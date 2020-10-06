Новые правила для онлайн-касс ИП: наименование товара в чеке

Пока название товара в чеке в обязательном порядке указывают налогоплательщики на ОСНО и те, кто торгует подакцизными товарами. Изменения вступают в силу с 1 февраля 2021 года — с этой даты ИП на ПСН, УСН и ЕСХН должны указывать наименование в чеке онлайн-кассы в обязательном порядке. В списке еще должен быть ЕНВД, но видимо ему до 1 февраля не дожить.

И не спешите откладывать — кажется, что время еще есть, но это очень обманчивое впечатление. Лучше начать заранее готовится к переменам, чем в последний момент метаться между настройкой кассы и складом с кучей товара. Тем более за отсутствие нового реквизита и ошибки в чеке будут назначаться штрафы.

Разве недостаточно написать «товар»?

Согласитесь, чеки, в которых расписано, что именно ты приобрел в магазине выглядят намного удобнее, чем чеки с надписями «продукты» или «косметика» без расшифровки? С точки зрения продавца подробные наименования означают, что учет ведется более точно и продажи легче анализировать. Да и выбора, собственно, теперь не будет.

Какие требования существуют к наименованию товара в чеке:

Название товара должно быть конкретизированным (хотя четкие требования по этому пункту отсутствуют). Например, не «вафли», а «вафли Венские»;

Длина названия не должна превышать 128 символов вместе с пробелами. Придется сократить слишком длинные наименования (только отнеситесь к сокращением с вниманием, иначе комические фото в сети вам обеспечены).

Какие еще реквизиты должен обязательно содержать чек:

ФИО ИП — продавца (или наименование организации) порядковый номер чека ИНН систему налогообложения признак, сумму и форму расчета номер фискального накопителя фискальный признак QR-код код товара (для маркированных товаров) регистрационный номер онлайн-кассы и другие.

Номенклатура

Теоретически можно добавлять номенклатуру в чеки вручную. Но даже с небольшим списком товаров делать это неудобно, а если номенклатура в сотни и тысячи позиций? Тем более не исключены ошибки, а если руками вносить наименование при продаже, то покупателю придется долго ждать.

Намного проще использовать бесплатное приложение МойСклад. Программа не только поддерживает учет номенклатуры и требования 54-ФЗ, но и совместима со всеми популярными онлайн-кассами.

Бесплатно?! Да, подключившись буквально за пару кликов, вы уже можете начинать работу — управлять товарами и ценами, вносить товары в систему по штрихкоду. К сервису просто подключить сканер и терминал для приема оплат картами.

МойСклад — полноценная товароучетная система. Один раз заносите в нее информацию о товаре и остатках и она автоматически загружается в Кассу МойСклад. Если не хочется заниматься этим вручную, можно использовать сканер. Названия заполнятся автоматически из справочника штрих-кодов.

Что делать, если при расчете количество товара неизвестно?

Для этого придумали чек с признаком «Аванс», он пробивается на сумму оплаты. Когда уже известно точное количество (и наименование) товара пробивается второй чек с признаком «Полный расчет».

Какие штрафы предусмотрены за отсутствие в чеке наименования?

Пока ИП вправе не указывать наименование и за его отсутствие оштрафовать не могут, но с февраля 2021 года, когда такая обязанность появится, могут назначить штраф по п. 3. ст. 14.5 КоАП:

на должностное лицо — до 3000 рублей;

на ИП или организацию — до 10 000 рублей.

При этом чек, распечатанный с нарушением, будет считаться недействительным.

И самозанятым ИП тоже нужно пробивать чек с наименованием?

Плательщики НПД не используют в работе онлайн-кассу, чеки они формируют в приложении «Мой налог», где количество реквизитов очень ограниченное. Наименование товара или услуги там тоже присутствует, но особых требований к нему не предъявляется.

Для выполнения новых требований нужно специальное оборудование?

Онлайн-кассы используются уже большинством предпринимателей, в следующем году те, кто пока может работать без них, утратят это право. Поэтому главное — иметь оналйн-кассу и программу для работы с ней.

МойСклад знает, что ИП и так несут большие затраты в бизнесе, поэтому программа Касса МойСклад полностью бесплатна. Просто скачайте ее и начните сразу работать.

Для тех, кто работает с маркированными товарами (а к 2024 году промаркируют в России буквально все товары), Касса МойСклад также подойдет. Вы можете принимать маркированную продукцию, занести остатки и торговать этими товарами.

Готовьтесь к нововведениям заранее: пора заняться настройкой оборудования и приведением в порядок номенклатуры.