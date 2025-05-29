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ВЭД

ВЭД-платежи под санкциями: кто такой платежный агент и почему это лучший выбор для бизнеса

Оплата товара или услуги зарубежному партнеру в последние три года — это квест, пройти который дано не каждому. Привычные инструменты не работают, деньги зависают, товар не идет, бизнес стоит — в общем, кошмар. Рассказываем, как вырулить из этой непростой ситуации.

В эфире MoneyRoo — ваш платежный агент для ВЭД. Мы уже три года помогаем российским компаниям проводить платежи за рубеж в обход санкций запада и получать деньги из-за границы.

Сегодня речь пойдет об исходящих платежах. Начнем с недавней истории.

Вызовы внешнеэкономической деятельности в 2025 году

Ключевое слово последних четырех лет, оказывающее влияние на все сферы жизни в России, начиная от экономики и заканчивая невозможностью оплатить зарубежные интернет-сервисы — санкции.

Влияние санкций на платежи в России

Санкции западных стран существенно изменили порядок работы платежной системы России, затронули деятельность банков, компаний и граждан, а также повлияли на развитие национальной инфраструктуры расчетов. Рассмотрим, как ограничения отразились на ключевых участниках рынка и какие меры были приняты для защиты прав и интересов российских лиц и организаций.

Как санкции меняют работу банков, платежных систем, компаний и граждан

К санкциям запада до сих пор не привыкли многие компании. Здесь не идет речь о штрафах, описанных в Кодексе об административных правонарушениях и других форм воздействия на неплательщика установленных правилами и законом сумм. Здесь все серьезнее.

Финансовые санкции привели к блокировке доступа российских банков к международным сетям расчетов, включая SWIFT. Это усложнило проведение трансграничных платежей, замедлило расчеты по внешнеторговым контрактам и увеличило риски блокировки денежных средств на счетах иностранных банков. В результате:

  • Банки, попавшие под санкции, не могут проводить операции в долларах, евро и менее популярных валютах через зарубежные корреспондентские счета.

  • Компании вынуждены искать альтернативные способы оплаты обязательных платежей по контрактам, использовать схемы через третьи страны, а также переходить на расчеты в национальных валютах Китая, ОАЭ, Индии.

  • Граждане столкнулись с ограничениями на использование международных банковских карт (Visa, Mastercard), невозможностью оплачивать покупки и услуги за рубежом, а также с блокировкой зарубежных инвестиций и активов.

  • Сервисы Apple Pay, Google Pay и прочие перестали работать с российскими картами, что вынудило пользователей перейти на внутренние решения.

👋 Важно! Несмотря на сложности, операции по банковским картам, открытие вкладов и снятие средств с депозитов продолжают работать в обычном порядке. Банки гарантируют сохранность средств и выполнение обязательств перед клиентами.

Роль Банка России, Национальной платежной системы и альтернативных каналов

Банк России (ЦБ) и органы государственной власти приняли ряд мер для стабилизации платежей и защиты интересов компаний и граждан:

  • Развитие Национальной платежной системы. Оператор «Мир» стал основным инструментом для расчетов внутри страны и в ряде дружественных государств. После введения санкций против НСПК и ограничения на работу с зарубежными системами, карты «Мир» используются для выплат пенсий, зарплат, социальных пособий и прочих обязательных платежей.

  • Импортозамещение и технологическая независимость. Внедрение собственных решений по обработке платежей, развитие внутренней инфраструктуры и защита персональных данных пользователей стали приоритетом для российских банков и организаций.

  • Использование альтернативных каналов. Для международных расчетов банки и компании применяют китайскую CIPS, платежные решения из ОАЭ, Казахстана, а также схемы с участием платежных агентов и цифровых финансовых активов. В отдельных случаях используются криптовалюты и бартерные сделки, что требует особого контроля со стороны органов валютного контроля и соблюдения законодательства РФ.

👋 Важно! Банк России продолжает регулировать рынок, внедряет меры по защите банков и поддерживает внедрение новых финансовых технологий, включая цифровой рубль и инновационные сервисы для электронных платежей.

Международные санкции: обзор и влияние на платежи

Основные виды санкций (2024–2025):

  • Финансовые: блокировка SWIFT, ограничения для банков (например, Bank of China прекратил работу с российскими юрлицами в 2024 г.).

  • Торговые: запрет на поставку высокотехнологичных товаров (микросхемы, оборудование для нефтепереработки).

  • Персональные: заморозка активов лиц из санкционных списков (SDN, EU Restricted List). Причем эти действия — плод судопроизводства ряда стран против российских предпринимателей и чиновников. Ряд предпринимателей, действуя в правовом поле, обращаются в суды иностранных юрисдикций, наложивших персональные санкции, для их снятия. 

Подробный путеводитель по всем санкциям и ограничениям после 22 февраля 2022 года доступен бесплатно на сайте Гаранта по ссылке.

Как санкции влияют на платежи:

  • Задержки переводов на 7–14 дней из-за проверок комплаенс.

  • Отказы банков-корреспондентов в ЕС, Турции, ОАЭ.

  • Рост комиссий до 7% за валютные операции.

👋 Важно! По данным РБК (2024), 68% компаний сталкиваются с блокировкой платежей в валютах Китая и ОАЭ даже через «дружественные» юрисдикции.

Выводы: международные экономические отношения России резко осложнились из-за введения прямых и вторичных санкций со стороны недружественных стран. Это привело к ограниченному доступу к международным финансовым системам, массовым отказам банков в обслуживании и существенным задержкам в проведении расчетов. Компании, ведущие внешнеэкономическую деятельность (ВЭД), оказались перед необходимостью поиска новых, безопасных и эффективных способов отправки и получения платежей за рубеж. Один из них — обратиться к платежному агенту.

