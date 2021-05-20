Грядет маркировка молочки: как подготовиться

Маркировка товаров задумана для борьбы с подделками или «серым» ввозом. В планах правительства к 2024-2025 годам добавить в систему практически все потребительские товары. В глобальном смысле в результате маркировки с рынка должны уйти недобросовестные компании, уклоняющиеся от налогов и занимающиеся контрафактом. Честные же производители должны увеличить долю на рынке, а потребитель получит возможность приобретать легальный и качественный товар с гарантией.

В 2021 году в России начала действовать маркировка молочной продукции. У нее есть особенности: в процессе задействованы типографии и предприятия общественного питания.

Постараемся разобраться с актуальными вопросами: что в какие сроки нужно сделать, чтобы избежать штрафов? Что и как нужно маркировать? Как подготовиться и во что обойдется маркировка?

Несколько интересных фактов о маркировке молочной продукции К апрелю 2021 года в Честном Знаке зарегистрировались 1200 производителей молочной продукции.

Минсельхоз считает, что нужно частично возмещать расходы производителей и предоставлять им льготные кредиты для реализации перехода к обязательной маркировке молочных продуктов.

Примерно оценили необходимые затраты: в первый год на запуск маркировки и обеспечение ее работы понадобится 61,3 млрд рублей, а затем — 35,2 млрд рублей ежегодно.

По данным Честного Знака, представители отрасли уже работают с примерно 80 типографиями. Еще на 20 скоро появится подходящее оборудование. Некоторые типографии уже готовы принимать заказы на промышленные партии.

Какую молочку придется маркировать

Правительство утвердило правила маркировки молочной продукции постановлением от 15.12.2020 № 2099 (далее — постановление). Под маркировку подпадает следующая молочная продукция:

молоко и сливки (коды по ТН ВЭД 0401, 0402, коды по ОКПД2 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21, 10.51.22, 10.51.51, 10.86.10.110)

пахта, кисломолочные продукты: свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и др. под кодами по ТН ВЭД 0403, по ОКПД2 10.51.52

сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока, молочные пасты (коды по ТН ВЭД 0405, коды по ОКПД2 10.51.30)

сыры и творог (коды по ТН ВЭС 0406, коды по ОКПД2 10.51.40)

мороженое и прочие виды пищевого льда (коды по ТН ВЭС 2105 00, по ОКПД2 — 10.52.10)

молочная сыворотка и другие молочные продукты, не включенные в другие группировки, с кодами по ТН ВЭД 0404, по ОКПД2 — 10.51.55, 10.51.56

молочная продукция для детского питания (коды по ОКПД2 — 10.86.10.140, 10.86.10.190)

напитки, содержащие молочные жиры (коды по ТН ВЭД — 2202 99 910 0, 2202 99 950 0, 2202 99 990 0)

Перечисленные виды молочной продукции маркируются при условии, что выработаны из молока или молочных продуктов, изготовленных и упакованных промышленным способом на любом этапе производства.

Сервис МойСклад работает с маркировкой, с его помощью вы можете принимать и продавать маркированные товары, в том числе в розничных точках и через общепит. Маркировка поддерживается на всех тарифах, в том числе на бесплатном.

Какую молочку маркировать не надо

детское питание для детей до 3 лет и специализированное диетическое лечебное и профилактическое питание;

упакованная непромышленным способом в организациях розничной торговли (это молоко, продаваемое на разлив, а также творог, сметана или другие продукты на развес)

масса нетто которой составляет 30 граммов и менее;

произведенная или ввезенная в РФ в качестве рекламных, маркетинговых образцов, не предназначенных для реализации (продажи);

Остатки, которые ввели в оборот до того, как участников рынка обязали наносить коды, не маркируются. Такие товары могут находиться в обороте до окончания срока годности.

Обязательная маркировка вводится для разных видов продукции в разные сроки, которые установлены распоряжением Правительства № 3322-р.

Этапы маркировки

15 июля 2019 года — 31 декабря 2020 года — эксперимент по маркировке готовой молочной продукции;

На данном этапе маркировкой молока занимались две разные системы: Меркурий и Честный Знак. Первая отвечала за сырье до того, как оно попадало на производство, а вторая отслеживала перемещения готовой продукции до продажи на кассе.

Сейчас идет подготовительный этап маркировки молочной продукции

Уже с 20 января 2021 года участники оборота молочной продукции могут маркировать товары и передавать данные в систему ГИС МТ. Для этого необходимо зарегистрироваться в ГИС МТ «Честный знак». Рекомендуем заранее подключиться и наладить взаимодействие с информационной системой, чтобы своевременно маркировать товары.

