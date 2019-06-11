Раздают 10 онлайн-касс бесплатно!

К 1 июля почти все предприниматели должны поставить онлайн-кассы. Мы решили помочь: бесплатно раздаем 10 умных касс с программой для торговли.

Кто может получить кассу бесплатно?

Получить кассу могут те, кто ни разу не платил за МойСклад:

— Оплатите и активируйте с 4 до 20 июня любой тариф МоегоСклада на любой период.

— До 20 июня подайте заявку на получение бесплатной кассы.

Счастливчиков объявим 21 июня в 15:00 мск в прямом эфире на нашем YouTube-канале. Тем, кому повезет, отправим кассу — по всей России, бесплатно.

Почему стоит участвовать?

Шансы получить кассу беспрецедентно велики — мы раздадим сразу 10 штук. Кроме того, шансы практически не зависят от времени подачи заявки — смотрите подробные условия.

Если повезет, то вы получите премиальную кассу — полностью готовую к работе и совершенно бесплатно.

Предварительно мы узнаем, какой фискальный накопитель вам поставить в кассу: на 15 или 36 месяцев. Предоставим код активации ОФД. Если вы находитесь не в Москве, то оформим доставку за наш счет.

Подробные условия участия

Участвовать могут юрлица и ИП из РФ, доставка кассы только на адреса в РФ.

К участию допускаются заявки, поданные до 23:59 мск 20 июня 2019 года, в которых корректно заполнены все поля.

К участию допускается только по одной заявке от одного аккаунта.

Остальные подробности участия тут.