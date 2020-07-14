Пять ответов про маркировку: как быть производителям, нужно ли маркировать хенд-мейд и что делать с поставками из Китая

Как быть с маркировкой дизайнерам, которые шьют обувь и одежду на заказ? Должен ли китайский поставщик маркировать сырье для обуви? С чего начать маркировку производителю обуви? На эти и другие вопросы мы ответили вместе с экспертами Честного ЗНАКа.

Я производитель, как я должен маркировать обувь?

Зарегистрироваться в системе маркировки и прослеживаемости. Заказать коды маркировки в системе. Сформировать средства идентификации с кодами (этикетки). Нанести на товар средства идентификации с кодами (наклеить этикетки). Подать в систему маркировки сведения о вводе товаров в оборот. Подать в систему маркировки сведения о передаче маркированного товара другому участнику оборота.

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Что делать мелким дизайнерам и хенд-мейдерам, которые шьют работы дома? Они обязаны маркировать их?

Дизайнер обязан самостоятельно промаркировать свои работы, если:

Эта продукция попадает в перечень товаров из распоряжения № 792-р.

И при этом дизайнер продает ее как юрлицо или ИП.

Если дизайнер выступает как физлицо и сдает товары в магазин, например, по договору комиссии, маркировать товар должен магазин.

Что делать с закупкой сырья из Китая? Мы получаем текстиль для дальнейшего производства обуви. Китайский производитель должен маркировать это сырье или нет? А мы должны маркировать производимую обувь?

Все зависит от того, есть ли товары в распоряжении № 792-р. Если закупаемое сырье там есть, китайский поставщик должен его промаркировать. Если там есть ваша обувь — вы обязаны промаркировать ее самостоятельно.

Я покупаю чистые футболки оптом, потом наношу на них принты и продаю через интернет. Кто будет их маркировать: я или производитель?

Проверьте по списку товаров в распоряжении № 792-р, надо ли маркировать футболки, которые вы покупаете. Если они есть в списке, маркировать их должен производитель — он должен присвоить код GTIN и описать атрибутивный состав сведений о товаре.

После нанесения принта на футболки меняется описание атрибутивного состава, а значит — нужен новый GTIN. При изменении GTIN понадобится перемаркировать товар с новым GTIN. Это вы должны будете сделать уже самостоятельно. Обязательная маркировка одежды стартует 1 января 2021: к этому моменту у вас все должно быть готово, чтобы работать по этим правилам.

Как ателье работают с маркировкой? Нужно ли нам маркировать обувь, если мы ее сшили на заказ?

Если вы шьете обувь по договору услуг с клиентом, маркировать ее вам не нужно.