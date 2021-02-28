Все забили на дедлайн — предприниматели игнорируют новые требования к чекам

1 февраля 2021 года истекла отсрочка для ИП. С этой даты каждый чек должен содержать наименование товара, работы или услуги. Однако многие предприниматели номенклатуру так и не завели. На что они надеются и чем грозит неисполнение закона? Разберем подробнее.

Как должен выглядеть обновленный чек

Обновленный чек должен содержать:

Наименование товара, работы, услуги; Цену за одну позицию; Общее количество проданного продукта. Общую сумму продажи.

Наименование позиции должно быть написано понятным языком. Если в ассортименте аналогичных позиций несколько, они должны отличаться по наименованию. Например, содержать данные о производителе, объеме, качественных характеристиках.

Длина наименование не должна быть больше 128 символов, включая пробелы и знаки препинания. Сокращать слова можно. Использовать штрих-коды или любые другие коды и символы, которые затрудняют расшифровку позиции для покупателя или налоговых органов - запрещено.

Если покупатель вносит предоплату, и непонятно, за какой конкретно продукт она поступила, разрешено пробить чек со словом «Аванс». Но чек окончательного расчета уже должен содержать все положенные сведения.

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Сколько ИП игнорируют дедлайн

По данным компании Эвотор, на конец января на трети смарт-терминалов производителя не было заведено ни одной товарной позиции.

Компания провела опрос среди предпринимателей, которые пробивают чеки без расшифровки, и выяснила, что: половина из них до сих пор ведут учет «ручным» способом – в тетрадках;

треть – не ведет учет вообще;

7 % - заводят таблички по учету товаров в Excel;

и только 11 % используют товароучетные программы. Но при этом программы не синхронизированы с ККТ, поэтому информация о товаре в чек просто не попадает. И только 38 % предпринимателей пробивают чеки как положено.

Причем по данным опроса, только треть опрошенных – микропредприятия, у которых количество товарных позиций не превышает 100. Еще 33 % – это магазины шаговой доступности с количеством позиций от 100 до 500. И оставшиеся 37 % - магазины с количеством позиций от 500.

Чем вызвана беспечность предпринимателей

Частично причина — в привычке надеяться на авось.

Многие предприниматели просто не отслеживают изменения в законодательстве. В результате они не знают ни о новых требованиях, ни и о том, что мораторий на проверки кассовой дисциплины истек еще прошлом году.

Другие надеются, что первое время никаких проверок не будет.

При этом даже аналитики полагают, что налоговики сами не готовы к нововведениям. У них просто нет технической возможности отслеживать и анализировать многотысячный ассортимент продукции. Тем более, когда позиции вбиваются в кассы вручную. Нужна серьезная перестройка систем, апгрейд программного обеспечения, создание новых самообучающихся алгоритмов. А это требует времени и серьезных ресурсов.

Это и есть самая главная причина, почему представители малого бизнеса не спешат соблюдать букву закона. Они понимают, что в «перестроечное» время установленные нормы по факту работать не будут.

Что грозит нарушителям

Тем не менее, в 2021 году за отсутствие номенклатуры в чеке предусмотрен административный штраф по ст. 14.5 КоАП РФ:

от 1,5 до 3 тыс. рублей – на должностное лицо или предпринимателя;

от 5 до 10 тыс. рублей – на организацию.

Впрочем, на первый раз можно отделаться предупреждением.

Когда нужен товарный учет

Когда ассортимент совсем небольшой – несложно внести в кассу данные вручную. Но если товарных позиций больше 100 – лучше внедрить товарный учет.

Только так можно полноценно анализировать и контролировать продажи. Сделать бизнес-процессы удобными и прозрачными.