Вебинар про маркировку 22 августа. Все, что вы хотели спросить

Вы пока слабо представляете, как на практике будет работать маркировка? Тогда мы идем к вам.

Маркировка обуви уже началась: сейчас участники рынка регистрируются в системе Честный знак. Это обязательно для всех: розничных магазинов, производителей, импортеров, оптовиков, комиссионеров. Скоро оборот обуви без маркировки будет запрещен — с серьезными последствиями для нарушителей: от штрафов до уголовной ответственности.

Времени на подготовку мало, но МойСклад решил помочь.

Вопросов куча, экспертов мало. Но мы нашли специалиста, который точно знает все про маркировку. Вера Волкова, руководителя проекта «Легкая промышленность» в ЦРПТ (Честный знак) 22 августа в 11-00 по мск разложит все по полочкам на вебинаре.

Узнайте о маркировке из первых рук.

Вебинар бесплатный (хватит нам повышения цен из-за маркировки...).

Расскажут:

Когда новые правила коснутся лично вас (сроки).

Когда полностью запретят торговлю товарами без маркировки.

Что делать с остатками товаров.

Что необходимо для маркировки производителям, импортерам, оптовикам и розничным точкам?

Что такое регистратор эмиссии.

При чем здесь онлайн-касса. И подойдет ли ваше оборудование.

Регистрация в системе Честный ЗНАК.

Нанесение кодов на товар и ввод в оборот.

Вывод обувных товаров из оборота.

Как будет проходить таможню импортная одежда и обувь для перепродажи? Кто ее должен маркировать?

Штрафы за продажу немаркированных товаров. А если продавать без маркировки? О штрафах и ответственности: административной и уголовной.

Специалист из МоегоСклада тоже выступит на вебинаре, чтобы рассказать:

как наша система поможет с требованиями закона;

почему наш бесплатный тариф очень крут;

и какие новые возможности в МоемСкладе вы получите.

На вопросы тоже ответим.