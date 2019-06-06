Отсрочка по онлайн-кассам: кому рано радоваться

Вот-вот Президент подпишет закон с поправками по применению ККТ. Изменения активно пиарятся в сети как мощные послабления для ИП и другого бизнеса.

Действительно, некоторые налогоплательщики получат еще одну отсрочку и по-прежнему могут работать с наличкой, не применяя онлайн-кассу. Но не всем сестрам раздали по серьгам...

Кстати, слышали, что налоговикам дали разнарядку искать тех, кто не еще не купил онлайн-кассу, но должен? Они требуют от компаний письменное подтверждение об отсутствии у них наличных расчетов.

Давайте вместе разберемся, кому после принятия этого закона можно выдохнуть спокойно, а кому хочешь-не хочешь, а надо озаботиться покупкой ККТ.

Кому не нужна ККТ даже при приеме налички

От применения ККТ освободят:

ИП без работников при реализации товаров собственного производства, выполнении работ, оказании услуг вправе не применять ККТ при расчетах за такие товары, работы, услуги;

продажу бахил в розницу. Это вот прямо спасибо! Либеральная реформа 80 lvl;

сдачу индивидуальными предпринимателями в аренду принадлежащих им на праве собственности жилых помещений совместно с машиноместами, расположенными в многоквартирных домах;

реализацию входных билетов и абонементов на посещение государственных театров, осуществляемую с рук или лотка индивидуальными предпринимателями.

Один из ключевых вопросов, что считать в отношении ИП «товарами собственного производства». Не сведется ли поблажка только к корзинкам из собранной в лесу бересты...

Кому не нужна ККТ при приеме безнала

ККТ при безналичных расчетах также может не применяться:

ТСЖ, ТСН, ЖСК при расчетах за коммунальные услуги;

образовательными организациями при оказании услуг населению в сфере образования;

физкультурно-спортивными организациями при оказании услуг населению в сфере физкультуры и спорта;

домами и дворцами культуры, домами народного творчества, клубами, центрами культурного развития, этнокультурными центрами, центрами культуры и досуга, домами фольклора, домами ремесел, домами досуга, культурно-досуговыми и культурно-спортивными центрами при оказании услуг населению в области культуры.

Кого от ККТ не освободили, но поблажки дали

В сферах ЖКХ, охраны и образования не нужно будет выдавать отдельный чек на возврат или зачет аванса. Можно обойтись одним общим чеком за расчетный период.

На формирование чека в этом случае законодатели дают 10 календарных дней (после завершения расчетного периода, который составляет не более месяца).

Послабления также коснутся курьеров и перевозчиков.

Поправки дают право не печатать бумажный чек организациям и ИП, которые торгуют, привлекая курьеров, или перевозят пассажиров или багаж (в том числе, при реализации билетов водителями и кондукторами).

Взамен они будут показывать клиенту QR-код чека на смартфоне или компьютере. И что самое классное, такие компании смогут использовать облачную ККТ, то есть ту, что работает удаленно.

А вот это очень крутое правило.

Кто остался без подарков

Торговля под отсрочку не попала. Поэтому с 1 июля всем торгующим ИП на ЕНВД и ПСН, которые до этого момента могли легально работать без кассы, придется привыкать работать по-новому, с применением ККТ.

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ИП с наемными работниками, оказывающие услуги, также должны озаботиться внедрением онлайн-касс.

Исключение — ИП на ПСН, для которых установлена льгота в пункте 2.1 статьи 2 закона 54-ФЗ. Эта льготу не отменяли и она дается вне зависимости от наличия работников. На неё имеют право, например, ИП, занимающиеся репетиторством, оказывающие фотоуслуги, мастера по ремонту, обуви, мебели, одежды и др. А вот парикмахерские, перевозчики грузов или пассажиров, ветеринарные клиники льготы не имеют.

«Автобусники» и курьеры тоже должны подобрать себе подходящую кассу, чтобы 1 июля (а это уже скоро) не оказаться в числе нарушителей закона.

Еще с 1 июля 2019 в случае предоплаты на одну покупку надо будет пробивать два чека.

В этой части новый закон ничего не меняет.

То есть придется сначала выбивать чек на полученный аванс, а потом на зачет аванса при продаже.