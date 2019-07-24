Ботинки, 119 символов, 50 копеек. Как разобраться в маркировке и не устать

Маркировка — это новая галактика с кучей терминов, в которых пока мало кто разбирается.
Вдобавок, недавно вышел еще один документ про маркировку: Постановление Правительства № 860 от 05.07.2019, которое регламентирует правила маркировки обуви.
Давайте вместе разбираться в нюансах этого документа.
Сроки
С 1 июля участники оборота обувных товаров регистрируются в информационной системе «Честный знак».
С 1 октября 2019 года стартует выдача доступа к устройствам, которые необходимы для получения кодов маркировки — регистраторам эмиссии. Также с этой даты начинается добровольная маркировка и передача сведений в систему мониторинга, начинается маркировка остатков обувных товаров.
С 1 марта 2020 года оборот немаркированной продукции будет запрещен. Это значит, что вся новая обувь, произведенная в России или ввезенная из-за рубежа, должна будет в обязательном порядке маркироваться цифровым кодом Data Matrix; информация о передаче прав на товары между организациями должна отправляться в систему маркировки и прослеживания, а данные о розничных продажах отправляться в систему при помощи онлайн-касс. Также до 1 марта 2020 нужно будет промаркировать все остатки обуви.
До 1 апреля 2020 года необходимо осуществить маркировку остатков, приобретенных до 1 марта 2020 года, но полученных после 1 марта 2020 года.
Регистраторы эмиссии
Оператор государственной информационной системы мониторинга (ЦРПТ) даст участникам оборота обуви удаленный доступ к устройствам регистрации эмиссии.
То есть регистраторы эмиссии будут облачные.
Доступ дадут в течение 90 календарных дней со дня получения от участников соответствующей заявки.
Устройство регистрации эмиссии — это шифровальное средство, которое используют участники оборота для обмена информацией с ЦРПТ для получения кодов.
Производители и импортеры получат персональный доступ к устройству, а остальные участники оборота получат доступ к единому регистратору оператора.
Что нужно рознице и оптовикам
Все участники оборота обувных товаров должны иметь:
- усиленную квалифицированную ЭЦП;
- программно-аппаратный комплекс, который может формировать электронные документы, подписывать ЭЦП и обмениваться ими с системой мониторинга, в том числе, через личный кабинет.
Программно-аппаратный комплекс состоит из:
— Устройства — регистратор эмиссии (РЭ).
— Программного обеспечения — система управления заказами (СУЗ).
Те, кто торгует обувью оптом и в розницу, должны иметь удаленный доступ к устройству регистрации эмиссии оператора.
Кроме того, при торговле в розницу понадобится соединенный с ККТ 2D-сканер штрих-кода для считывания кода Data Matrix.
Также розничным магазинам надо заключить с ОФД договор на обработку и передачу от имени участника оборота обувных товаров в информационную систему мониторинга сведений о выводе из оборота маркированных обувных товаров с использованием ККТ по каждой реализованной торговой единице.
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В нем можно ставить на учет и продавать маркированные товары, хранить коды маркировки и передавать электронные документы. Сервис простой и понятный, вам не понадобится ломать рабочие процессы и долго обучать кассиров.
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Коды
Код маркировки наносится на потребительскую упаковку, или на товары, или на товарный ярлык обувных товаров.
Data Matrix код состоит из:
- кода товара, 14 цифровых символов;
- индивидуального серийного номера единицы товара, который генерируется оператором системы или участником оборота товаров, 13 символов;
- ключа проверки, предоставляемого оператором системы, 4 символа;
- кода проверки, предоставляемого оператором системы, 88 символов.
Стоимость кода маркировки 50 копеек без учета НДС.
Коды нужно получать в следующих случаях:
· производства новых товаров (код наносится до отгрузки с территории производства);
· импорта товаров на территорию РФ:
— при ввозе с территории ЕАЭС — до ввоза на территорию РФ
— при ввозе из других стран — до помещения под таможенные процедуры;
· возврата товара от конечного потребителя с утраченным кодом маркировки;
· маркировки остатков;
· перемаркировки, например, в случае утраты кода Data Matrix;
· приема товаров на комиссию от физлиц.
Напомним, чтобы считывать коды, понадобится сканер с поддержкой 2D-сканирования и программа, которая умеет работать с маркировкой: например, МойСклад.
В МоемСкладе не потребуется ничего настраивать вручную. Там уже есть все необходимые функции для работы с маркировкой: поддерживается удобная загрузка и выгрузка электронных документов прямо из сервиса, легко подключаются онлайн-кассы и сканеры штрихкодов, коды хранятся в карточке товара.
Регистрация обуви
В систему будут передаваться следующие сведения об обуви:
· модель производителя;
· страна производства;
· вид обуви;
· вид материала, использованного для изготовления верха обуви;
· вид материала, использованного для изготовления подкладки обуви;
· вид материала, использованного для изготовления низа обуви;
· товарный знак (при наличии);
· цвет;
· размер в штихмассовой системе;
· наименование товара на этикетке;
· 4 первых знака кода товарной номенклатуры.
На начальном этапе на остатки немаркированных товаров сведения можно передавать в упрощенном виде:
· вид обуви (мужская, женская, детская);
· первые 2 знака кода товарной номенклатуры;
· способ ввода обувных товаров в оборот (ввезены в РФ, произведены в РФ).