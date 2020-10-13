15 октября бесплатный вебинар по маркировке-2020: одежда, текстиль, фототехника, духи и шины

В 2020 году уже множество товаров попадает под обязательную маркировку. Из последних в эту категорию вошла парфюмерия и фототехника. В ближайшем будущем, с 1 ноября — шины и покрышки. И совсем немного остается до маркировки одежды, белья и других изделий легпрома, а также молочных продуктов и воды. Без знаков маркировки товары нельзя не только продавать, но даже хранить и транспортировать.

На этом правила работы с маркированными товарами не заканчиваются:

их покупка должна отражаться исключительно с применением ЭДО;

а продажа — с применением специального оборудования и ПО.

Чтобы помочь вам разобраться в нюансах маркировки, МойСклад совместно с Честным ЗНАКом и OFD.ru проводят бесплатный вебинар.

Мы расскажем:

как правильно вести покупку и продажу маркированных товаров и что делать с их остатками на складах;

как работать интернет-магазину, с маркетплейсами, как организовывать доставку.

Кроме того, в программе вебинара: оборудование, ЭДО, бесплатные решения от МоегоСклада для работы с маркированными товарами, штрафы и ответственность, выявление нарушений и ответы на ваши вопросы.

Покажем демо о подключении к системе ЧЗ, продаже, возврату товаров при работе с онлайн-кассой, обмене документами через ЭДО и верификации кодов маркировки.

Партнер вебинара Система Честный ЗНАК

Единая национальная система цифровой маркировки и прослеживания товаров Честный ЗНАК создана с целью сделать рынок страны транспарентным и создать полноценную систему гарантии подлинности товаров.