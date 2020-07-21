Онлайн-бум. Какие товары продавать в интернете: ТОП 2020

Самоизоляция вызвала ошеломительный спрос на товары, которые можно купить онлайн. Покупатели старались не посещать обычные продуктовые магазины, а торговые центры вообще остановили работу, поэтому некоторые покупки пришлось вынужденно делать по интернету.

Зато это принесло несомненную пользу онлайн-магазинам — клиенты, наконец, поняли что это удобно и выгодно. Расскажем, что же пользуется особенной популярностью и какие товары продавать в интернете в 2020 году.

Что в ТОПе?

По данным аналитиков, россияне стали больше обращаться к отечественным площадкам и маркетплейсам в качестве альтернативы зарубежным. Правда, это скорее временное явление и продажи тех же китайских сервисов скоро восстановятся. Но пока есть время — нужно укрепить позицию на рынке. Для этого предложите покупателям самые востребованные товары:

Продукты. Во время карантина путь от дома до магазина казался подвигом, заказ доставки на дом стал выходом для многих семей. В тот момент, когда выручки оффлайн-магазинов, даже крупных сетей, падали, онлайн-продажи возросли на 85%. Конечно со снятием ограничений покупатели возвращаются к привычным покупкам, но интернет-продажи продуктов все равно будут на высокой позиции списка.

Одежда и обувь . Удивительно и неожиданно, но спрос на эти товары во время карантина вырос. Анализ рынка предполагает, что тенденция сохранится — многие клиенты оценили возможность не только доставки, но и примерки на дому (хотя некоторое время и был запрет на это из-за пандемии, но многие сервисы предлагали возможность возврата товара, если он не подойдет, например, по размеру).

Косметика и средства ухода . Пока сидишь дома все равно приходится ухаживать за собой, мыть голову, делать эпиляцию и т.д. Где взять все необходимое, если в ближайшем к дому магазине из косметики только зубная паста? Правильно — заказать на сайте. И раньше можно было это делать, но теперь появилась экстренная необходимость.

В апреле продажи косметики онлайн стали больше на 30%, при этом средняя стоимость покупки стала немного ниже. Это значит, что все-таки покупатели проявляли экономию и выбирали менее дорогие товары, чем обычно.

Лекарства . Госудума решила, что в сложившихся условиях можно поменять правила и разрешить торговлю лекарствами онлайн. Это востребованная категория товаров, которые выгодно продавать онлайн в 2020 году, главное соблюсти установленные ограничения : у интернет-магазина должна быть лицензия, собственник или сотрудник должен иметь соответствующее образование (медицинское или фармацевтическое) и опыт работы от 3-х лет.

Это ТОП-4 товаров, которые будут активно продаваться в онлайне в этом году.

Что еще пользуется спросом:

Смартфоны, планшеты, различные гаджеты и комплектующие для компьютеров. Они безусловно всегда востребованы покупателями. В первую очередь, потому что это «молодежные» товары. Те, кто проводят в интернете много времени, скорее всего и необходимые покупки делают там же.

Бытовая техника . Также занимает лидирующие позиции в продажах.

Хозяйственные товары, посуда . Эта категория относится к товарам, постоянно пользующимся спросом. Если в вашем ассортименте нет этой продукции ее можно добавить или создать отдельный специализированный интернет-магазин.

Запчасти и аксессуары для автомобилей . Ниша, которую всегда можно занять или потеснить конкурентов. Благодаря разнообразию производителей, наличию различных каналов поставки и целевой аудитории. Можно заниматься только отечественными или, наоборот, зарубежными авто, или комбинировать.

Интим-товары . Онлайн-продажи таких товаров всегда высокие, ведь покупатели часто предпочитают сохранить анонимность или стесняются посещать оффлайн-магазины.

Корма и другие товары для животных . В цифрах — объем продаж кормов в онлайне превысил 11 млрд. рублей и не останавливается на этом.

Вы выбрали товар, который хотите продать. Теперь нужно решить, как сделать это быстро и с минимальными рисками.

Как организовать работу интернет-магазина. Чек-лист

Начинать новое иногда страшновато — получиться или нет? Но мы вас поддержим и расскажем, как организовать работу и грамотно проанализировать все стадии продаж.

1) Выберите канал продаж. Вы можете торговать, используя собственный сайт или создать новый на движке-конструкторе (он позволяет создать сайт самостоятельно без знания программирования на основе готовых шаблонов), работать с маркетплейсом или соцсетями.

В любом случае нужно сначала сравнить основные характеристики разных каналов для выбора. Вот, что рекомендует МойСклад:

Если есть возможность — используйте разные направления, так и охват аудитории будет больше. Сложность — как следить за всеми каналами сбыта, ведь одновременно могут приходить заказы на сайт, маркетплейс или, допустим, Вконтакте. Чтобы собирать и обрабатывать информацию обо всех заявках в одном месте, используйте МойСклад. Так вы не пропустите ни одного заказа и увидите как изменяется его статус по мере обработки.

2) Следите за конкурентами. Для этого не нужно нанимать частного детектива или тайных покупателей. Достаточно мониторить цены, отслеживая, что происходит на рынке, какие скидки и акции предлагают.

Увидеть цены в режиме реального времени в виде простого понятного отчета это идеальное решение. Именно так в МоемСкладе устроен мониторинг — вы указываете товар и смотрите как обстоят дела, при необходимости корректируете ценовую политику.

Поставив цену ниже рыночной, вы привлечете покупателя, даже если в ассортименте не самые популярные товары.

3) Стройте воронки продаж. Что это такое — модель, наглядно показывающая как происходит путь покупателя от обращения (перехода по ссылке, звонка и т.д.) к реальной покупке. Позволяет определить слабое место и понять на каком этапе покупатель «отваливается» и вы теряете деньги.

В МоемСкладе можно анализировать все этапы. Кроме того, вы сможете увидеть время, проведенное заказом или клиентом в определенном статусе.

4) Корректируйте ассортимент. Избавляйтесь от товара, лежащего «мертвым грузом». Благодаря мониторингу вы быстро увидите, когда цены начнут падать, а значит товар теряет популярность. Чтобы не прогадать — распродайте остатки и больше его не закупайте. В ассортименте оставляйте то, что продавать выгодно.

5) Не анализируйте все и сразу. Не гонитесь за всеми показателями, смотрите только те отчеты, которые включают ключевую для вас информацию. К примеру, в МоемСкладе при расчете рентабельности сразу становится понятно, что приносит прибыль, а что залежалось на складе. Возможно стоит устроить распродажу или создать комплекты товаров — «купите крем для рук — зубная щетка в подарок». Кроме того, МойСклад подскажет на сколько можно скинуть цену и не уйти в убыток.

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Установка сценария . Например, после поступления оплаты по заказу его статус изменится, товары будут зарезервированы, появится задача подготовить заказ и отправить его клиенту. Все это произойдет автоматически, без вашего участия.

Задачи сотрудникам. Тоже настраиваются автоматически — после отправки счета, например, сервис напомнит менеджеру проконтролировать оплату и отправить документы.

Дополнительные решения . Захотите подключить рассылку (на е-майл или смс), службу доставки, автодозвон — без проблем.

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