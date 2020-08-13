Маркировка обуви после 1 августа. Разбираем пять важных вопросов

Уже через три недели заканчивается последний этап перехода на обязательную маркировку обуви. К 1 сентября вся обувь должна быть промаркирована. Что происходит сейчас и что делать с остатками, изготовленными или закупленными без кодов и до сих пор не промаркированными? МойСклад разбирается в этой теме вместе с экспертами Честного ЗНАКА.

Что изменилось на последнем этапе перехода — между 1 августа и 1 сентября?

Изменился порядок маркировки обувных остатков. Ими считается обувь, произведенная или закупленная до 1 июля. Все, что изготовлено или приобретено после 01.07.2020, должно быть промаркировано сразу же — еще производителем.

Напомним, как получить коды на обувь: нужно передать в систему Честный ЗНАК набор характеристик каждой пары. До 1 августа для остатков обуви достаточно было всего 4 параметров. Но после 1 августа остатки приходится описывать уже по полной схеме:

модель производителя,

страна производства,

код ТНВЭД ЕАЭС,

вид обуви,

вид материала верха обуви,

вид материала подкладки,

вид материала низа обуви,

торговая марка,

ИНН производителя или импортера,

цвет,

размер,

название товара на этикетке.

Коды для остатков — платные или бесплатные?

Сейчас все коды маркировки — платные. Каждый стоит 50 копеек без учета НДС.

У нас большая партия остатков, закупленных до 1 июля. Что с ними делать, если мы не успеем промаркировать все до 1 сентября?

Важно успевать: 1 сентября — окончательный срок. По закону о маркировке обуви (постановление Правительства РФ № 860), промаркировать остатки нужно строго до этого дня. Сделать это позже будет невозможно, и легализовать такую обувь вы не сможете уже никак.

Уложиться в срок поможет учетная программа с поддержкой маркировки: например, в МоемСкладе все операции с кодами, в том числе их заказ и получение, доступны бесплатно на всех тарифах. Вы сможете быстро промаркировать даже большую партию.

Существует ли сейчас хоть какой-то способ описать обувь по сокращенной схеме?

Допустим, у нас есть уважительная причина, по которой мы не успели это сделать до 1 августа: помешала пандемия.

Такого способа нет. Сокращенное описание обуви сейчас технически невозможно, вы не сможете даже открыть это окно в Честном ЗНАКе. Но это не значит, что с вашими остатками ничего нельзя сделать. У вас есть еще 3 недели, чтобы описать их по полной схеме и получить коды.

Обратите внимание, что к 1 сентября важно не просто заказать и получить коды маркировки, но и успеть нанести их на товар. Даже хранение и перевозка непромаркированной обуви после 01.09.2020 будет считаться нарушением.

Мы закупили обувь до 1 июля у зарубежного поставщика, из-за карантина и закрытия границ по состоянию на 1 августа обувь еще в пути. Пройдет ли она таможню? Сможем ли мы ее промаркировать в России, и как? А если обувь задержалась на таможне?

ФТС не выпустит на внутренний рынок товар, ввезенный после 1 августа 2020. Промаркировать обувь вы сможете на таможенном складе.