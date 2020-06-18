А вы готовы к маркировке обуви? Расскажем, как подготовиться на бесплатном вебинаре с ЦРПТ

Несмотря на пандемию, маркировку не отложат. 1 июля — дедлайн сразу для двух товарных групп: обуви и табачных изделий.

С этого дня коды должны быть на каждой паре обуви, включая все остатки, и на каждой пачке сигарет. Товары без маркировки нельзя продавать, хранить и перевозить — иначе получите штраф. А приемки от поставщиков обязательно подтверждать через ЭДО.

Чтобы не нарушать закон, нужно успеть промаркировать остатки, подключить ЭДО, настроить или заменить вашу кассовую и учетную программу, научиться работать по-новому.

Как это сделать за неделю — расскажем на бесплатном вебинаре вместе с представителями системы Честный ЗНАК и оператора ЭДО Такском.

Мероприятие состоится 23 июня в 11-00 по мск.

Есть вопросы по маркировке? Задайте их экспертам сразу после регистрации. Ответ вы получите на вебинаре.