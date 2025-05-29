ВЭД-платежи под санкциями: кто такой платежный агент и почему это лучший выбор для бизнеса

Вызовы внешнеэкономической деятельности в 2025 году

Ключевое слово последних четырех лет, оказывающее влияние на все сферы жизни в России, начиная от экономики и заканчивая невозможностью оплатить зарубежные интернет-сервисы — санкции.

Влияние санкций на платежи в России

Санкции западных стран существенно изменили порядок работы платежной системы России, затронули деятельность банков, компаний и граждан, а также повлияли на развитие национальной инфраструктуры расчетов. Рассмотрим, как ограничения отразились на ключевых участниках рынка и какие меры были приняты для защиты прав и интересов российских лиц и организаций.

Как санкции меняют работу банков, платежных систем, компаний и граждан

К санкциям запада до сих пор не привыкли многие компании. Здесь не идет речь о штрафах, описанных в Кодексе об административных правонарушениях и других форм воздействия на неплательщика установленных правилами и законом сумм. Здесь все серьезнее.

Финансовые санкции привели к блокировке доступа российских банков к международным сетям расчетов, включая SWIFT. Это усложнило проведение трансграничных платежей, замедлило расчеты по внешнеторговым контрактам и увеличило риски блокировки денежных средств на счетах иностранных банков. В результате:

Банки, попавшие под санкции, не могут проводить операции в долларах, евро и менее популярных валютах через зарубежные корреспондентские счета.

Компании вынуждены искать альтернативные способы оплаты обязательных платежей по контрактам, использовать схемы через третьи страны, а также переходить на расчеты в национальных валютах Китая, ОАЭ, Индии.

Граждане столкнулись с ограничениями на использование международных банковских карт (Visa, Mastercard), невозможностью оплачивать покупки и услуги за рубежом, а также с блокировкой зарубежных инвестиций и активов.

Сервисы Apple Pay, Google Pay и прочие перестали работать с российскими картами, что вынудило пользователей перейти на внутренние решения.

👋 Важно! Несмотря на сложности, операции по банковским картам, открытие вкладов и снятие средств с депозитов продолжают работать в обычном порядке. Банки гарантируют сохранность средств и выполнение обязательств перед клиентами.