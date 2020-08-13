Маркировка обуви после 1 августа. Разбираем пять важных вопросов

Уже через три недели заканчивается последний этап перехода на обязательную маркировку обуви. К 1 сентября вся обувь должна быть промаркирована. Что происходит сейчас и что делать с остатками, изготовленными или закупленными без кодов и до сих пор не промаркированными? МойСклад разбирается в этой теме вместе с экспертами Честного ЗНАКА.
Что изменилось на последнем этапе перехода — между 1 августа и 1 сентября?
Изменился порядок маркировки обувных остатков. Ими считается обувь, произведенная или закупленная до 1 июля. Все, что изготовлено или приобретено после 01.07.2020, должно быть промаркировано сразу же — еще производителем.
Напомним, как получить коды на обувь: нужно передать в систему Честный ЗНАК набор характеристик каждой пары. До 1 августа для остатков обуви достаточно было всего 4 параметров. Но после 1 августа остатки приходится описывать уже по полной схеме:
- модель производителя,
- страна производства,
- код ТНВЭД ЕАЭС,
- вид обуви,
- вид материала верха обуви,
- вид материала подкладки,
- вид материала низа обуви,
- торговая марка,
- ИНН производителя или импортера,
- цвет,
- размер,
- название товара на этикетке.
Коды для остатков — платные или бесплатные?
Сейчас все коды маркировки — платные. Каждый стоит 50 копеек без учета НДС.
У нас большая партия остатков, закупленных до 1 июля. Что с ними делать, если мы не успеем промаркировать все до 1 сентября?
Важно успевать: 1 сентября — окончательный срок. По закону о маркировке обуви (постановление Правительства РФ № 860), промаркировать остатки нужно строго до этого дня. Сделать это позже будет невозможно, и легализовать такую обувь вы не сможете уже никак.
Уложиться в срок поможет учетная программа с поддержкой маркировки: например, в МоемСкладе все операции с кодами, в том числе их заказ и получение, доступны бесплатно на всех тарифах. Вы сможете быстро промаркировать даже большую партию.
Существует ли сейчас хоть какой-то способ описать обувь по сокращенной схеме?
Допустим, у нас есть уважительная причина, по которой мы не успели это сделать до 1 августа: помешала пандемия.
Такого способа нет. Сокращенное описание обуви сейчас технически невозможно, вы не сможете даже открыть это окно в Честном ЗНАКе. Но это не значит, что с вашими остатками ничего нельзя сделать. У вас есть еще 3 недели, чтобы описать их по полной схеме и получить коды.
Обратите внимание, что к 1 сентября важно не просто заказать и получить коды маркировки, но и успеть нанести их на товар. Даже хранение и перевозка непромаркированной обуви после 01.09.2020 будет считаться нарушением.
Мы закупили обувь до 1 июля у зарубежного поставщика, из-за карантина и закрытия границ по состоянию на 1 августа обувь еще в пути. Пройдет ли она таможню? Сможем ли мы ее промаркировать в России, и как? А если обувь задержалась на таможне?
ФТС не выпустит на внутренний рынок товар, ввезенный после 1 августа 2020. Промаркировать обувь вы сможете на таможенном складе.