина отказа написана в уведомлении или выписке по счету.
2. Проанализируйте ситуацию
Когда получили ответ об отказе, надо разобраться в чем суть:
Проверьте, не связана ли операция с нарушением закона №115-ФЗ. Проанализируйте характер сделки и проверьте контрагента на сайте Росфинмониторинга.
Убедитесь, что операция не нарушает действующие ограничения, связанные с санкциями. Проверьте, не входят ли контрагент, банк-получатель или страна назначения в списки Минфина США (OFAC) или европейские базы по санкциям.
Проверьте оформление документов, реквизитов и другой информации, для проведения операции.
3. Соберите необходимые документы
Соберите документы, чтобы доказать, что банк неверно оценил ситуацию и отказал в проведении платежа:
Подготовьте документы, подтверждающие законность, экономический смысл и цели операции. Это договоры, счета-фактуры, товарные накладные, таможенные декларации, лицензии организации.
Соберите информацию о партнере по сделке, включая его регистрационные данные, финансовую отчетность и другую информацию, подтверждающую его чистоту перед законом.
Подробно опишите суть операции и почему она важна для вашего бизнеса.
4. Предоставьте в банк документы
Вам необходимо сообщить в банк о намерениях сотрудничать. Чем быстрее дадите в банк пояснения, тем выше вероятность избежать задержек или блокировки счета. Вот что нужно сделать:
Дистанционно с помощью сайта, либо лично предоставьте собранные документы и пояснения в банк.
Убедитесь, что есть подтверждение факта передачи документов — отметка на копии документов или электронное письмо с подтверждением.
Держите связь с банком и отвечайте на их запросы.
Уточняйте статус рассмотрения вашего вопроса.
Будьте готовы к тому, что с вас могут запросить дополнительные документы или информацию.
5. Если банк не снимает ограничения
Если банк не изменил решение, есть несколько вариантов дальнейших действий:
Получите официальное уведомление от банка. Если банк не снимает ограничения, вам следует получить от него письменное уведомление с указанием причин действий. Это необходимо для дальнейших шагов, в соответствии с п. 13.4 ст. 7 закона 115-ФЗ и Методическими рекомендациями ЦБ от 22.02.2019 № 5-МР.
Обратитесь в Межведомственную комиссию (МВК). Если вы получили от банка официальный ответ о невозможности устранения оснований для отказа в операции, вы имеете право обратиться в МВК. Для этого необходимо подготовить пакет документов, который включает:
Заявление, направленное в банк.
Ответ банка о «невозможности устранения оснований» для отказа и документы, которые изначально прилагались для обжалования решения.
Документы и сведения, указанные в приложениях к указанию Банка России от 30.03.2018 № 4760-У.
Сроки рассмотрения МВК обращения — 20 рабочих дней. Если решение будет положительным, банк не сможет отказать в проведении операции при повторном обращении. Однако это решение действует только для конкретного случая и не распространяется на другие ситуации.
Обратитесь в суд. Если все остальные способы не привели к положительному результату, вы вправе обратиться в суд для защиты интересов. Но лучше не доводить дело до суда.
Отказ в проведении платежа — не приговор. Правильные и своевременные действия помогут разобраться в ситуации и защитить свои интересы.
Если кредитная организация решает, что причины блокировки устранены, она обязана уведомить Росфинмониторинг в течение одного рабочего дня после устранения этих причин. После получения такого уведомления происходит автоматическое исключение организации из списка организаций, подлежащих повышенному контролю.
Что точно не надо делать, когда пришел отказ или блокировка
Когда банк отказывает в проведении операции или блокирует счет, важно сохранять спокойствие и не совершать ошибок, которые могут ухудшить ситуацию.
Не конфликтуйте с сотрудниками банка
Помните, что сотрудники банка действуют в соответствии с законодательством. Вместо конфликтов лучше обратиться к консультанту специализированной службы банка, который поможет разобраться в проблеме и объяснит, какие документы нужно предоставить для ее решения.
Не отказывайтесь от предоставления документов
Отказ от предоставления документов или намеренное сокращение их комплекта может быть расценено как попытка скрыть информацию о своей деятельности. Лучше предоставить все запрошенные документы вовремя и в полном объеме.
Приходите на беседу подготовленными
Не приходите на беседу в банк неподготовленными. Путанные и невнятные пояснения могут произвести негативное впечатление о руководителе. Если вы не уверены в каких-то вопросах, возьмите с собой главного бухгалтера или юриста, которые помогут дать четкие и профессиональные пояснения.
Таким образом, сохраняя спокойствие, избегая конфликтов и предоставляя необходимые документы, вы сможете более эффективно решать проблемы с банками и поддерживать хорошую репутацию.
Не дробите бизнес и не открывайте множество счетов
Не стоит открывать несколько счетов в разных банках «на всякий случай». Это может быть расценено как попытка уйти от контроля. Если по одному счету не проходит операций, это может выглядеть подозрительно. Например, если вы проводите операции с поставщиками и клиентами по одному счету, а зарплату, взносы и НДФЛ перечисляете по другому, то вам придется предоставить подтверждение, что свои обязанности работодателя вы выполняете в другой кредитной организации.
Правильно выбирайте банк для совершения перевода
Выбирайте банки, которые предлагают простую и понятную систему работы с клиентами. Стоит учитывать, что условия переводов в банках России быстро меняются в зависимости от внешнеэкономической ситуации и ограничений.
Статистика показывает, что операции, которые заранее согласованы с банком, имеют в среднем 70% шанс на успешное проведение. Рекомендуется заранее обсудить крупные или нестандартные переводы с банковскими специалистами, чтобы принять правильное решение избежать блокировок в процессе.
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Схема работы
Выбор посредника. Мы подбираем компанию-партнера из дружественной юрисдикции, учитывая специфику и срочность платежа.
Юридическое оформление. Согласовываем документы и схему платежей с учетом санкционных ограничений.
Банковское одобрение. Получаем предварительное согласие банка на проведение операции.
Оформление договора. Заключаем договор-поручение между клиентом и зарубежным посредником.
Перевод средств. Клиент переводит рубли на счет компании-партнера в России.
Международный платеж. Посредник осуществляет перевод в валюте получателя на его счет.
Подтверждение платежа. Предоставляем SWIFT-подтверждение о поступлении средств.
Завершение сделки. Партнер отправляет товар, все стороны подписывают документы.
Этот подход позволяет обойти санкционные ограничения и обеспечить быстрый перевод средств, сохраняя чистоту операции.
Преимущества платежных агентов
Быстрая и упрощенная процедура оформления платежей.
Работа с валютами, переводы которых ограничены в традиционных банках.
Гибкость в выборе маршрута платежа, что снижает риск блокировки операции.
Низкие комиссии за перевод от 1% на экспорт и от 2% на импорт.
Соответствие транзакций законодательству стран-участниц.
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