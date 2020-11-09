Обзор писем Минфина и ФНС в 2020 году: онлайн-кассы

Минфин и ФНС регулярно разъясняют порядок применения ККТ, но вопросов по этой теме у налогоплательщиков все равно меньше не становится, и они продолжают их адресовать фискалам. В этом посте мы сделали обзор разъясняющих писем про онлайн-кассы.
Продажа через агента
Письмо Минфина № 03-01-15/44636 от 27.05.2020.
В случае применения ККТ агентом дополнительное применение ККТ поставщиком товаров не требуется.
Подарки покупателям
Письмо ФНС № АБ-4-20/11542 от 16.07.2020.
Подарок подарку рознь. В общем случае безвозмездная передача товаров, работ, услуг не подпадает под термин «расчеты» в понимании 54-ФЗ и не требует применения ККТ.
Однако в случае, если условием получения «подарка» является приобретение товара, например, на определенную сумму или в определенном количестве, то это уже не дарение. У покупателя возникает встречное обязательство, а значит, надо применять ККТ.
Бесплатная кассовая программа для любого устройства
Продажа товара с отсрочкой платежа
Письмо ФНС № ВД-4-20/12469@ от 04.08.2020.
При реализации товаров с отсрочкой платежа необходимо сформировать кассовый чек с признаком способа расчета «Частичная оплата предмета расчета в момент его передачи с последующей оплатой в кредит» или «Передача предмета расчета без его оплаты в момент его передачи с последующей оплатой в кредит».
При конечном расчете необходимо сформировать кассовый чек с признаком способа расчета «Оплата предмета расчета после его передачи с оплатой в кредит (оплата кредита)».
Проверки ККТ
Письмо ФНС № АБ-3-20/4178@ от 01.06.2020.
Просто так на основании жалобы покупателя налоговики не штрафуют владельцев ККТ. Чтобы доказать нарушения, налоговикам надо провести проверку.
Но согласно «коронавирусным поправкам» в законодательство до конца 2020 года проверки по ККТ не проводятся.
Кляузы от граждан по поводу нарушений 54-ФЗ со стороны владельцев ККТ налоговики принимают и обещают использовать эту информацию для проверок в 2021 году.
ИП без работников
Письмо Минфина № 03-01-15/27087 от 06.04.2020.
Письмо ФНС № АБ-4-20/6934@ от 24.04.2020.
ИП, не имеющий работников, с которыми заключены трудовые договоры, при выполнении работ, оказании услуг, а также при реализации товаров собственного производства вправе не применять ККТ до 01.07.2021.
Обратите внимание, что речь именно о трудовых договорах. Если ИП заключит, например, договор подряда с физлицом, то право на неприменение онлайн-кассы он не теряет.
Расчеты с самозанятыми
Письмо ФНС № АБ-3-20/5322@ от 20.07.2020.
Применять ли ККТ при безналичном поступлении денег от самозанятого или нет, зависит от его статуса.
Если плательщик НПД — это ИП, то ККТ не применяется. Если же клиент-самозанятый — просто физлицо (не ИП), то придется применять ККТ.
Маркированные товары в чеке ККТ
Письмо ФНС № АБ-4-20/2810@ от 18.02.2020.
При осуществлении расчетов с покупателем за товары, подлежащие обязательной маркировке, в кассовом чеке каждая товарная позиция указывается отдельно.
Работать с маркированными товарами легко!
Безнал от физлица
Письмо Минфина № 03-01-15/73999 от 24.08.2020.
Не позднее следующего дня после получения безналичной оплаты за товары (услуги) от физлица компания должна выбить чек.
Причем этот чек следует передать покупателю в электронном или бумажном виде.
Поэтому важно отслеживать выписки банка постоянно — как минимум получать их раз в день, чтобы контролировать поступления от физлиц и своевременно формировать чеки.
Не забудьте, что некоторые ИП забывают уведомить о том, что утратили свой статус. Это не значит, что при поступлении платежа от ИПшника надо проверять отправителя в базе ФНС. Тем не менее, обязательно включите в договор пункт о том, что ИП обязан своевременно сообщить о смене статуса, и санкции за несвоевременное уведомление пропишите (хотя бы для острастки).