Завершение налоговой реформы–2025: ключевые изменения для бизнеса

Отмена счетов-фактур для УСН: с 1 января 2025 года компании на УСН или ЕСХН, освобожденные от НДС, больше не обязаны составлять счета-фактуры при реализации товаров, работ и услуг. Это освобождение действует до тех пор, пока доходы компании на УСН не превысят 60 млн рублей. Если доходы превышают этот порог, компания автоматически становится плательщиком НДС.

Переезд компании: при смене региона деятельности компании на УСН смогут воспользоваться пониженными ставками только спустя три года. В течение этого времени налог будет уплачиваться по ставкам прежнего региона.

Уменьшение доходов на расходы: с 2025 года компании на УСН больше не смогут уменьшать доходы на сумму уплаченного туристического налога.