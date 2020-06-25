Кейс: запуск магазина цветов. От аврала в праздники к нормальной системе учета

Как подружить начинающего предпринимателя, бухгалтерию и товарный учет? Рассказываем историю, как «МойСклад» в партнерстве с другими сервисами помог развитию сети цветочных магазинов.

Кейсом с нами поделилась Александра Кондакова — флорист и владелица магазинов «Цветник». Открыты уже три торговые точки, обслуживающие как розничных, так и корпоративных клиентов, и бизнес продолжает развиваться.

С гордостью считаем, что в этом есть и заслуга нашего сервиса.

Первые шаги

Еще в юности Саше нравилось составлять цветочные композиции, и поэтому идея о собственном магазине цветов оказалась естественной. Поиск помещения, снабжение и подбор персонала будущая предпринимательница взяла на себя, но регистрация бизнеса оказалась делом запутанным и решено было передать ее специалистам.

Наши партнеры – компания «Фингуру» организовали процесс: выбрали удобную форму бизнеса, определили подходящие коды ОКВЭД, подготовили пакет документов для регистрации и направили его в ФНС, а также оперативно открыли счет в банке.

Прошло несколько дней, а Саша уже стала индивидуальным предпринимателем. Бухгалтерское и налоговое сопровождение, электронная отчетность были подключены. Казалось, остается только своевременно передавать первичные документы бухгалтеру через приложение.

Запуск магазина

Практика внесла свои коррективы — первые трудности возникли с учетом цветов. Вручную делать это было трудно, особенно в праздники — 8 Марта, 1 сентября безумные дни для флористов.

Быстро формировать, фиксировать и выдавать заказы без удобной системы учета оказалось невозможно, а специальная «цветочная» программа себя не оправдала — не хватало функционала.

И здесь на помощь пришла система «МойСклад», которая позволила решить первоочередные задачи: Подсчет средних запасов (для поддержания необходимого наличия на складе);

Ведение истории заказов покупателей;

Формирование отчетов по продажам, в том числе в разрезе контрагентов;

Автоматическая подготовка накладных.

Особенно Александре понравился удобный учет товара:

«С цветами в чем сложность? Есть несколько модификаций: это может быть цвет, высота, производитель, упаковка. Один и тот же сорт может иметь разную стоимость в закупке. «МойСклад» позволил учитывать все эти модификации в автоматическом режиме».

Наличие подробной аналитики по клиентам позволило запустить дисконтную систему. При проведении карты постоянного покупателя программа сразу определяет размер скидки. Предварительные заказы также стало оформлять намного проще: достаточно найти или внести нового клиента в систему, зафиксировать заказ и товар списывается автоматически.

Кстати, у «Цветника» есть интернет-магазин, который может взаимодействовать с программой «МойСклад».

Одним из пожеланий Александры была самостоятельная работа с бухгалтерией, хотелось держать руку на пульсе и контролировать состояние дел. Для этого был подключен облачный сервис 1С:ФРЭШ, также свободно обменивающийся данными со складом. Благодаря такому комплексному подходу удалось снизить нагрузку и стоимость аутсорсинга.

Новые горизонты

Александре хотелось привлечь клиентов, ценящих профессионализм во флористике, что можно было сделать заявив о себе на знаковом мероприятии. Благодаря тому, что «МойСклад» навел порядок в рознице, появилось время на участие в конкурсе «Moscow Florist Cup». Полученный диплом участника позволил начать активную работу с корпоративными клиентами.

Кроме того удалось достигнуть успехов в привлечении постоянных розничных покупателей.

«На 8 Марта клиент приобрел букет роз. Букет простоял очень долго и по этой причине покупатель вернулся. На этот раз он заказал букет для свадебного предложения. Мы специально искали и покупали полевые цветы, чтобы сделать его уникальным. Вскоре он пришел уже за букетом невесты. Теперь они ходят к нам всей семьей и наша компания стала частью всех их торжеств».

Как руководитель, Саша стала более мобильной, ведь работа со всеми сервисами ведется через приложения. В дальнейшем она планирует развивать интернет-торговлю, чему способствует внедренная автоматизированная система учета от сервиса «МойСклад».

Итак, какие решения помогли магазину: