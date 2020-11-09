Обзор писем Минфина и ФНС в 2020 году: онлайн-кассы

Минфин и ФНС регулярно разъясняют порядок применения ККТ, но вопросов по этой теме у налогоплательщиков все равно меньше не становится, и они продолжают их адресовать фискалам. В этом посте мы сделали обзор разъясняющих писем про онлайн-кассы.

Продажа через агента

Письмо Минфина № 03-01-15/44636 от 27.05.2020.

В случае применения ККТ агентом дополнительное применение ККТ поставщиком товаров не требуется.

Подарки покупателям

Письмо ФНС № АБ-4-20/11542 от 16.07.2020.

Подарок подарку рознь. В общем случае безвозмездная передача товаров, работ, услуг не подпадает под термин «расчеты» в понимании 54-ФЗ и не требует применения ККТ.

Однако в случае, если условием получения «подарка» является приобретение товара, например, на определенную сумму или в определенном количестве, то это уже не дарение. У покупателя возникает встречное обязательство, а значит, надо применять ККТ.

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Продажа товара с отсрочкой платежа

Письмо ФНС № ВД-4-20/12469@ от 04.08.2020.

При реализации товаров с отсрочкой платежа необходимо сформировать кассовый чек с признаком способа расчета «Частичная оплата предмета расчета в момент его передачи с последующей оплатой в кредит» или «Передача предмета расчета без его оплаты в момент его передачи с последующей оплатой в кредит».

При конечном расчете необходимо сформировать кассовый чек с признаком способа расчета «Оплата предмета расчета после его передачи с оплатой в кредит (оплата кредита)».

Проверки ККТ

Письмо ФНС № АБ-3-20/4178@ от 01.06.2020.

Просто так на основании жалобы покупателя налоговики не штрафуют владельцев ККТ. Чтобы доказать нарушения, налоговикам надо провести проверку.

Но согласно «коронавирусным поправкам» в законодательство до конца 2020 года проверки по ККТ не проводятся.

Кляузы от граждан по поводу нарушений 54-ФЗ со стороны владельцев ККТ налоговики принимают и обещают использовать эту информацию для проверок в 2021 году.

ИП без работников

Письмо Минфина № 03-01-15/27087 от 06.04.2020.

Письмо ФНС № АБ-4-20/6934@ от 24.04.2020.

ИП, не имеющий работников, с которыми заключены трудовые договоры, при выполнении работ, оказании услуг, а также при реализации товаров собственного производства вправе не применять ККТ до 01.07.2021.

Обратите внимание, что речь именно о трудовых договорах. Если ИП заключит, например, договор подряда с физлицом, то право на неприменение онлайн-кассы он не теряет.

Расчеты с самозанятыми

Письмо ФНС № АБ-3-20/5322@ от 20.07.2020.

Применять ли ККТ при безналичном поступлении денег от самозанятого или нет, зависит от его статуса.

Если плательщик НПД — это ИП, то ККТ не применяется. Если же клиент-самозанятый — просто физлицо (не ИП), то придется применять ККТ.

Маркированные товары в чеке ККТ

Письмо ФНС № АБ-4-20/2810@ от 18.02.2020.

При осуществлении расчетов с покупателем за товары, подлежащие обязательной маркировке, в кассовом чеке каждая товарная позиция указывается отдельно.

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Безнал от физлица

Письмо Минфина № 03-01-15/73999 от 24.08.2020.

Не позднее следующего дня после получения безналичной оплаты за товары (услуги) от физлица компания должна выбить чек.

Причем этот чек следует передать покупателю в электронном или бумажном виде.

Поэтому важно отслеживать выписки банка постоянно — как минимум получать их раз в день, чтобы контролировать поступления от физлиц и своевременно формировать чеки.

Не забудьте, что некоторые ИП забывают уведомить о том, что утратили свой статус. Это не значит, что при поступлении платежа от ИПшника надо проверять отправителя в базе ФНС. Тем не менее, обязательно включите в договор пункт о том, что ИП обязан своевременно сообщить о смене статуса, и санкции за несвоевременное уведомление пропишите (хотя бы для острастки).