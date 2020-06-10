У продавцов осталось меньше месяца до начала маркировки. Время идет, поторопитесь!

1 июля маркировка обуви станет обязательной. Уже точно. Никаких отсрочек из-за коронавируса не будет.
У продавцов обуви осталось не так много времени, чтобы подготовиться к этой обязательной процедуре, в том числе промаркировать остатки.
Если этого не сделать, то немаркированная обувь на вашем складе или в вашем магазине превратится в товар, который нельзя продать легально.
За продажу немаркированной обуви будут штрафовать.
Пост у нас, конечно, полезный. Но всего про маркировку не расскажешь. Поэтому «МойСклад» проводит бесплатный вебинар с представителями системы «Честный ЗНАК».
Расскажем, как успеть подготовиться к началу маркировки. 23 июня в 11-00 по мск.
Успевайте зарегистрировать на вебинар «Обязательная маркировка: 7 дней до дедлайна».
Ну, а пока мы все ждем вебинара, почитайте, с чего начать процесс маркировки остатков.
1. Регистрируемся в системе «Честный ЗНАК»
Что для этого нужно:
1) Получить усиленную электронную подпись. Можно использовать УКЭП, которую вы получали для регистрации ККТ.
2) Если у вас еще нет онлайн-кассы, ее надо приобрести и зарегистрировать в ИФНС. Версия ФФД должна быть 1.05 или 1.1.
3) Проверьте технические возможности компьютера, на котором вы собираетесь работать в системе. Убедитесь, что они соответствуют требованиям, установлены необходимые программы:
При регистрации в «Честном ЗНАКЕ» надо будет указать:
- тип участника системы (ваша роль в обороте обуви): производитель, оптовик, дистрибьютор, магазин, импортер;
- название фирмы;
- email;
- ИНН;
- объем товарооборота (в парах обуви);
- телефон.
4) После регистрации в Личном кабинете надо подписать договор с ООО «Оператор- ЦРПТ».
После подписания договора вам присваивается лицевой счет в системе. Для оплаты услуг по предоставлению кодов маркировки необходимо пополнить баланс лицевого счета.
Добавим, каждый код маркировки для обувных остатков стоит 50 копеек без учета НДС. Деньги будут списаны с вашего лицевого счета после заказа кодов (при их распечатке).
2. Маркируем остатки
После регистрации в системе, закажите коды на ту обувь, которую вы будете продавать после 1 июля.
Добавим, что остатки обуви, приобретенной до 1 июля 2020 года, можно маркировать до 1 сентября 2020 года, НО только при наличии документов, подтверждающих срок приобретения.
Маркировка остатков обуви проходит по упрощенной схеме. Требуется указать только четыре атрибута:
- ИНН участника оборота товаров;
- вид обуви (мужская, женская, детская);
- первые два знака кода товарной номенклатуры (код ТН ВЭД ЕАЭС) (для обувных остатков — «64»);
- способ ввода обувных товаров в оборот (ввезены в РФ, произведены в РФ).
При желании при заказе кодов можно описать товар по обычной (неупрощенной схеме). В этом случае указывается уже 12 параметров. Кроме того, необходимо зарегистрироваться в системе ГС1 РУС.
При заказе кодов маркировки, необходимо указать: «Способ выпуска товара в оборот» — Маркировка остатков.
Вбить в систему данные по остаткам можно как ручным способом в Личном кабинете «Честного знака», так и сформировав файл, который следует загрузить в систему через Личный кабинет. Кроме того, если у вас есть товарооучетная система, то в ней можно легко провести интеграцию с системой «Честный знак» по API.
МойСклад — это товароучетная система и кассовая программа, которая подходит для работы с маркированными товарами. В ней легко заказывать и списывать коды, делать отгрузки, приемки, розничные продажи, возвраты и другие операции. Все функции по работе с маркировкой в МоемСкладе бесплатные.
После прохождения процедуры ввода данных об остатках, в системе формируются коды в виде DataMatrix, которые надо распечатать — на обычном принтере или специальном принтере этикеток. Принтер для маркировки должен поддерживать прямую печать PDF или прямую печать кода DataMatrix без преобразования их в изображение.
Распечатанные коды надо нанести на коробки с обувью или на саму обувь так, чтобы код был доступен для считывания. Причем один код можно нанести два раза: на пару обуви и на коробку.
После того, как вы получили коды и нанесли их на товары, необходимо ввести коды в оборот.
Эта операция производится в личном кабинете участника в разделе «Документы».
Перемаркировка
Если этикетка не читается, или она порвалась, потерялась, то можно перемаркировать товар. Кроме того, перемаркировка понадобится, если покупатель вернул товар, а этикетки с кодом на нем уже нет или она повреждена.
Для этого вам придется перемаркировать товар: списать старый код и выпустить новый.
После 1 июля
С 1 июля 2020 года продажа немаркированной обуви запрещена.
За это предусмотрены штрафы.
Поэтому важно уложиться в срок. Промаркируйте остатки сейчас, пока не поздно, чтобы спокойно продолжать легальную торговлю обувью.
Если вы еще не занимались этим вопросом, начните осваивать порядок проведения маркировки остатков.
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