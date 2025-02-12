Шесть налоговых ошибок, которые стоят бизнесу как хорошая яхта

Некоторые затраты уменьшают налог на прибыль сразу, а некоторые надо «растянуть» на годы. Например, капитальный ремонт автомобиля — это инвестиция, а не разовый расход.

Пример: компания обновила 1С и списала затраты как «консультационные услуги». Но программа — это актив, его стоимость нужно учитывать постепенно. Ошибка могла стоить 5 млн рублей.

Вывод: если что-то используется долго, списывайте затраты поэтапно.