Дело в том, что получение кодов до введения обязательной маркировки производится бесплатно, а с момента введения обязательной маркировки каждый код будет стоить 50 копеек.

Как все устроено: схема работы при маркировке

Участники маркировки молока:

Производители молока — наносят на готовую молочную продукцию знак с цифровым криптокодом — код Data Matrix. Подают в систему маркировки сведения о вводе товаров в оборот.

Дистрибьюторы — регистрируют получение и передачу его далее по цепочке через оператора ЭДО.

Розничные магазины — фиксируют приемку молочных продуктов от дистрибьютора через оператора ЭДО и продажу конечному клиенту с помощью онлайн-кассы.

Общепит — фиксируют приемку молочных продуктов от дистрибьютора через оператора ЭДО, перед приготовлением блюд выводят марки из оборота: сканируют код с товара и списывают с причиной «Для собственного оборота».

Движение молочных товаров будет происходить так:

Производитель получает коды в системе маркировки, размещает их на товар. При отгрузке производитель отправляет дистрибьютору электронный УПД со всеми кодами с упаковок молочных продуктов. Дистрибьютор при приемке сверяет коды в документе с полученными по факту, утверждает УПД и передает данные в систему маркировки через оператора ЭДО. Дистрибьютор, отгружая товар розничному магазину, также формирует УПД с кодами. Магазин при приемке сканирует всю партию товара и сверяет информацию с кодами, указанными в УПД. Если расхождений нет — подтверждает приемку товара. При продаже кассир сканирует код маркировки с молочных продуктов, оператор фискальных данных добавляет его в чек и отправляет в систему маркировки. Код выбывает из оборота.

Чтобы начать работать с маркировкой прямо сейчас — бесплатно зарегистрируйтесь в МоемСкладе: сканируйте и проверяйте коды, принимайте УПД от поставщиков из систем ЭДО, печатайте этикетки с кодами маркировки.

Как подготовиться к маркировке

Торговать товарами, как это делали раньше, в обход системы, уже не получится. Чтобы работать по новым правилам, все участники процесса должны быть зарегистрированы в Единой национальной системе маркировки и прослеживаемости Честный Знак.

Получить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) на руководителя.

Зарегистрироваться в Честном Знаке .

Подготовить оборудование для маркировки молочной продукции: онлайн-кассы и сканер 2D-штрихкодов.

Подключиться к системе электронного документооборота.

После старта обязательной маркировки у организации или индивидуального предпринимателя будет всего семь дней, чтобы начать работать в системе.

Маркировка молочки для розницы

Что понадобится:

Обновить прошивку онлайн-кассы, чтобы добавлять код маркировки в чек. Проверьте ваше кассовое программное обеспечение. Обновить ПО можно у производителей и в авторизованных сервисных центрах. Подключить ККТ к ОФД, который умеет передавать в чеке коды в маркировку. 2D-сканер для считывания кодов.

После того, как магазин получил усиленную квалификационную электронную подпись, зарегистрировался в Честном Знаке и подготовил оборудование, он должен описать товары в каталоге. Все карточки, которые вы создадите в каталоге, попадут в реестр товаров. Туда же автоматически подтянутся карточки, созданные в системе GS1, если ранее вы описывали свои товары там.

Затем нужно заказать коды. Требования к маркировке молока таковы, что розница может заказывать коды только когда заказанный производителем и нанесенный в типографии код поврежден и его невозможно считать сканером 2D-штрихкодов.

Как продавать

Продавать маркированный товар нужно через онлайн-кассу с ОФД: кассир сканирует код, товар добавляется в чек, а оператор фискальных данных отправляет его в систему маркировки.

Маркировка молочки для общепита

Кафе и рестораны принимают маркированную «молочку» по вышеописанной схеме.

Для приготовления блюд нужно вывести маркированный товар из оборота: сканируете код с товара и списываете его из системы маркировки с причиной «Для собственных нужд».

Если вы не используете маркированную молочную продукцию на кухне, а продаете в производственной упаковке, например, мороженое в летнем кафе, то такой товар нужно продавать через онлайн-кассу, как в рознице.

Обязательная маркировка молока и молочных продуктов стартует уже 1 июня 2021 г. Еще есть время на подготовку. Данный путь уже «протоптан» — лекарства, обувь, парфюмерия, шины и тп. прошли маркировку. Есть опыт, механизмы реализации и инструменты для внедрения обязательной маркировки которые пришло время «примерить на себя» молочным продуктам.

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