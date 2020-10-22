Что? Где? Когда? Маркировка текстиля 2021

Рановато начали, скажете. Просто мы не привыкли ждать до последнего момента. Раз маркировка — неизбежная необходимость, то нужно заняться подготовкой к ней заранее. Тем более, что с 1 января 2021 года производители, продавцы и импортеры, которые попытаются торговать немаркированным бельем, получат серьезные штрафы.

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Что надо маркировать?

Постельное, столовое, туалетное и кухонное белье.

Маркировка нужна почти для всех видов белья, исключая нижнее.

В Распоряжении Правительства РФ № 792-р есть соответствующий перечень товаров с кодами ОКПД 2 13.92.13 и 13.92.14.

Имейте в виду, что при маркировке постельного белья учитываются сведения о таких парметрах как:

размер;

модель;

товарный знак;

вид товара;

страна-производитель;

цвет.

Получается, что если вы изготавливаете или продаете, например, простыни, пододеяльники и наволочки и они отличаются хоть одним параметром, придется для каждого типа товара заказывать отдельные коды маркировки.

Как маркировать белье?

Начинается все с производителя. Он заказывает коды в системе Честный ЗНАК, соблюдая указанные выше правила. Промаркированы могут быть как комплекты, так и отдельные виды продукции (например, пододеяльник).

При продаже производителем партии товара, он обязан сформировать УПД (универсальный передаточный документ) и направить его в электронном (исключительно) виде покупателю.

Покупатель сверяет коды продукции в УПД с кодами на товаре, подписывает УПД в системе электронного документооборота.

Если покупатель — оптовик и продает затем приобретенный товар партиями розничным продавцам, то процесс повторяется: он выставляет УПД, документ проверяется, подписывается и т.д. Так обеспечивается контроль за товарами на всем пути их перемещения до конечного потребителя.

15 октября мы проводили вебинар «Маркировка-2020: одежда, текстиль, фото, парфюмерия и шины». Кроме экспертов от МоегоСклада на нем выступили также представители Честного ЗНАКа и OFD.ru.

Мы уже упомянули, что продавать белье можно как в виде отдельных изделий, так и комплектом. Если комплект собрал производитель, то он имеет один код маркировки.

Но если комплектовать отдельные текстильные товары в набор решил продавец магазина, например, чтобы провести акцию «Три по цене двух», то в наборе каждый товар будет иметь собственный код маркировки.

При этом до продажи продавец вводит в систему маркировки данные:

свой ИНН;

код набора;

перечень кодов, входящих в набор товаров.

В какие сроки нужно промаркировать текстиль?

На самом деле маркировка товаров легпрома ведется уже более года — с 27 июня 2019-го.

В течение 5-ти месяцев она носила добровольный характер, а с 1 декабря 2019 года стала обязательной.

Таак! Но вы же говорили, что обязательной маркировка станет с 1 января 2021 года. Что тут не так?

Нет, все верно. Просто сейчас идет переходный период, производители и продавцы вникают в систему маркировки, получают коды, маркируют товары на складах.

Как выглядят коды для маркировки текстиля, какую информацию включают?

Как и для другой маркируемой продукции, для белья нужно использовать 2D-штрихкоды DataMatrix. Код наносят на этикетку, упаковку или ярлык.

Что содержит код маркировки:

индивидуальный серийный номер изделия (13 знаков);

код товара GTIN (14 цифр);

ключ проверки (4 символа);

проверочный код (44 символа).

Чтобы распознать информацию, зашифрованную в коде, используется 2D-сканер или терминал сбора данных (ТСД).

Маркировка остатков постельного белья проводится упрощенным способом. В кодах таких товаров достаточно указать:

страну-производителя; код и товарный знак; два символа номенклатуры; возрастную категорию.

Каких-то ограничений упрощенные коды не имеют, срок их действия не ограничен.

Для столового белья действуют аналогичные правила. Но запись в классификаторе содержит 15 уточняющих кодов. Это значит, что специальным образом маркировать нужно трикотажное столовое белье, созданное машинным или ручным вязанием, белье из х/б пряжи и химических нитей.

В категорию туалетного белья попали, кроме таких товаров как пляжные полотенца и купальные простыни, еще и перчатки.

Подробная информация о правилах маркировки всех видов текстиля и методические рекомендации содержатся в Постановлении Правительства № 1956.

С чего начать?

Начинать маркировку лучше уже сейчас. Особенно если у вас разнообразная номенклатура товаров. В последние дни года, вам,возможно, будет некогда, да и требуется время для организации работы с маркированными товарами.

Для этого необходимо:

получить усиленную электронную подпись, без нее нельзя вести электронный документооборот и отправлять УПД;

приобрести онлайн-кассу, зарегистрировать ее в налоговой и начать использовать;

подключиться к системе ЭДО;

зарегистрироваться в Честном ЗНАКе.

Чтобы сверять коды, вносить товары в систему складского учета, отмечать выбывающий при продаже товар потребуется сканер, с его помощью процесс пойдет намного быстрее. Пригодится сканер и при возврате товара покупателем — легко будет сверить код на упаковке или ярлыке с тем, что есть в системе. Вдруг вам пытаются «вернуть» вовсе не ваш товар?

Не забудьте про складские остатки. Если товар куплен до 1 января 2021 года и вы не успеете его продать к этой дате, то нанести на него коды можно до 1 февраля 2021 года. Но это исключение.

Если не выполнить условия — оштрафуют?

Штрафы есть и не маленькие.

ИП-производитель, который не нанес маркировку на свою продукцию получит штраф от 5000 до 10 000 рублей. А организация — до 100 000 рублей.

За продажу, перевозку или хранение товаров без кодов маркировки физические лица заплатят от 2000 до 4000 рублей, ИП и организации — до 10 000 рублей.

И это если не принести бюджету крупного ущерба. Особо крупным ущербом считается стоимость немаркированных товаров в обороте от 1,5 млн рублей. За такое нарушение грозит не только штраф, но и конфискация товара, принудительные работы или лишение свободы на три года.