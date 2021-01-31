Коварный 54-ФЗ: разбираем 5 актуальных вопросов по онлайн-кассам

Что меняется в реквизитах чека, действуют ли отсрочки по проверкам, кому пора подыскивать онлайн-кассу — ликбез для тех, кто так ничего и не понял.
С 1 февраля изменятся реквизиты чека, для ИП на патенте это актуально?
Да. Все предприниматели, которые применяют ПСН, УСН или ЕСХН с 1 февраля 2021 года должны внести изменения в настройки кассы и/или учетной программы, чтобы в чеке отображалось наименование товара.
Что характерно, закон никак понятие “наименование” не поясняет и не расшифровывает. Налоговая служба пояснила только то, что номенклатура должна быть конкретной. Нельзя, например, использовать обобщающее название типа “Конфеты”, придется расширить его до “Конфеты желейные ням-ням”.
Идеально, если наименование будет соответствовать имеющемуся прайс-листу. При этом оно должно помещаться в 128 символов вместе с пробелами, так что “пиши-сокращай” теперь ваш девиз.
Подробности о новых требованиях к реквизитам в нашей статье.
Легко ошибиться, если номенклатуру в чек приходится вносить вручную. Используйте бесплатное приложение Касса МойСклад — оно поддерживает номенклатуру, и соответствует требованиям 54-ФЗ. Приложение совместимо со всеми популярными моделями касс, с ним отлично сочетаются сканер и терминалы эквайринга.
Кто счастливчики с отсрочкой по онлайн-кассе до 1 июля 2021 года?
Вам повезло, только если вы — ИП без работников. Стоит заключить трудовой договор, и пойдет отсчет — в течение месяца (30 дней) нужно установить онлайн-кассу.
Зато нанимать физлиц по гражданско-правовым договорам никто не запрещает. Заключили договор подряда или оказания услуг? Можете продолжать пользоваться отсрочкой до 1 июля.
В 2020 году действовал мораторий на проверку касс — в 2021 году будет так же?
Придется вас расстроить — мораторий закончился 31 декабря 2020 года и не был продлен. Это значит, что налоговая снова вправе проводить проверку ККТ.
Не верите — вот вам Письмо ФНС от 23.12.2020 № 17-23/2/200580@.
Мы уже отплакали по ЕНВД и теперь работаем на другом режиме. Обязательно менять фискальный накопитель?
Применяя ЕНВД, предприниматели были вправе использовать ФН сроком 36 месяцев. Если у вас не истек срок действия фискального накопителя, то вы можете продолжить им пользоваться.
Сомнения были у тех, кто перешел (или внезапно оказался) на ОСНО в этом году. На общем режиме применять ФН сроком в 36 месяцев вообще то нельзя. Но налоговая разрешила пользоваться имеющимся накопителем до окончания срока его действия.
Подробности о переходе с ЕНВД и настройках онлайн-кассы читайте здесь
Не хочу ничего менять — что мне могут сделать за неправильную систему налогообложения в чеке?
Предлагаем не злить проверяющих. В КоАПе собрано достаточно штрафов для желающих нарушить закон:
Должностных лиц накажут штрафом от 1 500 до 3 000 рублей, а организации — от 5 000 до 10 000 рублей.
Если вы решите вообще не применять онлайн-кассу:
- должностные лица поплатятся штрафом от ¼ до ½ суммы непробитого чека (чеков), минимум — 10 000 рублей;
- организациям нужно приготовиться к более суровому наказанию — от ¾ до одного размера суммы чека, минимум — 30 000 рублей.
Решите повторить эксперимент — вам будет грозить дисквалификация на срок от 1 до 2-х лет, а организации или ИП — приостановление деятельности до 90 суток.
Если ИП решит не выдавать покупателю чек или БСО, пусть заранее готовит 10 000 рублей — это максимальная сумма штрафа за такое нарушение.