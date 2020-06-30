Маркировка обуви: ответы на пять горячих вопросов

Целый год страна усиленно готовилась к новому этапу в производстве и торговле обувью, а завтра начинает действовать запрет на продажу немаркированной продукции. Именно поэтому сегодня мы решили сделать обзор самых волнующих вопросов.

Перенесены ли сроки маркировки в 2020 году?

С 1 июля 2020 запрещено производить, хранить, перевозить и продавать немаркированные обувные товары. Отсрочек больше не будет!

Что делать со складскими остатками?

По закону необходимо закончить маркировку остатков до 1 июля 2020 года. Исключение: товары, приобретенные до этой даты и полученные позднее, маркировать их можно до 1 сентября 2020 года.

Внимание! Вам понадобятся документы, подтверждающие срок приобретения, без них владельцу грозит штраф.

Как будут штрафовать за нарушения при маркировке?

В июле тех, кто опоздал с процедурой маркировки и не смог подтвердить, что товар куплен ранее 1 июля 2020 года, будут штрафовать. Есть риск даже подвергнуться уголовной ответственности..

Санкции зависят от того, какое совершено нарушение, кем и какова стоимость немаркированной обуви.

Административная ответственность регулируется статьей 15.12. КоАП РФ.

За продажу товаров подлежащих обязательной маркировке без соответствующих марок-кодов придется заплатить: физлицу до 4 000 рублей, ИП — до 10 000 рублей, организации — до 300 000 рублей .

Если допущены ошибки или недостаточно данных в коде маркировки, штраф составит до 10 000 рублей для ИП и до 100 000 рублей для юрлиц.

При продаже маркированной обуви в чеке с 1 июля должен указываться реквизит «Код товара». Его отсутствие грозит ответственным должностным лицам штрафом до 3 000 рублей, а организациям и ИП до 10 000 рублей .

Внимание! Немаркированную обувь конфискуют и обратно предпринимателю не вернут.

Уголовная ответственность предусмотрена частью первой статьи 171.1 УК РФ. Любое действие с крупным объемом немаркированной продукции (от изготовления до продажи) может аукнуться не только серьезным штрафом — до 300 000 рублей, но и лишением свободы до 3 лет (с сопутствующим штрафом до 80 000 рублей).

В целях УК крупным считается объем товаров, стоимостью от 2,2 млн. рублей, особо крупным — от 9 млн. рублей.

В этом посте — лишь малая часть вопросов, которые задают нам наши подписчики, поэтому мы создали справочник «Ответы на 99 вопросов по маркировке» , а еще подготовили понятную и удобную методичку с рекомендациями .

Если нет документов на покупку, как получить коды для маркировки остатков?

На такой случай предусмотрен сокращенный список реквизитов для ввода информации в систему мониторинга (см. п.34 Постановления Правительства № 860 от 05.07.2019):

ИНН собственника товара,

вид обуви (мужская, женская, детская),

2 первых знака кода товарной номенклатуры (ТНВЭД ЕАЭС),

способ ввода обувных товаров в оборот (импортирован или произведен в России).

Внимание! Напоминаем еще раз: если нет возможности подтвердить дату покупки, нельзя воспользоваться отсрочкой по маркировке до 1 сентября 2020 года.

Какое оборудование нужно для маркировки товарных остатков?

Вам не потребуется дополнительное оборудование. Коды маркировки получают в личном кабинете на сайте система «Честный ЗНАК», а распечатать их можно на любом принтере.

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