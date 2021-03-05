Маркировка одежды в реальности: история бренда Святая

У МоегоСклада есть давний клиент — бренд модной одежды Святая из Казани. А у бизнеса, которому необходимо промаркировать остатки товара, есть вопрос: Как это правильно сделать? В Святой еще в декабре 2020-го успешно внедрили маркировку одежды. У ребят производство, розница и интернет-магазин — перенять опыт коллег будет полезно. Интервью с Натальей Искандаровой, системным аналитиком Святой. Поехали!

— Наталья, привет! Мы правильно понимаем, что системы маркировки долго не были готовы к работе, и это пугало?

— Все системы до конца не были готовы. И не только интеграция с Честным знаком, но и поддержка отправки маркированной одежды на маркетплейсы.

Техподдержка маркетплейсов даже писала нам о том, что пока не может принять у нас коды.

До Нового года был какой-то кошмар: страшно, что не успеем к сроку — в суматохе и панике все началось.

В итоге мы напрямую заказали коды в Честном Знаке на весь объем остатков.

Интеграция через МойСклад для одежды заработала позже, и с каждым днем нам все легче работать — появляются новые функции. До Нового года приходилось делать действия в двух системах.

По сути, государство декларировало два этапа маркировки: мы должны зарегистрироваться как производитель и маркировать всю новую произведенную продукцию. Но нужно сначала промаркировать все остатки. И все остатки маркируются, так скажем, обезличенно.

Если это верхняя женская одежда, будь то пуховик, куртка, они маркируются одинаково.

На остатки можно разово заказать коды и промаркировать все, что есть. А уже следующим этапом зарегистрироваться как производитель, и маркировать каждую единицу своим кодом.

Маркировка на производстве

— Что изменилось после доведения процесса до финальной стадии? Где учитывается нанесенный код? Что у вас на производстве теперь по-другому?

— Самая большая сложность в том, что добавилась ручная работа для склада: заказать коды на остатки массово, массово ввести все остатки в оборот и наклеить этикетки.

На складе теперь могут лежать все промаркированные изделия: они все введены в оборот, и можно в любой момент отдавать их по розничным магазинам.

— Сколько времени заняла эта процедура?

— Больше времени заняли попытки понять, что маркировать, а что не маркировать. Долго разбирались в тонкостях. Например, коды ТН ВЭД для работы с зарубежными клиентами.

В теории, конечно, каждый производитель должен сразу знать, что он конкретно производит. На практике, например, пока ты не сталкиваешься с таможней и отправками в другие страны, не возникает необходимости получать код ТН ВЭД.

Пока ты торгуешь внутри России, этим как-то особо не заморачиваешься. Коды есть в документах сертификации, но с ними не сталкиваешься ежедневно, в операционной деятельности.

— Какой процент отправок у вас в другие страны? По ощущениям, вашу одежду носят больше в России.

— Да, в основном. Кстати, со старта маркировки мы не приостанавливали отправки в другие страны, потому мы с этим процессом разбирались до Нового года, заранее. До этого срока мы еще могли продавать продукцию без маркировки, но уже начали к ней готовиться.

Маркировка одежды в рознице

— Какое количество остатков немаркированной продукции пришлось оклеить кодами? Это было долго?

— Не могу назвать точной цифры, потому что склад рассчитывал количество и заказывал коды. С меня были только технические инструкции.

У нас не слишком много остатков: стараемся распродавать все, и не тратить место на складе. Сначала проклеили то, что уходит в розницу. Потом — на основном складе.

Сначала мы думали доработать общий шаблон этикетки — у нас уже есть штрихкоды МоегоСклада, по которым мы проводим инвентаризацию для товарного учета.

В принципе места на стандартной этикетке хватает, и на нее же можно просто добавить код маркировки. Но в итоге мы решили наклеивать дополнительные этикетки с кодом DataMatrix. Так можно намного быстрее увидеть, маркированный товар перед тобой или нет.

— Что тебя больше всего поразило, напрягло в маркировке?

