Проверки по онлайн-кассам: к кому, придут, почему вас не спасет мораторий и как отбиться от штрафа. Бонус — обзор свежей судебной практики

В 2020 году компаниям и ИП удалось в каком-то смысле вздохнуть спокойнее, несмотря на проблемы, к бизнесу хотя бы лишний раз не приходили проверки. Налоговики продолжали камералить и требовать (хотя выездные тоже на какое-то время приостанавливали), а вот прочие проверяющие вроде пожарников, СЭС, трудовой инспекции немного притормозили. А еще в 2020-м не было массовых активных проверок онлайн-касс. Зато сейчас настоящий бум. Давайте разберемся, что же так хотят найти (и находят) проверяющие.

Сразу о печальном. Многие предприниматели решили, что раз они что-то не так сделали в прошлом году и нарушения тогда не нашли, потому что проверяющие к ним не приходили, то и опасаться уже нечего. Но это не так. Период, в течении которого могут привлечь к ответственности в области применения ККТ, составляет 1 год (ст. 4.5 КоАП РФ). Например, вы не пробили чек покупателю или пробили, но не выдали, а может перевезли кассу на новый адрес и установили в другой торговой точке, но изменения в карточку ККТ не внесли. Обнаружить такие нарушения ФНС может и в 2021 году и наказать за них.

Пример: вы не пробили чек в июне 2020 года. Покупатель приобрел материалы для отделки новой квартиры. В 2021 году он узнал, что может получить имущественный вычет, но не только от стоимости квартиры, но и с затрат на отделку, т.к. квартира в новостройке была приобретена без нее. Для подтверждения расхода ему нужны чеки, в которых расписаны приобретенные товары, раз — а их нет. Клиент приходит к вам, а вы уже его и не помните и никакой чек давать не хотите (да и задним числом его уже не пробьешь).

Обиженный клиент идет не только в службу защиты прав прав потребителей, но и пишет жалобу в ФНС. При проверке налоговая обнаруживает, что в июне 2020 покупатель оплатил товар картой, деньги по эквайрингу на счет поступили, а вот через онлайн-кассу покупка не пробита. Вот и нарушение. Причем с июня 2020 еще не прошло года, значит вас можно оштрафовать.

Но давайте все-таки разберемся, в чем особенности кассовых проверок и почему отбиться от штрафов по ним с одной стороны сложно, а с другой — все таки возможно.

Быстро автоматизировать рабочее место кассира и соблюсти 54-ФЗ вам поможет МойСклад. Подключайте онлайн-кассу, терминал эквайринга, сканеры, принтеры этикеток и другое оборудование. Используйте бесплатную кассовую программу Касса МойСклад. Сервис также бесплатно поддерживает обязательную маркировку товаров. Попробовать МойСклад бесплатно

Когда, куда и почему к вам придет с проверкой ФНС

Прийти могут в любой время и неограниченное количество раз. Предупреждать заранее о такой проверке ФНС не обязана и вообще, кас­со­вые про­вер­ки не относятся к налоговым, на них не распространяются соответствующие регламенты. Ориентироваться хоть как-то можно по двум регламентам, утвержденным Приказами Минфина № 133н и № 132н от 17.10.2011. Правда, предназначены они скорее для проверяющих. также некоторая информация о проверках содержится в статье 7 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ. Планируется, что положения закона перенесут в новый раздел НК РФ, туда же добавят положения по оперативному контролю. Но пока поправки не внесены, это только законопроект.

Важно: пока нет четких инструкций и положений по проведению проверок, есть один большой минус — нет регламента, значит и нарушить его нельзя. Так считает не только ФНС, но и суды. Поэтому если по вашему мнению, инспектор был в чем-то не прав, а полученные доказательства нарушения недопустимые, т.к. получены с нарушением порядка проведения проверки, то этим аргументов вы не не сможете оперировать в суде, он его просто не примет во внимание.

Конечно с проверками приходят на торговые точки или офисы, где осуществляется продажа. Адреса указаны в карточках учета ККТ. Проверить могут вообще любую торговую точку, например, в ходе рейда или по жалобе покупателя на отсутствие кассы у продавца.

Обратите внимание, что ИП, несмотря на упрощенный учет и возможность не вести кассовую книгу, не избегут проверок. Во-первых, налоговиков может интересовать соблюдение лимита расчета наличными с другими иИП и компаниями. Во-вторых, могут попросить предоставить КУДиР, потому что в ней то ИП должны фиксировать операции.

