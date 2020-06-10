У продавцов осталось меньше месяца до начала маркировки. Время идет, поторопитесь!

1 июля маркировка обуви станет обязательной. Уже точно. Никаких отсрочек из-за коронавируса не будет.

У продавцов обуви осталось не так много времени, чтобы подготовиться к этой обязательной процедуре, в том числе промаркировать остатки.

Если этого не сделать, то немаркированная обувь на вашем складе или в вашем магазине превратится в товар, который нельзя продать легально.

За продажу немаркированной обуви будут штрафовать.

Ну, а пока мы все ждем вебинара, почитайте, с чего начать процесс маркировки остатков.

1. Регистрируемся в системе «Честный ЗНАК»

Что для этого нужно:

1) Получить усиленную электронную подпись. Можно использовать УКЭП, которую вы получали для регистрации ККТ.

2) Если у вас еще нет онлайн-кассы, ее надо приобрести и зарегистрировать в ИФНС. Версия ФФД должна быть 1.05 или 1.1.

3) Проверьте технические возможности компьютера, на котором вы собираетесь работать в системе. Убедитесь, что они соответствуют требованиям, установлены необходимые программы:

При регистрации в «Честном ЗНАКЕ» надо будет указать:

тип участника системы (ваша роль в обороте обуви): производитель, оптовик, дистрибьютор, магазин, импортер;

название фирмы;

email;

ИНН;

объем товарооборота (в парах обуви);

телефон.

4) После регистрации в Личном кабинете надо подписать договор с ООО «Оператор- ЦРПТ».

После подписания договора вам присваивается лицевой счет в системе. Для оплаты услуг по предоставлению кодов маркировки необходимо пополнить баланс лицевого счета.

Добавим, каждый код маркировки для обувных остатков стоит 50 копеек без учета НДС. Деньги будут списаны с вашего лицевого счета после заказа кодов (при их распечатке).

2. Маркируем остатки

После регистрации в системе, закажите коды на ту обувь, которую вы будете продавать после 1 июля.

Добавим, что остатки обуви, приобретенной до 1 июля 2020 года, можно маркировать до 1 сентября 2020 года, НО только при наличии документов, подтверждающих срок приобретения.

Маркировка остатков обуви проходит по упрощенной схеме. Требуется указать только четыре атрибута:

ИНН участника оборота товаров;

вид обуви (мужская, женская, детская);

первые два знака кода товарной номенклатуры (код ТН ВЭД ЕАЭС) ( для обувных остатков — «64» );

); способ ввода обувных товаров в оборот (ввезены в РФ, произведены в РФ).

При желании при заказе кодов можно описать товар по обычной (неупрощенной схеме). В этом случае указывается уже 12 параметров. Кроме того, необходимо зарегистрироваться в системе ГС1 РУС.

При заказе кодов маркировки, необходимо указать: «Способ выпуска товара в оборот» — Маркировка остатков.

Вбить в систему данные по остаткам можно как ручным способом в Личном кабинете «Честного знака», так и сформировав файл, который следует загрузить в систему через Личный кабинет. Кроме того, если у вас есть товарооучетная система, то в ней можно легко провести интеграцию с системой «Честный знак» по API.

МойСклад — это товароучетная система и кассовая программа, которая подходит для работы с маркированными товарами. В ней легко заказывать и списывать коды, делать отгрузки, приемки, розничные продажи, возвраты и другие операции. Все функции по работе с маркировкой в МоемСкладе бесплатные. Попробовать МойСклад

После прохождения процедуры ввода данных об остатках, в системе формируются коды в виде DataMatrix, которые надо распечатать — на обычном принтере или специальном принтере этикеток. Принтер для маркировки должен поддерживать прямую печать PDF или прямую печать кода DataMatrix без преобразования их в изображение.

Распечатанные коды надо нанести на коробки с обувью или на саму обувь так, чтобы код был доступен для считывания. Причем один код можно нанести два раза: на пару обуви и на коробку.

После того, как вы получили коды и нанесли их на товары, необходимо ввести коды в оборот.

Эта операция производится в личном кабинете участника в разделе «Документы».

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Перемаркировка

Если этикетка не читается, или она порвалась, потерялась, то можно перемаркировать товар. Кроме того, перемаркировка понадобится, если покупатель вернул товар, а этикетки с кодом на нем уже нет или она повреждена.

Для этого вам придется перемаркировать товар: списать старый код и выпустить новый.

После 1 июля

С 1 июля 2020 года продажа немаркированной обуви запрещена.

За это предусмотрены штрафы.

Поэтому важно уложиться в срок. Промаркируйте остатки сейчас, пока не поздно, чтобы спокойно продолжать легальную торговлю обувью.

Если вы еще не занимались этим вопросом, начните осваивать порядок проведения маркировки остатков.