Хорошо, что ограничения запада не влияют на обязательные платежи по защищенным статьям бюджета, где предусмотрена административная ответственность за неисполнение, где речь идет о суммах принудительного взыскания, где открываются дела на неплательщиков.

Маниру — платежный агент нового поколения для ВЭД-платежей

Мы задумывали наш сервис как удобный, быстрый, надежный и безопасный инструмент для трансграничных платежей в осторожные иностранные банки, которые опасаются санкций запада, отлучения от SWIFT и прочих «прелестей». Интересно, что самих зарубежных партнеров в Азии, Африке или Южной Америке наличие «российского следа» в сделках не пугает, все упирается в их банки.

MoneyRoo — ваш платежный агент

Мы проводим платежи для импортеров и экспортеров в рамках ВЭД. Быстро и официально.

Что такое наш платежный посредник и как он работает

Мы — международное предприятие, специализирующееся на сопровождении внешнеэкономических сделок в условиях санкций.

Сервис работает по принципу взаимозачета: российская компания переводит рубли или валюту на счет нашей компании в России или дружественной стране (например, ОАЭ, Турция, Армения, Гонконг), а Маниру через сеть своих зарубежных партнеров отправляет нужную сумму в валюте контрагента, не указывая связь с Россией.

Наши ключевые функции

  • Проведение международных платежей по внешнеторговым контрактам, в том числе с компаниями из недружественных стран.

  • Работа с мультивалютными расчетами: юани, дирхамы, евро, доллары, рупии и др.

  • Сопровождение сделок, оформление инвойсов, контрактов, таможенных деклараций и паспортов сделок.

  • Валютный контроль, консультации по ФЗ № 289 и соблюдению требований законодательства.

  • Использование цифровых финансовых активов (ЦФА), эскроу-счетов, аккредитивов для дополнительной защиты денег клиентов.

Преимущества нашей компании для бизнеса

  • Быстрота: переводы занимают 2–4 дня, а не недели, как при стандартных банковских схемах.

  • Безопасность: транзакции не блокируются, не вызывают подозрений у зарубежных банков, не подпадают под санкции.

  • Гибкость: расчеты в разных валютах, поддержка сложных схем, возможность работы с криптовалютами.

  • Прозрачность: официальные договоры, KYC, подтверждение всех операций.

  • Экономия: наша комиссия — от 2%, что существенно дешевле, чем потери от возвратов и задержек.

  • Сопровождение «под ключ»: от расчета таможенных платежей и классификации ТН ВЭД до подготовки полного пакета документов для валютного контроля.

Пример работы: как мы провели платеж в ЕС для оплаты поставщику мебели

Российская компания заключает контракт с итальянским поставщиком мебели. Прямой платеж по SWIFT под санкциями невозможен. Деньги переводятся на наш счет в ОАЭ, после чего мы отправляем евро из Дубая итальянскому продавцу. Все документы — инвойс, контракт, упаковочный лист, таможенная декларация — оформляются согласно требованиям российского и международного законодательства.

Сервис берет на себя расчет таможенных платежей и проверку, а часто и оформление паспорта сделки. Итальянцы отгружают мебель покупателю — здесь рисков для них нет.

Главное, что никто не попадает на дополнительные налоги — ни итальянцы, ни россияне, ни агент в ОАЭ. За этим следят специалисты платежного посредника.

Меры безопасности и снижение рисков

Мы официально сотрудничаем с банками, работаем по субагентским договорам, предоставляем KYC-документы и гарантируем прозрачность всех операций.

Для дополнительной защиты возможны страхование транзакций и использование эскроу-счетов или аккредитивов. Все условия прописываются в договоре, что минимизирует риски и делает процесс предсказуемым.

Актуальные проблемы банковских переводов и альтернативные решения

  • Даже банки в дружественных странах (Китай, Турция, ОАЭ) ужесточили проверки, требуют подтверждений отсутствия SDN-лиц и часто задерживают или блокируют платежи.

  • Открытие счетов в мелких банках КНР или использование криптовалют сопряжено с налоговыми и юридическими трудностями.

  • Альтернативные схемы, такие как открытие филиалов в дружественных странах или расчеты через партнеров в Гонконге, требуют времени и ресурсов.

Наш сервис позволяет обойти эти сложности, предлагая готовые решения для любых ВЭД-операций.

Документы и тарифы для ВЭД-платежей через платежного посредника

Для проведения международных платежей через наш сервис необходимо предоставить:

  • Внешнеторговый договор с поставщиком или покупателем.

  • Инвойс, упаковочный лист, спецификацию товара.

  • Таможенную декларацию.

  • Паспорт сделки (при необходимости).

  • Отчетность по валютным операциям.

Тарифы:

  • Комиссия — от 2% от суммы перевода, включая банковские комиссии и конвертацию. Курс — по курсу ЦБ на день подписания документов.

  • Срок зачисления — 2–4 дня.

  • Лимит на одну операцию — от $20.

Вывод. MoneyRoo — оптимальный способ ВЭД-платежей в условиях санкций

Современные санкционные ограничения делают классические банковские переводы все менее надежными, а часто и просто невозможными. Обращение к компетентному платежному посреднику — это самый эффективный, быстрый, безопасный и недорогой способ отправить платеж за рубеж. С нашим сервисом ваш бизнес получает прозрачность, законность, гибкость и минимальные риски при международных расчетах. Это решение позволяет российским компаниям сохранять и развивать внешнеэкономические связи, даже в самых сложных условиях.

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Помогаем получить платежи от иностранных работодателей и партнеров. Быстро и официально.

Реклама: ООО «Еврофинансхолдинг», ИНН 1840035762, erid: 2W5zFHMAfEG

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