ВЭД-платежи под санкциями: кто такой платежный агент и почему это лучший выбор для бизнеса

В эфире MoneyRoo — ваш платежный агент для ВЭД. Мы уже три года помогаем российским компаниям проводить платежи за рубеж в обход санкций запада и получать деньги из-за границы.
Сегодня речь пойдет об исходящих платежах. Начнем с недавней истории.
Вызовы внешнеэкономической деятельности в 2025 году
Ключевое слово последних четырех лет, оказывающее влияние на все сферы жизни в России, начиная от экономики и заканчивая невозможностью оплатить зарубежные интернет-сервисы — санкции.
Влияние санкций на платежи в России
Санкции западных стран существенно изменили порядок работы платежной системы России, затронули деятельность банков, компаний и граждан, а также повлияли на развитие национальной инфраструктуры расчетов. Рассмотрим, как ограничения отразились на ключевых участниках рынка и какие меры были приняты для защиты прав и интересов российских лиц и организаций.
Как санкции меняют работу банков, платежных систем, компаний и граждан
К санкциям запада до сих пор не привыкли многие компании. Здесь не идет речь о штрафах, описанных в Кодексе об административных правонарушениях и других форм воздействия на неплательщика установленных правилами и законом сумм. Здесь все серьезнее.
Финансовые санкции привели к блокировке доступа российских банков к международным сетям расчетов, включая SWIFT. Это усложнило проведение трансграничных платежей, замедлило расчеты по внешнеторговым контрактам и увеличило риски блокировки денежных средств на счетах иностранных банков. В результате:
Банки, попавшие под санкции, не могут проводить операции в долларах, евро и менее популярных валютах через зарубежные корреспондентские счета.
Компании вынуждены искать альтернативные способы оплаты обязательных платежей по контрактам, использовать схемы через третьи страны, а также переходить на расчеты в национальных валютах Китая, ОАЭ, Индии.
Граждане столкнулись с ограничениями на использование международных банковских карт (Visa, Mastercard), невозможностью оплачивать покупки и услуги за рубежом, а также с блокировкой зарубежных инвестиций и активов.
Сервисы Apple Pay, Google Pay и прочие перестали работать с российскими картами, что вынудило пользователей перейти на внутренние решения.
👋 Важно! Несмотря на сложности, операции по банковским картам, открытие вкладов и снятие средств с депозитов продолжают работать в обычном порядке. Банки гарантируют сохранность средств и выполнение обязательств перед клиентами.
Роль Банка России, Национальной платежной системы и альтернативных каналов
Банк России (ЦБ) и органы государственной власти приняли ряд мер для стабилизации платежей и защиты интересов компаний и граждан:
Развитие Национальной платежной системы. Оператор «Мир» стал основным инструментом для расчетов внутри страны и в ряде дружественных государств. После введения санкций против НСПК и ограничения на работу с зарубежными системами, карты «Мир» используются для выплат пенсий, зарплат, социальных пособий и прочих обязательных платежей.
Импортозамещение и технологическая независимость. Внедрение собственных решений по обработке платежей, развитие внутренней инфраструктуры и защита персональных данных пользователей стали приоритетом для российских банков и организаций.
Использование альтернативных каналов. Для международных расчетов банки и компании применяют китайскую CIPS, платежные решения из ОАЭ, Казахстана, а также схемы с участием платежных агентов и цифровых финансовых активов. В отдельных случаях используются криптовалюты и бартерные сделки, что требует особого контроля со стороны органов валютного контроля и соблюдения законодательства РФ.
👋 Важно! Банк России продолжает регулировать рынок, внедряет меры по защите банков и поддерживает внедрение новых финансовых технологий, включая цифровой рубль и инновационные сервисы для электронных платежей.
Международные санкции: обзор и влияние на платежи
Основные виды санкций (2024–2025):
Финансовые: блокировка SWIFT, ограничения для банков (например, Bank of China прекратил работу с российскими юрлицами в 2024 г.).
Торговые: запрет на поставку высокотехнологичных товаров (микросхемы, оборудование для нефтепереработки).
Персональные: заморозка активов лиц из санкционных списков (SDN, EU Restricted List). Причем эти действия — плод судопроизводства ряда стран против российских предпринимателей и чиновников. Ряд предпринимателей, действуя в правовом поле, обращаются в суды иностранных юрисдикций, наложивших персональные санкции, для их снятия.
Подробный путеводитель по всем санкциям и ограничениям после 22 февраля 2022 года доступен бесплатно на сайте Гаранта по ссылке.
Как санкции влияют на платежи:
Задержки переводов на 7–14 дней из-за проверок комплаенс.
Отказы банков-корреспондентов в ЕС, Турции, ОАЭ.
Рост комиссий до 7% за валютные операции.
👋 Важно! По данным РБК (2024), 68% компаний сталкиваются с блокировкой платежей в валютах Китая и ОАЭ даже через «дружественные» юрисдикции.
Выводы: международные экономические отношения России резко осложнились из-за введения прямых и вторичных санкций со стороны недружественных стран. Это привело к ограниченному доступу к международным финансовым системам, массовым отказам банков в обслуживании и существенным задержкам в проведении расчетов. Компании, ведущие внешнеэкономическую деятельность (ВЭД), оказались перед необходимостью поиска новых, безопасных и эффективных способов отправки и получения платежей за рубеж. Один из них — обратиться к платежному агенту.
Хорошо, что ограничения запада не влияют на обязательные платежи по защищенным статьям бюджета, где предусмотрена административная ответственность за неисполнение, где речь идет о суммах принудительного взыскания, где открываются дела на неплательщиков.
