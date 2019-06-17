Нам задали 99 вопросов про маркировку

А мы на них ответили...

Недавно мы разбирали мифы про блокировку. Честно говоря, вопросов у предпринимателей и их бухгалтеров меньше не становится. Мы их тщательно собираем.

💻 Например, сильно переживают те, чей бизнес работает через интернет.

Вот только пара из частых вопросов.

1. Как будут интернет-магазины продавать обувь через пункты выдачи партнерских курьерских служб? Заказ не всегда вскрывается покупателем.

Продавец должен сам сообщить о продаже в систему маркировки в течение трех дней после нее, если это не было сделано через ОФД.

2. Нужна маркировка, если физлицо купило товар на AliExpress, чтобы его перепродать?

Не нужна, поскольку вы не участвуете в обороте товаров. Участниками оборота являются юридические лица и индивидуальные предприниматели.

🔇 Кто-то сомневается в том, как маркировка влияет на систему налогообложения. Отвечам: никак.

👕 Много вопросов про одежду. К примеру:

1. У меня дизайнерская одежда маленькими партиями. Могу ли я избежать маркировки?

Если производите товары, подлежащие маркировке, и реализуете их как юрлица или ИП, то вы должны осуществить маркировку и ввод товаров в оборот. Проверьте себя по списку в распоряжении № 792-р.

2. Что делать с закупкой сырья из Китая? Мы получаем ткань для дальнейшего производства одежды. Маркировать сырье? А производимую нами одежду?

Обязательно надо маркировать товары, которые перечислены в распоряжении № 792-р.

🔗 Розницу интересует, можно ли работать без ЭДО, работая только в личном кабинете Честного знака.

Нет, сегодня для торговли маркированными товарами обязательно нужна система ЭДО. Вы можете уточнить у своего поставщика, через какую систему он планирует направлять документы.

📚 Вопросов, конечно, значительно больше. Поэтому мы решили ответитить на ВСЕ.

И составили справочник «99 ответов по маркировке». Ответы краткие и по делу. Старались.