Ботинки, 119 символов, 50 копеек. Как разобраться в маркировке и не устать

Маркировка — это новая галактика с кучей терминов, в которых пока мало кто разбирается.

Вдобавок, недавно вышел еще один документ про маркировку: Постановление Правительства № 860 от 05.07.2019, которое регламентирует правила маркировки обуви.

Давайте вместе разбираться в нюансах этого документа.

Сроки

С 1 июля участники оборота обувных товаров регистрируются в информационной системе «Честный знак».

С 1 октября 2019 года стартует выдача доступа к устройствам, которые необходимы для получения кодов маркировки — регистраторам эмиссии. Также с этой даты начинается добровольная маркировка и передача сведений в систему мониторинга, начинается маркировка остатков обувных товаров.

С 1 марта 2020 года оборот немаркированной продукции будет запрещен. Это значит, что вся новая обувь, произведенная в России или ввезенная из-за рубежа, должна будет в обязательном порядке маркироваться цифровым кодом Data Matrix; информация о передаче прав на товары между организациями должна отправляться в систему маркировки и прослеживания, а данные о розничных продажах отправляться в систему при помощи онлайн-касс. Также до 1 марта 2020 нужно будет промаркировать все остатки обуви.

До 1 апреля 2020 года необходимо осуществить маркировку остатков, приобретенных до 1 марта 2020 года, но полученных после 1 марта 2020 года.

Регистраторы эмиссии

Оператор государственной информационной системы мониторинга (ЦРПТ) даст участникам оборота обуви удаленный доступ к устройствам регистрации эмиссии.

То есть регистраторы эмиссии будут облачные.

Доступ дадут в течение 90 календарных дней со дня получения от участников соответствующей заявки.

Устройство регистрации эмиссии — это шифровальное средство, которое используют участники оборота для обмена информацией с ЦРПТ для получения кодов.

Производители и импортеры получат персональный доступ к устройству, а остальные участники оборота получат доступ к единому регистратору оператора.

Что нужно рознице и оптовикам

Все участники оборота обувных товаров должны иметь:

усиленную квалифицированную ЭЦП;

программно-аппаратный комплекс, который может формировать электронные документы, подписывать ЭЦП и обмениваться ими с системой мониторинга, в том числе, через личный кабинет.

Программно-аппаратный комплекс состоит из:

— Устройства — регистратор эмиссии (РЭ).

— Программного обеспечения — система управления заказами (СУЗ).

Те, кто торгует обувью оптом и в розницу, должны иметь удаленный доступ к устройству регистрации эмиссии оператора.

Кроме того, при торговле в розницу понадобится соединенный с ККТ 2D-сканер штрих-кода для считывания кода Data Matrix.

Также розничным магазинам надо заключить с ОФД договор на обработку и передачу от имени участника оборота обувных товаров в информационную систему мониторинга сведений о выводе из оборота маркированных обувных товаров с использованием ККТ по каждой реализованной торговой единице.

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Коды

Код маркировки наносится на потребительскую упаковку, или на товары, или на товарный ярлык обувных товаров.

Data Matrix код состоит из:

кода товара, 14 цифровых символов;

индивидуального серийного номера единицы товара, который генерируется оператором системы или участником оборота товаров, 13 символов;

ключа проверки, предоставляемого оператором системы, 4 символа;

кода проверки, предоставляемого оператором системы, 88 символов.

Стоимость кода маркировки 50 копеек без учета НДС.

Коды нужно получать в следующих случаях:

· производства новых товаров (код наносится до отгрузки с территории производства);

· импорта товаров на территорию РФ:

— при ввозе с территории ЕАЭС — до ввоза на территорию РФ

— при ввозе из других стран — до помещения под таможенные процедуры;

· возврата товара от конечного потребителя с утраченным кодом маркировки;

· маркировки остатков;

· перемаркировки, например, в случае утраты кода Data Matrix;

· приема товаров на комиссию от физлиц.

Напомним, чтобы считывать коды, понадобится сканер с поддержкой 2D-сканирования и программа, которая умеет работать с маркировкой: например, МойСклад. В МоемСкладе не потребуется ничего настраивать вручную. Там уже есть все необходимые функции для работы с маркировкой: поддерживается удобная загрузка и выгрузка электронных документов прямо из сервиса, легко подключаются онлайн-кассы и сканеры штрихкодов, коды хранятся в карточке товара.

Регистрация обуви

В систему будут передаваться следующие сведения об обуви:

· модель производителя;

· страна производства;

· вид обуви;

· вид материала, использованного для изготовления верха обуви;

· вид материала, использованного для изготовления подкладки обуви;

· вид материала, использованного для изготовления низа обуви;

· товарный знак (при наличии);

· цвет;

· размер в штихмассовой системе;

· наименование товара на этикетке;

· 4 первых знака кода товарной номенклатуры.

На начальном этапе на остатки немаркированных товаров сведения можно передавать в упрощенном виде:

· вид обуви (мужская, женская, детская);

· первые 2 знака кода товарной номенклатуры;

· способ ввода обувных товаров в оборот (ввезены в РФ, произведены в РФ).