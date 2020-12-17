А вы ничего не забыли? С 1 января некоторыми товарами без маркировки торговать нельзя. Да, совсем!

В 2021 году без маркировки нельзя продавать одежду, белье и текстиль. Причем даже остатки товаров, которые куплены задолго до 1 января. Поэтому — ноги в руки и бегом маркироваться, дедлайн близко. Продавцы обуви уже в курсе, что может грозить за продажу немаркированных товаров — не только штрафы, но еще и конфискация. Чтобы вам все успеть МойСклад подготовил видеоинструкцию, сборник 200 ответов про маркировку и бонусом тестовую версию сервиса.

Торговле в следующем году повезло вдвойне — к отмене ЕНВД добавилась еще и маркировка. Это значит, что нужно:

подготовить персонал к новым процессам работы с товаром;

подключиться к системе Честный ЗНАК;

заказать, получить и распечатать коды;

промаркировать остатки;

ввести товар в оборот.

И на все про все — пара недель! Выполнить все операции вы можете при помощи сервиса МойСклад, а заодно организовать удобный складской учет, подключить онлайн кассу и много чего еще.

В помощь предпринимателям мы подробно разобрали каждый этап маркировки в видеоинструкции. Инструкция бесплатная! Как и обещали вместе с видео вы получите справочник (в нем есть и ответ на вопрос — какие именно товары нужно маркировать) и возможность протестировать сервис, тоже совершенно бесплатно.

Еще раз! Времени на маркировку остается очень мало (а впереди еще и праздники), после дня «Ч» ни хранить, ни перевозить, ни продавать, ни маркировать остатки будет нельзя!