Неттинг: что это, как работает и зачем нужен бизнесу

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Что такое неттинг простыми словами
Неттинг (англ. netting) — это финансовый процесс взаимозачета обязательств между двумя или несколькими участниками. Суть неттинга заключается в том, чтобы объединить несколько встречных сделок, расчетов или обязательств в одну итоговую сумму. В результате вместо множества отдельных платежей стороны проводят только один расчет, что существенно снижает объем операций, уменьшает риски и экономит средства на комиссиях.
👋 Важно! Неттинг как способ ведения дел позволяет компаниям и банкам оптимизировать денежные потоки, ускорить расчеты и снизить валютные риски, особенно при большом количестве взаимных обязательств.
Мы в Маниру можем не просто использовать неттинг, а сами организовать его. Не было взаимных обязательств? Организуем в лучшем виде.
Принцип работы неттинга и его виды
Процесс неттинга строится на принципе взаимной компенсации обязательств. Стороны сделки или несколько участников торгов объединяют свои требования и обязательства, рассчитывают чистое сальдо и производят одну итоговую операцию.
Основные виды неттинга
Билатеральный неттинг — взаимозачет между двумя сторонами. Используется для сокращения числа платежей между партнерами.
Мультисторонний (многосторонний) неттинг — объединяет обязательства между несколькими участниками или компаниями. Особенно эффективен для крупных банков, холдингов и международных корпораций.
Неттинг по новации — замена нескольких обязательств одной новой сделкой, которая фиксирует чистую позицию сторон.
Неттинг ликвидационный (close-out netting) — применяется при наступлении определенных событий (например, дефолта), чтобы определить и зачесть итоговые суммы.
Неттинг по платежам — объединение встречных денежных потоков для оптимизации расчетов.
Где применяется неттинг: сферы и примеры
Неттинг широко используется в различных сферах финансового рынка и бизнеса:
Банковские системы — для переводов между филиалами банка или несколькими банками, что позволяет снизить количество межбанковских переводов и комиссий.
Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) — оптимизация валютных взаиморасчетов между компаниями из разных стран.
Клиринговые палаты — для взаимного погашения обязательств между участниками торгов на бирже.
Корпоративные финансы — между подразделениями крупных холдингов и групп компаний.
Трейдинг и деривативы — для взаимозачета по сделкам с фьючерсами, опционами и другими производными инструментами.
Преимущества и риски использования неттинга
Неттинг дает бизнесу и финансовым организациям целый ряд преимуществ:
Сокращение числа платежей и операций — уменьшает нагрузку на финансовые системы и снижает стоимость обслуживания.
Экономия на комиссиях — позволяет достичь экономии на комиссионных, особенно при большом объеме сделок.
Снижение валютных и операционных рисков — особенно важно для компаний, работающих с иностранной валютой и на мировых рынках.
Ускорение переводов — повышает скорость исполнения обязательств между участниками.
Упрощение бухгалтерского учета — облегчает контроль за денежными потоками и сальдо.
Однако у неттинга есть и риски:
Зависимость от надежности участников — если хотя бы одна сторона не исполнит свои обязательства, риски могут быть высокими для всех участников.
Юридические ограничения — в некоторых странах и для определенных сделок неттинг требует специального оформления и согласования.
Валютные риски — при резких изменениях курсов валют итоговое сальдо может стать невыгодным для одной из сторон.
Неттинг в банке и на финансовых рынках
Банки и финансовые организации используют неттинг как способ для оптимизации перемещения денег между своими филиалами, партнерами и клиентами. Обычно услугу неттинга предоставляет клиринговая палата или специализированная система, которая собирает данные о сделках всех участников, рассчитывает чистые позиции и организует итоговые переводы.
На фондовых и валютных рынках неттинг применяется для взаимозачета обязательств по операциям с ценными бумагами, деривативами, иностранной валютой. Это позволяет снизить количество транзакций и уменьшить риски невыполнения обязательств.
Отличие неттинга от хеджирования
Неттинг и хеджирование — разные инструменты управления финансовыми рисками.
Неттинг — это процесс взаимозачета обязательств между сторонами для сокращения числа расчетов и уменьшения риска невыполнения обязательств.
Хеджирование — это страхование рисков путем заключения противоположных сделок (например, покупка и продажа фьючерсов или опционов).
Неттинг применяется когда вы и партнер должны друг другу, взаимно списываете долги, оставляя один платеж. Например, вы должны коллеге 1000₽ за обед, а он вам — 700₽ за такси. Вместо двух переводов — один на 300₽. Это упрощает расчеты и снижает риск невыплат.
Хеджирование — страховка от непредвиденных изменений цен или курсов. Вы фиксируете цену заранее, чтобы не потерять деньги из-за скачков рынка. Например, фермер продает будущий урожай по фиксированной цене через фьючерсный контракт. Если цены упадут — он защищен, если вырастут — прибыль меньше, но стабильность важнее.
Неттинг уменьшает объем операций и оптимизирует расчеты, а хеджирование защищает от неблагоприятных изменений цен или курсов.
Пример процесса неттинга
Рассмотрим пример многостороннего неттинга между тремя компаниями:
Вместо трех отдельных платежей каждая компания совершает только одну операцию по итоговому сальдо. Это снижает количество транзакций, уменьшает комиссионные и упрощает контроль за расчетами.
