Завершение налоговой реформы–2025: ключевые изменения для бизнеса

Изменения в порядке применения УСН
Отмена счетов-фактур для УСН: с 1 января 2025 года компании на УСН или ЕСХН, освобожденные от НДС, больше не обязаны составлять счета-фактуры при реализации товаров, работ и услуг. Это освобождение действует до тех пор, пока доходы компании на УСН не превысят 60 млн рублей. Если доходы превышают этот порог, компания автоматически становится плательщиком НДС.
Переезд компании: при смене региона деятельности компании на УСН смогут воспользоваться пониженными ставками только спустя три года. В течение этого времени налог будет уплачиваться по ставкам прежнего региона.
Уменьшение доходов на расходы: с 2025 года компании на УСН больше не смогут уменьшать доходы на сумму уплаченного туристического налога.
Коэффициент-дефлятор: на 2025 год установлен коэффициент-дефлятор 1, что фиксирует предельную величину доходов для УСН на уровне 450 млн рублей.
Изменения в налоге на прибыль организаций
Амортизация при инвестиционном вычете: разрешено амортизировать основные средства и НМА, на которые применен федеральный инвестиционный налоговый вычет.
Повышающий коэффициент для ПО: расходы на покупку российского ПО теперь можно учитывать с коэффициентом 2 вместо прежних 1,5.
Отмена льгот по НДС: льготы по НДС для операций с племенным скотом отменены, но установлена пониженная ставка 10%.
Льготные тарифы страховых взносов
Для МСП: с 2025 года пониженный тариф 15% применяется только к части зарплаты, превышающей 1,5 МРОТ.
Для обрабатывающей промышленности: льготный тариф 7,6% также применяется к зарплатам, превышающим 1,5 МРОТ.
Уплата туристического налога
Туристический налог включается в единый налоговый платеж (ЕНП) и вводится с 1 января 2025 года в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе и на федеральной территории «Сириус». Максимальная ставка налога составит 1% от стоимости проживания.
Новый порядок расчета пеней
С 1 января 2025 года вводится дифференцированная система начисления пеней:
первые 30 дней просрочки — 1/300 ключевой ставки ЦБ.
с 31 по 90 день — 1/150 ключевой ставки.
с 91 дня и далее — снова 1/300 ключевой ставки.
НДФЛ с материальной выгоды по кредитам на жилье
Материальная выгода от экономии на процентах по кредитам на покупку и строительство жилья освобождена от НДФЛ при соблюдении ряда условий, включая заключение договора до 31 декабря 2024 года.
Ограничения по применению ПСН С 2025 года
ИП не смогут применять ПСН, если их доходы за предыдущий год превысили 60 млн рублей. Также изменены правила для ИП, совмещающих ПСН и УСН, теперь доходы учитываются по обоим режимам в течение всего календарного года.
Эти изменения призваны упростить налоговое администрирование и повысить прозрачность налоговой системы для бизнеса в 2025 году.
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