На вопрос почему к вам может заявится проверка мы уже в принципе ответили, причины это:

Жалобы покупателей (или конкурентов, такое тоже бывает, особенно если кого-то оштрафовали, а вас почему-то вниманием обошли);

Регулярная проверка (о них знают розничные продавцы, в ходе таких проверок стараются не только найти нарушения в применениии онлайн-кассы, но и выявить неоформленных сотрудников);

Расхождения в данных ФНС (например, при сопоставлении данных по поступлению выручки на расчетный счет по эквайрингу и данным ККТ найдены несоответствия).

Следите за работой своих торговых точек или интернет-магазина в единой системе. Ведите учет товаров, смотрите историю покупок, интегрируйте МойСклад с 1С: Бухгалтерией, CRM или другими программами и системами.

Что нужно знать о проверках онлайн-касс

При проведении проверки руководитель или ИП может присутствовать, но если его не будет в начале проверки это не препятствует ее проведению. Например, директору достаточно явиться только для ознакомления и подписания акта, никакого нарушения в этом ни со стороны ФНС, ни со стороны проверяемого не будет.

В этом случае с по­ру­че­ни­ем на про­ве­де­ние про­вер­ки знакомят присутствующего на месте сотрудника — кассира, продавца, который работает с ККТ и наличными.

Осматривать помещения и территории инспектор также вправе без присутствия и согласия представителю юрлица или ИП.

Отказываться ознакомиться с поручением на проведение проверки — бессмысленно. Инспектор просто поставит об этом отметку. Если же такой отметки нет, как и подписи представителя об ознакомлении — акт по проверке можно оспорить в суде.

Срок про­ве­де­ния про­вер­ки уста­нав­ли­ва­ет ру­ко­во­ди­тель ИФНС.

Проверка ККТ длится до 5 ра­бо­чих дней (срок считается с даты вы­пис­ки по­ру­че­ния на проверку). Правда не всегда на эти сроки обращает внимание суд;

Проверка учета выручки — 20 ра­бо­чих дней (с даты предъ­яв­ле­ния по­ру­че­ния);

Учтите, что проверка ККТ начинается даже не тогда, когда к вам уже пришел инспектор, а еще раньше. ФНС наверняка уже мониторила информацию о вас, а инспектор мог вести наблюдение перед тем, как предъявить удостоверение (даже видеосъемку вашей работы с покупателями — такую форму контроля принимают и суды)

Кстати, на поручение нужно обращать особое внимание. Выше мы писали о сроках, которые отсчитываются как раз с момента выписки документа. Поэтому, если вам предъявили «просроченное» удостоверение (по регламенту из Приказа № 132н на про­вер­ку вы­да­чи чеков дается вообще «1 ра­бо­чий день от даты по­ру­че­ния»), то вы можете оспорить акт такой проверки (отказать вообще и выставить инспектора за дверь вряд ли получится).

А вот наименование организации или ИП, которых проверяют, не обязательно будет указано, если речь идет о рейде, когда инспектор проверяет вверенный ему участок.

В ходе проверки инспектор вправе требовать предоставление документов — кассовой книги, КУДиР, промежуточного отчета кассы, чтобы проверить полноту наличной выручки и т.п.

Внимание! За вос­пре­пят­ство­ва­ние про­вер­ке организация или предприниматель также могут получить штраф — ор­га­ни­за­ция — от 5 000 до 10 000 рублей, ИП — от 2000 до 4000 рублей. Если проверку вообще не получилось провести из-за ваших дей­ствий, то размер штрафа вырастет в несколько раз — для организации составит от 20 000 до 50 000 рублей, для ИП — от 5 000 до 10 000 рублей. Подробнее о штрафах по онлайн-кассам читайте тут.

Заметьте, что если директор или главный бухгалтер, старший кассир находятся в отпуске и не могут присутствовать на месте, давать пояснения или предоставлять документы, это не значит, что будет продлен срок проверки.

По окончании проверки инспектор составляет акт в двух экземплярах — один остается у вас, второй у ФНС. Руководитель или иной представитель организации или ИП вправе оставить в акте отметку с согласием или наоборот с несогласием с результатами проверки.

Акт также могут направить почтой, если на месте не оказалось ответственного лица, или того, кто может получить документы по доверенности.