— Самый главный инсайт, который до нас дошел слишком поздно — сложно понять, какой товар нужно маркировать, а какой нет.

Я недавно осознала, что стоило начать процесс с отдела технологов, которые, описывают, к какому коду какое изделие относится. Мы начали маркировать всю верхнюю одежду, а потом оказалось, что из-за расположения карманов или из-за какой-то резинки снизу — это уже совсем другой ТН ВЭД, и маркировать его было не надо.

Есть много тонкостей: например, блузы. Не все блузы нужно маркировать — только трикотажные, но многие читают наименование группы — Блузы — и маркируют все подряд.

Или с верхней одеждой, например, с жакетами и олимпийками — спорный вопрос: считать их верхней одеждой или нет. Здесь «приходит на помощь» ткань. Если она трикотажная, то маркировать не нужно, если в ней есть перекрестные нити, нужно.

Маркировка и сложившиеся бизнес-процессы компании

— Сколько занимает процесс маркировки одного изделия?

— Если говорить про заказы кодов, то и через МойСклад, и Честный Знак процедура по времени одинаковая.

На весь процесс уходит примерно 15 минут. Еще скорость немного зависит от шаблона.

Есть небольшой инсайт: при печати шаблона с Data Matrix правильно выводить на него какую-то уникальную цифру. Можно — номера страниц в PDF. По ним мы и ориентируемся. Например, сам код Data Matrix — очень сложный: там огромный нечеловекочитаемый набор символов. Мы выводим просто трехзначные номера — типа, 301, 302, и распознаем, куда ушел какой код: пуховик 303 — в розницу, и мы его продали.

Время процесса, конечно, зависит и от количества товара.

Сейчас, когда мы знаем, что осталось три дня до конца маркировки каких-то изделий, нам не страшно.

Кстати, самым небыстрым, наверное, можно назвать процесс перевода с расчетного счета в Честный Знак. Банк переводит деньги примерно день. Приходится немного подождать.

Cначала нужно пополнить баланс, потом заказывать коды.

— И еще немаловажный вопрос: во что вам обходится маркировка?

— Конкретной цифры я, конечно, не назову. Но стандартно: один код маркировки стоит 60 копеек. Основные затраты — оборудование для печати термоэтикеток и сканеры.

Все делает собственный штат сотрудников. Мы много раз собирались и обсуждали маркировку — техники, склад, производство, бухгалтерия, директора розницы.

— А дядя-кладовщик, который будет шлепать наклеечки, тоже может справиться?

— Можно справиться, конечно. У нас, правда, не дядя-кладовщик, а красивая молодая девушка :)

В МоемСкладе есть подсказки, и когда делаются операции с маркированными товарами, загорается серая в квадратике буква М. Если есть буква М, значит клей наклейку. Ничего сложного.

Изделие пошили, далее его принимает контролер ОТК. На этом этапе мы еще не обклеиваем изделие — код маркировки клеится уже тогда, когда изделие принимается на склад.

— И это совпадает с приемкой в МоемСкладе, верно?

— Да. Эта вот М «выпрыгнет», если изделие изначально занесено в программу.

Сначала в карточке товара нужно отметить, что нужно маркировать, а что нет. Это делает не дядя-кладовщик, а технолог, который понимает все тонкости.

Отгрузки в интернет-магазине делаются на основе заказа покупателя.

И в отгрузке тоже есть буква М для того, чтобы кладовщик не забыл просканировать, какой именно код уезжает с нашего склада — чтобы вывести его из оборота потом.

Кстати, это тоже быстро делается в МоемСкладе — удобно.

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— Последний вопрос: нашли ли вы что-то позитивное в маркировке?

— Мы лучше знаем, что конкретно сшили и что будем продавать — ориентируемся в собственных изделиях через термины закона и стандартов. Мы сейчас более точно планируем будущий пошив и в каком он будет объеме.

Есть еще момент. Когда мы продаем, то проверяем, как сработали все интеграции и все ли четко. Например, точно ли клиенту интернет-магазина ушел чек, произошла ли отгрузка.

Так что в маркировке даже и плюсы есть.