Маниру — платежный агент нового поколения для ВЭД-платежей
Мы задумывали наш сервис как удобный, быстрый, надежный и безопасный инструмент для трансграничных платежей в осторожные иностранные банки, которые опасаются санкций запада, отлучения от SWIFT и прочих «прелестей». Интересно, что самих зарубежных партнеров в Азии, Африке или Южной Америке наличие «российского следа» в сделках не пугает, все упирается в их банки.
MoneyRoo — ваш платежный агент
Мы проводим платежи для импортеров и экспортеров в рамках ВЭД. Быстро и официально.
Что такое наш платежный посредник и как он работает
Мы — международное предприятие, специализирующееся на сопровождении внешнеэкономических сделок в условиях санкций.
Сервис работает по принципу взаимозачета: российская компания переводит рубли или валюту на счет нашей компании в России или дружественной стране (например, ОАЭ, Турция, Армения, Гонконг), а Маниру через сеть своих зарубежных партнеров отправляет нужную сумму в валюте контрагента, не указывая связь с Россией.
Наши ключевые функции
Проведение международных платежей по внешнеторговым контрактам, в том числе с компаниями из недружественных стран.
Работа с мультивалютными расчетами: юани, дирхамы, евро, доллары, рупии и др.
Сопровождение сделок, оформление инвойсов, контрактов, таможенных деклараций и паспортов сделок.
Валютный контроль, консультации по ФЗ № 289 и соблюдению требований законодательства.
Использование цифровых финансовых активов (ЦФА), эскроу-счетов, аккредитивов для дополнительной защиты денег клиентов.
Преимущества нашей компании для бизнеса
Быстрота: переводы занимают 2–4 дня, а не недели, как при стандартных банковских схемах.
Безопасность: транзакции не блокируются, не вызывают подозрений у зарубежных банков, не подпадают под санкции.
Гибкость: расчеты в разных валютах, поддержка сложных схем, возможность работы с криптовалютами.
Прозрачность: официальные договоры, KYC, подтверждение всех операций.
Экономия: наша комиссия — от 2%, что существенно дешевле, чем потери от возвратов и задержек.
Сопровождение «под ключ»: от расчета таможенных платежей и классификации ТН ВЭД до подготовки полного пакета документов для валютного контроля.
Пример работы: как мы провели платеж в ЕС для оплаты поставщику мебели
Российская компания заключает контракт с итальянским поставщиком мебели. Прямой платеж по SWIFT под санкциями невозможен. Деньги переводятся на наш счет в ОАЭ, после чего мы отправляем евро из Дубая итальянскому продавцу. Все документы — инвойс, контракт, упаковочный лист, таможенная декларация — оформляются согласно требованиям российского и международного законодательства.
Сервис берет на себя расчет таможенных платежей и проверку, а часто и оформление паспорта сделки. Итальянцы отгружают мебель покупателю — здесь рисков для них нет.
Главное, что никто не попадает на дополнительные налоги — ни итальянцы, ни россияне, ни агент в ОАЭ. За этим следят специалисты платежного посредника.
Меры безопасности и снижение рисков
Мы официально сотрудничаем с банками, работаем по субагентским договорам, предоставляем KYC-документы и гарантируем прозрачность всех операций.
Для дополнительной защиты возможны страхование транзакций и использование эскроу-счетов или аккредитивов. Все условия прописываются в договоре, что минимизирует риски и делает процесс предсказуемым.
Актуальные проблемы банковских переводов и альтернативные решения
Даже банки в дружественных странах (Китай, Турция, ОАЭ) ужесточили проверки, требуют подтверждений отсутствия SDN-лиц и часто задерживают или блокируют платежи.
Открытие счетов в мелких банках КНР или использование криптовалют сопряжено с налоговыми и юридическими трудностями.
Альтернативные схемы, такие как открытие филиалов в дружественных странах или расчеты через партнеров в Гонконге, требуют времени и ресурсов.
Наш сервис позволяет обойти эти сложности, предлагая готовые решения для любых ВЭД-операций.
Документы и тарифы для ВЭД-платежей через платежного посредника
Для проведения международных платежей через наш сервис необходимо предоставить:
Внешнеторговый договор с поставщиком или покупателем.
Инвойс, упаковочный лист, спецификацию товара.
Таможенную декларацию.
Паспорт сделки (при необходимости).
Отчетность по валютным операциям.
Тарифы:
Комиссия — от 2% от суммы перевода, включая банковские комиссии и конвертацию. Курс — по курсу ЦБ на день подписания документов.
Срок зачисления — 2–4 дня.
Лимит на одну операцию — от $20.
Вывод. MoneyRoo — оптимальный способ ВЭД-платежей в условиях санкций
Современные санкционные ограничения делают классические банковские переводы все менее надежными, а часто и просто невозможными. Обращение к компетентному платежному посреднику — это самый эффективный, быстрый, безопасный и недорогой способ отправить платеж за рубеж. С нашим сервисом ваш бизнес получает прозрачность, законность, гибкость и минимальные риски при международных расчетах. Это решение позволяет российским компаниям сохранять и развивать внешнеэкономические связи, даже в самых сложных условиях.
Бесплатная консультация
Помогаем получить платежи от иностранных работодателей и партнеров. Быстро и официально.
Реклама: ООО «Еврофинансхолдинг», ИНН 1840035762, erid: 2W5zFHMAfEG
Начать дискуссию