Если вы не согласны с результатами проверки и штрафами

Срок для обжалования штрафа — 10 дней со дня вручения постановления. Обратиться за обжалованием можно как в вышестоящую инстанцию — Управление ФНС, так и в суд.

В УФНС вы также можете пожаловаться на незаконные действия инспектора, нарушение сроков, даже вымогательство взятки. Конечно жаловаться нужно письменно с приложением документов и других доказательств, если они имеются, например, добавить к заявлению видеозапись.

Если штрафа не избежать, то его можно уменьшить. Суды идут на уступки, если нарушение совершено впервые, есть смягчающие обстоятельства или ФНС оказалось излишне строга (см. ниже судебную практику).

Есть шанс и вовсе избежать административного наказания. Например, за непробитие чека или ошибку в нем и за другие ошибки (см. части 2, 4, 6 статьи 14.5 КоАП) не придется отвечать если:

исправиться и выполнить обязанность, возложенную на пользователя онлайн-кассы по закону, до вынесения постановления об административном нарушении;

отправить через кабинет ККТ заявление, в котором добровольно признать нарушение (в срок не позднее 3-х рабочих дней, следующих за днем исполнения обязанности, т.е. например, за днем, когда должен был быть пробит чек);

направить в ФНС чек коррекции (БСО коррекции).

Направление чека коррекции уже говорит о том, что вы заявили об обнаруженном нарушении самостоятельно, так что в этом случае отправлять заявление через кабинет не нужно.

Но штраф не будет назначен, только если на момент обращения или направления чека коррекции ФНС еще не знала о совершенном нарушении.

Отследить размер сдаваемой выручки и вести статистику продаж в разрезе торговых точек можно через МойСклад. Для тех, кто продает оптом — контроль взаиморасчетов с покупателями и поставщиками, уведомления о неоплаченных счетах, корректировка расчетов.

Актуальная судебная практика

Дело № 1 Определение Верховного суда РФ от 26.10.2020 № 308-ЭС20-15845

Организация заменила в онлайн-кассе фискальный накопитель, но не подала в инспекцию заявления о перерегистрации контрольно-кассовой техники в связи с установкой ФН.

Компания пользовалась кассой и пробивала чеки, отправляла данные в инспекцию через ОФД. ФНС через какое-то время обнаружила нарушение и предъявила компании штраф... на 500 000 рублей.

Платить такую сумму организации конечно не хотелось и дело перешло в суд. Суд встал на сторону компании, потому что:

онлайн-касса использовалась организацией с соблюдением закона;

ККТ зарегистрирована в налоговой;

Несмотря на то, что у ФНС нет данных о новом ФН, он все же сохраняет необходимые данные в фискальной памяти.

В результате вместо штрафа по части второй статьи 14.5 КоАП была применена часть 4. Организация отделалась предупреждением. Налоговая инспекция не согласилась с таким мягким вердиктом, но даже Верховный суд не стал пересматривать дело.

Дело № 2 Постановление АС Московского округа от 03.12.2020 № Ф05-17536/2020

У фискального накопителя истек срок действия ключа фискального признака (он составляет от 13 до 36 месяцев). ФНС сняла кассу с учета, в это случае заявление владельца кассы не требовалось. Компания же продолжила использовать ККТ.

Специально или ненамеренно организация нарушила закон, но в любом случае сообщать о снятии кассы с учета ФНС не обязана. Посмотреть статус ККТ можно например через личный кабинет на сайте ФНС, так что трудностей тут возникнуть было не должно. К тому же об окончании срока наверняка напоминал и обслуживающий ККТ сервис и вероятно сама касса.

Отбиться от штрафа в данном случае не получилось — вина налицо, так что организацию оштрафовали почти на 2 млн рублей.

Дело № 3 Чек онлайн-кассы пробит не в момент расчета Постановление АС Северо-Кавказского округа от 05.03.2020 № Ф08-1623/2020

Даже секунды опоздания могут стоить вам штрафа. Так по крайней мере считают инспекторы при проверке.

Например за чек пробитый через 41 секунду после оплаты ФНС выкатила штраф в 30 тысяч рублей. Суд, правда, встал на сторону компании и отменил наказание.

Но не всегда все так радужно заканчивается. В ресторане официантка пробила чек после получения оплаты по банковской карте, но только после того, как проверяющие зафиксировали нарушение и начали составлять протокол. Сумма штрафа — 30 тысяч рублей и суд с ней согласился.