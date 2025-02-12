Шесть налоговых ошибок, которые стоят бизнесу как хорошая яхта

Чтобы не пришлось финансировать бюджет страны в одиночку, разберем самые дорогие ошибки, которые делают компании.
Ошибка №1. Расходы: хочется все списать сразу, но нельзя
Некоторые затраты уменьшают налог на прибыль сразу, а некоторые надо «растянуть» на годы. Например, капитальный ремонт автомобиля — это инвестиция, а не разовый расход.
Пример: компания обновила 1С и списала затраты как «консультационные услуги». Но программа — это актив, его стоимость нужно учитывать постепенно. Ошибка могла стоить 5 млн рублей.
Вывод: если что-то используется долго, списывайте затраты поэтапно.
Ошибка №2. Фокус с ИП: сотрудники вроде уволены, но работают как раньше
Чтобы не платить страховые взносы (30% от зарплаты), компании увольняют работников и тут же нанимают их как ИП. Лайфхак? Нет, штраф!
Пример: торговая компания перевела 20 менеджеров в статус ИП. Но они продолжали ходить в офис, получать задания и согласовывать отпуска. Инспекторы быстро поняли, что это лишь схема, и доначислили 8 млн рублей вместо сэкономленных 5 млн.
Вывод: если сотрудники остаются «как прежде», налоговая это заметит.
Ошибка №3. Убытки, которых не было
Если компания долго не приносит прибыль, налоговая присматривается: а не искусственно ли вы себе убытки нарисовали?
Пример: бизнесмены построили завод на кредитные деньги. Проценты по кредиту списали в убытки. Когда появились доходы, начали уменьшать налог на прибыль. Итог — доначисление 50 млн рублей.
Проблема в том, что проценты по инвестиционным кредитам нельзя учитывать как обычные расходы.
Вывод: внимательно читайте условия кредита. Если банк не дает изменить формулировку в договоре, знайте, что списание процентов — это зона риска.
Ошибка №4. НДС: чем сложнее — тем дороже
Все знают, что НДС можно принять к вычету, если он был уплачен поставщикам. Все просто? Как бы не так. Если среди ваших операций есть те, которые налогом не облагаются (а они есть, см. статью 149 НК), то следует учитывать их отдельно. Если такой учет не ведется, инспекторы могут отказать в возмещении вообще всего НДС.
Пример: импортер косметики в 2015 году провел несколько операций без НДС (например, уступил право требования долга). Итог — отказ в возмещении 180 миллионов. Потому что раздельного учета не вели.
Вывод: заведите раздельный учет в учетной политике, пусть она будет не просто украшением полки.
Ошибка №5. Международные перевозки: дробление, но с умом
Перевозки за границу не облагаются НДС. Но если оформить все одной накладной, вычет сделать не получится. Поэтому компании делят перевозку: до границы — одна услуга, за границей — другая.
Как не надо делать: груз едет одним автомобилем, везет одна фирма и договор один, только разные акты, где указано, что до границы — одна перевозка, а после — другая. Налоговая не поймет, скорее всего, и скажет, что деление фиктивное.
Как надо: для перевозки по Европе требуется особая техника. Значит, до границы можно везти на другом авто. Это экономически обоснованное дробление.
Вывод: делить перевозку можно, но логика должна быть железобетонной.
Ошибка №6. Бумажная ловушка: договор говорит одно, а документы — другое
В договоре написано, какие документы подтверждают сделку, но в реальности оформляют другие. Типичная ситуация.
Раньше товар переходил в собственность при оформлении товарно-транспортной накладной. Потом правила изменились, и бизнесу разрешили выбирать, чем пользоваться. Но в договорах все еще остались старые формулировки. В результате налоговая приходит и говорит: «Где товарно-транспортная накладная? Нет? Значит, товара у вас нет. НДС — в бюджет».
Вывод: документы должны соответствовать тому, что написано в договорах.
Конечно, помимо таких ошибок, есть и другие, которые не менее критично могут ударить по карману предпринимателя и в целом нанести большой ущерб бизнесу. Чтобы избежать таких рисков, тщательно выбирайте главного бухгалтера или аутсорсинговую компанию.
Итог
Ошибка в налоговом учете — это не просто «упс». Это потенциальная дыра в бюджете компании размером с яхту. Хотите спать спокойно? Пересмотрите учетную политику, сверяйте документы с договорами и не ведитесь на сомнительные налоговые лайфхаки. И пусть налоговая проверка проходит мимо вашего офиса!
Бесплатно проведем экспресс-аудит
Заполните форму и наш менеджер с вами свяжется:
Реклама: ООО «МОС-УЧЕТ» ИНН:7725623693, erid: 2W5zFGdizqN
Начать дискуссию