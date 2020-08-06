Готовь сани (силы и нервы) летом. Как не попасть под вторую волну пандемии и сохранить бизнес

Минпромторг готовится ко второй волне пандемии. Нет, каких-то конкретных эпидемиологических прогнозов никто не делает, но оптимизм-оптимизмом, а малый бизнес получил сильный удар в период карантина, поэтому стоит учесть — перестраховка необходима, надо подготовится к любым вариантам развития событий.

От чего нас спасает Министерство торговли?

Во-первых, учитывая полученный опыт, оно собирается выработать такой механизм работы предприятий, чтобы позволить им продолжать работу даже в период всплеска заболевания. Конечно при этом должны соблюдаться все санитарно-эпидемиологические нормы.

Во-вторых, несмотря на пошатнувшийся ресторанный бизнес (более всего досталось именно ему, т.к предприятиям общепита разрешили работать одними из последних), министерство надеется избежать массового банкротства предпринимателей.

Мы тоже надеемся на лучшее, но считаем, что необходимо заранее организовать работу без надежды на помощь государства. Она, как известно, постоянством и размахом не отличается.

Итак, что можно сделать для подготовки к кризисному периоду:

Пересмотреть расходы и оптимизировать их. Ищите выгодных поставщиков: после кризиса многие снижают цены, предлагают бонусы, ведь нужно вернуться к прежним объемам продаж. Постарайтесь найти несколько каналов поставки и разбавить зарубежных поставщиков отечественными. В случае очередного закрытия границ поставку внутри страны организовать будет проще.

Перевести документооборот в электронный вид. Откажитесь максимально от бумажных документов, их отправка и передача из рук в руки в буквальном смысле будет затруднительна. Почта России не работала некоторое время, курьерам приходилось нелегко — клиенты не открывали двери, а просили оставлять заказы на площадке перед ней или даже отказывались от покупок на время самоизоляции.

Использовать разные варианты платежей. Примечательно, что многие продавцы уже используют онлайн-кассы, но при этом не хотят ставить эквайринговые терминалы, не принимают платежи в интернет-магазине с электронных кошельков. Так теряется часть клиентов. Не имея возможности оплатить, они отправляются в другой магазин.

Экономия на эквайринге или комиссии платежных систем в этом случае сомнительная — теряете вы много больше.

Переходить в онлайн-формат торговли . Сейчас это действительно очень выгодно. Многие покупатели за время самоизоляции привыкли к удобству заказа через интернет и продолжают удаленно покупать товары. Причем покупают все: от продуктов до бытовой техники и мебели. Мы об этом писали совсем недавно.

писали Расширить ассортимент . Сделайте это в рамках своей специализации. Например, если вы продаете российскую косметику, добавьте еще и европейские бренды — из экологически чистых линеек или корейские кремы и маски, то что сейчас очень популярно. Или продавайте аксессуары — бижутерию, косметички, пилки, спонжи. Так покупатель сможет купить именно у вас все необходимое для красоты и ухода, а вы — увеличите средний чек продажи.

Не зацикливаться на одном канале продаж. Если вы уже в интернете, но продаж мало, есть две причины: плохо организована рекламная кампания или отсутствует ваша целевая аудитория .Например, искать покупателей на мебель в TikTok вероятно не стоит, как и предлагать в Одноклассниках брендовые кроссовки. Как вариант — выход на маркетплейс: там и аудитория широкая, и рекламы почти не нужно — площадка все за вас уже сделала.

Использовать современные технологии. Есть ли у вас есть время, чтобы самостоятельно принимать и обрабатывать заказы, следить за платежами, общаться с покупателями? Вряд ли! Значит нужно нужен инструмент, который будет делать это за вас.

Сервис МойСклад помогает собрать и проанализировать данные по всем каналам продаж: интернет- и розничного магазина, маркетплейса, соцсетей, автоматизировать учет товара и все однотипные операции. Пользоваться сервисом можно не только с компьютера, но и через мобильные приложения.

Итак, вы запустили онлайн-продажи, все настроили и автоматизировали. Пошел поток заказов, и вы с ними с трудом справляетесь. Приходится нанять сотрудников. Давайте разберемся, какие трудности вас могут поджидать.

Кнут или пряник?

Нужно сделать так, чтобы все стояло на потоке, а вам оставалось только контролировать. Рассмотрим основные проблемы, которые возникают у сотрудников в процессе работы:

Персонал путается в заказах, несвоевременно пополняет складские запасы, не знает остатки на складе . Чтобы это исправить, достаточно начать пользоваться учетной системой, заводить и продавать весь товар только через нее. Попробуйте МойСклад бесплатно.

Попробуйте МойСклад Инвентаризация затягивается: работники ночами пересчитывают товар, параллельно происходят отгрузки. Слишком много трудозатрат. Инвентаризацию тоже можно сделать автоматической — с помощью связки учетной программы и терминала сбора данных. Просканируйте терминалом штрихкоды товаров на складе: МойСклад автоматически проверит расхождения и выдаст инвентаризационную опись и документ с расчетным количеством.

МойСклад В потоке заказов теряются важные события . Запасы на складе кончаются, а менеджер этого не заметил и вы это пропустили — придется покупать товары срочно и, возможно, не у регулярного поставщика, ведь покупатель уже ждет свою доставку. Настройте автоматические уведомления — МойСклад сообщит вам о необходимости пополнить запасы, просрочке оплаты счета и других важных моментах. Уведомления придут туда, где вам удобно будет их увидеть: на смартфон в виде пуша, сообщением на почту или напоминанием в самом сервисе.

МойСклад Удаленных сотрудников трудно контролировать . Часто работник считает, что раз вы где-то далеко, то не сможете проверить, как он выполняет свои обязанности, поэтому нужен эффективный метод контроля. В МоемСкладе можно ставить задачи сотрудникам и отслеживать их исполнение. Вам не придется долго что-то обсуждать по телефону или в мессенджерах: вся информация доступна на едином экране в связке с задачами.

МоемСкладе Разные сервисы для торговли : интернет-магазином вы управляете в одном сервисе, учет ведете — в другом, доставку заказываете — в третьем, чаты с сотрудниками еще в каком-то. Несколько открытых окон — и управлять процессами трудно, сотрудники тоже соответственно коммуницируют в каждом отдельном сервисе. МойСклад в режиме одного окна позволяет следить и за продажами по всем каналам, и за складом, и за сотрудниками.

В МоемСкладе — более ста интеграций с самыми популярными решениями для торговли: платформами для интернет-магазинов (1С:Битрикс, InSales, Tilda и др), ККТ (АТОЛ. Штрих-М, Эвотор и др.), службами доставки (Boxberry, СДЭК и др), маркетплейсами (Ozon, Wildberries, Беру, AliExpress) и другими сервисами.

Надеемся, что Россию все-таки не затронет вторая волна пандемии.

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