Реальное применение неттинга для трансграничных платежей
Представим себе не две или три, а четыре, пять — чем больше, тем лучше — компаний по обе стороны российско-китайской границы. Вместо Китая может быть любая другая страна: Индия, Вьетнам, Венесуэла или Колумбия, это неважно. Важно, что в России есть множество компаний, часть которых хотят отправить деньги за границу, а другая часть — получить деньги из-за границы. С другой стороны — то же самое.
И россияне, и условные китайцы обращаются в Маниру. А значит, возникают противоположно направленные потоки, с которыми можно работать по технологии неттинга — закрыть потребность в получении за счет средств, предназначенных к отправке в России и сделать то же самое в Китае.
Это выглядит следующим образом:
Двум российским компаниям — А и Б — нужно отправить деньги в Китай в сумме 3 млн и 5 млн рублей соответственно.
Одной российской компании — В — нужно получить деньги из Китая в сумме 4 млн рублей.
Одной китайской компании — Я — нужно получить деньги из России в сумме 2 млн рублей.
Одной китайской компании — Э — нужно отправить деньги в Россию в сумме 5 млн рублей.
Складываем потоки и вычисляем сальдо.
В Китай из России: 8 млн рублей (А+Б) минус 4 млн рублей (В) = 4 млн рублей.
В Россию из Китая: 5 млн рублей (Э) минус 2 млн рублей (Я) = 3 млн рублей.
Чтобы закрыть все потребности, нужно, чтобы из России в Китай пришел 1 млн рублей. Остальные переводы можно закрыть без того, чтобы деньги пересекали границу.
Чтобы это осуществить на практике, введем в схему посредника М — компанию, зарегистрированную в Китае, которая имеет NRA-счет в России. Она оформляет агентские договоры со всеми: А, Б, В, Э и Я на отправку или получение денег. А и Б, которым нужно отправить деньги в Китай, перечисляют их на NRA-счет М в России — там возникает сальдо в 8 млн рублей (3+5). В и российский партнер Э получают свои деньги в России с этого же счета — 2 и 5 млн рублей соответственно, всего 7 млн. В России остается сальдо 1 млн рублей.
Переезжаем в Китай. Э перечисляет 5 млн рублей на китайский счет М в юанях. Китайский партнер В перечисляет 4 млн рублей на китайский счет М в юанях. На счету М образуется сальдо в 9 млн рублей. С этих денег М оплачивает инвойсы, выставленные А и Б, — это 3 и 5 млн рублей соответственно, а также выполняет поручение российского партнера Я и перечисляет Я 2 млн рублей.
В результате получается, что у нас лишний миллион в России, а в Китае миллиона не хватает. Но никто не мешает китайскому юрлицу перевести свои деньги с NRA-счета в России на собственный счет в Китае. Оплат товаров здесь нет, это внутрибанковская операция.
На самом деле М не вступает в сделки с нулями на обоих счетах — там достаточно денег, чтобы часть сделок вовсе закрыть «вперед», не дожидаясь зачисления денег от одного или даже нескольких участников, и в пересылке миллиона обычно нет нужды.
Что в результате: китайцы получили или отправили деньги внутри Китая, не имея таким образом никакого российского следа. Россияне получили деньги из-за рубежа или заплатили их за границу — NRA-счет принадлежит китайской компании, так что проблем с валютной выручкой и вообще ВЭД здесь не возникает.
Технология оформления договоров поручения агенту М — китайскому юрлицу, представляющему Маниру — давно отработана, поэтому для каждого участника процесс отправки или получения денег занимает два дня (окей, при непредвиденных задержках — не более четырех дней). Комиссия — от 2%.
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Ответы на частые вопросы о неттинге
Можно ли использовать неттинг для расчетов в иностранной валюте?
Да, неттинг особенно эффективен при большом количестве валютных сделок между несколькими компаниями или банками.
Кто может стать участником неттинга?
Участниками могут быть банки, компании, клиринговые палаты, трейдеры и другие финансовые организации.
Какие документы нужны для оформления неттинга?
Обычно требуется соглашение между сторонами, протоколы расчетов, подтверждение сделок и документы для валютного контроля.
Какие риски могут быть при использовании неттинга?
Основные риски — невыполнение обязательств одной из сторон, ошибки в расчетах и юридические ограничения.
Используете ли вы неттинг?
Конечно же, да, только не трубим об этом в новостях на сайте. Наши клиенты получают деньги из-за рубежа и отправляют их за границу — это главное. А применяем ли мы неттинг, клиринг или другие способы — уже внутреннее дело.
Неттинг — это эффективный финансовый инструмент, который позволяет компаниям, банкам и участникам торгов оптимизировать расчеты, снизить риски и сократить издержки. Благодаря использованию неттинга бизнес может упростить процесс взаимозачета обязательств, ускорить денежные потоки и повысить прозрачность операций. Особенно важно использовать неттинг на рынках с большим количеством сделок, валютных операций и высоким уровнем риска.
MoneyRoo — ваш платежный агент
Мы проводим платежи для импортеров и экспортеров в рамках ВЭД. Быстро и официально.
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