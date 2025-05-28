Неттинг: что это, как работает и зачем нужен бизнесу

Реальное применение неттинга для трансграничных платежей

Представим себе не две или три, а четыре, пять — чем больше, тем лучше — компаний по обе стороны российско-китайской границы. Вместо Китая может быть любая другая страна: Индия, Вьетнам, Венесуэла или Колумбия, это неважно. Важно, что в России есть множество компаний, часть которых хотят отправить деньги за границу, а другая часть — получить деньги из-за границы. С другой стороны — то же самое.

И россияне, и условные китайцы обращаются в Маниру. А значит, возникают противоположно направленные потоки, с которыми можно работать по технологии неттинга — закрыть потребность в получении за счет средств, предназначенных к отправке в России и сделать то же самое в Китае.

Это выглядит следующим образом:

Двум российским компаниям — А и Б — нужно отправить деньги в Китай в сумме 3 млн и 5 млн рублей соответственно.

Одной российской компании — В — нужно получить деньги из Китая в сумме 4 млн рублей.

Одной китайской компании — Я — нужно получить деньги из России в сумме 2 млн рублей.

Одной китайской компании — Э — нужно отправить деньги в Россию в сумме 5 млн рублей.

Складываем потоки и вычисляем сальдо.

В Китай из России : 8 млн рублей (А+Б) минус 4 млн рублей (В) = 4 млн рублей.

В Россию из Китая: 5 млн рублей (Э) минус 2 млн рублей (Я) = 3 млн рублей.

Чтобы закрыть все потребности, нужно, чтобы из России в Китай пришел 1 млн рублей. Остальные переводы можно закрыть без того, чтобы деньги пересекали границу.

Чтобы это осуществить на практике, введем в схему посредника М — компанию, зарегистрированную в Китае, которая имеет NRA-счет в России. Она оформляет агентские договоры со всеми: А, Б, В, Э и Я на отправку или получение денег. А и Б, которым нужно отправить деньги в Китай, перечисляют их на NRA-счет М в России — там возникает сальдо в 8 млн рублей (3+5). В и российский партнер Э получают свои деньги в России с этого же счета — 2 и 5 млн рублей соответственно, всего 7 млн. В России остается сальдо 1 млн рублей.

Переезжаем в Китай. Э перечисляет 5 млн рублей на китайский счет М в юанях. Китайский партнер В перечисляет 4 млн рублей на китайский счет М в юанях. На счету М образуется сальдо в 9 млн рублей. С этих денег М оплачивает инвойсы, выставленные А и Б, — это 3 и 5 млн рублей соответственно, а также выполняет поручение российского партнера Я и перечисляет Я 2 млн рублей.

В результате получается, что у нас лишний миллион в России, а в Китае миллиона не хватает. Но никто не мешает китайскому юрлицу перевести свои деньги с NRA-счета в России на собственный счет в Китае. Оплат товаров здесь нет, это внутрибанковская операция.

На самом деле М не вступает в сделки с нулями на обоих счетах — там достаточно денег, чтобы часть сделок вовсе закрыть «вперед», не дожидаясь зачисления денег от одного или даже нескольких участников, и в пересылке миллиона обычно нет нужды.

Что в результате: китайцы получили или отправили деньги внутри Китая, не имея таким образом никакого российского следа. Россияне получили деньги из-за рубежа или заплатили их за границу — NRA-счет принадлежит китайской компании, так что проблем с валютной выручкой и вообще ВЭД здесь не возникает.

Технология оформления договоров поручения агенту М — китайскому юрлицу, представляющему Маниру — давно отработана, поэтому для каждого участника процесс отправки или получения денег занимает два дня (окей, при непредвиденных задержках — не более четырех дней). Комиссия — от 2%.