Маркировка обуви: пять вопросов про рынки после 1 июля

С 1 июля окончательно запретили оборот обуви без маркировки: продавать ее, закупать, даже хранить и перевозить. Остатки теперь можно маркировать только с сопроводительными документами. Как это на практике изменит работу обувных рынков? Разобрали несколько вопросов.

Обязаны ли продавцы маркировать обувь, которой они торгуют на рынке?

Обувь, которая продается на рынках и ярмарках, обязательно должна быть промаркирована. На новые товары маркировку обязан наносить производитель или импортер. Текущий собственник товара — то есть тот, кто собирается продавать обувь на рынке, — обязан промаркировать обувь из старых партий, которую он закупил еще до маркировки. Каких именно видов обуви это касается — проверьте по коду ТНВЭД ЕАЭС в распоряжении правительства №792 от 28 апреля 2018.

Если мы покупаем обувь на рынке для перепродажи, мы должны сами ее промаркировать?

Если вы купите обувь сегодня, маркировать самостоятельно вам ее не придется. После 1 июля вся обувь на российских рынках и ярмарках должна быть уже промаркирована. То есть на сегодняшний день товары, которые вам продадут на оптовом рынке, должны быть с маркировкой, иначе продавец просто не сможет провести их через кассу: онлайн-ККТ просто заблокирует продажу. В некоторых случаях разрешено не применять онлайн-кассу, но такой продавец все равно обязан подавать в систему Честный ЗНАК сведения о продаже обуви и смене собственника — самостоятельно, через личный кабинет. Если он этого не сделает, то обувь будет продолжать числиться за ним, и вы, в свою очередь, продать ее не сможете, поскольку не будете являться собственником товара.

А как быть с обувью, которую мы закупили до 1 июля, но еще не успели промаркировать?

Шанс еще есть: вы сможете промаркировать такую обувь до 1 сентября. Но только при одном условии: если у вас есть документы, которые подтверждают, что вы сделали закупку до 1 июля. Коды на остатки можно получить в личном кабинете в системе Честный ЗНАК. Они бессрочные: вы сможете продавать товары с ними без ограничений по времени.

Как быть тем, кто покупает обувь на рынке или в магазине в одном городе и продает на рынке в другом?

Если вы занимаетесь оптовой перепродажей маркированных товаров, сведения в систему маркировки нужно передавать на основании первичного документа, который подтверждает переход права собственности. Нужно в течение трех дней с даты продажи передать информацию о товаре в систему. Подробнее можно узнать в п. 62 раздела XII методических рекомендаций по маркировке обуви.

Мы купили на рынке товар с кодами маркировки, но документов продавец не дал. Что нам делать в таком случае? Можно ли поставить эту обувь на приход по коду маркировки, без ЭДО?

Нет, так сделать не получится. При переходе права собственности на товар нужно обязательно подать в систему маркировки сведения о документах, которые подтверждают это действие. Если не предоставить сведения о них, маркированный товар формально останется в собственности продавца, и вы его продать не сможете. Со стороны продавца, который передал вам обувь без документов, это нарушение.